Новини
Свят »
Германия »
Мерц: Критиките към Израел възбуждат антисемитизъм

Мерц: Критиките към Израел възбуждат антисемитизъм

18 Септември, 2025 06:33, обновена 18 Септември, 2025 05:36 643 12

  • мерц-
  • германия-
  • израел-
  • евреи-
  • антисемитизъм

Искам да кажа на евреите в Германия днес: Без вас не може да има добро бъдеще за Федералната република, заяви германският канцлер

Мерц: Критиките към Израел възбуждат антисемитизъм - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди "критиките срещу Израел", в случаите в които служи като претекст за антисемитизъм, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Критиката към израелското правителство трябва да е възможна, каза Мерц на събитие, организирано от Централния съвет на евреите в Берлин, след като самият той наскоро изрази такава.

"Но нашата страна вреди на собствената си душа, когато тази критика се превръща в претекст за омраза към евреите - или когато дори води до искания Федералната република да се отвърне от Израел", допълни Мерц.

"Ангажиментът на Германия към съществуването и сигурността на Израел е неотменима част от нормативните основи на нашата страна". Мерц изрази продължаващия си шок и срам от антисемитизма в Германия, който според него е станал по-силен, по-открит, по-нагъл и по-агресивен след терористичната атака, водена от "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелски ресторанти, еврейски центрове и еврейски паметници са били заплашвани и осквернени.

"Всички сме призовани да проявим гражданска смелост, където и да сме свидетели на антисемитизъм, расизъм или дискриминация", добави Мерц на приема по случай 75-годишнината на Централния съвет на евреите, основан само пет години след нацисткия Холокост. Той отдаде голяма почит на ролята и приноса на съвета.

"Федералната република щеше да бъде завинаги изкоренена без еврейския живот и еврейската култура в нашата страна", каза канцлерът.

"Искам да кажа на евреите в Германия днес: Без вас не може да има добро бъдеще за Федералната република", завърши Мерц.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Към мерц

    17 1 Отговор
    Също.куку

    05:38 18.09.2025

  • 2 възбуждане и задоволяване

    8 0 Отговор
    За първи път германското контраразузнаване беше оглавено от мигрант

    Зинан Зелен, родом от Турция, който се отказа от турското си гражданство и е работил в германското контраразузнаване като заместник-началник от 2019 г., ще стане новият ръководител на Федералната служба за защита на германската конституция (BfV).

    Коментиран от #5

    05:53 18.09.2025

  • 3 Палестинци може, но украинци не може

    15 0 Отговор
    Значи на Израел е разрешено да избиват деца и жени. Не може да критикуваме изроди.

    06:15 18.09.2025

  • 4 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    МЕРИ, ТИ СТАНА ПО ГОЛЯМ Ч...И..ФУТ,ОТ Ч..И..ФУ...ТИ..ТЕ!

    06:17 18.09.2025

  • 5 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "възбуждане и задоволяване":

    В НАЙ СКОРО ВРЕМЕ,ЩЕ Е.... ЮСУФ, ВИЖ КАКВО СТРАННО ИМЕ...ХАНС!

    06:19 18.09.2025

  • 6 Госあ

    3 0 Отговор
    Само крайно десни ще оправят Европа ! Вече и на левите не може да се разчита, на капиталистчетата като тая ционистка подлога, пък съвсем !

    06:35 18.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Така Така

    3 0 Отговор
    Толкова ли е трудно в тая германия..,, един читав един нормален човек да намерят !? Все издухани са на ръководни постове.

    06:49 18.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А заради такива като Мерц и дядо му

    0 0 Отговор
    хората намразват Германия.
    Също както заради Нетаняху хората намразват Израел
    Както заради Урсуза намразиха ЕС

    06:55 18.09.2025

  • 11 Офанзивен дефанзиф

    1 0 Отговор
    Вината за стореното от човека с малките мустачки ще ги преследва още много дълго. И затова ще прощават на Израел каквото и да извършат.
    Да не споменаваме другия факт у кого са парите, които в момента са толкова необхоими на Джърмани-то. А пък с тия калпави политици още колко ще им трябват отсега за в бъдеще, олеле!...
    Така че още много години ще се гънат като червеи! Освен ако най-накрая не дойдат нормални хора на управленски позиции...

    06:56 18.09.2025

  • 12 Означава ли това

    1 0 Отговор
    че който е срещу геноцида на Натаняху, е антисемитист?

    /Чарли Кърк/

    07:02 18.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания