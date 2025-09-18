Мерц: Критиките към Израел възбуждат антисемитизъм

Германският канцлер Фридрих Мерц осъди "критиките срещу Израел", в случаите в които служи като претекст за антисемитизъм, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Критиката към израелското правителство трябва да е възможна, каза Мерц на събитие, организирано от Централния съвет на евреите в Берлин, след като самият той наскоро изрази такава.
"Но нашата страна вреди на собствената си душа, когато тази критика се превръща в претекст за омраза към евреите - или когато дори води до искания Федералната република да се отвърне от Израел", допълни Мерц.
"Ангажиментът на Германия към съществуването и сигурността на Израел е неотменима част от нормативните основи на нашата страна". Мерц изрази продължаващия си шок и срам от антисемитизма в Германия, който според него е станал по-силен, по-открит, по-нагъл и по-агресивен след терористичната атака, водена от "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
Израелски ресторанти, еврейски центрове и еврейски паметници са били заплашвани и осквернени.
"Всички сме призовани да проявим гражданска смелост, където и да сме свидетели на антисемитизъм, расизъм или дискриминация", добави Мерц на приема по случай 75-годишнината на Централния съвет на евреите, основан само пет години след нацисткия Холокост. Той отдаде голяма почит на ролята и приноса на съвета.
"Федералната република щеше да бъде завинаги изкоренена без еврейския живот и еврейската култура в нашата страна", каза канцлерът.
"Искам да кажа на евреите в Германия днес: Без вас не може да има добро бъдеще за Федералната република", завърши Мерц.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Към мерц
05:38 18.09.2025
2 възбуждане и задоволяване
Зинан Зелен, родом от Турция, който се отказа от турското си гражданство и е работил в германското контраразузнаване като заместник-началник от 2019 г., ще стане новият ръководител на Федералната служба за защита на германската конституция (BfV).
Коментиран от #5
05:53 18.09.2025
3 Палестинци може, но украинци не може
06:15 18.09.2025
4 Боруна Лом
06:17 18.09.2025
5 Боруна Лом
До коментар #2 от "възбуждане и задоволяване":В НАЙ СКОРО ВРЕМЕ,ЩЕ Е.... ЮСУФ, ВИЖ КАКВО СТРАННО ИМЕ...ХАНС!
06:19 18.09.2025
6 Госあ
06:35 18.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Така Така
06:49 18.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А заради такива като Мерц и дядо му
Също както заради Нетаняху хората намразват Израел
Както заради Урсуза намразиха ЕС
06:55 18.09.2025
11 Офанзивен дефанзиф
Да не споменаваме другия факт у кого са парите, които в момента са толкова необхоими на Джърмани-то. А пък с тия калпави политици още колко ще им трябват отсега за в бъдеще, олеле!...
Така че още много години ще се гънат като червеи! Освен ако най-накрая не дойдат нормални хора на управленски позиции...
06:56 18.09.2025
12 Означава ли това
/Чарли Кърк/
07:02 18.09.2025