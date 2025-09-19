Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп отказал военна помощ за $400 милиона на Тайван заради преговорите за търговско споразумение с Китай

Тръмп отказал военна помощ за $400 милиона на Тайван заради преговорите за търговско споразумение с Китай

19 Септември, 2025 03:34, обновена 19 Септември, 2025 03:37 476 0

  • сащ-
  • китай-
  • тайван-
  • военна помощ-
  • тръмп

Това съобщи The Washington Post, позовавайки се на свои източници

Тръмп отказал военна помощ за $400 милиона на Тайван заради преговорите за търговско споразумение с Китай - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли предоставянето на около 400 милиона долара военна помощ на Тайван, защото се стреми да сключи търговско споразумение с Китай.

Това съобщи The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

Администрацията на Тръмп като цяло се стреми да смекчи отношенията с Пекин, отбелязва изданието. Освен това, както показаха продажбите на оръжие на Украйна, САЩ не са готови да предоставят помощ безплатно.

Говорител на Белия дом поясни, че решението за отказ на военни продажби на Тайван „не е окончателно“ и може да бъде преразгледано.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ