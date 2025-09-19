Тръмп отказал военна помощ за $400 милиона на Тайван заради преговорите за търговско споразумение с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли предоставянето на около 400 милиона долара военна помощ на Тайван, защото се стреми да сключи търговско споразумение с Китай.

Това съобщи The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

Администрацията на Тръмп като цяло се стреми да смекчи отношенията с Пекин, отбелязва изданието. Освен това, както показаха продажбите на оръжие на Украйна, САЩ не са готови да предоставят помощ безплатно.

Говорител на Белия дом поясни, че решението за отказ на военни продажби на Тайван „не е окончателно“ и може да бъде преразгледано.