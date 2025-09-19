"Продадоха много под лозунга за защита на Европа": Захарова коментира осемте имота в САЩ на семейството на Рустем Умеров

Представители на киевския режим „продадоха много“ под лозунга за „защита на Европа“ от въображаем агресор. Това написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, коментирайки разследването на активите на семейството на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров.
Дипломатът обърна внимание на данни от Украинския център за борба с корупцията, който откри осем имота, собственост на семейство Умерови в Съединените щати: три апартамента във Флорида, един в Ню Йорк и четири вили близо до Маями. Някои от имотите са отдадени под наем, докато други са пряка собственост на съпругата, бащата, брата и децата на Умеров.
„Продадоха много“, за да „защитават Европа от агресор“, коментира иронично Захарова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Защото знаят
05:16 19.09.2025
4 Баламата
05:30 19.09.2025
9 А ве тоя-закръгленият...!
Браво ве,момчетата му гинат на фронта,а той през това време гушкал от безкрайните пари на ЕС,Запада и САЩ,отпускани на Украйна ,като военна помощ...!
Всъщност и от нашите пари е гушкал...!
06:07 19.09.2025
11 ЗАЩО ЛИ...?!
И кат външност...и като...,,чекмеджанофил"...?!
06:16 19.09.2025