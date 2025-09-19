Новини
"Продадоха много под лозунга за защита на Европа": Захарова коментира осемте имота в САЩ на семейството на Рустем Умеров
  Тема: Украйна

19 Септември, 2025 04:52, обновена 19 Септември, 2025 05:02 1 046 11

  • мария захарова-
  • рустем умеров-
  • украйна-
  • сащ-
  • имоти

Украинския център за борба с корупцията публикува данни за секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на киевския режим „продадоха много“ под лозунга за „защита на Европа“ от въображаем агресор. Това написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, коментирайки разследването на активите на семейството на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров.

Дипломатът обърна внимание на данни от Украинския център за борба с корупцията, който откри осем имота, собственост на семейство Умерови в Съединените щати: три апартамента във Флорида, един в Ню Йорк и четири вили близо до Маями. Някои от имотите са отдадени под наем, докато други са пряка собственост на съпругата, бащата, брата и децата на Умеров.

Още новини от Украйна

„Продадоха много“, за да „защитават Европа от агресор“, коментира иронично Захарова.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 9 гласа.
Напиши коментар:


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Защото знаят

    15 3 Отговор
    Че не защитават Европа, а я съсипват. Затова бягат в Америка. Но и там ще ги настигне възмездието.

    05:16 19.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баламата

    15 1 Отговор
    Даа,то да е само това семейство с вили в Маями и яхти...Някои хора много забогатяха от войната А на баламите - моите съболезнования

    05:30 19.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А ве тоя-закръгленият...!

    2 0 Отговор
    Нали беше бивш Военен Министър...?!
    Браво ве,момчетата му гинат на фронта,а той през това време гушкал от безкрайните пари на ЕС,Запада и САЩ,отпускани на Украйна ,като военна помощ...!
    Всъщност и от нашите пари е гушкал...!

    06:07 19.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЗАЩО ЛИ...?!

    0 1 Отговор
    Тия много ми напомня на наш Бойко...?!
    И кат външност...и като...,,чекмеджанофил"...?!

    06:16 19.09.2025

