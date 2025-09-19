Новини
Свят »
САЩ »
New York Post: Бившият началник на кабинета на Белия дом призна, че интелектът на Байдън е намалял през мандата му

New York Post: Бившият началник на кабинета на Белия дом призна, че интелектът на Байдън е намалял през мандата му

19 Септември, 2025 05:56, обновена 19 Септември, 2025 06:03 445 7

  • тръмп-
  • байдън-
  • здраве-
  • президент-
  • сащ

На 5 юни Тръмп нареди разследване на здравето на предшественика му

New York Post: Бившият началник на кабинета на Белия дом призна, че интелектът на Байдън е намалял през мандата му - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият началник на кабинета на Белия дом Джеф Зинтс призна, че паметта и способността за вземане на решения на бившия президент на САЩ Джо Байдън са намалели по време на мандата му, съобщи New York Post, позовавайки се на свои източници.

Според източници Зинтс е дал показания пред Комисията по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите в четвъртък. Той е казал на законодателите, че след поражението на Байдън в дебата с настоящия президент Доналд Тръмп е препоръчал лекарят на президента да проведе „пълен медицински преглед“, включително тест за интелигентност. Зинтс нарече дебатите на Байдън безпрецедентни.

Според бившия началник на кабинета на Белия дом, Байдън е намирал за „все по-трудно да запомня дати и имена“, а процесът на вземане на решения е отнемал повече време. Зинц също отбеляза, че съпругата на Байдън, Джил, го е помолила да не претоварва съпруга ѝ с работа.

На 5 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди разследване на здравето на предшественика му и използването на автоматичен подпис от неговите помощници за подписване на документи. Председателят на Комисията по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите Джеймс Комър заяви, че не изключва възможността да призове Джо Байдън да свидетелства на изслушване в Капитолийския хълм.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    2 0 Отговор
    През целият си мандат, това чучело нито знаеше къде е, нито как се казва.

    Коментиран от #4

    06:05 19.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 В В.П.

    0 0 Отговор
    Не пипайте Джо цървула.ТОЙ НЕ е в час..И Тромпи ще стане същия .Тия руснаци ще ги подлудят ..На фуллл... Ахахаха..

    06:17 19.09.2025

  • 6 В В.П.

    0 0 Отговор
    Руснаците го затъпиха .като старо черясло.Ахааааа

    06:18 19.09.2025

  • 7 В В.П.

    0 0 Отговор
    Зелю артиста ще ги клецъъъ през чорапогащника..

    06:19 19.09.2025