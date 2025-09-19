New York Post: Бившият началник на кабинета на Белия дом призна, че интелектът на Байдън е намалял през мандата му

Бившият началник на кабинета на Белия дом Джеф Зинтс призна, че паметта и способността за вземане на решения на бившия президент на САЩ Джо Байдън са намалели по време на мандата му, съобщи New York Post, позовавайки се на свои източници.

Според източници Зинтс е дал показания пред Комисията по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите в четвъртък. Той е казал на законодателите, че след поражението на Байдън в дебата с настоящия президент Доналд Тръмп е препоръчал лекарят на президента да проведе „пълен медицински преглед“, включително тест за интелигентност. Зинтс нарече дебатите на Байдън безпрецедентни.

Според бившия началник на кабинета на Белия дом, Байдън е намирал за „все по-трудно да запомня дати и имена“, а процесът на вземане на решения е отнемал повече време. Зинц също отбеляза, че съпругата на Байдън, Джил, го е помолила да не претоварва съпруга ѝ с работа.

На 5 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди разследване на здравето на предшественика му и използването на автоматичен подпис от неговите помощници за подписване на документи. Председателят на Комисията по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите Джеймс Комър заяви, че не изключва възможността да призове Джо Байдън да свидетелства на изслушване в Капитолийския хълм.