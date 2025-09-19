Новини
Шмигал: Украйна ще започне да използва стотици системи срещу дронове за париране на руски атаки

19 Септември, 2025 07:17, обновена 19 Септември, 2025 06:21 1 041 17

Ако Москва прати 800 безпилотни самолета за една нощ, Киев ще трябва да отговори с не по-малко от 1000 дронове прехващачи, заяви украинският министър на отбраната

Шмигал: Украйна ще започне да използва стотици системи срещу дронове за париране на руски атаки - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украйна скоро ще започне да използва стотици системи за противодействие на дронове в отговор на масираните руски атака с безпилотни летателни апарати, заяви украинският министър на отбраната Денис Шмигал, цитиран от ДПА и БТА.

На обща пресконференция с полския си колега Владислав Кошиняк-Камиш в Киев Шмигал каза, че когато Русия изстреля до 800 безпилотни самолета за една нощ, както е правила и преди, Украйна ще трябва да отговори с не по-малко от 1000 дрона прехващачи.

Той отбеляза, че Украйна ще постигне това равнище, но призна, че не може да посочи кога точно ще е в състояние да използва такъв брой дронове. Шмигал подчерта, че основното предизвикателство не е производственият капацитет, а контролирането на антидроновете от земята.

Руските сили многократно са изпращали големи рояци дронове срещу Украйна, понякога блокирайки нейните системи за противовъздушна отбрана.

Полският министър на отбраната пристигна вчера в Киев за разговори с украинския си колега и други висши украински служители, като една от темите беше опитът на Украйна в борбата с дронове по време на война.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    14 4 Отговор
    Шмангъл, типично за стила на евроатлантическото църкане, се исказа ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ....

    06:26 19.09.2025

  • 2 Ухаа

    14 3 Отговор
    С хиляда дрона-прехващачи на бандерите ще има много пострадали покриви у полско и румънско! Щетите от тяхните дронове ще са по-големи от колкото само от руските.

    06:28 19.09.2025

  • 3 Хе,хе...!

    13 3 Отговор
    Кога ли?!
    В ,,Светлото Бъдеще" на Украйна...
    ,,Той отбеляза, че Украйна ще постигне това равнище, но призна, че НЕ МОЖЕ ДА ПОСОЧИ КОГА ТОЧНО ще е в състояние да използва такъв брой дронове."

    06:29 19.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путин

    15 2 Отговор
    Този ротшилдов евреин докога ще се прави на "украинец" заедно с ротшилдовия евреин Зеленски?

    06:36 19.09.2025

  • 6 Пилот

    6 3 Отговор
    Който знае с какви дронове се снимат състезанията на Формула 1 ще разбере за какво става дума. Дроновете прехващачи имат скорост около 350 км/ч и таван на полета до 4 километра.

    06:40 19.09.2025

  • 7 Браво

    6 4 Отговор
    на Шмугльо !

    06:42 19.09.2025

  • 8 Мефистофел

    7 3 Отговор
    И аз ще спечеля джакпота. Ама и аз не знам кога.

    06:46 19.09.2025

  • 9 Шушумигъл

    9 2 Отговор
    По-добре за ЕС, Полша и другите пудели от НАТО, би било Украйна да капитулира, а урсулът и останалите ястреби, кокошки и мисирки да си платят възстановяването на инфраструктурата, както и северен поток и блокираните милиарди с лихвите.

    Коментиран от #12

    07:00 19.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Поляците е време да се усетят,

    2 3 Отговор
    че предизвикат ли Русия, никакви ПВО, средства за електронна война или дрон-прихващачи, няма да ги спасят! Което е очевидната реалност. Украинците най-много, да ги научат как да лъжат, че свалят 95% ....от картонените дронове примамка.

    А това от тоя Намигал, пред медиите е разтягане, на локуми и за искане на пари.

    Коментиран от #13, #14

    07:34 19.09.2025

  • 12 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Шушумигъл":

    Явно си копейка и незнаеш какво е родина.не ти е простено.

    Коментиран от #15

    07:38 19.09.2025

  • 13 Човекът каза-

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Поляците е време да се усетят,":

    - Ще видим!

    "Той отбеляза, че Украйна ще постигне това равнище, но призна, че не може да посочи кога точно ще е в състояние да използва такъв брой дронове."

    Но пък заглавието ми хареса!

    07:39 19.09.2025

  • 14 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Поляците е време да се усетят,":

    Пак ли полша ще се защитава от рашисти? Дали ще е сама?

    Коментиран от #16

    07:42 19.09.2025

  • 15 Матея

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Лука":

    Ти пък не му знаеш етноса. Но ти е простено.

    07:43 19.09.2025

  • 16 Ако тя предизвика Русия

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    най-вероятно ще е сама! Не, че има голямо значение, де!

    Явно член 5 не ти е много ясен.

    07:49 19.09.2025

  • 17 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    0 0 Отговор
    И прасията ще праща по 2000 млади девачки към Европа и Турция да мачкат чаршавите и да носят валута и срамни буби към матушката....🤣🤣🤣

    07:52 19.09.2025

