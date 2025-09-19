Шмигал: Украйна ще започне да използва стотици системи срещу дронове за париране на руски атаки

Украйна скоро ще започне да използва стотици системи за противодействие на дронове в отговор на масираните руски атака с безпилотни летателни апарати, заяви украинският министър на отбраната Денис Шмигал, цитиран от ДПА и БТА.
На обща пресконференция с полския си колега Владислав Кошиняк-Камиш в Киев Шмигал каза, че когато Русия изстреля до 800 безпилотни самолета за една нощ, както е правила и преди, Украйна ще трябва да отговори с не по-малко от 1000 дрона прехващачи.
Той отбеляза, че Украйна ще постигне това равнище, но призна, че не може да посочи кога точно ще е в състояние да използва такъв брой дронове. Шмигал подчерта, че основното предизвикателство не е производственият капацитет, а контролирането на антидроновете от земята.
Руските сили многократно са изпращали големи рояци дронове срещу Украйна, понякога блокирайки нейните системи за противовъздушна отбрана.
Полският министър на отбраната пристигна вчера в Киев за разговори с украинския си колега и други висши украински служители, като една от темите беше опитът на Украйна в борбата с дронове по време на война.
1 име
06:26 19.09.2025
2 Ухаа
06:28 19.09.2025
3 Хе,хе...!
В ,,Светлото Бъдеще" на Украйна...
,,Той отбеляза, че Украйна ще постигне това равнище, но призна, че НЕ МОЖЕ ДА ПОСОЧИ КОГА ТОЧНО ще е в състояние да използва такъв брой дронове."
06:29 19.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Путин
06:36 19.09.2025
6 Пилот
06:40 19.09.2025
7 Браво
06:42 19.09.2025
8 Мефистофел
06:46 19.09.2025
9 Шушумигъл
Коментиран от #12
07:00 19.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Поляците е време да се усетят,
А това от тоя Намигал, пред медиите е разтягане, на локуми и за искане на пари.
Коментиран от #13, #14
07:34 19.09.2025
12 Лука
До коментар #9 от "Шушумигъл":Явно си копейка и незнаеш какво е родина.не ти е простено.
Коментиран от #15
07:38 19.09.2025
13 Човекът каза-
До коментар #11 от "Поляците е време да се усетят,":- Ще видим!
"Той отбеляза, че Украйна ще постигне това равнище, но призна, че не може да посочи кога точно ще е в състояние да използва такъв брой дронове."
Но пък заглавието ми хареса!
07:39 19.09.2025
14 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #11 от "Поляците е време да се усетят,":Пак ли полша ще се защитава от рашисти? Дали ще е сама?
Коментиран от #16
07:42 19.09.2025
15 Матея
До коментар #12 от "Лука":Ти пък не му знаеш етноса. Но ти е простено.
07:43 19.09.2025
16 Ако тя предизвика Русия
До коментар #14 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":най-вероятно ще е сама! Не, че има голямо значение, де!
Явно член 5 не ти е много ясен.
07:49 19.09.2025
17 пРОСИЯ Е КОЧИНА
07:52 19.09.2025