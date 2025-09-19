Новини
Украйна свали 71 руски дрона по време на рекордни нощни атаки
  Тема: Украйна

Украйна свали 71 руски дрона по време на рекордни нощни атаки

19 Септември, 2025 11:32 903 24

Шест района в страната бяха обект на масирани удари от безпилотни летателни средства

Украйна свали 71 руски дрона по време на рекордни нощни атаки - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските отбранителни сили унищожиха 71 руски дрона през изминалата нощ, като шест района в страната бяха засегнати от рекордни атаки, съобщава Укринформ, позовавайки се на данни на украинските военновъздушни сили в Telegram, цитирана от БТА.

След 21 ч. снощи (българско време) руските сили изстреляха общо 86 дрона, от които 50 „Шахед“, а останалите бяха многоцелеви „Геран“ и няколко други типове БЛА. Те са пуснати от райони близо до Курск, Шаталово, Милерово и Приморско-Ахтарск.

За отбраната на страната украинската армия използва военна авиация, зенитно-ракетни системи, радиоелектронна борба, както и дронове и мобилни огневи групи.

Предварителните доклади показват, че до 9 ч. тази сутрин 71 дрона са свалени или отклонени над Северна, Източна и Централна Украйна, докато 15 дрона удариха целите си, а на две други места бяха открити отломки от паднали безпилотни летателни средства.


Украйна
  • 1 уКраински гамбит

    24 1 Отговор
    Е, те х0х0ляките свалят всичко на 200%,
    кво се оплаквате !!!

    Коментиран от #3, #8

    11:35 19.09.2025

  • 2 Баце ЕООД

    18 1 Отговор
    Само че Русия ли колко е изтреляла? 40 или 4000??

    11:35 19.09.2025

  • 3 Баце ЕООД

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "уКраински гамбит":

    На Зеленски белия прах му е 101% все пак

    Коментиран от #6

    11:36 19.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Втората армия

    2 21 Отговор
    и в началото с Т-55 и АК-47
    пък и се га с Дроновене нещо не напредва с Освобождаването на несъществуващата Украйна!

    Ама пък като сделят безаналоговите си джелеза и ще видими новото лице на Втората армия1

    А как само хвърляха Искандери, ФАБ-ове и так далее ракети - мак от каспийското море!!!

    Лелее, кога ще нисими Оръжието на надеждата за Райха РАУ-25?!?!!!

    11:38 19.09.2025

  • 6 Нормално е

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Баце ЕООД":

    Нослето МУ да е напудрено
    с качествена стока.

    11:39 19.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баламата

    11 1 Отговор
    72 са свалили ...мдааа

    11:44 19.09.2025

  • 11 Баламата

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Слава Україні":

    То това е целта.Да се обясни на идиотето,колко нещастна е втората армия и как вече нямат перални ..и бегом да запълваме липсата на 2М

    11:48 19.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 минувач

    9 1 Отговор
    Укрите все свалят , накрая все свалени остават ...

    11:50 19.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пишете за Грандиозната Издънка

    1 6 Отговор
    На Соловьов.

    Хахахаха

    Поредната Обосрана Движуха
    На Руските Дебили .

    Рубикон ги удариха благодарение на
    Еврейчето

    Хахахахаха

    11:51 19.09.2025

  • 17 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    Укрите свалят само гащите, къде своите, къде на Тръмпича да му направят една мамалюга, къде на Макарона и пишман герман Мерц да си 6ъpkaт по дупчиците, но Путин ще му мина с грузинеца Изотзадзе

    11:55 19.09.2025

  • 18 НЕ СА РУСКИ

    2 7 Отговор
    ТЕХЕРАНСКИ СА...........капутите немат толко мозък да правят дронове

    11:57 19.09.2025

  • 19 Озадачен

    5 0 Отговор
    Отде толкова перални,бре?

    Коментиран от #21

    11:57 19.09.2025

  • 20 европръц медия надрусаше

    2 0 Отговор
    Урайна победи!Викайте линейка....

    11:58 19.09.2025

  • 21 шоуто на Тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Озадачен":

    Е и американците вече са с тях...Дават им.Да върви бизнеса...

    12:02 19.09.2025

  • 22 Хм...

    2 0 Отговор
    В началото беше 6060÷78
    Имахме и 1000÷0
    После 1000÷19
    Сега 1000÷24
    Не мисля да коментирам.
    Но много бих искал да разбера мнението на някое евроатлантическо рoзАвo пони.
    Коментирайте бе, рoзАви!?!

    Коментиран от #24

    12:07 19.09.2025

  • 23 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Защо ми триете коментара, аз работя за вас!

    12:10 19.09.2025

  • 24 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хм...":

    Не ми плащат да мисля а да преписвам

    12:12 19.09.2025

Новини по държави:
