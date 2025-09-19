Украйна свали 71 руски дрона по време на рекордни нощни атаки

Украинските отбранителни сили унищожиха 71 руски дрона през изминалата нощ, като шест района в страната бяха засегнати от рекордни атаки, съобщава Укринформ, позовавайки се на данни на украинските военновъздушни сили в Telegram, цитирана от БТА.
След 21 ч. снощи (българско време) руските сили изстреляха общо 86 дрона, от които 50 „Шахед“, а останалите бяха многоцелеви „Геран“ и няколко други типове БЛА. Те са пуснати от райони близо до Курск, Шаталово, Милерово и Приморско-Ахтарск.
За отбраната на страната украинската армия използва военна авиация, зенитно-ракетни системи, радиоелектронна борба, както и дронове и мобилни огневи групи.
Предварителните доклади показват, че до 9 ч. тази сутрин 71 дрона са свалени или отклонени над Северна, Източна и Централна Украйна, докато 15 дрона удариха целите си, а на две други места бяха открити отломки от паднали безпилотни летателни средства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 уКраински гамбит
кво се оплаквате !!!
Коментиран от #3, #8
11:35 19.09.2025
2 Баце ЕООД
11:35 19.09.2025
3 Баце ЕООД
До коментар #1 от "уКраински гамбит":На Зеленски белия прах му е 101% все пак
Коментиран от #6
11:36 19.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Втората армия
пък и се га с Дроновене нещо не напредва с Освобождаването на несъществуващата Украйна!
Ама пък като сделят безаналоговите си джелеза и ще видими новото лице на Втората армия1
А как само хвърляха Искандери, ФАБ-ове и так далее ракети - мак от каспийското море!!!
Лелее, кога ще нисими Оръжието на надеждата за Райха РАУ-25?!?!!!
11:38 19.09.2025
6 Нормално е
До коментар #3 от "Баце ЕООД":Нослето МУ да е напудрено
с качествена стока.
11:39 19.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баламата
11:44 19.09.2025
11 Баламата
До коментар #9 от "Слава Україні":То това е целта.Да се обясни на идиотето,колко нещастна е втората армия и как вече нямат перални ..и бегом да запълваме липсата на 2М
11:48 19.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 минувач
11:50 19.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пишете за Грандиозната Издънка
Хахахаха
Поредната Обосрана Движуха
На Руските Дебили .
Рубикон ги удариха благодарение на
Еврейчето
Хахахахаха
11:51 19.09.2025
17 Ти да видиш
11:55 19.09.2025
18 НЕ СА РУСКИ
11:57 19.09.2025
19 Озадачен
Коментиран от #21
11:57 19.09.2025
20 европръц медия надрусаше
11:58 19.09.2025
21 шоуто на Тръмп
До коментар #19 от "Озадачен":Е и американците вече са с тях...Дават им.Да върви бизнеса...
12:02 19.09.2025
22 Хм...
Имахме и 1000÷0
После 1000÷19
Сега 1000÷24
Не мисля да коментирам.
Но много бих искал да разбера мнението на някое евроатлантическо рoзАвo пони.
Коментирайте бе, рoзАви!?!
Коментиран от #24
12:07 19.09.2025
23 стоян георгиев
12:10 19.09.2025
24 стоян георгиев
До коментар #22 от "Хм...":Не ми плащат да мисля а да преписвам
12:12 19.09.2025