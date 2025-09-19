Украйна свали 71 руски дрона по време на рекордни нощни атаки

Украинските отбранителни сили унищожиха 71 руски дрона през изминалата нощ, като шест района в страната бяха засегнати от рекордни атаки, съобщава Укринформ, позовавайки се на данни на украинските военновъздушни сили в Telegram, цитирана от БТА.

След 21 ч. снощи (българско време) руските сили изстреляха общо 86 дрона, от които 50 „Шахед“, а останалите бяха многоцелеви „Геран“ и няколко други типове БЛА. Те са пуснати от райони близо до Курск, Шаталово, Милерово и Приморско-Ахтарск.

За отбраната на страната украинската армия използва военна авиация, зенитно-ракетни системи, радиоелектронна борба, както и дронове и мобилни огневи групи.

Предварителните доклади показват, че до 9 ч. тази сутрин 71 дрона са свалени или отклонени над Северна, Източна и Централна Украйна, докато 15 дрона удариха целите си, а на две други места бяха открити отломки от паднали безпилотни летателни средства.