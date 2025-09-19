Новини
Испания подкрепя използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна
  Тема: Украйна

Испания подкрепя използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна

19 Септември, 2025 11:48

Министър Куерпо призовава за креативни решения и диверсификация на енергийните доставки

Испания подкрепя използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Испанският министър на икономиката Карлос Куерпо заяви в петък, че правителството в Мадрид подкрепя усилията на Европейската комисия за използване на замразените руски активи в ЕС за финансиране на Украйна, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

„От Испания винаги сме се обявявали за максимално увеличаване на финансирането за Украйна. Ние настояваме да бъдат разгледани и креативни начини за използването на тези блокирани активи“, каза Куерпо в интервю за Bloomberg TV.

Министърът подчерта, че Испания, като един от основните вносители на руски втечнен природен газ (LNG) в ЕС, работи активно за намаляване на този внос и за диверсификация на енергийните доставки, като сред алтернативните източници посочи Съединените щати.

Изявлението идва на фона на нарастващите дискусии в ЕС за това как замразените руски активи могат да подпомогнат Украйна, чиито нужди от външно финансиране остават критични след почти три години война.


  • 1 Данко Харсъзина

    13 2 Отговор
    Активите са дългови книжа. Няма от де да вземат пари, за това подкрепят. Като цигани на сватба. Дават кон с каруца, ама друг път, не веднага.

    11:51 19.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    Коментиран от #6

    11:53 19.09.2025

  • 3 8888

    10 2 Отговор
    Подкрепят защото активите не са в испански банки!

    11:54 19.09.2025

  • 4 Мале, мале,

    9 2 Отговор
    Накрая Русия ще вземе така да “подкрепи подкрепящите”, че те, самите, съвсем ще загубят почва под краката си!

    11:56 19.09.2025

  • 5 Ти да видиш

    6 2 Отговор
    И от Испанците ще изгърмят няколко души след СВО.

    11:59 19.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Никоя банка няма да даде руските активи, защото това не са пари в трезор, а въздух. Банката няма как да даде пари, които ги няма.

    Коментиран от #9

    12:01 19.09.2025

  • 7 Воя на копейкаите

    1 3 Отговор
    Е музика за ушите ми!

    12:03 19.09.2025

  • 8 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    0 5 Отговор
    Които са около 300 милиарда долара, ща са купи оръжия за Украйна.

    Коментиран от #11

    12:07 19.09.2025

  • 9 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Айде бе....що ли Путин плаче за запорираните активи...въздух.

    12:08 19.09.2025

  • 10 Хм...

    1 0 Отговор
    В началото беше 6060÷78
    Имахме и 1000÷0
    После 1000÷19
    Сега 1000÷24
    Не мисля да коментирам.
    Но много бих искал да разбера мнението на някое евроатлантическо рoзАвo пони.
    Коментирайте бе, рoзАви!?!

    12:10 19.09.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    300 милиарда долара дълг. А с борч не мож купи нищо. За да купиш нещо с него този, който дължи парите /Италия, Франция, Испания, Гърция /, трябва да ги върне. А той нема пари.
    В момента в трезорите на банките вместо руски пари, има въздух. С въздух не мож купи нищо. Така е простичко казано. Иначе нещата да далеч по сложни.

    12:18 19.09.2025

