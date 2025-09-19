Испания подкрепя използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна

Испанският министър на икономиката Карлос Куерпо заяви в петък, че правителството в Мадрид подкрепя усилията на Европейската комисия за използване на замразените руски активи в ЕС за финансиране на Украйна, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

„От Испания винаги сме се обявявали за максимално увеличаване на финансирането за Украйна. Ние настояваме да бъдат разгледани и креативни начини за използването на тези блокирани активи“, каза Куерпо в интервю за Bloomberg TV.

Още новини от Украйна

Министърът подчерта, че Испания, като един от основните вносители на руски втечнен природен газ (LNG) в ЕС, работи активно за намаляване на този внос и за диверсификация на енергийните доставки, като сред алтернативните източници посочи Съединените щати.

Изявлението идва на фона на нарастващите дискусии в ЕС за това как замразените руски активи могат да подпомогнат Украйна, чиито нужди от външно финансиране остават критични след почти три години война.