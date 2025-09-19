Испания подкрепя използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна

Испанският министър на икономиката Карлос Куерпо заяви в петък, че правителството в Мадрид подкрепя усилията на Европейската комисия за използване на замразените руски активи в ЕС за финансиране на Украйна, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.
„От Испания винаги сме се обявявали за максимално увеличаване на финансирането за Украйна. Ние настояваме да бъдат разгледани и креативни начини за използването на тези блокирани активи“, каза Куерпо в интервю за Bloomberg TV.
Министърът подчерта, че Испания, като един от основните вносители на руски втечнен природен газ (LNG) в ЕС, работи активно за намаляване на този внос и за диверсификация на енергийните доставки, като сред алтернативните източници посочи Съединените щати.
Изявлението идва на фона на нарастващите дискусии в ЕС за това как замразените руски активи могат да подпомогнат Украйна, чиито нужди от външно финансиране остават критични след почти три години война.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
11:51 19.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
11:53 19.09.2025
3 8888
11:54 19.09.2025
4 Мале, мале,
11:56 19.09.2025
5 Ти да видиш
11:59 19.09.2025
6 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Никоя банка няма да даде руските активи, защото това не са пари в трезор, а въздух. Банката няма как да даде пари, които ги няма.
Коментиран от #9
12:01 19.09.2025
7 Воя на копейкаите
12:03 19.09.2025
8 ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
Коментиран от #11
12:07 19.09.2025
9 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Айде бе....що ли Путин плаче за запорираните активи...въздух.
12:08 19.09.2025
10 Хм...
Имахме и 1000÷0
После 1000÷19
Сега 1000÷24
Не мисля да коментирам.
Но много бих искал да разбера мнението на някое евроатлантическо рoзАвo пони.
Коментирайте бе, рoзАви!?!
12:10 19.09.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "ОТ ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":300 милиарда долара дълг. А с борч не мож купи нищо. За да купиш нещо с него този, който дължи парите /Италия, Франция, Испания, Гърция /, трябва да ги върне. А той нема пари.
В момента в трезорите на банките вместо руски пари, има въздух. С въздух не мож купи нищо. Така е простичко казано. Иначе нещата да далеч по сложни.
12:18 19.09.2025