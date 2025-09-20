Белият дом ускори пускането на т. нар. "Златна карта на Тръмп" - постоянно пребиваване на чужденци срещу $1 милион ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която упълномощава правителството на САЩ да предостави на чужденци постоянно пребиваване, т. нар. „Златна карта на Тръмп“, чрез ускорена процедура срещу 1 милион долара.

Както отбеляза американският лидер, новата програма е насочена към привличане на „много успешни“ и „много продуктивни“ хора в САЩ. „Те ще похарчат много пари, за да дойдат“, подчерта ръководителят на администрацията във Вашингтон. Той добави, че това ще позволи на правителството на САЩ да привлече „милиарди и милиарди долари, които ще отидат за намаляване на данъците, изплащане на националния дълг и други полезни неща“.

Както обясниха съветниците на американския лидер на церемонията по подписването в Овалния кабинет на Белия дом, новата програма създава „нов визов механизъм за чужденци с изключителни способности, които са готови да подкрепят САЩ, като платят 1 милион долара“. Освен това е възможно американска компания да плати на правителството на САЩ 2 милиона долара за предоставяне на постоянно пребиваване на неин чуждестранен служител чрез ускорена процедура.

На уебсайта на програмата се уточнява, че тя предоставя на чужденците и разрешение за постоянно пребиваване, т. нар. Trump Platinum Card, при плащане на 5 милиона долара. Получателите няма да бъдат задължени да плащат данъци в САЩ върху доходи, получени извън страната.

Както подчерта министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник в реч в Белия дом, администрацията на Вашингтон се надява програмата да привлече тези, които „ще създадат бизнес и работни места за американците“. „Тази програма ще събере над 100 милиарда долара за американската хазна“, отбеляза Лътник.

В петък Тръмп подписа и изпълнителна заповед за изменение на правилата за издаване на специални визи H-1B, които позволяват на американски компании да наемат висококвалифицирани специалисти от други страни. Компаниите вече ще трябва да плащат такса от 100 000 долара, за да се възползват от тази възможност. Служители на администрацията на Вашингтон отбелязаха, че тези промени целят да насърчат американския бизнес да наема и обучава американци, а не чужденци.