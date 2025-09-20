Новини
Свят »
САЩ »
Белият дом ускори пускането на т. нар. "Златна карта на Тръмп" - постоянно пребиваване на чужденци срещу $1 милион ВИДЕО

Белият дом ускори пускането на т. нар. "Златна карта на Тръмп" - постоянно пребиваване на чужденци срещу $1 милион ВИДЕО

20 Септември, 2025 03:52, обновена 20 Септември, 2025 04:02 425 1

  • сащ-
  • постоянно пребиваване-
  • чужденци-
  • златна карта-
  • тръмп

Тази програма ще събере над $100 милиарда за американската хазна, отбеляза министърът на търговията Хауърд Лътник.

Белият дом ускори пускането на т. нар. "Златна карта на Тръмп" - постоянно пребиваване на чужденци срещу $1 милион ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която упълномощава правителството на САЩ да предостави на чужденци постоянно пребиваване, т. нар. „Златна карта на Тръмп“, чрез ускорена процедура срещу 1 милион долара.

Както отбеляза американският лидер, новата програма е насочена към привличане на „много успешни“ и „много продуктивни“ хора в САЩ. „Те ще похарчат много пари, за да дойдат“, подчерта ръководителят на администрацията във Вашингтон. Той добави, че това ще позволи на правителството на САЩ да привлече „милиарди и милиарди долари, които ще отидат за намаляване на данъците, изплащане на националния дълг и други полезни неща“.

Както обясниха съветниците на американския лидер на церемонията по подписването в Овалния кабинет на Белия дом, новата програма създава „нов визов механизъм за чужденци с изключителни способности, които са готови да подкрепят САЩ, като платят 1 милион долара“. Освен това е възможно американска компания да плати на правителството на САЩ 2 милиона долара за предоставяне на постоянно пребиваване на неин чуждестранен служител чрез ускорена процедура.

На уебсайта на програмата се уточнява, че тя предоставя на чужденците и разрешение за постоянно пребиваване, т. нар. Trump Platinum Card, при плащане на 5 милиона долара. Получателите няма да бъдат задължени да плащат данъци в САЩ върху доходи, получени извън страната.

Както подчерта министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник в реч в Белия дом, администрацията на Вашингтон се надява програмата да привлече тези, които „ще създадат бизнес и работни места за американците“. „Тази програма ще събере над 100 милиарда долара за американската хазна“, отбеляза Лътник.

В петък Тръмп подписа и изпълнителна заповед за изменение на правилата за издаване на специални визи H-1B, които позволяват на американски компании да наемат висококвалифицирани специалисти от други страни. Компаниите вече ще трябва да плащат такса от 100 000 долара, за да се възползват от тази възможност. Служители на администрацията на Вашингтон отбелязаха, че тези промени целят да насърчат американския бизнес да наема и обучава американци, а не чужденци.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааааааа

    2 0 Отговор
    Закони, принципи, чест, справедливост, правила, право ......бла, бла....блаааа. Накрая пак всичко стига до пари ....или до много пари. За богатите няма закони, правила и съд.

    04:17 20.09.2025