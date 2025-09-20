САЩ искат да си върнат контрола над военната база Баграм в Афганистан; Кабул: Няма да стане! ВИДЕО

Администрацията на Вашингтон обсъжда с афганистански представители възстановяването на контрола на САЩ над авиобазата Баграм, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Ще видим какво ще се случи с Баграм. Преговаряме с Афганистан. Базата не е трябвало да бъде изоставена“, каза той, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом.

На 18 септември Тръмп обяви, че САЩ се опитват да си върнат контрола над авиобазата Баграм.

В петък представител на външното министерство на Афганистан заяви в социалните мрежи, че Кабул е готов за диалог, но подчерта, че на САЩ няма да бъде позволено да възстановят военното си присъствие в централноазиатската страна, съобщи телевизия "Ал Джазира".



Летището, построено от Съветския съюз, беше основната база на американските сили в Афганистан след атаките от 11 септември 2001 г. до тяхното изтегляне през 2021 г., което доведе до идването на власт на талибаните.

Разследване на Би Би Си, при което са проучени 30 сателитни изображения от края на 2020 г. до 2025 г., е установило много малка активност в базата, откакто талибаните се завърнаха, и никакви доказателства в подкрепа на присъствието на Китай в базата, посочва британската медия.



Говорител на китайското външно министерство заяви в петък, че "Китай уважава териториалната цялост и суверенитет на Афганистан", добавяйки, че "бъдещето на Афганистан трябва да бъде в ръцете на афганистанския народ".



"Афганистан и Съединените щати трябва да си сътрудничат... без Съединените щати да поддържат военно присъствие в която и да е част от Афганистан", написа в социалните мрежи Закир Джалал, представител на външното министерство в Кабул, предаде "Ал Джазира".



Кабул е готов да поддържа политически и икономически връзки с Вашингтон, основани на "взаимно уважение и общи интереси", добави той.



Последните коментари дойдоха, след като Тръмп потвърди за първи път, че администрацията му води преговори с представители на талибаните, посочва "Ал Джазира".



През уикенда Адам Болер, специалният пратеник по въпросите на заложниците, и Залмай Халилзад, бивш пратеник на САЩ за Афганистан, се срещнаха с външния министър Амир Хан Мутаки в Кабул. Според информациите, разговорите са се фокусирали върху американските граждани, задържани в Афганистан.