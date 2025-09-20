Новини
Венецуела призова ООН: Спрете военните действия на Вашингтон в Карибско море!

20 Септември, 2025 04:46, обновена 20 Септември, 2025 04:49 559 3

САЩ извършват извънсъдебни убийства и ракетни бомбардировки на малки плавателни съдове в Карибите, заяви министърът на външните работи Иван Хил Пинто

Венецуела призова ООН: Спрете военните действия на Вашингтон в Карибско море! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуела призова Съвета за сигурност на ООН да поиска от Съединените щати да прекратят военните действия в Карибско море.

Това обяви в своя Telegram канал министърът на външните работи Иван Хил Пинто, позовавайки се на изявление на постоянния представител на Венецуела в ООН в Женева, Александър Янес.

„Според официални данни на САЩ, САЩ извършват извънсъдебни убийства и ракетни бомбардировки на малки плавателни съдове в Карибите, което нарушава всички съществуващи човешки права на държави и народи. Затова призоваваме Съвета за сигурност на ООН да осъди тази политика на принуда, която заплашва международния мир и сигурност, и да поиска от правителството на САЩ да прекрати тези действия“, заяви Янес.

В продължение на много години Венецуела е подложена на преследване и незаконни едностранни принудителни мерки от страна на САЩ, отбеляза дипломатът. Той посочи, че „днес ескалацията на агресията става особено опасна поради разполагането на американски военноморски, въздушни и сухопътни сили, включително ядрена подводница, в Карибите“, каза Янес. Той подчерта, че „тези действия представляват грубо нарушение на Устава на ООН, сериозно заплашват стабилността в Западното полукълбо и застрашават човешките права на венецуелския народ и народите от целия регион“.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
