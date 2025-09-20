Новини
Свят »
Русия »
В Русия: Зеленски няма интерес от избори, затова решенията му водят до удължаване на войната

В Русия: Зеленски няма интерес от избори, затова решенията му водят до удължаване на войната

20 Септември, 2025 06:30, обновена 20 Септември, 2025 06:41 1 038 27

  • русия-
  • зеленски-
  • петрол-
  • украйна-
  • втечнен газ

Москва няма да спре независимата си външна политика заради цените на енергийните продукти. Ако страните от ЕС спрат да използват руски втечнен природен газ, те ще се сблъскат с недостиг, смятат депутати и експерти

В Русия: Зеленски няма интерес от избори, затова решенията му водят до удължаване на войната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски не печели от провеждането на президентски избори в страната, затова взема решения, които допринасят за продължаването на военните действия, според Александър Конков, доцент по политология във Финансовия университет към правителството на Руската федерация. Така политологът обясни желанието на украинския лидер да затегне мобилизацията в разговор с Lenta.ru.

„Политическите настроения в Украйна в момента са много трудни за определяне, защото няма обективна социология. Има много силен натиск върху общественото мнение, въпреки че нивото на подкрепа е силно условно. Това недоволство е очевидно. Въпросът е доколко това недоволство ще се пренесе в изборите“, обясни Конков.

Според политолога всички решения, взети от Зеленски и неговия екип, в момента се разглеждат през призмата на президентските избори.

„Президентският вот не е от полза за него, така че той ще се дистанцира от изборите на всяка цена и ще вземе решения, които ще допринесат за продължаването на военните действия. „Затягането на мобилизацията се вписва идеално в този план“, заключи Конков.

По-рано беше съобщено, че украинският президент Володимир Зеленски е готов да вземе редица „трудни решения“, включително затягане на мобилизацията, ако ситуацията на фронта се влоши.

Бюджетът на Русия до известна степен зависи от цените на енергийните продукти, но страната няма да спре да води независима външна политика поради нестабилността на цените, смята Денис Кравченко, първи заместник-председател на Комисията по икономическа политика на Държавната дума. Той коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че падащите цени на петрола ще принудят Русия да прекрати конфликта в Украйна, в интервю за Lenta.ru.

„Бюджетът на страната ни наистина зависи до известна степен от цените на енергийните продукти, но не толкова критично, колкото беше преди 20 години. Вариативността на нашия износ нараства и насърчаването на конкурентоспособността на местните стоки на международните пазари е една от приоритетните цели на новите национални проекти до 2030 г.“, каза Кравченко.

Русия е малко вероятно да прекрати провеждането на независима външна политика поради колебанията в цените на енергийните продукти, смята депутатът.

Тръмп по-рано заяви в интервю за Fox News, че евентуалното налагане на санкции или тарифи срещу Китай от страните от ЕС би помогнало за прекратяване на конфликта в Украйна. Китай е най-големият вносител на руски петрол, припомни президентът на САЩ. Американският лидер отбеляза, че е недоволен от информацията за покупките на руски петрол от съюзниците на САЩ в НАТО и Европейския съюз.

Ако страните от Европейския съюз спрат да използват руски втечнен природен газ, те ще се сблъскат с недостиг, заяви Владимир Демидов, независим експерт по ресурсния и енергийния пазар. Той очерта последствията в интервю за Lenta.ru.

По-рано Европейската комисия, като част от 19-ия пакет от санкции, предложи да се забрани вносът на руски втечнен газ година по-рано - до 1 януари 2027 г.

„Основните потребители на руски втечнен газ са Франция, Белгия и Испания. В рамките на две години Съединените щати и Катар ще могат да заменят до половината от руския втечнен чрез въвеждане в експлоатация на нови мощности. Недостигът ще бъде покрит чрез намалено потребление или чрез препродажба на руски газ от американски компании“, заяви анализаторът.

Забраната на Брюксел за руски газ беше планирана за 2028 г. Председателят на Европейската комисия Фон дер Лайен призова за постоянна забрана на енергийните доставки от Русия, наричайки ги „мръсни“ поради предполагаемото отрицателно въздействие на страната върху европейската околна среда.

Преди това, на заседание в четвъртък, 18 септември, естонското правителство забрани вноса на втечнен природен газ от Русия, като по този начин наложи пълна забрана за покупки на руски газ.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пора

    8 25 Отговор
    Путинова русия си отива.

    06:42 20.09.2025

  • 2 си дзън

    7 25 Отговор
    Руснаците винаги правят "избори" под дулата на автомати. Затова Путин винаги печели с 99%

    06:44 20.09.2025

  • 3 Ти да видиш

    6 17 Отговор
    В русия и доцент имало.

    Коментиран от #6, #14

    06:47 20.09.2025

  • 4 Вашето Мнение

    21 4 Отговор
    След хитлер и зеленски ще свърши като куче с куршум в тиквата в бункера си. Това ясно се разбира и всащ и от наследниците на хитлер в ес. Такава е съдбата на всеки опитал да воюва с Русия.

    06:50 20.09.2025

  • 5 Започнахте

    12 1 Отговор
    тази зловеща война , прекратете я !

    06:51 20.09.2025

  • 6 Люси от Пловдив

    22 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ти да видиш":

    Шаро, руската наука е дала на света повече, отколкото ти имаш мозъчни гънки в тиквата си.

    Коментиран от #7

    06:52 20.09.2025

  • 7 си дзън

    10 18 Отговор

    До коментар #6 от "Люси от Пловдив":

    Руската нАука всичко преписАла и украла, както прави всеки руснак.

    06:57 20.09.2025

  • 8 Тръмп

    6 5 Отговор
    Доволен съм, че г-н Зеленски ме слуша. Не съм доволен, че Путин не ме слуша. Ще съм по-доволен, ако седнат и се разберат.

    07:01 20.09.2025

  • 9 Синоптик

    8 14 Отговор
    Империалистическа Раша върви стремително към събитията от 90-те години на миналия век и съдбата на СССР ... Без приходите от горивата федерацията на злото си гарантира сигурен колапс на фалшивата си икономика която в момента съществува единствено заради войната...

    07:04 20.09.2025

  • 10 Анджо

    2 11 Отговор
    Останаха си крепостници руснаците , нищо не се е променило от Иван грозни.

    07:11 20.09.2025

  • 11 оня с коня

    4 13 Отговор
    Руски Депутати и Експерти отбелязват, че ако Европа спре покупките на Руски Газ ще се сблъска с Недостиг.Защо обаче не правят Сметка че това пък ще доведе до Недостиг на Пари в Русия за водене на войната?Руска им работа...Ей такива Руски Галфони ни управляваха 45г а БГ само отривисто отвръщаше "Слушам и изпълнявам"!

    Коментиран от #13

    07:13 20.09.2025

  • 12 Факти

    2 8 Отговор
    Путин се страхува от истински избори, затова убива опонентите си като Немцов и Навални.

    07:24 20.09.2025

  • 13 Соломон

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    На някой прави ли впечатление че бензина в Русия гони 2лв ама го няма.А у на е 2,40 при това със акциз и ДДС и си го има редовно

    07:28 20.09.2025

  • 14 Ха ха

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ти да видиш":

    Къде ще се мерят с България руснаците.Ние професори и академици повече от китайците и индийците взети заедно имаме.

    07:28 20.09.2025

  • 15 как да спре зелю войната

    11 1 Отговор
    като с фон дер крадлата ще умрът от глад няма крадене

    07:28 20.09.2025

  • 16 Ха ха

    6 1 Отговор
    Къде ще се мерят с България руснаците.Ние професори и академици повече от китайците и индийците взети заедно имаме.И ти си сред "титулуваните" гледам.

    07:30 20.09.2025

  • 17 нннн

    6 1 Отговор
    Докато текат милиардите към киевската хунта войната ще продължи до последния украинец или до последния евроцент. Стягайте коланите (не за излитане)!

    Коментиран от #18, #21

    07:39 20.09.2025

  • 18 Факти

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "нннн":

    Докато Китай източва Русия под пазарна цена, войната ще продължи до последния руснак или до последната рубла. ЕС има 10 пъти по-голяма икономика - не го мисли. Украинците дават в пъти по-малко жертви - не ги мисли. Притеснявай се за братушките, че най-големият им враг (Путин) е на път да ги занули.

    07:54 20.09.2025

  • 19 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Фвщ и западашия запад нямат интерес ,иначе как ще изтощават руснаците ,(поне така си вярват )и от кого ще се хранят с кръв ,защото точно така живеят хищниците

    08:01 20.09.2025

  • 20 Зеленски

    2 0 Отговор
    Никога повече избори в Украйна!Украйна е моя докато съм жив.Тя ми принадлежи изцяло и който е против това......

    08:16 20.09.2025

  • 21 нннн

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "нннн":

    Бе, да се бъхтят щом са решили, но да не ни бъркат в джоба. Путин поне харчи свои пари, но Зеленски харчи нашите. Аз, като развит европеец не усещам изобилие от развитата европейска икономика, а трябва да плащам на някого, на който и сопола си не бих хвърлил

    Коментиран от #23

    08:20 20.09.2025

  • 22 Най важното

    4 10 Отговор
    Решение за спирането на войната в Украйна е физическото ликвидиране на причината за започването и - наркомана Зеленски. Заради него загинаха над два и половина милиона невинни граждани.

    Коментиран от #25, #27

    08:22 20.09.2025

  • 23 Поправям

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "нннн":

    Коментар 21 е до 18.

    08:22 20.09.2025

  • 24 Димитър Георгиев

    1 3 Отговор
    Не мой ми почне нормално деня без новина за Зелен със Ски .

    08:23 20.09.2025

  • 25 Хмм

    2 7 Отговор

    До коментар #22 от "Най важното":

    щом министърът на отбраната Умеров имал 6 апартамента само в САЩ, войната е печеливш бизнес

    08:29 20.09.2025

  • 26 Оценител

    7 1 Отговор
    Мнението на рашистите и руските тротинетки за Зеленски не е фактор на който да се отдава голямо значение.

    08:29 20.09.2025

  • 27 Абсолютни глупости

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Най важното":

    си написал...

    08:31 20.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания