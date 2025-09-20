Новини
Земетресение със сила 7,8 по Рихтер удари Камчатка, предупреждават за цунами

20 Септември, 2025 11:23 853 19

В последните месеци в региона на полуостров Камчатка има изключително силна сеизмична активност

Земетресение със сила 7,8 по Рихтер удари Камчатка, предупреждават за цунами - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Ново мощно земетресение разтърси полуостров Камчатка в далечния Изток на Русия.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център е регистрирал трус със сила от 7,8 по Рихтер малко преди 7:00 часа тази сутрин местно време (около 22:00 българско време).

Епицентърът е регистриран на 125 километра североизточно от град Петропавловск-Камчатски.

"Днес цяла Камчатка се събуди едновременно, към 7:00 ч. сутринта. Беше доста силно земетресение. Експертите все още оценяват точния магнитуд, но той ще да е между 7,4 и 7,8, някъде в този диапазон. Това е един от поредица вторични трусове, които продължават от 30 юли насам; вече имахме около 2000. И в този смисъл то действително беше доста силно", коментира губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов пред телевизия "Россия-24", цитиран от БТА.

Губернаторът увери, че всички аварийни служби са в повишена готовност и призова населението да запази спокойствие и да следва указанията на властите.

Според регионалния министър на извънредните ситуации Сергей Лебедев вълна с височина приблизително 30 см е навлязла в устието на река Наличево.

Вторичните трусове продължават, като голяма част от тях са със сила от над 4,5 по Рихтер.

В последните месеци в региона на полуостров Камчатка има изключително силна сеизмична активност.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ето

    8 0 Отговор
    В такива моменти се сещам за Маг! Нещо ни заряза!

    11:25 20.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Амиии

    8 2 Отговор
    ...изпробват нова технология за потапяне на Острова :)

    Коментиран от #6, #7

    11:29 20.09.2025

  • 4 Нептун

    1 8 Отговор
    друс,друс

    11:30 20.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мииии

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Амиии":

    вече са го потопили в каvepната ти

    11:30 20.09.2025

  • 7 Пич

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Амиии":

    Хахаха.....а дано им проработят нещата...

    Коментиран от #8, #12

    11:31 20.09.2025

  • 8 ичке

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    работи.вече си бременен

    Коментиран от #18

    11:32 20.09.2025

  • 9 Даа

    3 11 Отговор
    Господ ги наказва ,скоро ще разтърси и маскваабат

    11:33 20.09.2025

  • 10 Швейк

    3 11 Отговор
    Господ си знае работата.
    Дай Боже и в Москва.

    Коментиран от #11

    11:40 20.09.2025

  • 11 Гук

    1 8 Отговор

    До коментар #10 от "Швейк":

    Радвам се.

    11:41 20.09.2025

  • 12 Тихо бе пръдльо!

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Некомпетентен си.

    11:43 20.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Амадор Ривас

    1 2 Отговор
    В момента се извършват фини настройки от инженерите от ХААРП...Очаквайте скоро в Масква....

    12:03 20.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Злобното Джуджи

    3 1 Отговор
    Доналд за пети път предупреждава Путин че със С.А.Щ шyтки плoxи !!! Следващия път няма да има Камчатка

    Коментиран от #17

    12:08 20.09.2025

  • 17 Търновец

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    Да върнете Крим на РФ - Хрушчов извади Крим от РФ и го даде на УССР и нямаше референдум.

    12:13 20.09.2025

  • 18 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ичке":

    Удивителна простотия показваш ! И да знаеш че мъжете не раждат , колкото и да опитваш !

    12:14 20.09.2025

  • 19 Лили

    0 0 Отговор
    Господ ги наказва тия Zомбита

    12:23 20.09.2025

Новини по държави:
