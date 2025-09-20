Земетресение със сила 7,8 по Рихтер удари Камчатка, предупреждават за цунами

Ново мощно земетресение разтърси полуостров Камчатка в далечния Изток на Русия.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център е регистрирал трус със сила от 7,8 по Рихтер малко преди 7:00 часа тази сутрин местно време (около 22:00 българско време).

Епицентърът е регистриран на 125 километра североизточно от град Петропавловск-Камчатски.

"Днес цяла Камчатка се събуди едновременно, към 7:00 ч. сутринта. Беше доста силно земетресение. Експертите все още оценяват точния магнитуд, но той ще да е между 7,4 и 7,8, някъде в този диапазон. Това е един от поредица вторични трусове, които продължават от 30 юли насам; вече имахме около 2000. И в този смисъл то действително беше доста силно", коментира губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов пред телевизия "Россия-24", цитиран от БТА.

Губернаторът увери, че всички аварийни служби са в повишена готовност и призова населението да запази спокойствие и да следва указанията на властите.

Според регионалния министър на извънредните ситуации Сергей Лебедев вълна с височина приблизително 30 см е навлязла в устието на река Наличево.

Вторичните трусове продължават, като голяма част от тях са със сила от над 4,5 по Рихтер.

В последните месеци в региона на полуостров Камчатка има изключително силна сеизмична активност.