Земетресение със сила 7,8 по Рихтер удари Камчатка, предупреждават за цунами

Ново мощно земетресение разтърси полуостров Камчатка в далечния Изток на Русия.
Европейско-средиземноморският сеизмологичен център е регистрирал трус със сила от 7,8 по Рихтер малко преди 7:00 часа тази сутрин местно време (около 22:00 българско време).
Епицентърът е регистриран на 125 километра североизточно от град Петропавловск-Камчатски.
"Днес цяла Камчатка се събуди едновременно, към 7:00 ч. сутринта. Беше доста силно земетресение. Експертите все още оценяват точния магнитуд, но той ще да е между 7,4 и 7,8, някъде в този диапазон. Това е един от поредица вторични трусове, които продължават от 30 юли насам; вече имахме около 2000. И в този смисъл то действително беше доста силно", коментира губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов пред телевизия "Россия-24", цитиран от БТА.
Губернаторът увери, че всички аварийни служби са в повишена готовност и призова населението да запази спокойствие и да следва указанията на властите.
Според регионалния министър на извънредните ситуации Сергей Лебедев вълна с височина приблизително 30 см е навлязла в устието на река Наличево.
Вторичните трусове продължават, като голяма част от тях са със сила от над 4,5 по Рихтер.
В последните месеци в региона на полуостров Камчатка има изключително силна сеизмична активност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ето
11:25 20.09.2025
3 Амиии
Коментиран от #6, #7
11:29 20.09.2025
4 Нептун
11:30 20.09.2025
6 мииии
До коментар #3 от "Амиии":вече са го потопили в каvepната ти
11:30 20.09.2025
7 Пич
До коментар #3 от "Амиии":Хахаха.....а дано им проработят нещата...
Коментиран от #8, #12
11:31 20.09.2025
8 ичке
До коментар #7 от "Пич":работи.вече си бременен
Коментиран от #18
11:32 20.09.2025
9 Даа
11:33 20.09.2025
10 Швейк
Дай Боже и в Москва.
Коментиран от #11
11:40 20.09.2025
11 Гук
До коментар #10 от "Швейк":Радвам се.
11:41 20.09.2025
12 Тихо бе пръдльо!
До коментар #7 от "Пич":Некомпетентен си.
11:43 20.09.2025
14 Амадор Ривас
12:03 20.09.2025
16 Злобното Джуджи
Коментиран от #17
12:08 20.09.2025
17 Търновец
До коментар #16 от "Злобното Джуджи":Да върнете Крим на РФ - Хрушчов извади Крим от РФ и го даде на УССР и нямаше референдум.
12:13 20.09.2025
18 Пич
До коментар #8 от "ичке":Удивителна простотия показваш ! И да знаеш че мъжете не раждат , колкото и да опитваш !
12:14 20.09.2025
19 Лили
12:23 20.09.2025