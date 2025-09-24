Новини
The Telegraph: Доналд Тръмп сякаш си изми ръцете от войната в Украйна
24 Септември, 2025 19:07

По-късно, по време на среща в Ню Йорк на Общото събрание на ООН с президента на Франция Еманюел Макрон, президентът на САЩ потвърди, че вярва, че Украйна трябва да върне всички земи, които са завзети от Русия

Изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН и неговият проукраински пост може да изглеждат като "шокиращ обрат“, но всъщност може да са лоша новина за президента на Украйна Володимир Зеленски, пише Роб Крили, кореспондент на британския The Telegraph, цитиран от Фокус.

В статията на Крили се посочва, че вместо да обещава нова подкрепа за Украйна или да засилва натиска върху Русия, Тръмп прехвърля отговорността на Европа и НАТО.

Авторът допълва, че няма "никакви намеци“ за допълнителна подкрепа за Украйна или за това, че той ще продължи да "наказва Москва за нейната инвазия".

"Единственото му задължение е да продължи да продава оръжие на съюзниците. Това едва ли ще промени ситуацията".

Според Роб Крили, след като Тръмп "заложи“ репутацията си, за да доведе Путин в Аляска за преговори и да се постави в центъра на преговорния процес, той получи тежък урок: да се сложи край на войната е трудно.

Отбелязва се, че всички изявления могат да звучат така, сякаш Тръмп "си измива ръцете“ от войната в Украйна.

"Изглежда, че той може би се е уморил“, посочва журналистът.

По-рано Тръмп, в социалната мрежа Truth Social, след срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН заяви, че Украйна с подкрепата на ЕС може да си върне всички свои територии, завзети от Русия.

"След като се запознах и напълно разбрах военната и икономическата ситуация в Украйна и Русия, както и видях икономическите проблеми, които тя причинява на Русия, считам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, има всички възможности да се бори и да върне цяла Украйна в първоначалния ѝ вид. С времето, търпението и финансовата подкрепа на Европа, и особено на НАТО, връщането към първоначалните граници, откъдето започна тази война, е напълно реалистичен вариант. Защо не?“, написа президентът на САЩ.

По-късно, по време на среща в Ню Йорк на Общото събрание на ООН с президента на Франция Еманюел Макрон, президентът на САЩ потвърди, че вярва, че "Украйна трябва да върне всички земи, които са завзети от Русия".

  • 1 си дзън

    10 18 Отговор
    Доналд Тръмп сякаш си изми ръцете от войната в Украйна и ги избърса с Путин.

    Коментиран от #49

    19:11 24.09.2025

  • 2 Дух

    3 3 Отговор
    Смъртта е единственото правилно решение 🖤☠️😔 , освен ако нещо не се случи,.....
    Ако си негоден материал скачаш от някоя висока сграда 🏢🖤☠️😔 и ми свършват мъките

    19:11 24.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спецназ

    16 5 Отговор
    Тръмп даде завзетите от руснаците територии без забележки!

    Даже не е и казал "досега завзетите".

    Както казва жена ми:

    "Започни смело! После не бързай... когато свършиш- тогава".

    19:12 24.09.2025

  • 6 к0к0рч0 💋🌈🍌

    6 5 Отговор
    аз сякаш съм педерасt

    19:12 24.09.2025

  • 7 БлуΔницата УкраИна

    19 6 Отговор
    Войната в териториалния термин уКраИна
    я направи Бай Доньо още през 2014-та.

    19:13 24.09.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 13 Отговор
    преимуществото на запада се състои в това , че можеш да си избереш клоун за няколко години /в РАША е до живот

    19:14 24.09.2025

  • 9 Онзи

    17 4 Отговор
    Според мен лека полека САЩ се изнасят от конфликтните точки, те се концентрират да си решават техните проблеми ,а в момента са пръснати навсякъде.

    Коментиран от #43

    19:14 24.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами прав е Тръмп!

    13 8 Отговор
    Европа що дремА 80 години?
    Маскаля правеше ракети!

    19:15 24.09.2025

  • 12 Сефте

    22 5 Отговор
    Не сте ли го схванали още. Тръмп се изгъбарка с Украйна и ЕС. Тръмп мисли само за себе си и страната си. Утре ще каже обратното и така....

    Коментиран от #23

    19:16 24.09.2025

  • 13 Явно

    19 3 Отговор
    Някои болни мозъци на запад са очаквали да започне война с Русия!?? След толкова провокации под чужд флаг.

    Коментиран от #30

    19:16 24.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Руснята утече

    9 19 Отговор
    у каналя!

    19:16 24.09.2025

  • 16 Цирк Балкански

    17 4 Отговор
    Тръмпи стана по-голям комик от Зеления

    Коментиран от #20

    19:16 24.09.2025

  • 17 Американско оръжие

    5 15 Отговор
    Громи Русия....Тръмпи е активно във войната....

    19:17 24.09.2025

  • 18 Мишел

    16 5 Отговор
    Тръмп САЩ са силно разочаровани, че не можаха да изпълнят плана си за отслабване на Русия чрез войната с тяхното прокси Украйна и че инкасираха поредна загуба. Тръмп САЩ напуска активната роля в конфликта и оставя ЕС да загубилата страна.

    Коментиран от #25

    19:18 24.09.2025

  • 19 Внимание!

    5 17 Отговор
    Указания за активни онлайн русофилски поддръжници в България

    Цел: Масово формиране на мнение в полза на Русия и дискредитиране на всяка западна или проукраинска позиция.

    1. Атака срещу политици и лидери

    Винаги представяйте българските и европейските лидери като престъпници, които „крадат, лъжат и експлоатират“ собствените си народи, докато „злоупотребяват с Украйна“.

    Преиначавайте действията на ЕС и НАТО: всяка помощ за Украйна е „допълнителен удар по българските данъкоплатци“ или „разрушаване на българската икономика“.

    Когато пишете за Зеленски, подчертавайте „корупция“ и „националистически цели“, като игнорирате всякакъв факт, който показва, че той подкрепя своята страна. Представяйте го като наркоман, луд и демонизирайте го създавайки кръвожаден образ.

    2. Социални мрежи и коментари

    Всяка новина за руски оръжия да се представя с възторг, оръжията да се възхваляват като най-добрите и опасни в света, на които няма аналог.

    Всяка новина за българска или западна помощ за Украйна се коментира с подигравка, например: „Хаха, пак се оср.ха, пак ще плащаме ние за чужди интереси!“

    Винаги използвайте прякори и подигравки за всички, които подкрепят Европа и НАТО: „еврогей.ове“, „дж.ендъри“, „третоп.лови“ и др.

    3. Публикации и видеа

    Създавайте „доказателства“ за измислени престъпления на Украйна и Запада, например: „Те изнасят оръжия за собствена изгода, убиват мирни жители и разрушават градове“.

    Във видеата и постовете включвайте е

    Коментиран от #22

    19:18 24.09.2025

  • 20 Путинистче идиотче

    6 9 Отговор

    До коментар #16 от "Цирк Балкански":

    Преди викахме....Тръмп наш
    Сега какво да викаме ????

    Коментиран от #26

    19:18 24.09.2025

  • 21 Ойро баклуци

    17 4 Отговор
    Не знам дали си изми ръцете, но евро боклуците му мият задните части всеки ден...с език

    19:19 24.09.2025

  • 22 Внимание!

    3 16 Отговор

    До коментар #19 от "Внимание!":

    Във видеата и постовете включвайте емоционални истории, които принизяват украинските успехи и величаят Русия. Загубите, военните престъпления или други негативни явления за Русия ги представяйте като украински, европейски и натовски.

    4. Тактически коментари за лесно манипулиране

    Използвайте прости фрази и повторения: „Виждате ли, те лъжат“, „Вие не знаете истината“, „Русия е велика, Европа е престъпна“, „Европа рухва икономически, защото налага санкции на Русия“ и др.

    Ако някой се съмнява, винаги преобръщайте аргументите: „Ако беше вярно, защо тогава ЕС/НАТО са толкова уплашени?“

    5. Ангажираност и масирано влияние

    Винаги атакувайте с множество коментари едновременно, за да изглежда като масово мнение.

    Включвайте дълги списъци с изфабрикувани престъпления на Запада, например икономически, политически и военни, без да се проверяват фактите.

    Следете за всяка новина и моментално реагирайте – особено когато се говори за украински успехи, западни помощи или санкции срещу Русия.

    6. Ключови внушения

    Използвайте: „корумпирани европейски политици“, „европейски измамници“, „украински нацисти“, „унищожават си народа“, „масова европейска измама“ и др.

    Целта е всеки, който чете или коментира, да възприема Русия като „спасител“ и Запада като „враг“.

    7. Маскировка

    Важно: всички действия трябва да изглеждат като „лично мнение на загрижени български граждани“, за да няма съмнение за външна намеса.

    Коментиран от #82

    19:19 24.09.2025

  • 23 си дзън

    10 8 Отговор

    До коментар #12 от "Сефте":

    Те Песков и Медведев също не схванаха...

    19:19 24.09.2025

  • 24 Ганчев

    5 12 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    19:19 24.09.2025

  • 25 Щатско оръжие избива руснаци

    5 9 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Това е най важно.....

    19:19 24.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мирен гражданин

    4 11 Отговор
    Да не си правим илюзии! Тръмп е руски агент и няма връщане назад. Научил се е да лъже по-добре от руския си шеф.

    19:20 24.09.2025

  • 28 Аз пък

    2 5 Отговор
    официално признавам Крим за палестинска държава !

    19:21 24.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Докато щатско оръжие

    7 9 Отговор

    До коментар #13 от "Явно":

    Громи Путин.....Тръмпи е в играта....

    19:21 24.09.2025

  • 31 148.8

    3 3 Отговор
    мене пьк ми 6анаха името

    Коментиран от #75, #76

    19:21 24.09.2025

  • 32 Тръмп:

    9 1 Отговор
    И6aл съм ва...интересува ме само кеша

    19:22 24.09.2025

  • 33 Путинистче идиотче

    4 8 Отговор

    До коментар #26 от "Цирк Балкански":

    Викам тьотя митрофанова.....

    19:22 24.09.2025

  • 34 Така е

    5 9 Отговор
    Премиера Желязков се съгласи с думите на Тръмп

    Коментиран от #51

    19:23 24.09.2025

  • 35 Не-,,сякаш"...!

    9 2 Отговор
    А -,,ачик-ачик",Тръмп си изми ръцете от войната в Украйна...!

    19:24 24.09.2025

  • 36 Медведев Атома

    10 3 Отговор
    Бат ви Дончо много дрънка по медиите, ама ще прави дудучета на Путин пак

    19:25 24.09.2025

  • 37 Докато се лее пропаганда

    11 3 Отговор
    с лялянето на Тръмп, САЩ си поддържа интереса войната в Украйна да не свършва, защото сладко точи Европа.

    19:25 24.09.2025

  • 38 Лавров

    3 6 Отговор
    видя ли щерка си в Америка ?

    Коментиран от #42, #60

    19:26 24.09.2025

  • 39 Малко проблеми си има САЩ

    7 3 Отговор
    Че само до Украйна и е нали ?

    19:26 24.09.2025

  • 40 Тръмпи

    4 13 Отговор
    Е вдигнал мерника на Путин.....

    Коментиран от #77

    19:27 24.09.2025

  • 41 Гай Турий

    8 4 Отговор
    Именити американски коментатори и военно-политически анализатори са помрачени от утвърждаващото се ново статукво оформено от лудото Д., което е сбъркало до неузнаваемост и тотална некомпетеност висшата американска администрация, въвличайки я в безсрамна, цинична спекула и корупция. Спечелил изборите с приемливи тези, тоя русокос кукуряк се е обърнал вече на 180 градуса. Предубедени хардлайнери и играчи на голф и мечти, неподготвени и некочпетенти решават съдбините на САЩ. Същото се наблюдава и в Германия. Мерц подготвя огромен грабеж на страната и нрадоа, създавайки измислени фондове от 1 трилион евро без ясна цел и програми, очевидно подготвени за грабеж и безумна корупция. Нашите ГРОБари изглежда също се надпреварват с тия подивели мустанги да се докарат като първенци в измамата и грабежа... Няма никаква разлика. Тоя свят, командван от некомпетентни дегенерати, е тръгнал към апокалипсиса с невероятни темпове.

    Коментиран от #61

    19:27 24.09.2025

  • 42 Лавров, Лавров.....

    4 7 Отговор

    До коментар #38 от "Лавров":

    Що децата са ви все на Запад бре.....

    Коментиран от #44, #65

    19:28 24.09.2025

  • 43 Това е положението.

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Онзи":

    Щом ЕС е готов да плаща за американското оръжие е хубаво войната да продължава.
    Цитат от бивш президент на САЩ : "Работата на САЩ е да прави БИЗНЕС.".
    Бай Дончо съжалява, че не той е автор на този цитат...

    19:28 24.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Милосърдец

    2 5 Отговор
    Предлагам всички болни и ранени палестинци, и палестинчета да се изпратят за лечение в Крим !

    19:29 24.09.2025

  • 46 Естествено че всеки истински мъж

    6 4 Отговор
    ще си измия ръцете от соросодушендерска розова лигня. А батко Дони е такъв и няма никакво намерение да се занимава с вашите измислени зелени енергии зелено блато зелен смешник и всички останали простотии.

    19:29 24.09.2025

  • 47 Пъпеш

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Къде на Запад":

    къде залязва слънцето !

    Коментиран от #50

    19:31 24.09.2025

  • 48 Много ни е важно

    2 1 Отговор
    Че са си били потвърдили вярата .....

    19:31 24.09.2025

  • 49 Европеец

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Наистина бай Дончо се измива ръцете, но не ги бърше с Путин, а ги бърше в Европейския тоталитарен и колониален съюз....... Войната ще продължа, европейските пудели глупави ще купуват оръжие от Америка и ще го издават на .украинската хунта..... Но западащите подели трябва да бъдат много внимателни да не запалят голяма война...... Путин доказа, че отговорен и пази световния мир, но не се зна е нервите му докога ще издържат..... А bg територията отново е на грешната страна...

    Коментиран от #53, #56

    19:32 24.09.2025

  • 50 Ами кажи де,

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Пъпеш":

    къде залязва слънцето ?

    19:32 24.09.2025

  • 51 Баба ти

    11 4 Отговор

    До коментар #34 от "Така е":

    Интересна извадка. Не ми е ясно, как една територия може да бъде преместена и си отиде на местото си. И до него гениалното нищо антибългарина сороид Гьорг. Тия крадливи смешници са абсолютни марионетки и безгръбначни предатели. Клоуни, като техния преповтарящ се лозунг в зелен потник.

    19:33 24.09.2025

  • 52 По един трол

    1 1 Отговор
    само,в двата пасьола !

    19:35 24.09.2025

  • 53 си дзън

    4 6 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    Как пък нито един БГ русолюбец не взе правилната страна да замине в русията?

    Коментиран от #66, #69

    19:36 24.09.2025

  • 54 Захарова

    2 3 Отговор
    Няма доказателства,че си е измил ръцете !

    19:36 24.09.2025

  • 55 И палестинците трябва да си

    7 1 Отговор
    върнат всички земи, които са завзети от Израел! Ама всички от 1948 г.

    Коментиран от #57

    19:37 24.09.2025

  • 56 Пора

    4 7 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    Както и да го въртят и сучат путинова русия си отива.

    Коментиран от #73

    19:38 24.09.2025

  • 57 Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "И палестинците трябва да си":

    да памаги !

    19:38 24.09.2025

  • 58 Пригожин

    3 5 Отговор
    Путин, Шойгу где бензин?

    19:39 24.09.2025

  • 59 нннн

    4 3 Отговор
    ,,Това е война на Байдън. Не е моя война." каза Тръмп преди половин година. Байдън да не се ослушва, да нахлупва каската и да отива доброволец.

    Коментиран от #62

    19:39 24.09.2025

  • 60 щерката на Лавров

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Лавров":

    Е купила Белият Дом ....

    19:40 24.09.2025

  • 61 Копейка

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Гай Турий":

    Купувай акции на Райнметал!

    Коментиран от #72

    19:41 24.09.2025

  • 62 Тръмп :

    2 5 Отговор

    До коментар #59 от "нннн":

    Украйна ще си върне територийте.Даже може пак да навлезе в Русия.

    19:42 24.09.2025

  • 63 Путин

    3 1 Отговор
    призна ли палестинска държава,със столица Йерусалим ?

    Коментиран от #68

    19:43 24.09.2025

  • 64 Може може......

    1 2 Отговор
    Украйна с подкрепата на ЕС може..... аре....

    19:43 24.09.2025

  • 65 Лавров

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Лавров, Лавров.....":

    И парите са ни на Запад.

    19:43 24.09.2025

  • 66 стоян георгиев

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "си дзън":

    Как пък един тъпак не замина за Украйна

    19:44 24.09.2025

  • 67 Руснаците

    2 2 Отговор
    трябва да се изтласкат зад Урал !

    Коментиран от #79

    19:44 24.09.2025

  • 68 Много отдавна ....

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Путин":

    Още май беше 1988 г. .....Не го ли знаеш ?

    Коментиран от #81

    19:44 24.09.2025

  • 69 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "си дзън":

    Защо да заминават за Русия бе..... Знаеш ли колко е студено и скъпо там , не е за бедни европейци....

    19:47 24.09.2025

  • 70 По важното е че

    5 1 Отговор
    Независимата международна комисия за разследване на окупираните палестински територии публикува най-осъдителния доклад за израелската атака след 7 октомври, заключавайки, че израелското правителство и сили са извършили „четири от петте геноцидни акта“, определени в Конвенцията за геноцида от 1948 г.

    19:48 24.09.2025

  • 71 Роза

    5 1 Отговор
    Обещанията на Тръмп бяха големи,докато го изберат!Ама сега май му влезе в главата,че не всичко зависи от него,и взе да дава на заден ход!Така е,когато се избират престарели и "кухи" хора на важни постове!

    19:48 24.09.2025

  • 72 Леко трябва да не си у ред че

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Копейка":

    Топно акции на Райнметал да купуваш

    19:50 24.09.2025

  • 73 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Пора":

    Абе ние ще си идем преди Русия да се разпадне бъди сигурен.... Що си мислиш, че наследника на Путин ще бъде като Горбачов и Елцин-между другото това са най-мразените хора в Русия....

    19:50 24.09.2025

  • 74 Войната може да свърши за дни

    8 1 Отговор
    Да приюти сите укри в саш преди да са убити и територията да се даде на путин и войната приключва бърже

    19:56 24.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Щото е нацистко

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "148.8":

    Малко ти е.

    20:04 24.09.2025

  • 77 Друго е

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тръмпи":

    Вдигнал му е у я

    20:05 24.09.2025

  • 78 Силиций

    0 1 Отговор
    "Който има уши-нека чуе,който има очи-нека види"
    Глухите и слепите обаче водят Европа.
    А тези,които играеха по кънтри ритми в Украйна сега гледат как американския оркестър, който им свиреше последните 20 години си събира тамбурите и си заминава.

    20:21 24.09.2025

  • 79 Силиций

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Руснаците":

    С "подкрепата" на САЩ даже и в Сибир,а?

    20:25 24.09.2025

  • 80 Рублевка

    0 1 Отговор
    Тръмп е президент на САЩ, а не на крайна и има задължения към своя народ, а не към укрите. Той обеща да направи Америка отново велика, а не крайна. Бандеровците да се оправят сами със своя комичен президент.

    20:26 24.09.2025

  • 81 Таксиджията

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Много отдавна ....":

    Путин ли ?

    20:33 24.09.2025

  • 82 Роко Сифреди

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Внимание!":

    Да допълня:
    Представяйте продажбите на ВПК на България като дарение на оръжие и боеприпаси за Украйна, а пък болните деца, старци, пенсионери, капачки и т.н.
    Пишете за украинците по морето, че са на държавна издръжка, а не на европейски средства и пак можете да споменете за деца пенсионери и так далее.

    20:36 24.09.2025