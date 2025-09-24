Изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН и неговият проукраински пост може да изглеждат като "шокиращ обрат“, но всъщност може да са лоша новина за президента на Украйна Володимир Зеленски, пише Роб Крили, кореспондент на британския The Telegraph, цитиран от Фокус.
В статията на Крили се посочва, че вместо да обещава нова подкрепа за Украйна или да засилва натиска върху Русия, Тръмп прехвърля отговорността на Европа и НАТО.
Авторът допълва, че няма "никакви намеци“ за допълнителна подкрепа за Украйна или за това, че той ще продължи да "наказва Москва за нейната инвазия".
"Единственото му задължение е да продължи да продава оръжие на съюзниците. Това едва ли ще промени ситуацията".
Според Роб Крили, след като Тръмп "заложи“ репутацията си, за да доведе Путин в Аляска за преговори и да се постави в центъра на преговорния процес, той получи тежък урок: да се сложи край на войната е трудно.
Отбелязва се, че всички изявления могат да звучат така, сякаш Тръмп "си измива ръцете“ от войната в Украйна.
"Изглежда, че той може би се е уморил“, посочва журналистът.
По-рано Тръмп, в социалната мрежа Truth Social, след срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН заяви, че Украйна с подкрепата на ЕС може да си върне всички свои територии, завзети от Русия.
"След като се запознах и напълно разбрах военната и икономическата ситуация в Украйна и Русия, както и видях икономическите проблеми, които тя причинява на Русия, считам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, има всички възможности да се бори и да върне цяла Украйна в първоначалния ѝ вид. С времето, търпението и финансовата подкрепа на Европа, и особено на НАТО, връщането към първоначалните граници, откъдето започна тази война, е напълно реалистичен вариант. Защо не?“, написа президентът на САЩ.
По-късно, по време на среща в Ню Йорк на Общото събрание на ООН с президента на Франция Еманюел Макрон, президентът на САЩ потвърди, че вярва, че "Украйна трябва да върне всички земи, които са завзети от Русия".
The Telegraph: Доналд Тръмп сякаш си изми ръцете от войната в Украйна
По-късно, по време на среща в Ню Йорк на Общото събрание на ООН с президента на Франция Еманюел Макрон, президентът на САЩ потвърди, че вярва, че Украйна трябва да върне всички земи, които са завзети от Русия
Изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН и неговият проукраински пост може да изглеждат като "шокиращ обрат", но всъщност може да са лоша новина за президента на Украйна Володимир Зеленски, пише Роб Крили, кореспондент на британския The Telegraph, цитиран от Фокус.
19 Внимание!
Цел: Масово формиране на мнение в полза на Русия и дискредитиране на всяка западна или проукраинска позиция.
1. Атака срещу политици и лидери
Винаги представяйте българските и европейските лидери като престъпници, които „крадат, лъжат и експлоатират“ собствените си народи, докато „злоупотребяват с Украйна“.
Преиначавайте действията на ЕС и НАТО: всяка помощ за Украйна е „допълнителен удар по българските данъкоплатци“ или „разрушаване на българската икономика“.
Когато пишете за Зеленски, подчертавайте „корупция“ и „националистически цели“, като игнорирате всякакъв факт, който показва, че той подкрепя своята страна. Представяйте го като наркоман, луд и демонизирайте го създавайки кръвожаден образ.
2. Социални мрежи и коментари
Всяка новина за руски оръжия да се представя с възторг, оръжията да се възхваляват като най-добрите и опасни в света, на които няма аналог.
Всяка новина за българска или западна помощ за Украйна се коментира с подигравка, например: „Хаха, пак се оср.ха, пак ще плащаме ние за чужди интереси!“
Винаги използвайте прякори и подигравки за всички, които подкрепят Европа и НАТО: „еврогей.ове“, „дж.ендъри“, „третоп.лови“ и др.
3. Публикации и видеа
Създавайте „доказателства“ за измислени престъпления на Украйна и Запада, например: „Те изнасят оръжия за собствена изгода, убиват мирни жители и разрушават градове“.
Във видеата и постовете включвайте е
Коментиран от #22
19:18 24.09.2025
20 Путинистче идиотче
До коментар #16 от "Цирк Балкански":Преди викахме....Тръмп наш
Сега какво да викаме ????
Коментиран от #26
19:18 24.09.2025
21 Ойро баклуци
19:19 24.09.2025
22 Внимание!
До коментар #19 от "Внимание!":Във видеата и постовете включвайте емоционални истории, които принизяват украинските успехи и величаят Русия. Загубите, военните престъпления или други негативни явления за Русия ги представяйте като украински, европейски и натовски.
4. Тактически коментари за лесно манипулиране
Използвайте прости фрази и повторения: „Виждате ли, те лъжат“, „Вие не знаете истината“, „Русия е велика, Европа е престъпна“, „Европа рухва икономически, защото налага санкции на Русия“ и др.
Ако някой се съмнява, винаги преобръщайте аргументите: „Ако беше вярно, защо тогава ЕС/НАТО са толкова уплашени?“
5. Ангажираност и масирано влияние
Винаги атакувайте с множество коментари едновременно, за да изглежда като масово мнение.
Включвайте дълги списъци с изфабрикувани престъпления на Запада, например икономически, политически и военни, без да се проверяват фактите.
Следете за всяка новина и моментално реагирайте – особено когато се говори за украински успехи, западни помощи или санкции срещу Русия.
6. Ключови внушения
Използвайте: „корумпирани европейски политици“, „европейски измамници“, „украински нацисти“, „унищожават си народа“, „масова европейска измама“ и др.
Целта е всеки, който чете или коментира, да възприема Русия като „спасител“ и Запада като „враг“.
7. Маскировка
Важно: всички действия трябва да изглеждат като „лично мнение на загрижени български граждани“, за да няма съмнение за външна намеса.
Коментиран от #82
19:19 24.09.2025
42 Лавров, Лавров.....
До коментар #38 от "Лавров":Що децата са ви все на Запад бре.....
Коментиран от #44, #65
19:28 24.09.2025
43 Това е положението.
До коментар #9 от "Онзи":Щом ЕС е готов да плаща за американското оръжие е хубаво войната да продължава.
Цитат от бивш президент на САЩ : "Работата на САЩ е да прави БИЗНЕС.".
Бай Дончо съжалява, че не той е автор на този цитат...
19:28 24.09.2025
49 Европеец
До коментар #1 от "си дзън":Наистина бай Дончо се измива ръцете, но не ги бърше с Путин, а ги бърше в Европейския тоталитарен и колониален съюз....... Войната ще продължа, европейските пудели глупави ще купуват оръжие от Америка и ще го издават на .украинската хунта..... Но западащите подели трябва да бъдат много внимателни да не запалят голяма война...... Путин доказа, че отговорен и пази световния мир, но не се зна е нервите му докога ще издържат..... А bg територията отново е на грешната страна...
Коментиран от #53, #56
19:32 24.09.2025
53 си дзън
До коментар #49 от "Европеец":Как пък нито един БГ русолюбец не взе правилната страна да замине в русията?
Коментиран от #66, #69
19:36 24.09.2025
61 Копейка
До коментар #41 от "Гай Турий":Купувай акции на Райнметал!
Коментиран от #72
19:41 24.09.2025
69 Европеец
До коментар #53 от "си дзън":Защо да заминават за Русия бе..... Знаеш ли колко е студено и скъпо там , не е за бедни европейци....
19:47 24.09.2025
73 Европеец
До коментар #56 от "Пора":Абе ние ще си идем преди Русия да се разпадне бъди сигурен.... Що си мислиш, че наследника на Путин ще бъде като Горбачов и Елцин-между другото това са най-мразените хора в Русия....
19:50 24.09.2025
82 Роко Сифреди
До коментар #22 от "Внимание!":Да допълня:
Представяйте продажбите на ВПК на България като дарение на оръжие и боеприпаси за Украйна, а пък болните деца, старци, пенсионери, капачки и т.н.
Пишете за украинците по морето, че са на държавна издръжка, а не на европейски средства и пак можете да споменете за деца пенсионери и так далее.
20:36 24.09.2025