The Telegraph: Доналд Тръмп сякаш си изми ръцете от войната в Украйна

Изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН и неговият проукраински пост може да изглеждат като "шокиращ обрат“, но всъщност може да са лоша новина за президента на Украйна Володимир Зеленски, пише Роб Крили, кореспондент на британския The Telegraph, цитиран от Фокус.



В статията на Крили се посочва, че вместо да обещава нова подкрепа за Украйна или да засилва натиска върху Русия, Тръмп прехвърля отговорността на Европа и НАТО.



Авторът допълва, че няма "никакви намеци“ за допълнителна подкрепа за Украйна или за това, че той ще продължи да "наказва Москва за нейната инвазия".



"Единственото му задължение е да продължи да продава оръжие на съюзниците. Това едва ли ще промени ситуацията".



Според Роб Крили, след като Тръмп "заложи“ репутацията си, за да доведе Путин в Аляска за преговори и да се постави в центъра на преговорния процес, той получи тежък урок: да се сложи край на войната е трудно.



Отбелязва се, че всички изявления могат да звучат така, сякаш Тръмп "си измива ръцете“ от войната в Украйна.



"Изглежда, че той може би се е уморил“, посочва журналистът.



По-рано Тръмп, в социалната мрежа Truth Social, след срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН заяви, че Украйна с подкрепата на ЕС може да си върне всички свои територии, завзети от Русия.



"След като се запознах и напълно разбрах военната и икономическата ситуация в Украйна и Русия, както и видях икономическите проблеми, които тя причинява на Русия, считам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, има всички възможности да се бори и да върне цяла Украйна в първоначалния ѝ вид. С времето, търпението и финансовата подкрепа на Европа, и особено на НАТО, връщането към първоначалните граници, откъдето започна тази война, е напълно реалистичен вариант. Защо не?“, написа президентът на САЩ.



По-късно, по време на среща в Ню Йорк на Общото събрание на ООН с президента на Франция Еманюел Макрон, президентът на САЩ потвърди, че вярва, че "Украйна трябва да върне всички земи, които са завзети от Русия".

Още новини от Украйна