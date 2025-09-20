Новини
Ето ги руските изтребители МиГ-31, които нарушиха въздушното пространство на Естония

20 Септември, 2025 17:10

Лидерите на ЕС ще обсъдят отговора си на нарушенията на европейското въздушно пространство от страна на Русия на предстоящата си среща на върха в Копенхаген на 1 октомври

Ето ги руските изтребители МиГ-31, които нарушиха въздушното пространство на Естония - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Шведските военни публикуваха снимки, за които твърдят, че показват руските изтребители, нарушаващи въздушното пространство на Естония тази сутрин. Според тях снимките са направени над Балтийско море, след като руският самолет е напуснал въздушното пространство на Естония, пише Proto Thema, цитирана от Фокус.

Естонското външно министерство осъди нахлуването като "нагло“. То заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското небе "без разрешение и са останали там общо 12 минути“ над Финския залив.

Италиански самолети отговориха на нахлуването като част от мисията на НАТО за укрепване на източния му фланг, докато Финландия и Швеция също издигнаха изтребители в небето.

Естония е третата страна от НАТО, която съобщава за нарушение на въздушното си пространство от Русия през последните седмици, като Румъния и Полша съобщават за подобни инциденти.

Лидерите на ЕС ще обсъдят отговора си на нарушенията на европейското въздушно пространство от страна на Русия на предстоящата си среща на върха в Копенхаген на 1 октомври, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Германският външен министър Йоханес Вандефул заяви, че НАТО винаги е било готово да се защити, след като прехвана руски самолети, които според Естония са нарушили въздушното ѝ пространство с "нагло“ нахлуване.

Франция, която има военни сили, включително изтребители, базирани в Естония, нарече нахлуванията на руски военни самолети в балтийските държави грубо нарушение на международното право.

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че нарушаването на въздушното пространство на Естония, сега член на НАТО, от руски военни самолети е последната безразсъдна и опасна дейност на Русия през последните дни.

Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви снощи, че Северноатлантическият съвет ще се събере в началото на следващата седмица, за да обсъди инцидента по-подробно, след искането на Естония за консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.


  • 1 Румен

    17 7 Отговор
    Всичко е лъжа и измама!

    17:13 20.09.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    15 7 Отговор
    На бе, споко....
    Сберете се догодина в началото, га Естония ще е част от Калининградския анклав 😁

    17:14 20.09.2025

  • 3 минувач

    12 5 Отговор
    Макарончо защо не е вдигнал самолета срещу изтребителите , или вече и това не може ...

    17:15 20.09.2025

  • 4 1111

    9 3 Отговор
    Хора, които пишат "изтребители МиГ-31, коЙЙЙЙто", очевидно нямат нищо на втория етаж...

    Коментиран от #7

    17:16 20.09.2025

  • 5 Сталин

    10 6 Отговор
    Красота,това са ракети Кинжал и координатите на софтуера на ракетите е Берлин,Лондон и Париж ,западните мародери трябва да треперят от страх ,повече няма да могат да пият кръвта на света и човечеството

    Коментиран от #13

    17:17 20.09.2025

  • 6 Христо Христов

    7 13 Отговор
    Германия да си вземе обратно Кьонингсберг, ватнишкия цирей наречен Калининград!!!

    17:17 20.09.2025

  • 7 Сталин

    12 5 Отговор

    До коментар #4 от "1111":

    Миг31 са най добрите самолети ,могат да летят в стратосферата и да носят тактическо ядрено оръжие

    Коментиран от #14

    17:18 20.09.2025

  • 8 3.14К

    8 3 Отговор
    И нашият ходещ с пампрси сутринта се изцепки, ще щял да сваля руски дронове. Прав е френския шут, че НАТО е в клинична смърт, предизвикана от мозъчна недостатъчност.

    17:18 20.09.2025

  • 9 тази буква “Й” явно е много сложна

    4 1 Отговор
    вие коИто се правите на журналисти поне трябва да умеета да пишете правилно!!!

    17:18 20.09.2025

  • 10 Зуки

    6 3 Отговор
    И как са ги снимали шведите да питам факти,и един съвет към факти

    Престанете със фейковете,знае се какъв сайт сте

    17:19 20.09.2025

  • 11 Пич

    5 3 Отговор
    Сега ще ги ловят ли ?! А бе , май мениджъра на Стоичков в ЮАР се казваше ПуткоМафани ! Не ви лъжа !!!

    17:19 20.09.2025

  • 12 И Киев е Руски

    6 3 Отговор
    Лидерите на ЕС: никой не се страхува от руските МИГ-31.Фабриките за памперси в Европа работят на пълен капацитет

    17:20 20.09.2025

  • 13 Копейкин Костя

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Брей , ватенката има достъп до софтуера на ракетите....
    Сигурно имаш и достъп до кюлотите на Митрофанова, ле? 😀

    Коментиран от #20

    17:20 20.09.2025

  • 14 Скъсана ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    И къде ни е кирията от това ?

    Коментиран от #22

    17:21 20.09.2025

  • 15 Егати "доказателствата" :)

    3 1 Отговор
    "снимките са направени над Балтийско море, след като руският самолет е напуснал въздушното пространство на Естония,"

    Шведите защо не си гледат Грета Тунберг, че само тази гордост им остана. Язък за прекрасната, честна, неутрална и просперираща доскоро държава.

    17:21 20.09.2025

  • 16 Проблема е

    3 1 Отговор
    че Европа стана долен лъжец и никой вече не и вярва. Много е вероятно да е поредната лъжа срещу Русия.

    17:22 20.09.2025

  • 17 404

    4 1 Отговор
    Европейските елити носят пълна отговорност за двете световни войни през 20-ти век. А техните наследници отново водят своите нации към война, масова смърт и пълна разруха

    17:22 20.09.2025

  • 18 сигурно

    1 1 Отговор
    са търсили каята,да и налеят малко акъл...Ама след 12 минути размислили и стигнали до заключението,че няма смисъл,мисията невъзможна🤣🤣🤣

    17:22 20.09.2025

  • 19 Хубаво аре

    1 0 Отговор
    Само това е грубо нарушение на международното право, всичко друго е негрубо нали ? И на Израел, и на САЩ и на Франция в Африка......

    Коментиран от #24

    17:24 20.09.2025

  • 20 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Копейкин Костя":

    Марш бе цървул скъсан,бегай да лапаш папура на идола си Тиквата

    17:24 20.09.2025

  • 21 Баце

    1 0 Отговор
    Това под самальота е "Кинжал" ето затова Матю се поса

    17:24 20.09.2025

  • 22 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Скъсана ватенка":

    Тъп колониален роб

    Коментиран от #25

    17:25 20.09.2025

  • 23 Всё в порядке

    0 0 Отговор
    Z-пропагандисти казват, че ситуацията на ватенките на фронта е катастрофална - огромно количество жертви, даже 1941 г. ще бледнее, според тях. Видео
    Z-пропагандистът Максим Калашников и събеседника ми разказват за ситуацията на ватенките на фронта: „Повечето части нямат никакво обучение. Пристигате на фронта и директно в окопите. Ситуацията е катастрофална. Предстоят бедствия и жертви, пред които 1941 година ще бледнее."

    17:25 20.09.2025

  • 24 Те Израел и САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хубаво аре":

    не само нарушиха въздушното пространство на Иран, но и бомбардираха. Не ги чух тогава подлогите в Европа да се обадят.

    17:28 20.09.2025

  • 25 Скъсана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Всички в РФ са колониални poби !
    Всички почитатели на Путлер и рашизма са просто ... и д и о т и !

    17:28 20.09.2025

  • 26 А някой друг случайно

    1 0 Отговор
    Да е нарушил въздушното пространство на чужда държава? Или няма а? Само за последните 24 часа САЩ е нарушил 28 пъти въздушното пространство на Веницуела примерно ..... а Израел просто не е излизал от чужди пространства. За тва врясъци защо няма? А?

    17:29 20.09.2025

