Ето ги руските изтребители МиГ-31, които нарушиха въздушното пространство на Естония

Шведските военни публикуваха снимки, за които твърдят, че показват руските изтребители, нарушаващи въздушното пространство на Естония тази сутрин. Според тях снимките са направени над Балтийско море, след като руският самолет е напуснал въздушното пространство на Естония, пише Proto Thema, цитирана от Фокус.
Естонското външно министерство осъди нахлуването като "нагло“. То заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското небе "без разрешение и са останали там общо 12 минути“ над Финския залив.
Италиански самолети отговориха на нахлуването като част от мисията на НАТО за укрепване на източния му фланг, докато Финландия и Швеция също издигнаха изтребители в небето.
Естония е третата страна от НАТО, която съобщава за нарушение на въздушното си пространство от Русия през последните седмици, като Румъния и Полша съобщават за подобни инциденти.
Лидерите на ЕС ще обсъдят отговора си на нарушенията на европейското въздушно пространство от страна на Русия на предстоящата си среща на върха в Копенхаген на 1 октомври, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
Германският външен министър Йоханес Вандефул заяви, че НАТО винаги е било готово да се защити, след като прехвана руски самолети, които според Естония са нарушили въздушното ѝ пространство с "нагло“ нахлуване.
Франция, която има военни сили, включително изтребители, базирани в Естония, нарече нахлуванията на руски военни самолети в балтийските държави грубо нарушение на международното право.
Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че нарушаването на въздушното пространство на Естония, сега член на НАТО, от руски военни самолети е последната безразсъдна и опасна дейност на Русия през последните дни.
Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви снощи, че Северноатлантическият съвет ще се събере в началото на следващата седмица, за да обсъди инцидента по-подробно, след искането на Естония за консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.
20 Септември, 2025 17:10 861 26
1 Румен
17:13 20.09.2025
2 Злобното Джуджи
Сберете се догодина в началото, га Естония ще е част от Калининградския анклав 😁
17:14 20.09.2025
3 минувач
17:15 20.09.2025
4 1111
Коментиран от #7
17:16 20.09.2025
5 Сталин
Коментиран от #13
17:17 20.09.2025
6 Христо Христов
17:17 20.09.2025
7 Сталин
До коментар #4 от "1111":Миг31 са най добрите самолети ,могат да летят в стратосферата и да носят тактическо ядрено оръжие
Коментиран от #14
17:18 20.09.2025
8 3.14К
17:18 20.09.2025
9 тази буква “Й” явно е много сложна
17:18 20.09.2025
10 Зуки
Престанете със фейковете,знае се какъв сайт сте
17:19 20.09.2025
11 Пич
17:19 20.09.2025
12 И Киев е Руски
17:20 20.09.2025
13 Копейкин Костя
До коментар #5 от "Сталин":Брей , ватенката има достъп до софтуера на ракетите....
Сигурно имаш и достъп до кюлотите на Митрофанова, ле? 😀
Коментиран от #20
17:20 20.09.2025
14 Скъсана ватенка
До коментар #7 от "Сталин":И къде ни е кирията от това ?
Коментиран от #22
17:21 20.09.2025
15 Егати "доказателствата" :)
Шведите защо не си гледат Грета Тунберг, че само тази гордост им остана. Язък за прекрасната, честна, неутрална и просперираща доскоро държава.
17:21 20.09.2025
16 Проблема е
17:22 20.09.2025
17 404
17:22 20.09.2025
18 сигурно
17:22 20.09.2025
19 Хубаво аре
Коментиран от #24
17:24 20.09.2025
20 Сталин
До коментар #13 от "Копейкин Костя":Марш бе цървул скъсан,бегай да лапаш папура на идола си Тиквата
17:24 20.09.2025
21 Баце
17:24 20.09.2025
22 Сталин
До коментар #14 от "Скъсана ватенка":Тъп колониален роб
Коментиран от #25
17:25 20.09.2025
23 Всё в порядке
Z-пропагандистът Максим Калашников и събеседника ми разказват за ситуацията на ватенките на фронта: „Повечето части нямат никакво обучение. Пристигате на фронта и директно в окопите. Ситуацията е катастрофална. Предстоят бедствия и жертви, пред които 1941 година ще бледнее."
17:25 20.09.2025
24 Те Израел и САЩ
До коментар #19 от "Хубаво аре":не само нарушиха въздушното пространство на Иран, но и бомбардираха. Не ги чух тогава подлогите в Европа да се обадят.
17:28 20.09.2025
25 Скъсана ватенка
До коментар #22 от "Сталин":Всички в РФ са колониални poби !
Всички почитатели на Путлер и рашизма са просто ... и д и о т и !
17:28 20.09.2025
26 А някой друг случайно
17:29 20.09.2025