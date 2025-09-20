Тръмп планира срещи със сирийския президент Ахмед ал-Шараа и Володимир Зеленски

Белият дом планира двустранни разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп, сирийския преходен лидер Ахмед ал-Шараа и Володимир Зеленски, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според вестника, Тръмп може да се срещне и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за първи път във втория си мандат. Датите за евентуалните срещи все още не са обявени.

На 16 септември държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Тръмп може да се срещне със Зеленски следващата седмица в Ню Йорк, където ще се проведе седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

На 19 септември кореспондентът на CBS News за Белия дом Дженифър Джейкъбс съобщи в ефир X, че Тръмп също се надява да се срещне със сирийския лидер по време на сесията на ОС на ООН.

Юбилейната сесия на Общото събрание на ООН беше открита на 9 септември. Седмицата на високо ниво ще се проведе от 23 до 29 септември.