Тръмп планира срещи със сирийския президент Ахмед ал-Шараа и Володимир Зеленски

20 Септември, 2025 19:55, обновена 20 Септември, 2025 20:00

Датите за евентуалните разговори все още не са обявени

Тръмп планира срещи със сирийския президент Ахмед ал-Шараа и Володимир Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом планира двустранни разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп, сирийския преходен лидер Ахмед ал-Шараа и Володимир Зеленски, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според вестника, Тръмп може да се срещне и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за първи път във втория си мандат. Датите за евентуалните срещи все още не са обявени.

На 16 септември държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Тръмп може да се срещне със Зеленски следващата седмица в Ню Йорк, където ще се проведе седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

На 19 септември кореспондентът на CBS News за Белия дом Дженифър Джейкъбс съобщи в ефир X, че Тръмп също се надява да се срещне със сирийския лидер по време на сесията на ОС на ООН.

Юбилейната сесия на Общото събрание на ООН беше открита на 9 септември. Седмицата на високо ниво ще се проведе от 23 до 29 септември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сирийска Пролет

    2 0 Отговор
    среща с главния джихадист на Алевитите и роднина на Фидел Кастро - Аз Сраа.
    ноу уей

    20:02 20.09.2025

  • 4 Ще правят трампа

    2 0 Отговор
    Сирия за Украйна

    20:02 20.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Напудреното носле

    2 1 Отговор
    Пак ще бъде настанен....на тобуретката 😁
    А пуделите от временното явление ЕС
    няма ли да го придружат ?

    20:04 20.09.2025

  • 7 Тръмп пък къв ще го дири

    1 0 Отговор
    На сесията на ОС на ООН. Някой канил ли го е

    20:04 20.09.2025

  • 8 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Зеленски се надява на доставки на оръжие. Тръмп вярва на честнота кремълска приятелска дума, че освен включените в руската конституция украински области, няма да посяга на останалата украинска земя.

    20:05 20.09.2025

  • 9 Не думайте

    0 1 Отговор
    Тръмп можел да се срещне и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш

    20:06 20.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Архимандрисандрит Бибиан

    0 0 Отговор
    Пембен отива на бостаня да го пази а Долен Тъп че го правиме рецепционист да посреща/изпраща и да дрънка небивалици.

    20:12 20.09.2025

  • 13 Ефенди 🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вълчан Войвода":

    Искаш ли в тесният гз турски кр??

    Коментиран от #14

    20:12 20.09.2025

  • 14 Вълчан Войвода

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ефенди 🇹🇷":

    Ти истински турчин ли си
    Каква y-dna haplogroup си

    20:14 20.09.2025

  • 15 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Доналд Тръмп на който фикс идея е да получи Нобелова награда за Мир се среща с доказан убиец който от джихадист с бюлетина за издирване направиха Президент хахахахахахахааааааеа няма такава мерзост !

    20:35 20.09.2025