Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп извади нова красавица, номинира Линдзи Халиган за главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния

Тръмп извади нова красавица, номинира Линдзи Халиган за главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния

21 Септември, 2025 06:37, обновена 21 Септември, 2025 05:42 1 010 4

  • сащ-
  • тръмп-
  • номинация-
  • главен прокурор

Дамата е старши съветник в Белия дом

Тръмп извади нова красавица, номинира Линдзи Халиган за главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще номинира старшия съветник в Белия дом Линдзи Халиган за поста главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния, предаде телевизия Ей Би Си нюз, цитирана от БТА.

Досега този пост заеман от Ерик Сибърт, който в петък подаде оставка.

Халиган за известно време беше сред защитниците на Тръмп по делото по обвинение в незаконно държане на секретни документи.

Тръмп оповести номинация ѝ в социалните мрежи, като отбеляза, че прокуратурата на Източния окръг на Вирджиния се нуждае от "твърд прокурор", който да "задвижи нещата".

Редица американски медии разпространиха информацията, че Сибърт е бил подложен на натиск от администрацията на Тръмп да заведе наказателно дело срещу главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс, която е стар противник на Тръмп и е разследвана за измама с ипотеки.

Тръмп отрече тези твърдения, като подчерта, че лично е уволнил Сибърт.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има си

    6 0 Отговор
    Оралните качества

    Коментиран от #3

    05:46 21.09.2025

  • 2 Ами..

    4 2 Отговор
    Първичен парапитек

    06:06 21.09.2025

  • 3 Мда-даааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има си":

    И нива за оране.

    06:21 21.09.2025

  • 4 Уса

    1 0 Отговор
    Истински красавици с Х хромозоми а не лгбт пропадляци каквито Байдн събираше от гетата

    07:03 21.09.2025