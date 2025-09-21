Тръмп извади нова красавица, номинира Линдзи Халиган за главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще номинира старшия съветник в Белия дом Линдзи Халиган за поста главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния, предаде телевизия Ей Би Си нюз, цитирана от БТА.

Досега този пост заеман от Ерик Сибърт, който в петък подаде оставка.

Халиган за известно време беше сред защитниците на Тръмп по делото по обвинение в незаконно държане на секретни документи.

Тръмп оповести номинация ѝ в социалните мрежи, като отбеляза, че прокуратурата на Източния окръг на Вирджиния се нуждае от "твърд прокурор", който да "задвижи нещата".

Редица американски медии разпространиха информацията, че Сибърт е бил подложен на натиск от администрацията на Тръмп да заведе наказателно дело срещу главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс, която е стар противник на Тръмп и е разследвана за измама с ипотеки.

Тръмп отрече тези твърдения, като подчерта, че лично е уволнил Сибърт.