Москва: Само финландецът Стуб не разбра, че без съгласието на Русия няма да има разрешаване на украинската криза
  Тема: Украйна

Москва: Само финландецът Стуб не разбра, че без съгласието на Русия няма да има разрешаване на украинската криза

21 Септември, 2025 05:50, обновена 21 Септември, 2025 05:58 1 435 30

По-рано президентът на скандинавската страна заяви, че Кремъл не трябва да има влияние върху гаранциите за сигурност, дадени на Украйна

Москва: Само финландецът Стуб не разбра, че без съгласието на Русия няма да има разрешаване на украинската криза - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Разрешаването на украинската криза е невъзможно без участието на Русия, тъй като условията ѝ пряко засягат нейната сигурност.

Това заяви Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията, в отговор на изявление на финландския президент Александър Стуб.

„Ако Русия нямаше думата, Тръмп нямаше да се срещне с Путин в Аляска. За целия свят е ясно, че без съгласието на Русия няма да има разрешаване на украинската криза, тъй като условията на споразумението пряко засягат нейната сигурност. Това е ясно за всички, освен, очевидно, за Стуб“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Той отбеляза, че европейските политици се опитват безуспешно от три години и половина да наложат на Москва условия, които са неприемливи за нея.

„Както Тръмп каза още през пролетта, обръщайки се към европейците, възмутени от това, че САЩ ги държат извън преговорите с Русия: „Те имаха цели три години да преговарят.“ Тоест, три години, но никакви преговори. И по този начин Тръмп ясно заяви, че Европа не желае, не е способна и не може да постигне споразумение. Така че Стуб трябва да си вземе думите“, заключи Пушков.

Президентът Стуб заяви по-рано в интервю за британския вестник The Guardian, че Москва не трябва да има влияние върху гаранциите за сигурност, дадени на Украйна.

„Това не е въпрос, с който Русия ще се съгласи или ще откаже. Разбира се, няма да се съгласи, но не е това въпросът“, каза Стуб.

На 4 септември в Париж се проведе среща на членовете на „коалицията на желаещите“, където бяха обсъдени гаранциите за сигурност за Украйна. Френският президент Еманюел Макрон по-рано заяви, че „коалицията“ вече има 30 страни членки. На пресконференция след срещата на „коалицията на желаещите“ Макрон посочи, че 26 държави-членки са потвърдили готовността си да участват в изпращането на военен контингент в Украйна, след като в страната бъде установено прекратяване на огъня или мир.


Русия
  • 1 даката

    7 20 Отговор
    Решаването на войната не зависи от Москва. По скоро от Китай, тъй като русия е напълно зависима от Китай

    Коментиран от #3, #29

    06:04 21.09.2025

  • 2 име

    21 7 Отговор
    Балтийските паразити са от най-силно лаещите в коалицията на жеЛАЕЩИТЕ.

    06:06 21.09.2025

  • 3 име

    18 6 Отговор

    До коментар #1 от "даката":

    Браво на теб, но това го обясни на коалицията на жеЛАЕЩИТЕ, може да те вземат на работа като анaллизaтop ;)

    Коментиран от #10

    06:09 21.09.2025

  • 4 Свободен

    8 18 Отговор
    Никой не оспорва това твърдение!
    Но за да се получи това съгласие е необходимо да се продължат и увеличат ударите срещу Русия.
    Всеки ден трябва да гори по една рафинерия и да има безвъзвратни руски загуби.
    Засега се получава!

    06:12 21.09.2025

  • 5 Руснаците

    6 2 Отговор
    учеха , че човекът е произлязал от маймуната и Ганьо по тях и той десетки години.....

    Коментиран от #7

    06:20 21.09.2025

  • 6 Критик

    7 12 Отговор
    Само хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат не са наясно, че никой няма да ги пита повече за условията при които Раша ще капитулира.

    06:23 21.09.2025

  • 7 Затова

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаците":

    сега е пълно с евромаймони !

    06:24 21.09.2025

  • 8 Никава криза не е,

    5 6 Отговор
    пълноразмерна, нападателно-завоевателна война с избиване на цивилни е това! Шлякавите крепостяни само да лъжат, убиват и да стават груз200 могат. Мусорът на цивилизацията са!

    06:26 21.09.2025

  • 9 Пушков

    4 6 Отговор
    май само е разбрал ?

    06:27 21.09.2025

  • 10 Споко, обясних им,

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    после започна работа по нефтено-газовия сектор, денацификацията на Оркистан върви по план! Споко, тролче.

    06:29 21.09.2025

  • 11 Нали уж

    2 3 Отговор
    руснака е произлязъл от финландец ?

    06:29 21.09.2025

  • 12 На село

    3 3 Отговор
    има един Пушков !Вади моркови !

    06:30 21.09.2025

  • 13 Кочо

    2 4 Отговор
    Тоз пролича на ватенка.

    Коментиран от #17

    06:35 21.09.2025

  • 14 Русията

    6 6 Отговор
    или т. нар. РФ е в процес на могучий саморазпад. Както си посегна на приказки нерушимият СССР. Империята на злото си отива. Заминава на бунището на историята. Имперската мизерия ще се запази още дълго след разпада по нейните географски ширини. Гняс.

    06:39 21.09.2025

  • 15 Нека

    6 4 Отговор
    Стуб да си гледа финландската водачка !

    Коментиран от #16

    06:39 21.09.2025

  • 16 Нека

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Нека":

    Пушков си гледа кочината.

    06:44 21.09.2025

  • 17 Аз виждам един руски

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Кочо":

    Простак.

    06:49 21.09.2025

  • 18 Е да де и ко прайм

    5 2 Отговор
    Ама тя и другата коалиция на НЕЖЕЛАЩИТЕ /Русия, Китай, Северна Корея, Индия, Бразилия и т.н./ ще изпрати мироопазващи войски в това ако е останало нещо от територията 0крайна... а на тая коалиция страните и народите са в пъти по голями от желаещите!!!

    06:52 21.09.2025

  • 19 Стуб в превод

    7 3 Отговор
    от скандивските езици, а и от анлийски, означва: - пън !
    Затова и го назначих!
    След палавницата с двете майки, която набута Финландия в НАТО.

    /Клаус Шваб/

    06:56 21.09.2025

  • 20 Събудете се... и Дончо го каза

    4 8 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    „Президентът на Украйна Зеленски ще бъде принуден да сключи споразумение за прекратяване на огъня с Русия.“ Това заяви Тръмп, предава Clash Report, пише Фокус.
    Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
    А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

    Коментиран от #22, #24

    06:58 21.09.2025

  • 21 Рашистофоб

    9 5 Отговор
    Хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат изпуснаха шанса си през 2022 година в Истанбул да сключат изгоден мир и за двете страни, а сега треперят от страх и ужас за съдбата на империалистическа Русия.

    Коментиран от #28

    06:59 21.09.2025

  • 22 Няма смисъл да постваш

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Събудете се... и Дончо го каза":

    тази велика глупост денонощно.

    07:01 21.09.2025

  • 23 мдаааа

    3 7 Отговор
    Ойде коньо у ряката... х0х0лите кво чакат да вдигат белия байряк, че после става по яко!!!
    Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
    А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
    Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
    Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!

    Коментиран от #25, #26

    07:02 21.09.2025

  • 24 Е нали👇

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Събудете се... и Дончо го каза":

    Киев за два дня и все?

    07:02 21.09.2025

  • 25 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "мдаааа":

    Точка.
    Измисли следващата глупотевинна.

    07:04 21.09.2025

  • 26 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "мдаааа":

    И тази нощ. ватенките да попиляни по всички направления.

    07:05 21.09.2025

  • 27 Уса

    4 2 Отговор
    То и фамилията му такава,като на дънер или туч

    07:05 21.09.2025

  • 28 Русия загуби всичко когато взе Крим.

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Рашистофоб":

    Лъсна ѝ голият задник като икономика и военна сила.

    07:07 21.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И в живота в природата е така

    1 0 Отговор
    Колкото и каквото да джавкат пуделите.... Победителя Русия взима всичко и определя условията за мир и какво управление ще има след това.... ТОЧКА

    07:18 21.09.2025

