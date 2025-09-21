Разрешаването на украинската криза е невъзможно без участието на Русия, тъй като условията ѝ пряко засягат нейната сигурност.

Това заяви Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията, в отговор на изявление на финландския президент Александър Стуб.

Още новини от Украйна

„Ако Русия нямаше думата, Тръмп нямаше да се срещне с Путин в Аляска. За целия свят е ясно, че без съгласието на Русия няма да има разрешаване на украинската криза, тъй като условията на споразумението пряко засягат нейната сигурност. Това е ясно за всички, освен, очевидно, за Стуб“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Той отбеляза, че европейските политици се опитват безуспешно от три години и половина да наложат на Москва условия, които са неприемливи за нея.

„Както Тръмп каза още през пролетта, обръщайки се към европейците, възмутени от това, че САЩ ги държат извън преговорите с Русия: „Те имаха цели три години да преговарят.“ Тоест, три години, но никакви преговори. И по този начин Тръмп ясно заяви, че Европа не желае, не е способна и не може да постигне споразумение. Така че Стуб трябва да си вземе думите“, заключи Пушков.

Президентът Стуб заяви по-рано в интервю за британския вестник The Guardian, че Москва не трябва да има влияние върху гаранциите за сигурност, дадени на Украйна.

„Това не е въпрос, с който Русия ще се съгласи или ще откаже. Разбира се, няма да се съгласи, но не е това въпросът“, каза Стуб.

На 4 септември в Париж се проведе среща на членовете на „коалицията на желаещите“, където бяха обсъдени гаранциите за сигурност за Украйна. Френският президент Еманюел Макрон по-рано заяви, че „коалицията“ вече има 30 страни членки. На пресконференция след срещата на „коалицията на желаещите“ Макрон посочи, че 26 държави-членки са потвърдили готовността си да участват в изпращането на военен контингент в Украйна, след като в страната бъде установено прекратяване на огъня или мир.