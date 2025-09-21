Москва: Само финландецът Стуб не разбра, че без съгласието на Русия няма да има разрешаване на украинската криза

Разрешаването на украинската криза е невъзможно без участието на Русия, тъй като условията ѝ пряко засягат нейната сигурност.
Това заяви Алексей Пушков, председател на Комисията по информационна политика към Съвета на федерацията, в отговор на изявление на финландския президент Александър Стуб.
„Ако Русия нямаше думата, Тръмп нямаше да се срещне с Путин в Аляска. За целия свят е ясно, че без съгласието на Русия няма да има разрешаване на украинската криза, тъй като условията на споразумението пряко засягат нейната сигурност. Това е ясно за всички, освен, очевидно, за Стуб“, написа Пушков в своя Telegram канал.
Той отбеляза, че европейските политици се опитват безуспешно от три години и половина да наложат на Москва условия, които са неприемливи за нея.
„Както Тръмп каза още през пролетта, обръщайки се към европейците, възмутени от това, че САЩ ги държат извън преговорите с Русия: „Те имаха цели три години да преговарят.“ Тоест, три години, но никакви преговори. И по този начин Тръмп ясно заяви, че Европа не желае, не е способна и не може да постигне споразумение. Така че Стуб трябва да си вземе думите“, заключи Пушков.
Президентът Стуб заяви по-рано в интервю за британския вестник The Guardian, че Москва не трябва да има влияние върху гаранциите за сигурност, дадени на Украйна.
„Това не е въпрос, с който Русия ще се съгласи или ще откаже. Разбира се, няма да се съгласи, но не е това въпросът“, каза Стуб.
На 4 септември в Париж се проведе среща на членовете на „коалицията на желаещите“, където бяха обсъдени гаранциите за сигурност за Украйна. Френският президент Еманюел Макрон по-рано заяви, че „коалицията“ вече има 30 страни членки. На пресконференция след срещата на „коалицията на желаещите“ Макрон посочи, че 26 държави-членки са потвърдили готовността си да участват в изпращането на военен контингент в Украйна, след като в страната бъде установено прекратяване на огъня или мир.
1 даката
Коментиран от #3, #29
06:04 21.09.2025
2 име
06:06 21.09.2025
3 име
До коментар #1 от "даката":Браво на теб, но това го обясни на коалицията на жеЛАЕЩИТЕ, може да те вземат на работа като анaллизaтop ;)
Коментиран от #10
06:09 21.09.2025
4 Свободен
Но за да се получи това съгласие е необходимо да се продължат и увеличат ударите срещу Русия.
Всеки ден трябва да гори по една рафинерия и да има безвъзвратни руски загуби.
Засега се получава!
06:12 21.09.2025
5 Руснаците
Коментиран от #7
06:20 21.09.2025
6 Критик
06:23 21.09.2025
7 Затова
До коментар #5 от "Руснаците":сега е пълно с евромаймони !
06:24 21.09.2025
8 Никава криза не е,
06:26 21.09.2025
9 Пушков
06:27 21.09.2025
10 Споко, обясних им,
До коментар #3 от "име":после започна работа по нефтено-газовия сектор, денацификацията на Оркистан върви по план! Споко, тролче.
06:29 21.09.2025
11 Нали уж
06:29 21.09.2025
12 На село
06:30 21.09.2025
13 Кочо
Коментиран от #17
06:35 21.09.2025
14 Русията
06:39 21.09.2025
15 Нека
Коментиран от #16
06:39 21.09.2025
16 Нека
До коментар #15 от "Нека":Пушков си гледа кочината.
06:44 21.09.2025
17 Аз виждам един руски
До коментар #13 от "Кочо":Простак.
06:49 21.09.2025
18 Е да де и ко прайм
06:52 21.09.2025
19 Стуб в превод
Затова и го назначих!
След палавницата с двете майки, която набута Финландия в НАТО.
/Клаус Шваб/
06:56 21.09.2025
20 Събудете се... и Дончо го каза
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
„Президентът на Украйна Зеленски ще бъде принуден да сключи споразумение за прекратяване на огъня с Русия.“ Това заяви Тръмп, предава Clash Report, пише Фокус.
Мирният план на Тръмп: Украйна се отказва от НАТО, губи Крим де юре, САЩ признават де факто руския контрол над територията на Запорожие, Донецк, Луганск и Херсон като част от уреждането на конфликта в Украйна, а санкциите срещу Русия се отменят.... Това съобщи "Ройтерс"
А от историята се знае, че падналия плаща и репарации та може 0крайна и това да я стигне...
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия вече е направила "доста голяма отстъпка", за да сложи край на войната в Украйна, като е спряла малко преди да поеме контрола над цялата страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Коментиран от #22, #24
06:58 21.09.2025
21 Рашистофоб
Коментиран от #28
06:59 21.09.2025
22 Няма смисъл да постваш
До коментар #20 от "Събудете се... и Дончо го каза":тази велика глупост денонощно.
07:01 21.09.2025
23 мдаааа
Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!
Коментиран от #25, #26
07:02 21.09.2025
24 Е нали👇
До коментар #20 от "Събудете се... и Дончо го каза":Киев за два дня и все?
07:02 21.09.2025
25 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #23 от "мдаааа":Точка.
Измисли следващата глупотевинна.
07:04 21.09.2025
26 Българин
До коментар #23 от "мдаааа":И тази нощ. ватенките да попиляни по всички направления.
07:05 21.09.2025
27 Уса
07:05 21.09.2025
28 Русия загуби всичко когато взе Крим.
До коментар #21 от "Рашистофоб":Лъсна ѝ голият задник като икономика и военна сила.
07:07 21.09.2025
30 И в живота в природата е така
07:18 21.09.2025