The New York Times: Китай може да кацне преди САЩ на Луната; Мъск: Вестникът не става и за подложка в клетка на папагали

Съединените щати може да загубят надпреварата за кацане на Луната от Китай и да не успеят да кацнат на Луната през 2027 г., както планира Вашингтон. Възможният провал се дължи на пропуснатите срокове от компанията SpaceX на Илон Мъск, съобщава The New York Times.

Според Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА), свръхтежката ракета Space Launch System ще достави космическия кораб Orion, превозващ астронавти, в лунна орбита през 2027 г. Кацането на Луната ще се извърши с помощта на Starship на SpaceX. Бивши служители на НАСА признаха в интервюта за вестника, че подобен многоетапен план за кацане е прекалено сложен, като най-рисковата част от проекта е отговорност на SpaceX.

Служители на НАСА обсъждат насаме евентуалното отлагане на мисията Artemis III за 2028 г., а някои предполагат, че Starship няма да бъде готов за кацане до 2032 г., според The ​​New York Times. Те обясняват, че SpaceX се занимава с „най-голям брой недоказани технологии“, които пряко влияят върху успеха на мисията. „Съмнявам се, че това може да се направи до 2030 г. А това означава, че Китай вероятно ще ни изпревари до Луната“, каза пред вестника висш служител на НАСА Даниел Дъмбахер.

Министърът на транспорта и изпълняващ длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи заяви пред вестника, че все още подкрепя участието на SpaceX в американската лунна програма. Главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск обаче реагира остро. „New York Times дори не е подходящ за подложка на клетка за папагал, камо ли за четене“, коментира той статията на вестника в X.

През пролетта на 2019 г. НАСА обяви лунната програма Artemis, състояща се от три фази. Първият (Артемида I) предвиждаше безпилотен полет на космическия кораб „Орион“ около Луната и завръщането му на Земята. Полетът се проведе от 16 ноември до 11 декември 2022 г. Втората фаза (Артемида II) включваше пилотиран орбитален полет на космическия кораб около естествения спътник на Земята. В третата фаза (Артемида III) НАСА се надява да кацне с астронавти на Луната.