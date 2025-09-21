Чехия: Можем да сваляме руски самолети, ако нарушат въздушното пространство на членовете на алианса

Страните от НАТО могат да свалят руски самолети, ако те нарушат въздушното пространство на членовете на алианса, заяви чешкият президент Петр Павел по националната телевизия.

„Нарушаването на въздушното пространство е претекст за активиране на отбранителни механизми и следователно сваляне на такъв самолет. И никой, нито от наша, нито от руска страна, би искал това да се случи“, каза той.

Според него НАТО трябва да реагира адекватно на евентуално нарушение на въздушното пространство от руски самолети, "включително с военни средства“, добави Павел.

В петък естонският премиер Кристен Михал обяви, че Естония е решила да поиска консултации с НАТО в съответствие с член 4 от устава на алианса поради предполагаемо нарушение на въздушното ѝ пространство от руски самолети.

Руското министерство на отбраната съобщи, че три изтребителя МиГ-31 са извършили планиран полет от Карелия до летище в Калининградска област в петък. Полетът бил извършен "при строго спазване на международните правила за въздушно пространство и не е нарушил границите на други държави, както е потвърдено от обективен мониторинг".

По време на полета руският самолет не се е отклонил от договорения въздушен маршрут и не е нарушил въздушното пространство на Естония. Маршрутът на полета е преминал над неутрални води на Балтийско море, на повече от три километра от остров Вайндло, твърди Москва