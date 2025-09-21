Новини
Свят »
Чехия »
Чехия: Можем да сваляме руски самолети, ако нарушат въздушното пространство на членовете на алианса

Чехия: Можем да сваляме руски самолети, ако нарушат въздушното пространство на членовете на алианса

21 Септември, 2025 06:34, обновена 21 Септември, 2025 06:40 742 20

  • петър павел-
  • президент-
  • чехия-
  • самолети-
  • русия-
  • нато

Нито ние, нито Русия иска да се стигне до това, заяви президентът на страната Петър Павел

Чехия: Можем да сваляме руски самолети, ако нарушат въздушното пространство на членовете на алианса - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от НАТО могат да свалят руски самолети, ако те нарушат въздушното пространство на членовете на алианса, заяви чешкият президент Петр Павел по националната телевизия.

„Нарушаването на въздушното пространство е претекст за активиране на отбранителни механизми и следователно сваляне на такъв самолет. И никой, нито от наша, нито от руска страна, би искал това да се случи“, каза той.

Според него НАТО трябва да реагира адекватно на евентуално нарушение на въздушното пространство от руски самолети, "включително с военни средства“, добави Павел.

В петък естонският премиер Кристен Михал обяви, че Естония е решила да поиска консултации с НАТО в съответствие с член 4 от устава на алианса поради предполагаемо нарушение на въздушното ѝ пространство от руски самолети.

Руското министерство на отбраната съобщи, че три изтребителя МиГ-31 са извършили планиран полет от Карелия до летище в Калининградска област в петък. Полетът бил извършен "при строго спазване на международните правила за въздушно пространство и не е нарушил границите на други държави, както е потвърдено от обективен мониторинг".

По време на полета руският самолет не се е отклонил от договорения въздушен маршрут и не е нарушил въздушното пространство на Естония. Маршрутът на полета е преминал над неутрални води на Балтийско море, на повече от три километра от остров Вайндло, твърди Москва


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гук

    6 9 Отговор
    Одобрявам.

    06:46 21.09.2025

  • 2 А бре,

    15 5 Отговор
    Петре, а бре Павле и Вие сте големи свалячи !

    Коментиран от #17

    06:47 21.09.2025

  • 3 Боруна Лом

    13 7 Отговор
    АБЕ ЕЙ,РУСИЯ НЕ Е НАРУШИЛА НА НИКОЯ СТРАНА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО!А ПИНЧЕРИТЕ САМО СИ ЛАЯТ ОТ СТРАХ!КАТО НАШЕТО мин вън.работи

    Коментиран от #6, #7

    06:47 21.09.2025

  • 4 Дъвка за балончета

    15 6 Отговор
    Руски бойни самолети са прелетели над малък естонски остров в Балтийско море. Това е трагедията на дъската която пресата дъвче и ни пропагандира.

    06:48 21.09.2025

  • 5 Като

    16 4 Отговор
    ги сваляте нали ще ви паднат на главите, бе !

    06:49 21.09.2025

  • 6 Европеец

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Прав си .... Западащите са импотентни мераклии, но не се учудвам да продължат с провокациите към Русия.....

    06:51 21.09.2025

  • 7 Защото

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    са от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ !

    06:51 21.09.2025

  • 8 Чехия ли?

    5 13 Отговор
    Има си точен президент. А ние един кремълски мегафон. Вувузел.

    Коментиран от #9

    06:51 21.09.2025

  • 9 Боруна Лом

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Чехия ли?":

    ИМАТ НА ДЕДЕ ГАЙДАТА!

    06:56 21.09.2025

  • 10 Факт

    7 0 Отговор
    Разсъждения върху ново предполагаемо събитие. Само седмица след "атаката" с дронове, тя бе забравена.

    07:01 21.09.2025

  • 11 батСали

    7 1 Отговор
    ще сваляш дедовия... с език....
    смотан чешняк.
    тва да не е чехкиня на морето да а свалиш...

    07:01 21.09.2025

  • 12 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    0 5 Отговор
    В Суми.....Олексиевка освободена....нов чувал за пълчищата путинови.

    07:02 21.09.2025

  • 13 Турци свали

    0 6 Отговор
    Един руски изтребител преди време....Путин не смееше да мъцне.

    07:05 21.09.2025

  • 14 Слуга на дявола

    1 0 Отговор
    можеш ама не ти стиска по добре оравете си пътищата иколо Прага че не може да избягате целия трафик ви минава през града и е ужас

    07:10 21.09.2025

  • 15 12340

    1 0 Отговор
    Петр Павел, правнук на кръчмаря Паливец и гопожа Мюлерова....

    07:12 21.09.2025

  • 16 гдфгфдг

    3 0 Отговор
    чешкия има същата физиономия като на магарев и явно толкова глупав като него!

    07:13 21.09.2025

  • 17 така е

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "А бре,":

    Хората не са като нас казашки подлоги, отдавна се отърваха от тях и страната им е поне на век пред нас Няма как Русия да предложи нещо по добро на България,при положение, че нашата минимална заплата е 600 евро,а в Русия 130 евро

    07:14 21.09.2025

  • 18 Слуга на дявола

    3 0 Отговор
    можеш ама не ти стиска по добре оравете си пътищата иколо Прага че не може да избягате целия трафик ви минава през града и е ужас

    07:14 21.09.2025

  • 19 Естонския Премиер?? Пудел!

    0 0 Отговор
    Срещу Евентуално Нарушаване на Въздушното им простансто от Русия???? Ще получат Бисквидка за Поощрение!

    07:20 21.09.2025

  • 20 Естонския Премиер?? Пудел!

    0 0 Отговор
    Срещу Евентуално Нарушаване на Въздушното им простансто от Русия???? Ще получат Бисквидка за Поощрение!

    07:21 21.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания