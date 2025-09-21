Новини
Бившият президент на Украйна Виктор Юшченко призова за "поход към Москва"
  Тема: Украйна

Бившият президент на Украйна Виктор Юшченко призова за "поход към Москва"

21 Септември, 2025 06:47, обновена 21 Септември, 2025 07:05 971 19

В държавната дума на Русия го нарекоха "ужасен страхливец и предател"

Бившият президент на Украйна Виктор Юшченко призова за "поход към Москва" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Третият президент на Украйна Виктор Юшченко призова Украйна да се превърне в „бронираната жилетка на Европа“, "да не спира на границите от 1991 г." и за „поход към Москва“.

„Имаме различни представи за това какво означава победа. Някои казват: „Оставете линията на контакт такава, каквато е, и слава Богу за това.“ Но аз не искам да я оставя така. Не мога да я оставя така.

Мислите ли, че ако стигнете границата от 1991 г., давате отговора на формулата за победа? Някои казват: „Хайде да отидем в село Михайловско“, а аз казвам: „Това е всичко? В Москва!“, каза 71-годишният политик в интервю за украинския YouTube канал Apostrophe TV.

71-годишният Юшченко също така заяви, че „режимът на Путин“ заплашва не само Украйна, но и всяка свободна нация.

„Нито един човек по света, нито една националност, нито една държава не може да живее в мир по отношение на сигурността, докато съществува режимът на Путин, базиран в Москва“, каза третият президент на Украйна.

Михаил Шеремет, депутат от Държавната дума от Кримския регион и член на Комисията по сигурност, нарече бившия украински президент Виктор Юшченко, който призова за „поход към Москва“, "ужасен страхливец и предател на Украйна" в интервю за РИА Новости.

„Очевидно киевската хунта е в тежко положение, щом забравеният предател и ужасен страхливец Юшченко започва да ги повтаря от мръсните кулуари на историята. В края на краищата, именно той в миналото се превърна в същия онзи насаден казак, който разруши мира, стабилността и бъдещето на Украйна“, каза Шеремет пред агенцията.

Според депутата, бившият президент „е добър само в това да си мърмори в топъл офис“, но „няма смелостта да поведе офанзивата, която самият той предложи, тъй като коленете му треперят пред мощта на руската армия“.

Юшченко, третият президент на Украйна, бе на власт от 2005 до 2010 г. в резултат на така наречената „Оранжева революция“.

Съпругата на Юшченко, която е работила за Държавния департамент на САЩ, стои зад всички негови решения, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред „Комсомолская правда“.

Тя коментира изявлението на политика, в което се призовава украинските въоръжени сили да „отидат в Москва“.

„Катрин Клеър Чумаченко, [бивша] служителка на Държавния департамент и негова съпруга, стои зад всички решения на Юшченко. Родителите ѝ са били остарбайтери, термин, използван за описание на славяни, депортирани в Третия райх за принудителен труд“, заяви Захарова.

Катерина Чумаченко (родена Катрин Клеър Чумаченко) е родена в Съединените щати в семейство на бивши остарбайтери, които остават в Германия и имигрират в Съединените щати през 1956 г.

От 1986 г. тя е асистент на заместник-държавния секретар по правата на човека и хуманитарните въпроси. През април 1988 г. е назначена за заместник-директор на Службата за връзки с обществеността на Белия дом. По-късно работи в Министерството на финансите на САЩ и в Конгреса. През 1998 г., след няколко години връзка, се омъжва за Виктор Юшченко, тогавашен управител на Националната банка на Украйна.


Украйна
Оценка 2.3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вашето Мнение

    18 4 Отговор
    Хитлер, заедно с цялата англосаксонска измет беше тръгнал на поход към Москва, преди тях наполеон, а още по рано османци, хазари и т.н. Всичко приключва по един и същи начин.

    Коментиран от #12

    07:01 21.09.2025

  • 2 Свободен

    6 13 Отговор
    Нещо много силна реакция от Кремъл?!
    Явно виждат такава опасност!
    Пък и след като руснаците нямат смелостта да се освободят от Путин, защо смелите украинци да не им помогнат?

    Коментиран от #4, #5

    07:02 21.09.2025

  • 3 батСали

    15 3 Отговор
    малко живак изяде едно време.
    трябвало е повечко.
    Иначе към Москва може да тръгне ама като арестант!

    07:03 21.09.2025

  • 4 Люси от Пловдив

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Колко нежно се изразяваш, затова ли те люби мъжът ти?

    Коментиран от #7

    07:04 21.09.2025

  • 5 Ха ХаХа

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Смелите украинци от Азов,преоблечени като жени ги ловят в Купянск да бягат като мишки

    07:05 21.09.2025

  • 6 Слуга на дявола

    12 3 Отговор
    много хора с болни мозаци но никой не му пречи да взема раницата и да тръгва към Москва но може да се окаже и в сибир

    07:05 21.09.2025

  • 7 Свободен

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Люси от Пловдив":

    Не можах да се ориентирам ника ти "Люси" за кой пол се отнася и не знам как да ти отговоря!😃

    Коментиран от #9

    07:07 21.09.2025

  • 8 Жената на Ющенко

    6 2 Отговор
    Която е служител на Държ.департамент го командвандуваше .

    07:07 21.09.2025

  • 9 Люси от Пловдив

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Свободен":

    Миличко, научи я тая граматика. Аз съм рускиня и се справям по-добре от теб, илитерат.

    Коментиран от #10

    07:09 21.09.2025

  • 10 Сус бе!

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Люси от Пловдив":

    Пумияр!

    07:10 21.09.2025

  • 11 Припомням !

    1 1 Отговор
    Най добрата ОТБРАНА е НАПАДЕНИРЕ.

    07:11 21.09.2025

  • 12 Геро

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.

    07:12 21.09.2025

  • 13 Само питам

    1 6 Отговор
    Извадиха ли удавените руснаци от тръбата край Купянск?

    07:13 21.09.2025

  • 14 Ха ха ха

    6 1 Отговор
    Този и той доказа че да си украинец е диагноза.

    Коментиран от #18

    07:14 21.09.2025

  • 15 Урсуса

    1 0 Отговор
    Казах : Железен таралеж !!!

    07:17 21.09.2025

  • 16 Факт

    4 0 Отговор
    Войната в Украйна е скрито продължение на ВСВ. Няма да приключи лесно. Раздухват я реваншисти в ЕС.

    07:17 21.09.2025

  • 17 Поредната тъпа урко фашистка смешка

    2 0 Отговор
    От рано ще ни веселите

    07:20 21.09.2025

  • 18 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ха ха":

    Може би си прав..... Нищо чудно скоро в психиатрията да открият раздел в украине.....

    07:20 21.09.2025

  • 19 🙄🙄🙄

    1 0 Отговор
    Колкото по-отчайващо става положението толкова повече стават безумците😳🤦😂🤣

    07:20 21.09.2025

Новини по държави:
