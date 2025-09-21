Третият президент на Украйна Виктор Юшченко призова Украйна да се превърне в „бронираната жилетка на Европа“, "да не спира на границите от 1991 г." и за „поход към Москва“.

„Имаме различни представи за това какво означава победа. Някои казват: „Оставете линията на контакт такава, каквато е, и слава Богу за това.“ Но аз не искам да я оставя така. Не мога да я оставя така.

Мислите ли, че ако стигнете границата от 1991 г., давате отговора на формулата за победа? Някои казват: „Хайде да отидем в село Михайловско“, а аз казвам: „Това е всичко? В Москва!“, каза 71-годишният политик в интервю за украинския YouTube канал Apostrophe TV.

71-годишният Юшченко също така заяви, че „режимът на Путин“ заплашва не само Украйна, но и всяка свободна нация.

„Нито един човек по света, нито една националност, нито една държава не може да живее в мир по отношение на сигурността, докато съществува режимът на Путин, базиран в Москва“, каза третият президент на Украйна.

Михаил Шеремет, депутат от Държавната дума от Кримския регион и член на Комисията по сигурност, нарече бившия украински президент Виктор Юшченко, който призова за „поход към Москва“, "ужасен страхливец и предател на Украйна" в интервю за РИА Новости.

„Очевидно киевската хунта е в тежко положение, щом забравеният предател и ужасен страхливец Юшченко започва да ги повтаря от мръсните кулуари на историята. В края на краищата, именно той в миналото се превърна в същия онзи насаден казак, който разруши мира, стабилността и бъдещето на Украйна“, каза Шеремет пред агенцията.

Според депутата, бившият президент „е добър само в това да си мърмори в топъл офис“, но „няма смелостта да поведе офанзивата, която самият той предложи, тъй като коленете му треперят пред мощта на руската армия“.

Юшченко, третият президент на Украйна, бе на власт от 2005 до 2010 г. в резултат на така наречената „Оранжева революция“.

Съпругата на Юшченко, която е работила за Държавния департамент на САЩ, стои зад всички негови решения, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред „Комсомолская правда“.

Тя коментира изявлението на политика, в което се призовава украинските въоръжени сили да „отидат в Москва“.

„Катрин Клеър Чумаченко, [бивша] служителка на Държавния департамент и негова съпруга, стои зад всички решения на Юшченко. Родителите ѝ са били остарбайтери, термин, използван за описание на славяни, депортирани в Третия райх за принудителен труд“, заяви Захарова.

Катерина Чумаченко (родена Катрин Клеър Чумаченко) е родена в Съединените щати в семейство на бивши остарбайтери, които остават в Германия и имигрират в Съединените щати през 1956 г.

От 1986 г. тя е асистент на заместник-държавния секретар по правата на човека и хуманитарните въпроси. През април 1988 г. е назначена за заместник-директор на Службата за връзки с обществеността на Белия дом. По-късно работи в Министерството на финансите на САЩ и в Конгреса. През 1998 г., след няколко години връзка, се омъжва за Виктор Юшченко, тогавашен управител на Националната банка на Украйна.