Politico: Макрон обединява няколко държави за признаване на Палестина пред ООН

21 Септември, 2025 07:29, обновена 21 Септември, 2025 07:37 763 6

Целта на френският президент е да демонстрира глобален противовес на Израел и Съединените щати, пише изданието

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон планира да обедини няколко държави около идеята за признаване на Палестина като държава на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, за да демонстрира глобален противовес на Израел и Съединените щати, съобщи Politico, позовавайки се на свои източници.

Според тях Австралия, Андора, Белгия, Обединеното кралство, Канада, Люксембург, Малта, Португалия и Франция ще обявят признаването си на Палестина на срещата на ООН. Това би било „дипломатическа победа“ за Париж в усилията му да убеди израелския премиер Бенямин Нетаняху да прекрати военната операция в ивицата Газа.

Опитът на Макрон да представи „единен фронт“ срещу еврейската държава и нейния поддръжник, президента на САЩ Доналд Тръмп, обаче демонстрира разединението на ЕС, смята вестникът. Германия и Италия в момента отказват да признаят палестинската държавност, а британският премиер Киър Стармър, който подкрепя идеята на френския президент, вероятно ще се оттегли от срещата.

Макрон обяви, че на 22 септември ще проведе конференция в ООН за признаването на Палестина, независимо от боевете в Газа и други стъпки от страна на израелските власти. На 24 юли той заяви, че Франция възнамерява да признае палестинска държава на Общото събрание на ООН. Елисейският дворец уточни, че девет други държави ще последват примера на Франция по време на това събитие.


  • 1 На всеко гърне мерудия

    7 1 Отговор
    Този баботакова само се чуди къде да се бута за да се прави на политик.

    Коментиран от #3

    07:41 21.09.2025

  • 2 Уса

    5 2 Отговор
    Пореден опит за съставяне на безпомощна коалиция след разпадането на предишните три опита.Този път се насочиха към Израел,защото с Русия не се получи.ЕС е изчерпан и съсипан

    07:43 21.09.2025

  • 3 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "На всеко гърне мерудия":

    Прав си..... А пък може евреите да го вземат скоро на прицел.... Комплексара микрон решил проблемите във Франция, ама тръгвал да оправя света.... По-добре да се съсредоточи в делото да доказва, че бриджитката не е дядо..... А въобще голямо унижение за нещастника микрон...

    07:50 21.09.2025

  • 4 Ъъъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    ".....а британският премиер Киър Стармър, който подкрепя идеята на френския президент, вероятно ще се оттегли от срещата."

    Стармър ще обяви признаването на Палестина днес. Поне според Sky News:

    "Sir Keir Starmer is expected to make the announcement today after he said in July that the government would make the move unless Israel met certain conditions."

    Дали ще присъства на срещата, не знам, но днес официално ще признае Палестина.

    07:52 21.09.2025

  • 5 Да бе!

    1 2 Отговор
    Несъмнено Макрон е смотаняк, защото едно признаване на Палестинска държава фактически е признаване на палестинския джихадизъм, което ще задълбочи конфликта. Това означава, че нещата не вървят добре за арабите, защото ще последват нови убийства...

    Коментиран от #6

    08:35 21.09.2025

  • 6 Ъъъъъъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе!":

    Кое е "палестински джихадизъм"? Това, че евреите са настина в държавата им и сега палестинците станаха излишни ли? Ма откъде ви намират все такива и умни и красиви, бе? С конкурс ли?🤔

    08:44 21.09.2025

