Politico: Макрон обединява няколко държави за признаване на Палестина пред ООН

Френският президент Еманюел Макрон планира да обедини няколко държави около идеята за признаване на Палестина като държава на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, за да демонстрира глобален противовес на Израел и Съединените щати, съобщи Politico, позовавайки се на свои източници.

Според тях Австралия, Андора, Белгия, Обединеното кралство, Канада, Люксембург, Малта, Португалия и Франция ще обявят признаването си на Палестина на срещата на ООН. Това би било „дипломатическа победа“ за Париж в усилията му да убеди израелския премиер Бенямин Нетаняху да прекрати военната операция в ивицата Газа.

Опитът на Макрон да представи „единен фронт“ срещу еврейската държава и нейния поддръжник, президента на САЩ Доналд Тръмп, обаче демонстрира разединението на ЕС, смята вестникът. Германия и Италия в момента отказват да признаят палестинската държавност, а британският премиер Киър Стармър, който подкрепя идеята на френския президент, вероятно ще се оттегли от срещата.

Макрон обяви, че на 22 септември ще проведе конференция в ООН за признаването на Палестина, независимо от боевете в Газа и други стъпки от страна на израелските власти. На 24 юли той заяви, че Франция възнамерява да признае палестинска държава на Общото събрание на ООН. Елисейският дворец уточни, че девет други държави ще последват примера на Франция по време на това събитие.