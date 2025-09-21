Урсула фон дер Лайен защити предложените санкции на ЕС срещу Израел

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен защити предложените тази седмица санкции срещу Израел в отговор на военните действия в ивицата Газа, съобщи ДПА, предава БТА.
В писмено интервю за европейски издания, сред които германският „Велт“, тя заяви, че разбира мащаба на шока от нападението на „Хамас“ преди близо две години, но предупреди, че последните развития са „изключително обезпокоителни“.
Фон дер Лайен подчерта, че единственият път към траен мир е двудържавното решение: палестинска държава, съществуваща редом с Израел. По думите ѝ сегашната израелска политика изглежда като „ясен опит да се подкопае двудържавното решение“. Затова Еврокомисията е предложила пакет от „целенасочени и пропорционални мерки, за да се открие път напред“.
В сряда ЕК представи серия от наказателни стъпки, включващи спиране на търговски преференции за около една трета от израелския износ за ЕС, както и санкции срещу радикални израелски политици. Наред с това Брюксел настоява за нови мерки срещу „Хамас“, палестински джихадисти и насилствени израелски заселници.
Дали предложението ще получи необходимата подкрепа сред 27-те държави членки остава неясно. За спирането на търговските облекчения е нужно одобрението на поне 15 страни, представляващи минимум 65% от населението на ЕС.
Израелският външен министър Гидеон Саар нарече инициативата на ЕС „морално и политически изопачена“ и предупреди, че всякакви стъпки срещу Израел ще доведат до ответни действия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
14:37 21.09.2025
2 вЪксиниран ГМО δροйΛερ
14:39 21.09.2025
3 Европеец
Коментиран от #6
14:39 21.09.2025
4 Обективен
Коментиран от #7, #8, #10
14:40 21.09.2025
5 Дух
А Всъщност знаеш че никога не е късно да скочиш от някоя висока сграда 🏢🖤☠️
14:41 21.09.2025
6 пиночет
До коментар #3 от "Европеец":Мосад е сложи в списскът си един ботокс.
Коментиран от #12, #13
14:41 21.09.2025
7 Двупосочен
До коментар #4 от "Обективен":мЪ, аз пък си бръмча из центъра на БрУксел и Амстердам хванати за ръчички с моите пЪртньорКИ
даже си правим влакче партита с Макарон и съпругЪТ му...
Коментиран от #9
14:44 21.09.2025
8 Това е безспорен
До коментар #4 от "Обективен":Факт.
14:44 21.09.2025
9 Ицо
До коментар #7 от "Двупосочен":Може да те изръъгам.
Коментиран от #14
14:45 21.09.2025
10 ОбективенУкроГей
До коментар #4 от "Обективен":Украинските гейове се "разнасят" на парада в Ливърпул
Гей парад в Ливърпул Снимка:
В британския Ливърпул се проведе киевски ЛГБТ парад, който не можа да се проведе в Киев, съобщава BBC.
Както се отбелязва в съобщението, участниците в парада бяха „включително стотици украинци, представляващи ЛГБТ общността“.
Един от организаторите на събитието, Едуард Рийз , дойде в Ливърпул, за да протестира срещу „липсата на равни брачни права за ЛГБТ общността в Украйна“.
Ако гей войник загине във война, неговият партньор не може да наследи нищо, той не може да получи никаква информация, ако партньорът е ранен или убит. А в Украйна, дори и да не се биете на фронтовата линия, ако просто живеете в който и да е град, всеки момент можете да бъдете убит от ракети. Затова спешно се нуждаем от правото на брак.”
тревожи се той.
Участниците маршируваха по улиците на Ливърпул с украински знамена и снимки на "военните от ЛГБТ общността, които са на фронтовата линия.
14:45 21.09.2025
11 Пич
14:46 21.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Европеец
До коментар #6 от "пиночет":Колега явно имаш предвид педофилът х.у.й.л.о
14:48 21.09.2025
14 РозАво пони
До коментар #9 от "Ицо":Естествено, че може, що въобще питаш бе Мен !!!
Кой ΕβροΜин ΔиΛ би отказал да го ρεζΗαΤ
на педя под кръста ?!
14:48 21.09.2025
15 Кви ответни действия от Израел
14:50 21.09.2025
16 Международна изолация
14:51 21.09.2025