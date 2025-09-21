Новини
Урсула фон дер Лайен защити предложените санкции на ЕС срещу Израел

Урсула фон дер Лайен защити предложените санкции на ЕС срещу Израел

21 Септември, 2025 14:35

Председателят на ЕК настоя, че двудържавното решение е единственият път към мир, докато Брюксел предлага мерки срещу Тел Авив, „Хамас“ и радикални заселници

Урсула фон дер Лайен защити предложените санкции на ЕС срещу Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен защити предложените тази седмица санкции срещу Израел в отговор на военните действия в ивицата Газа, съобщи ДПА, предава БТА.

В писмено интервю за европейски издания, сред които германският „Велт“, тя заяви, че разбира мащаба на шока от нападението на „Хамас“ преди близо две години, но предупреди, че последните развития са „изключително обезпокоителни“.

Фон дер Лайен подчерта, че единственият път към траен мир е двудържавното решение: палестинска държава, съществуваща редом с Израел. По думите ѝ сегашната израелска политика изглежда като „ясен опит да се подкопае двудържавното решение“. Затова Еврокомисията е предложила пакет от „целенасочени и пропорционални мерки, за да се открие път напред“.

В сряда ЕК представи серия от наказателни стъпки, включващи спиране на търговски преференции за около една трета от израелския износ за ЕС, както и санкции срещу радикални израелски политици. Наред с това Брюксел настоява за нови мерки срещу „Хамас“, палестински джихадисти и насилствени израелски заселници.

Дали предложението ще получи необходимата подкрепа сред 27-те държави членки остава неясно. За спирането на търговските облекчения е нужно одобрението на поне 15 страни, представляващи минимум 65% от населението на ЕС.

Израелският външен министър Гидеон Саар нарече инициативата на ЕС „морално и политически изопачена“ и предупреди, че всякакви стъпки срещу Израел ще доведат до ответни действия.


  • 1 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Само идиоти могат да повярват на подобни "решения"казани от вещица която се храни с к@@@

    14:37 21.09.2025

  • 2 вЪксиниран ГМО δροйΛερ

    5 0 Отговор
    Възхищавам се на Фрау фон SS !!!

    14:39 21.09.2025

  • 3 Европеец

    8 1 Отговор
    Ще ми се Мосад да ни отърве от тая вещица ....

    Коментиран от #6

    14:39 21.09.2025

  • 4 Обективен

    1 7 Отговор
    В Москва има над 200Гей клуба.Мосха е на първо място по употреба на твърд хероин.

    Коментиран от #7, #8, #10

    14:40 21.09.2025

  • 5 Дух

    1 0 Отговор
    Винаги съм се чудил защо на брадатите метал козели който са били на мода през втората половина на 21 век ни казват че приличаме на жени и че се правиме на жени ?????
    А Всъщност знаеш че никога не е късно да скочиш от някоя висока сграда 🏢🖤☠️

    14:41 21.09.2025

  • 6 пиночет

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Мосад е сложи в списскът си един ботокс.

    Коментиран от #12, #13

    14:41 21.09.2025

  • 7 Двупосочен

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Обективен":

    мЪ, аз пък си бръмча из центъра на БрУксел и Амстердам хванати за ръчички с моите пЪртньорКИ
    даже си правим влакче партита с Макарон и съпругЪТ му...

    Коментиран от #9

    14:44 21.09.2025

  • 8 Това е безспорен

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Обективен":

    Факт.

    14:44 21.09.2025

  • 9 Ицо

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Двупосочен":

    Може да те изръъгам.

    Коментиран от #14

    14:45 21.09.2025

  • 10 ОбективенУкроГей

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Обективен":

    Украинските гейове се "разнасят" на парада в Ливърпул
    Гей парад в Ливърпул Снимка:
    В британския Ливърпул се проведе киевски ЛГБТ парад, който не можа да се проведе в Киев, съобщава BBC.
    Както се отбелязва в съобщението, участниците в парада бяха „включително стотици украинци, представляващи ЛГБТ общността“.
    Един от организаторите на събитието, Едуард Рийз , дойде в Ливърпул, за да протестира срещу „липсата на равни брачни права за ЛГБТ общността в Украйна“.
    Ако гей войник загине във война, неговият партньор не може да наследи нищо, той не може да получи никаква информация, ако партньорът е ранен или убит. А в Украйна, дори и да не се биете на фронтовата линия, ако просто живеете в който и да е град, всеки момент можете да бъдете убит от ракети. Затова спешно се нуждаем от правото на брак.”
     тревожи се той.
    Участниците маршируваха по улиците на Ливърпул с украински знамена и снимки на "военните от ЛГБТ общността, които са на фронтовата линия.

    14:45 21.09.2025

  • 11 Пич

    3 0 Отговор
    Е те това го гледаш , слушаш , и се потрисаш !!! То акъл за козарка няма , те го назначили ЕС да пасе ! А нещото не пасе а само дои !!! Сега жените да не кажат че съм сексист , но купищата жени на ръководни постове доказаха че са еманация на тъпотията !!! Камала , Урсула , Лиз Тръс , Кая и тая-оная , наши Куневица и Габриел , Меркел , Хилъри......край нямат женската тъпотия и кретения , ама се пънат да ръководят.....

    14:46 21.09.2025

  • 13 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "пиночет":

    Колега явно имаш предвид педофилът х.у.й.л.о

    14:48 21.09.2025

  • 14 РозАво пони

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ицо":

    Естествено, че може, що въобще питаш бе Мен !!!
    Кой ΕβροΜин ΔиΛ би отказал да го ρεζΗαΤ
    на педя под кръста ?!

    14:48 21.09.2025

  • 15 Кви ответни действия от Израел

    1 0 Отговор
    бре смешници. Гответе се за купонна система

    14:50 21.09.2025

  • 16 Международна изолация

    1 0 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    14:51 21.09.2025