Урсула фон дер Лайен защити предложените санкции на ЕС срещу Израел

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен защити предложените тази седмица санкции срещу Израел в отговор на военните действия в ивицата Газа, съобщи ДПА, предава БТА.

В писмено интервю за европейски издания, сред които германският „Велт“, тя заяви, че разбира мащаба на шока от нападението на „Хамас“ преди близо две години, но предупреди, че последните развития са „изключително обезпокоителни“.

Фон дер Лайен подчерта, че единственият път към траен мир е двудържавното решение: палестинска държава, съществуваща редом с Израел. По думите ѝ сегашната израелска политика изглежда като „ясен опит да се подкопае двудържавното решение“. Затова Еврокомисията е предложила пакет от „целенасочени и пропорционални мерки, за да се открие път напред“.

В сряда ЕК представи серия от наказателни стъпки, включващи спиране на търговски преференции за около една трета от израелския износ за ЕС, както и санкции срещу радикални израелски политици. Наред с това Брюксел настоява за нови мерки срещу „Хамас“, палестински джихадисти и насилствени израелски заселници.

Дали предложението ще получи необходимата подкрепа сред 27-те държави членки остава неясно. За спирането на търговските облекчения е нужно одобрението на поне 15 страни, представляващи минимум 65% от населението на ЕС.

Израелският външен министър Гидеон Саар нарече инициативата на ЕС „морално и политически изопачена“ и предупреди, че всякакви стъпки срещу Израел ще доведат до ответни действия.