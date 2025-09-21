Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Великобритания е сред водещите държави, които искат войната в Украйна да продължи, съобщава Ройтерс, позовавайки се на руски медии, предава БТА.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше наскоро във Великобритания. Страната е един от предводителите на лагера на привържениците на войната“, каза Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин.

В същото време Песков подчерта, че руският президент Владимир Путин остава заинтересован и отворен за разрешаване на ситуацията в Украйна чрез преговори и планира да продължи диалога със САЩ по този въпрос.

„Разчитаме, че САЩ и лично президентът Тръмп ще положат усилия, за да помогнат за това“, допълни Песков, цитиран от ТАСС. Той добави, че Великобритания вероятно е информирала Тръмп за плановете за оказване на натиск върху Русия и за въвеждане на допълнителни санкции.

Според Песков опитите на западните страни да засилят натиска няма да имат успех и няма да допринесат за прекратяването на конфликта.