Кремъл обвинява Великобритания, че подкрепя продължаването на войната в Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Великобритания е сред водещите държави, които искат войната в Украйна да продължи, съобщава Ройтерс, позовавайки се на руски медии, предава БТА.
„Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше наскоро във Великобритания. Страната е един от предводителите на лагера на привържениците на войната“, каза Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин.
В същото време Песков подчерта, че руският президент Владимир Путин остава заинтересован и отворен за разрешаване на ситуацията в Украйна чрез преговори и планира да продължи диалога със САЩ по този въпрос.
„Разчитаме, че САЩ и лично президентът Тръмп ще положат усилия, за да помогнат за това“, допълни Песков, цитиран от ТАСС. Той добави, че Великобритания вероятно е информирала Тръмп за плановете за оказване на натиск върху Русия и за въвеждане на допълнителни санкции.
Според Песков опитите на западните страни да засилят натиска няма да имат успех и няма да допринесат за прекратяването на конфликта.
15:07 21.09.2025
15:07 21.09.2025
15:08 21.09.2025
15:09 21.09.2025
15:09 21.09.2025
15:10 21.09.2025
15:15 21.09.2025
Онова което западните глупци не знаят, или не отчитат е, че с украинец(хохла) можеш да живееш заедно само ако си му необходим. Ако той ти е необходим на теб, това става невъзможно!
15:16 21.09.2025
15:16 21.09.2025
15:19 21.09.2025
15:21 21.09.2025
15:23 21.09.2025
15:23 21.09.2025
15:24 21.09.2025
да притежават неизчерпаеми природни ресурси
а ние да не получим нищо.
15:24 21.09.2025
15:25 21.09.2025
15:30 21.09.2025
19 А какво
До коментар #1 от "Факт":да кажем за джуджето глупак от Кремъл, което не си направи добре сметката и затъна с двата крака в блатата на Украйна. Сега целият свят му е крив.
15:30 21.09.2025
До коментар #16 от "Поп Богомил":И аз тъй казвам! И ще се оплача в конака от вагабонтина Левски! Ние сме за султана и Високата порта!
15:33 21.09.2025
До коментар #7 от "Вярно е":се възползват от глупостта на Путин, който сгреши фатално, нападайки Украйна. Благодарение на тази кремълска издънка Великобритания получи на тепсия толкова силна позиция пред самите порти на Русия, каквато не е и сънувала. Руснаците пак не случиха на цар. След 100 за днешните събития руските деца ще четат в урока “Русия при управлението на Владимир Глупака”.
15:35 21.09.2025
15:37 21.09.2025
15:37 21.09.2025
15:37 21.09.2025
15:38 21.09.2025
15:39 21.09.2025
15:40 21.09.2025
Знам, че не е политкоректно и се извинявам, но е полезно да се напомни, от какво са ни освободили братушките.
15:41 21.09.2025
До коментар #18 от "Нищо чудно":Какви милиони направо милиарди
Вземи нещо да четеш да не плямпаш такива глупости . И освен Хонг Конг какво общо е имал Китай с Великобритания ?
Най неграмотните и малоумните ,те станаха копейки
15:45 21.09.2025
15:46 21.09.2025
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:46 21.09.2025
До коментар #32 от "Paul Kownik Марков американски агент":Две опиумни войни против Китай. Англичаните налагат с 2 войни заплащането с опиум от Индия на китайските стоки. Китай от НАЙ-БОГАТАТА по онова време се превръща в бедна и изостанала страна, а жертвите на опиума са десетки милиони! ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ УМРЕЛИ ОТ ОПИУМА НА АНГЛИЧАНИТЕ.
15:51 21.09.2025
15:52 21.09.2025
До коментар #36 от "Нищо чудно":През туй време до ка англофренците наливаха опиум на оризите ромснаците им одкраднаха китайская тартариа и приморский край! Дрогара Си че си ги върне,нищо не е забравено и простено!
15:56 21.09.2025
До коментар #20 от "Поп Кръстю":Левски е гонен и обесен по заръка на българомразецът Игнатиев. Благодарение на същия са пратени в заточение много наши духовни лица, тъй като руската дипломация е работила упорито срещу българската екзархия.
15:57 21.09.2025
В резултат изгубиха целия Крим, целия Донбас и два милиона урки на гробищата, които се виждат с просто око от космоса! Море от гробове!
16:02 21.09.2025
До коментар #39 от "Поп Богомил":Чети по-горе, какво е писал великият класик Достоевски за страданията на българите.
Мене не ме гледай. Предадох Левски на турците за няколко жълтици, защото съм българин патриот и русофоб!
16:07 21.09.2025
16:07 21.09.2025
16:13 21.09.2025
избити от руснаци във Волжка България.
16:25 21.09.2025
Бившият командир на групите "Център" и "Север" Александър Лапин е освободен от руската армия.
Това е същият генерал, който провали защитата на Курска област, загуби от Вълчанск и стана известен в конфликти с Пригожин и Кадиров. Лапин беше мразен от Z блогъри и обвинен в безочлива некомпетентност.
Вместо фронта му намериха "почетно звено" - длъжността помощник-ръководител на Татарстан Рустам Минниханов. Генералът вече ще наблюдава предприемача и "социалната адаптация" на военните.
По същество това е тиха пенсия под крилото на клана Шойгу: удобно е да седнеш и да не пречиш.
Споко ,ще намерят някой още по некомпетентен .
16:28 21.09.2025