Кремъл обвинява Великобритания, че подкрепя продължаването на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл обвинява Великобритания, че подкрепя продължаването на войната в Украйна

21 Септември, 2025 15:05 1 095 45

Дмитрий Песков заяви, че Путин остава отворен към преговори със САЩ, въпреки натиска от Запада

Кремъл обвинява Великобритания, че подкрепя продължаването на войната в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Великобритания е сред водещите държави, които искат войната в Украйна да продължи, съобщава Ройтерс, позовавайки се на руски медии, предава БТА.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше наскоро във Великобритания. Страната е един от предводителите на лагера на привържениците на войната“, каза Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин.

В същото време Песков подчерта, че руският президент Владимир Путин остава заинтересован и отворен за разрешаване на ситуацията в Украйна чрез преговори и планира да продължи диалога със САЩ по този въпрос.

„Разчитаме, че САЩ и лично президентът Тръмп ще положат усилия, за да помогнат за това“, допълни Песков, цитиран от ТАСС. Той добави, че Великобритания вероятно е информирала Тръмп за плановете за оказване на натиск върху Русия и за въвеждане на допълнителни санкции.

Според Песков опитите на западните страни да засилят натиска няма да имат успех и няма да допринесат за прекратяването на конфликта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    15 15 Отговор
    Зеления е психопат ,като подръжниците му хахаха

    Коментиран от #19

    15:07 21.09.2025

  • 2 Ивка Бейбе

    8 7 Отговор
    Дубре, Дима😍

    15:07 21.09.2025

  • 3 ПЕСКОВ

    19 13 Отговор
    НЕ ГЛЕДАЙ КАТ НАТРОВЕН ПЛЪХ АМА КАЖИ НА ШЕФА ТИ ДА СПРЕ ВОЙНАТА...САМО ОПРАВДАНИЕ КАТО НАШАТА ТИКВА ТЪРСИТЕ...

    15:08 21.09.2025

  • 4 Ей това е

    18 13 Отговор
    Кремълска Шизофрения

    15:09 21.09.2025

  • 5 Цвете

    15 16 Отговор
    АБЕ ШМАТКО ТЪПА. ВСЕ ДРУГИТЕ ВИ ВИНОВНИ, ЧЕ ХОДИТЕ С ПОДГИЗНАЛ ПАМПЕРС. ПИЙ СИ ВОДКАТА, ЧЕ СКОРО МОЖЕ И ДА НЯМАТЕ ТАКАВА, ОСЕН САМАГОН. 😂🙃😂🙃😂🙃😚😚🫠🙃

    15:09 21.09.2025

  • 6 Цвете

    10 12 Отговор
    АБЕ ШМАТКО ТЪПА. ВСЕ ДРУГИТЕ ВИ ВИНОВНИ, ЧЕ ХОДИТЕ С ПОДГИЗНАЛ ПАМПЕРС. ПИЙ СИ ВОДКАТА, ЧЕ СКОРО МОЖЕ И ДА НЯМАТЕ ТАКАВА, ОСЕН САМАГОН. 😂🙃😂🙃😂🙃😚😚🫠🙃

    15:10 21.09.2025

  • 7 Вярно е

    18 11 Отговор
    Англосаксонците искат кръв и Великобритания е виновна за много от не уредиците в света. Те не разрешиха Минските споразумения. Острова е зло.

    Коментиран от #21

    15:15 21.09.2025

  • 8 Бялджип

    13 10 Отговор
    Нищо изненадващо не казва Песков, това се знае от всички. Не може да въоръжаваш до зъби една държава, да налагаш санкции на противника и, в същото време да твърдиш че искаш мир? В това отношение след изчезването на деметнтия Байдън,Великобритания остана лидер в подстрекаването и насъскването към война.

    Онова което западните глупци не знаят, или не отчитат е, че с украинец(хохла) можеш да живееш заедно само ако си му необходим. Ако той ти е необходим на теб, това става невъзможно!

    15:16 21.09.2025

  • 9 Реал Мадрид

    12 10 Отговор
    Незабавно трябва да се затворят всички граници с Бидлорус и пресъхналата бензинколонка. Екстрадиция на всички руски мишоци от ЕС и НАТО. Забрана за издаване на визи на руски мишоци за влизане в ЕС и НАТО!

    15:16 21.09.2025

  • 10 Кофти работа

    11 8 Отговор
    Ей, големи шийрети тия руснаци. Много лъжа, много смърт, много грях има при тях. Злокобна карма са натрупали. Руснак не е националност, това е проклятие.

    15:19 21.09.2025

  • 11 Петнадесет

    4 3 Отговор
    Много са сърдити за Индия!

    15:21 21.09.2025

  • 12 Бояришник

    11 6 Отговор
    Русия пак обвинява Великобритания, че уж удължавала войната в Украйна. Сигурно новината е писана след няколко бутилки национална напитка бояришник. Явно в Кремъл реалността винаги минава през филтър от спирт и алкохолен делириум.

    15:23 21.09.2025

  • 13 Забелязал!

    14 6 Отговор
    Гузен негонен бяга... Същата работа и на рашистите.

    15:23 21.09.2025

  • 14 Иван

    9 8 Отговор
    Ах вие фашисти винаги другите виновни путлер трябва да си стои в бункера

    15:24 21.09.2025

  • 15 Маргаритка ТачеР за Русия:

    12 1 Отговор
    Не може толкова малко хора
    да притежават неизчерпаеми природни ресурси
    а ние да не получим нищо.

    15:24 21.09.2025

  • 16 Поп Богомил

    7 12 Отговор
    Защо още не е подпалено руското посолство в България? Тези гробокопачи български нямат право кракът им да стъпва в нашето мило отечество.

    Коментиран от #20

    15:25 21.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нищо чудно

    8 6 Отговор
    Англия е проляла море от човешка кръв! Няма статистика колко милиона убити в Китай, Индия, Африка и Северна Америка. Стотици милиони убити!

    Коментиран от #32

    15:30 21.09.2025

  • 19 А какво

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    да кажем за джуджето глупак от Кремъл, което не си направи добре сметката и затъна с двата крака в блатата на Украйна. Сега целият свят му е крив.

    15:30 21.09.2025

  • 20 Поп Кръстю

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Поп Богомил":

    И аз тъй казвам! И ще се оплача в конака от вагабонтина Левски! Ние сме за султана и Високата порта!

    Коментиран от #39

    15:33 21.09.2025

  • 21 Британците

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Вярно е":

    се възползват от глупостта на Путин, който сгреши фатално, нападайки Украйна. Благодарение на тази кремълска издънка Великобритания получи на тепсия толкова силна позиция пред самите порти на Русия, каквато не е и сънувала. Руснаците пак не случиха на цар. След 100 за днешните събития руските деца ще четат в урока “Русия при управлението на Владимир Глупака”.

    15:35 21.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смело Песков!

    3 3 Отговор
    Казвай на Великобритания да се изтегли от Украйна и да спре войната!.....Или не?

    15:37 21.09.2025

  • 24 Команда 333

    4 5 Отговор
    Руснаците правят дармадан крайненците. Все едно са на сафари в Африка. Мелницата се върти. Затова прокрайненските тролове цвърчат като плъхове в капан. Мелницата се върти.

    15:37 21.09.2025

  • 25 Слушайте, братя българи

    4 5 Отговор
    Най-много българи са избити от руснаците и техните производни, проверете историята. Като се почне от княз Светослав, мине се през всички руско-турски войни, при които е извършван геноцид и етническо прочистване над стотици хиляди българи от руснаците, които са изселвали с тоягите по гърба сънародниците ни към руските степи, а на тяхно място са заселвали мюсюлмани и бандити(прочетете Раковски), като се мине през съветската окупация и комунистическия режим, при който стотици хиляди са избити, вкарани в лагери, разселени и затрити...За какво освобождение, въобще говорят някой неразумни люде? За онова след което Русия е срещу Съединението и къса дипломатически връзки с България, като подтиква Сърбия да ни обяви война ли? Четете, бе!

    15:37 21.09.2025

  • 26 Команда 333

    5 3 Отговор
    Руснаците правят дармадан крайненците. Все едно са на сафари в Африка. Мелницата се върти. Затова прокрайненските тролове цвърчат като плъхове в капан. Мелницата се върти.

    15:38 21.09.2025

  • 27 тоя

    4 4 Отговор
    ми е глътнал бастуна

    15:39 21.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 В В.П.

    6 3 Отговор
    Aнглия е бита карта .Кото кажат янките туй ще правят .Роби.от 21 ви век.

    15:40 21.09.2025

  • 30 Достоевски

    3 2 Отговор
    И като се умориха да колят българите, турците им заковаха ушите за оградите с гвоздеи и спряха да си починат. След това накараха един българин да ги беси, а те се смееха. Като ги обеси всичките, обесиха го и него.

    Знам, че не е политкоректно и се извинявам, но е полезно да се напомни, от какво са ни освободили братушките.

    15:41 21.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Paul Kownik Марков американски агент

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Нищо чудно":

    Какви милиони направо милиарди
    Вземи нещо да четеш да не плямпаш такива глупости . И освен Хонг Конг какво общо е имал Китай с Великобритания ?
    Най неграмотните и малоумните ,те станаха копейки

    Коментиран от #36

    15:45 21.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кремъл

    4 2 Отговор
    Кремъл пуска някаква новина без значение за Русия и им гледа сеира. Да обясним на евро-укро-тролягите от 1,5 волта. Кремъл пуска новина и продължава да си изпълнява плановете на СВО. А западът се чуди какво да прави и как да отговори. Казано като иначе – кучетата си лаят, СВО си върви.

    15:46 21.09.2025

  • 35 Съветският пeHиc аkp00батTT

    3 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:46 21.09.2025

  • 36 Нищо чудно

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Paul Kownik Марков американски агент":

    Две опиумни войни против Китай. Англичаните налагат с 2 войни заплащането с опиум от Индия на китайските стоки. Китай от НАЙ-БОГАТАТА по онова време се превръща в бедна и изостанала страна, а жертвите на опиума са десетки милиони! ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ УМРЕЛИ ОТ ОПИУМА НА АНГЛИЧАНИТЕ.

    Коментиран от #38

    15:51 21.09.2025

  • 37 Архимандрисандрит Бибиан

    1 2 Отговор
    Путилифона бе затвърдено каде бати Путйо остава широко разтворен са секакви предложениа! Ма да сме наясно- само ритоално и старателно оформени доле у килеро че се земат на дневен/нощен ред! Внетен ли сме?

    15:52 21.09.2025

  • 38 Архимандрисандрит Бибиан

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Нищо чудно":

    През туй време до ка англофренците наливаха опиум на оризите ромснаците им одкраднаха китайская тартариа и приморский край! Дрогара Си че си ги върне,нищо не е забравено и простено!

    15:56 21.09.2025

  • 39 Поп Богомил

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Поп Кръстю":

    Левски е гонен и обесен по заръка на българомразецът Игнатиев. Благодарение на същия са пратени в заточение много наши духовни лица, тъй като руската дипломация е работила упорито срещу българската екзархия.

    Коментиран от #41

    15:57 21.09.2025

  • 40 Русия

    2 2 Отговор
    плащаше наем на Украйна за базата си в Севастопол, плащаше за транзита на природен газ през Украйна и урките точеха от тръбата. Но урките направиха преврат, наречен майдан, изгониха си президента, поканиха НАТО в Крим, започнаха репресии в Одеса и Донбас, ЗАЩОТО ИСКАЛИ ДА СА В ЕВРОПА, НО ЕВРОПА НЕ ГИ ИСКА.
    В резултат изгубиха целия Крим, целия Донбас и два милиона урки на гробищата, които се виждат с просто око от космоса! Море от гробове!

    16:02 21.09.2025

  • 41 Поп Кръстю

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Поп Богомил":

    Чети по-горе, какво е писал великият класик Достоевски за страданията на българите.
    Мене не ме гледай. Предадох Левски на турците за няколко жълтици, защото съм българин патриот и русофоб!

    16:07 21.09.2025

  • 42 Юрий

    1 1 Отговор
    Кой вярва на тези глупости?

    16:07 21.09.2025

  • 43 Pyccкий Карлик 😄

    3 0 Отговор
    Русия мяза на пиян, неможещ боксьор който обвинява публиката за загубата си.

    16:13 21.09.2025

  • 44 До коментар 25

    1 0 Отговор
    Забрави да споменеш стотиците хиляди българи
    избити от руснаци във Волжка България.

    16:25 21.09.2025

  • 45 Патравата руска армия

    0 0 Отговор
    На фона на чутовните успехи на патравите генерал Лапин е отстранен от длъжност .

    Бившият командир на групите "Център" и "Север" Александър Лапин е освободен от руската армия.

    Това е същият генерал, който провали защитата на Курска област, загуби от Вълчанск и стана известен в конфликти с Пригожин и Кадиров. Лапин беше мразен от Z блогъри и обвинен в безочлива некомпетентност.

    Вместо фронта му намериха "почетно звено" - длъжността помощник-ръководител на Татарстан Рустам Минниханов. Генералът вече ще наблюдава предприемача и "социалната адаптация" на военните.

    По същество това е тиха пенсия под крилото на клана Шойгу: удобно е да седнеш и да не пречиш.

    Споко ,ще намерят някой още по некомпетентен .

    16:28 21.09.2025

