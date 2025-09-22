Новини
САЩ удариха плавателен съд с дрога край бреговете на Доминикана

22 Септември, 2025 05:25, обновена 22 Септември, 2025 04:30 643 4

Атаката е същият удар, за който американският президент Доналд Тръмп съобщи в петък, без да уточни мястото на нанасянето му

САЩ удариха плавателен съд с дрога край бреговете на Доминикана - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски сили атакуваха плавателен съд, пренасящ наркотици, край бреговете на Доминиканската република, съобщи местна правоприлагаща служба, цитирана от "Франс прес" и NOVA.

Шефът на доминиканската Дирекция за борба с наркотиците Карлос Деверс обяви новината на обща пресконференция с говорител на посолството на САЩ и добави, че атаката е същият удар, за който американският президент Доналд Тръмп съобщи в петък, без да уточни мястото на нанасянето му.

Поредната въоръжена акция срещу плавателен съд, за който се съобщава, че пренася наркотици, бележи засилване на действията на американската армия в региона на Карибите, след нареденото от Тръмп засилване на военното присъствие на САЩ там в рамките на операция за борба с наркотрафика, отбелязва АФП.

"Става дума за американски въздушен удар срещу наркотерористична моторна лодка, пренасяла около 1000 килограма кокаин на 80 морски мили от остров Беата" в Югоизточна Доминикана, посочи Деверс.

В петък Тръмп разпространи видеозапис, за който каза, че на него се вижда как при американски удар биват ликвидирани трима "наркотерористи" на борда на плавателен съд, пренасящ наркотици към САЩ.

Вашингтон разположи бойни кораби и ядрена подводница в Карибите, официално в рамките на операция за борба с наркотрафика.

Вашингтон обвинява Венецуела и нейния президент Николас Мадуро, че стоят зад организирането на този трафик и изпращането на плавателните съдове с наркотици. Каракас отхвърля обвиненията и определя разполагането на сили на САЩ в региона като "империалистически план" за сваляне на режима във Венецуела и заграбване на природните ѝ богатства. Каракас притежава най-големите залежи в света на нефт.


Доминиканска Република
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кондарев

    3 0 Отговор
    Нямат наидане.

    04:55 22.09.2025

  • 2 Ха-ха-ха

    5 1 Отговор
    Как можем да бъдем сигурни че на тези плавателни съдове е имало друга? Те американците и за Ирак казваха че имали химическо оръжие, а се оказа прах за пране.

    05:17 22.09.2025

  • 3 Българин 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Наркотици на венецуелски катер ? Възможно , но разбира се не в тези количества . Сащ искат да откраднат петрола на Венецуела , а Мадуро не е продажен , като българските Тиква , Гадев и евроатлантическа компания , и отказва да им придаде петрола и държавата си .🤔 Затова краварите са бесни . А за наркотиците , знаем , че дойдоха в България 1989 г - когато Турция и САЩ ни завладяха .

    Коментиран от #4

    05:23 22.09.2025

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин 🇧🇬":

    Абс. пран си че Наркотиците дойдоха в БГ през 1989 когато ни завладяха Турция и САЩ.Не знам обаче дали има Наркотици в РУСИЯ която не е завладяна нито от Турция,нито от Америка,та желателно е ти да си изкажеш мнението.

    06:07 22.09.2025