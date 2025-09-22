Новини
Руската армия удари завод за дронове, тренировъчна база и складове край Киев
  Тема: Украйна

Руската армия удари завод за дронове, тренировъчна база и складове край Киев

22 Септември, 2025 06:33, обновена 22 Септември, 2025 07:03

ПВО на Русия отби масирана въздушна атака срещу Таганрог

Руската армия удари завод за дронове, тренировъчна база и складове край Киев - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия е нанесла удар по завод за сглобяване на дронове, тренировъчна база и складове в град Бориспол в Киевска област на Украйна, съобщи РИА Новости. В населеното място се чуват детонации.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия са отразили масирана атака с дронове в Таганрог и три области на Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар.

Още новини от Украйна

„В Ростовска област силите за противовъздушна отбрана отразиха масирана вражеска въздушна атака, унищожавайки и прехващайки безпилотни летателни апарати в районите на Таганрог - Милеровски, Чертковски и Шолоховски. Няма пострадали. В Милеровски район, в село Красная Звезда, суха трева се запали на площ от 100 квадратни метра. Пожарът беше бързо потушен“, написа той в своя Telegram канал.

В град Славянск на Кубан в Краснодарския край, отломки от дронове са паднали върху имот с три частни къщи, съобщи Регионалната оперативна група съобщи в своя Telegram канал.

Те съобщиха, че отломки от дронове са повредили фасадите и покривите на къщите, като са счупили прозорци.

„Падащите отломки са причинили пожар на трева в индустриалната зона“, добави оперативната група, отбелязвайки, че никой не е пострадал при падането на частите от БПЛА.

По-рано беше съобщено, че отломки от дрон са паднали и в село Стародеревянковска в Каневски район на Края. Там се е запалила електрическа подстанция, но няма жертви сред цивилното население.

В Краснодарския край подстанция се запали след атака с дрон. Регионалната оперативна група съобщи за това.

„В село Стародеревянковская в Каневски район падащи отломки от дрон са причинили пожар в електрическа подстанция“, се казва в изявлението.

В резултат на атаката няма пострадали местни жители.

Украинските въоръжени сили не успяха да освободят обкръжените в Харковска посока 57-ма и 127-ма бригади, отстъпвайки на първоначалните си позиции със загуби, съобщиха руските сили за сигурност пред ТАСС.

По-рано бе съобщено, че украинските въоръжени сили са опитали контраатака предния ден с 57-ма отделна мотострелкова бригада, но не са успели. По време на последвалите боеве руски бойци блокираха някои ротни подразделения на 57-ма бригада и 127-ма отделна тежка механизирана бригада.

„През последните 24 часа врагът два пъти се опита да освободи обкръжените в гората бойни групи на 57-ма и 127-ма бригада. Те бяха неуспешни и се оттеглиха на първоначалните си позиции със загуби“, заяви източникът на агенцията.

През последната седмица руските войски подобриха тактическата си позиция в посока Краснолиманск: близо до Ямпол в Донецката народна република и в горското стопанство Серебрянское близо до Кременная в Луганската народна република, заяви военният експерт Андрей Марочко.

„През последната седмица руските въоръжени сили продължиха да изпълняват мисиите си в Централния военен окръг, включително по западните граници на ЛНР. Те нанесоха концентрирани групови удари срещу украински военни обекти, временни пунктове за разполагане на украински въоръжени сили, националисти и чуждестранни наемници, а също така проведоха освободителни операции. Руските въоръжени сили съсредоточиха основните си усилия върху направленията Краснолиманск и Северск, както и върху затвърждаването на постигнатите по-рано резултати. Положителни промени бяха отбелязани в ЛНР близо до Ямпол и горското стопанство Серебрянское“, каза той.

Военният експерт отбеляза, че подразделенията на украинските въоръжени сили, разположени в този сектор на фронта, през последната седмица "бяха до голяма степен в отбрана".

На 19 септември руското Министерство на отбраната съобщи, че руските войски напредват след превземане на горското стопанство „Серебрянское“ в ЛНР. В същия ден Игор Кимаковски, съветник на ръководителя на ДНР, заяви пред ТАСС, че руските сили са консолидирали позициите си в централната част на село Ямпол на Краснолиманския фронт в съседната ДНР.

"Украинските въоръжени сили загубиха близо 4500 войници и чуждестранни наемници в боевете по границите на Луганската народна република през последната седмица", заяви Марочко, уточнявайки, че военната групировка „Запад“ е нанесла най-големи щети на противника.

„Анализ на напредъка на СВО по границите на ЛНР през последната седмица. Загубите на украинските въоръжени сили в зоните за отговорност на групировките „Север“, „Юг“ и „Запад“ през отчетния период възлизат на приблизително 4450 украински бойци и наемници – със 110 повече, отколкото през предходния отчетен период. Най-големите загуби на вражески личен състав са нанесени в зоната за отговорност на групировката войски „Запад“, действаща в Купянска посока и в сектора „Сватово-Кременск“ в ЛНР“, каза той, анализирайки данни от руското Министерство на отбраната.

Военният експерт добави, че през последната седмица руската армия е унищожила и осем танка, 50 полеви артилерийска оръжия, 84 станции за електронна и контрабатарейна борба, 103 склада за боеприпаси, гориво и провизии, както и над 350 различни бойни машини на украинските войски.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 43 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    81 11 Отговор
    Дали в тази тренировъчна база е имало поне един прайдаджия от Бг? Едва ли, нашите войват от дивана.

    Коментиран от #4, #5

    06:43 22.09.2025

  • 2 бай Бай

    49 5 Отговор
    Ежедневие, няма новина.

    06:43 22.09.2025

  • 3 Копейкин Костя

    16 68 Отговор
    РИА Новости, хахаха!
    Същата агенция твърдеше, че за първите два месеца на блицкрига през 2022-ра, са унищожили 50 Хаймарса, при доставени 8... 😀

    Коментиран от #15

    06:44 22.09.2025

  • 4 Люси от Пловдив

    53 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    Диванните войски на синоптичката в Бг са сила само тук. На фронта ще им се счупи маникюра.

    06:44 22.09.2025

  • 5 Румен Решетников

    17 66 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    В санаториума в Крим ударен от украинците е имало доста чуждестранен башибозук и офицери, за това крепостните вият като флексове...

    Коментиран от #7, #42

    06:47 22.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    60 10 Отговор
    БАЛСАМ ЗА ОЧИТЕ И ДУШАТА! НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ ДАНО ДА СА БИЛИ В ЗАВОДА!

    06:48 22.09.2025

  • 7 Боруна Лом

    62 20 Отговор

    До коментар #5 от "Румен Решетников":

    НЕЩО СИ СЕ ОБЪРКАЛ...БАШИБОЗУКА Е НАТОВСКА ПАПЛАЧ ПОД ФОРМАТА НА ТУРИСТИ!БИВШИ ТУРИСТИ!

    Коментиран от #10

    06:51 22.09.2025

  • 8 Българин

    57 20 Отговор
    БРАВО САМО ТЪКА БРАТУШКИ

    06:51 22.09.2025

  • 9 И Киев е Руски

    57 19 Отговор
    Благодарение на Путин, който е държавен глава през последните 20 години. Русия отбеляза рязко увеличение на просперитета и богатството. Путин се радва на подкрепата на народа, която Зеленски сякаш губи ден след ден. Ако трябваше да сравнявам политическата активност на тези двама лидери, бих избрал президент като Путин." Така възторжено за руския президент говори заместник-председателят на партия „Лига" Роберто Ваначи, поканен в предаването на Мария Росария Бочи по ErreTv

    Коментиран от #26, #30

    06:56 22.09.2025

  • 10 Румен Решетников

    20 59 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Така ще да е. Затова Маша Захарова кълне като ломска циг..ка ,щото няма причина, просто водката е свършила преждевременно... 😀

    Коментиран от #16, #27

    06:58 22.09.2025

  • 11 Факт

    57 13 Отговор
    Целите вече са цехове за сглобяване и складове за дронове! Явно вече следят веригата за доставки до пусковите площадки.

    07:00 22.09.2025

  • 12 Леле- леле ! 😜

    28 18 Отговор
    Добре че уропит еците омешаха руския си с шльокавица , та така разбираме кои местности са на украинския режим : Ако селата са с имена на развален руски значи са "украински" .

    Коментиран от #22

    07:02 22.09.2025

  • 13 Васил Левски

    56 16 Отговор
    Давайте братушки!
    Оттървете Украйна от зелените фашисти!

    07:03 22.09.2025

  • 14 Факт е, че

    18 45 Отговор
    РИА новости лъжат повече и от русофилите.

    07:04 22.09.2025

  • 15 Иван

    43 9 Отговор

    До коментар #3 от "Копейкин Костя":

    Ти на овцата Джо Байден ли вярваш?

    07:06 22.09.2025

  • 16 Иван

    16 16 Отговор

    До коментар #10 от "Румен Решетников":

    Маймуно, в Европа няма цигани.

    07:08 22.09.2025

  • 17 Грешка е

    30 5 Отговор
    Щом още не са ударили Радата, каква война е това? На аматьори!

    Коментиран от #36

    07:10 22.09.2025

  • 18 Трябва само да се гледа реакцията

    19 43 Отговор
    на руските тротинетки по форумите и социалните мрежи за да стане ясно какво всъщност става. 🤣
    Долнопpoбната, кремълска пропаганда влияе само на индивида с критично ниско ниво на обща култура и интелект.

    Коментиран от #20, #46, #47

    07:13 22.09.2025

  • 19 Щом казва РИА новости

    9 24 Отговор
    ВЕРВАМ.🤣🤣

    Коментиран от #21, #37

    07:20 22.09.2025

  • 20 Тишо културиста

    21 1 Отговор

    До коментар #18 от "Трябва само да се гледа реакцията":

    Емили 🛴 ,още отрани си изнервена ,явно трябва пак бати Тишо да те понашляпа ,знаеш с какво .

    07:20 22.09.2025

  • 21 Димитър Георгиев

    23 6 Отговор

    До коментар #19 от "Щом казва РИА новости":

    Кой го интересува ,дали някой анонимен мишок верва или не верва ?

    07:21 22.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 награди Искандеер

    35 4 Отговор
    Нека бандераски вой на yмpяло да се чува чак до Антарктида! Всичкото coрocня и евроатлантик да почва да се възмущава, че руснаците денацифицират.

    07:22 22.09.2025

  • 24 Българка 😺-Маца

    32 4 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни душмански !

    07:22 22.09.2025

  • 25 оня с коня

    20 5 Отговор
    Пуцай кумеее,пойе6ем маамтсу им фашшисти4ка !

    07:24 22.09.2025

  • 26 Кочо

    7 37 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    ЕС отряза путин.Китай отряза путин.Индия отряза путин.Африка отряза путин.Остана засега само със С.корея.Която скоро ще го отреже.
    Путин върши работата на САЩ по разнебитването на русия безплатно.
    Та кво викаш?

    Коментиран от #28, #34, #35, #39

    07:25 22.09.2025

  • 27 Варненец

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Румен Решетников":

    Ломски,как е хавата в Хумата -Лом ?

    07:26 22.09.2025

  • 28 Амет

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кочо":

    Кочо заповядай на гости в Шекер маала Филибето да те запозная с моя коч Алтънчо- Златко ,че яката е напращял .

    07:29 22.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пепи Волгата

    4 13 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    Тез не ги знам.И не ме интересуват!Аз избрах еврото!

    07:29 22.09.2025

  • 31 Хаха

    23 2 Отговор
    "0Прецакаха ни“, активисти, присъствали на протести в Аляска, не получиха заплащане...))) Десетки протестиращи срещу срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж заявиха, че не са получили обещаното заплащане за участието си, съобщава The Washington Times..."

    07:31 22.09.2025

  • 32 Луд с картечница

    17 2 Отговор
    Птахите на Мадяр получиха медал Искандер и сега ще продължат обучението си във Вечните Ловни Полета .

    07:32 22.09.2025

  • 33 Механик

    6 19 Отговор
    Днес е ден 1307 от тридневната СВО.Напомням!

    Коментиран от #38, #41

    07:33 22.09.2025

  • 34 Това са безспорни

    5 5 Отговор

    До коментар #26 от "Кочо":

    Факти.

    07:34 22.09.2025

  • 35 Кооо

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Кочо":

    Кочо май си бил под пръчо и си изпуснал много сериали

    07:35 22.09.2025

  • 36 Иван

    14 2 Отговор

    До коментар #17 от "Грешка е":

    Радата и Кнесета.

    07:39 22.09.2025

  • 37 И ТАСС съобщоли

    4 13 Отговор

    До коментар #19 от "Щом казва РИА новости":

    Как да не вярваме 🤣

    07:40 22.09.2025

  • 38 Генерал Съби Събев

    26 2 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    1300 дни денацификация и демилитаризация. Евала на руснаците, че пак ще изчистят Европа от поредното й нацистко ичадие.

    Коментиран от #40, #60

    07:43 22.09.2025

  • 39 Иван

    7 7 Отговор

    До коментар #26 от "Кочо":

    Непал отряза Путин.

    07:43 22.09.2025

  • 40 Меги от Тервел

    16 2 Отговор

    До коментар #38 от "Генерал Съби Събев":

    Абе кво стана с този ген. Гъби Гъбев ,от година и нещо насам не се е чувало нищо за него ?

    Коментиран от #43, #48, #64

    07:46 22.09.2025

  • 41 Иван

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Утре кой ден ще бъде?

    Коментиран от #44, #45, #73

    07:48 22.09.2025

  • 42 Абе

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Румен Решетников":

    Башибозук има само в онова кухото дето стърчи над раменете ти .

    07:50 22.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хи хи

    17 1 Отговор

    До коментар #41 от "Иван":

    Утре ще бъде поредния ден който урките ще продължат да ядат боя, както им се полага ! Няма да е 3 дня, , а колкото е необходимо , ХА ХА ХА !

    07:56 22.09.2025

  • 46 факуса

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Трябва само да се гледа реакцията":

    по ще се ориентираш с имотното състояние на укро елита

    07:56 22.09.2025

  • 47 вест гост

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Трябва само да се гледа реакцията":

    Сус бе, турчин.

    08:00 22.09.2025

  • 48 НАТОпорчен

    11 1 Отговор

    До коментар #40 от "Меги от Тервел":

    нашият генерал Събев, който гордо вкара НАТО в България отиде преди време да псреща и тържествено да предава българските БТРки в Одеса.

    Някаква баба ги издала, че говорят за типичния за Одеса английски. Това провали и тържествата у нас по случай 20г присъствие на НАТО в София. Нямаше и парад на 6ти май тоава.

    Коментиран от #52

    08:01 22.09.2025

  • 49 Тайм

    15 1 Отговор
    Врема е за пълна и безусловна капитулация на Укр.

    Коментиран от #62

    08:02 22.09.2025

  • 50 Свободен

    2 10 Отговор
    Работата е ясна!
    Русия не е в състояние да напредне.

    08:05 22.09.2025

  • 51 им посибълл

    6 1 Отговор
    Boлф Mecинг, извecтeн мeнтaлиcт и тeлeпaт, ocтaвя cлeд ceбe cи нe caмo гpъмĸи eĸcпepимeнти cъc cъзнaниeтo, нo и плaшeщo пpeдcĸaзaниe зa Tpeтaтa cвeтoвнa вoйнa. Cпopeд нeгo в ĸpaя нa втopoтo дeceтилeтиe нa ХХІ в. щe зaпoчнe гoлям вoeнeн ĸoнфлиĸт. Ocнoвнaтa пpичинa зa тoвa щe бъдe изocтpянeтo нa oтнoшeниятa мeждy Pycия и Cъeдинeнитe щaти. Mecинг твъpди, чe пoлитичecĸитe oпити зa cпиpaнe нa ĸoнфлиĸтa щe ce пpoвaлят и щe бъдaт изпoлзвaни ядpeни opъжия. Toй нe изĸлючвa, чe тoвa щe дoвeдe дo yнищoжaвaнe нa чoвeчecтвoтo. Звyчи cтpaшнo, нo мнoгo xopa ĸaтeгopичнo oтĸaзвaт дa пpиeмaт дyмитe мy нa cepиoзнo.

    08:06 22.09.2025

  • 52 Знаете

    10 2 Отговор

    До коментар #48 от "НАТОпорчен":

    Украйна използва нашите СС300

    Без тях няма защита, оголихме се. Няма антиракети за безопасност на София и Козлодуска АЕЦ. Благодарим на нашите безгръбначни предатели-управници. Влизането ни в Нато ни прави беззащитни.

    Русия пък има 10 годишно предимство във свръхзвуковите ракети.

    08:08 22.09.2025

  • 53 ВЕРНО ЛИ

    4 2 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта в окраина??

    Коментиран от #61

    08:16 22.09.2025

  • 54 МЪКЪ МЪКЪ

    9 1 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци??

    Коментиран от #55

    08:17 22.09.2025

  • 55 Копеи не философствай!

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "МЪКЪ МЪКЪ":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна!

    08:18 22.09.2025

  • 56 Добро утро, тролчета

    4 3 Отговор
    …."Украинските въоръжени сили загубиха близо 4500 войници и чуждестранни наемници в боевете по границите на Луганската народна република през последната седмица"….

    Коментиран от #59

    08:19 22.09.2025

  • 57 Путин запецна

    3 7 Отговор
    При Покровск Купянск и Суми направо го разгромиха.....Украински дронове разбха складове с оръжия и боеприпаси при Покровск.

    08:19 22.09.2025

  • 58 Брей…

    0 3 Отговор
    Толкова отрицателна статистика сутрин рано, тук във тази медия не съм видял. Ти за видиш

    08:20 22.09.2025

  • 59 иzпражнението гайтанджиева

    3 4 Отговор

    До коментар #56 от "Добро утро, тролчета":

    Това са руски фейкове.

    08:21 22.09.2025

  • 60 Путинистче идиотче

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Генерал Съби Събев":

    Ква демилитаризация бе..Украйна я нафрашкаха с оръжия

    08:21 22.09.2025

  • 61 Стига бе

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "ВЕРНО ЛИ":

    Заедно с Радев били там...един срещу друг....

    08:22 22.09.2025

  • 62 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Тайм":

    Ти и още трима олигофрена това го пишете четвърта година.

    08:23 22.09.2025

  • 63 Трол със сОпОл

    0 2 Отговор
    Боли ме главата. Сега за кой да викам?

    08:23 22.09.2025

  • 64 Гушна босилека

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Меги от Тервел":

    Пържи се в тигана.

    08:24 22.09.2025

  • 65 Бегате с 200

    5 0 Отговор
    Как върви контранаступа, амеби? Пак ли заемате по-удобни позици?😂😂😂

    08:25 22.09.2025

  • 66 Ццц

    2 1 Отговор
    Дрогираният за отблъснатата атака ли раздава медалчета? Да не би той да ги върнал за награждаване, за да влезе в новините в 7? Урсуля да праща пощенски запис за нов завод за дронове и да разкаже в Брюксел за "военните цели" на гадинката. Да знаят хората, че с парите им брадатата дрогерия убива деца.

    Коментиран от #79

    08:27 22.09.2025

  • 67 След войната

    3 1 Отговор
    Паметника за натовски логисти и инструктори ще се издига на 30 метра над земята. А широчината ще е две футболни игрища.

    08:28 22.09.2025

  • 68 Браво, Милене

    1 0 Отговор
    Какви хубави новини днес сутринта, някак си леко ми стана.

    08:29 22.09.2025

  • 69 Абе, колеги

    2 0 Отговор
    Де е Мара да каже за успехите на Зеля? Пие ли си кафето в Крим? В Курск как е? Пътя за Москва чист ли е вече? Ха ха ха

    Коментиран от #75

    08:31 22.09.2025

  • 70 УМИРИСАН ЦЕНТАК

    1 1 Отговор
    Пак съм нещастен - и тоя котранаступ е провал като предишните. 157-та е в чувала и там ще си остане.

    08:32 22.09.2025

  • 71 Васил

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ицо":

    Почни от родителите си напърво време .

    08:32 22.09.2025

  • 72 Центажия

    2 1 Отговор
    Как ме излъгаха за дребни монети да викам за укрите… глупав съм ей…

    Коментиран от #74

    08:33 22.09.2025

  • 73 Ачо

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Иван":

    Ееех Иване ,Иване да те люби който и където те хване .

    08:34 22.09.2025

  • 74 Педро Волгата

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Центажия":

    Викай за еврото!

    08:34 22.09.2025

  • 75 Руснак без крак

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Абе, колеги":

    Утре влизам в Киев!Без ъглява




    Утре влизам в Киев!Без глава.

    08:35 22.09.2025

  • 76 ТРЕНИРОВЪЧЕН ЛАГЕР

    1 0 Отговор
    Изтренирали са натюфските наемници как се умира най бързо.

    08:35 22.09.2025

  • 77 Оня

    1 0 Отговор
    Това е просиянската версия.90% е фалшива , а другите версии, кога???

    08:35 22.09.2025

  • 78 Величко

    0 1 Отговор
    Чудесно ! Бой по гадюхите ... ! Смачкайте мизерната зелена листна въшка !

    08:37 22.09.2025

  • 79 Добро утро сопол!

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ццц":

    Где МОЧАТА?

    08:37 22.09.2025

