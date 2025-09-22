Руската армия удари завод за дронове, тренировъчна база и складове край Киев

Руската армия е нанесла удар по завод за сглобяване на дронове, тренировъчна база и складове в град Бориспол в Киевска област на Украйна, съобщи РИА Новости. В населеното място се чуват детонации.
Силите за противовъздушна отбрана на Русия са отразили масирана атака с дронове в Таганрог и три области на Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар.
„В Ростовска област силите за противовъздушна отбрана отразиха масирана вражеска въздушна атака, унищожавайки и прехващайки безпилотни летателни апарати в районите на Таганрог - Милеровски, Чертковски и Шолоховски. Няма пострадали. В Милеровски район, в село Красная Звезда, суха трева се запали на площ от 100 квадратни метра. Пожарът беше бързо потушен“, написа той в своя Telegram канал.
В град Славянск на Кубан в Краснодарския край, отломки от дронове са паднали върху имот с три частни къщи, съобщи Регионалната оперативна група съобщи в своя Telegram канал.
Те съобщиха, че отломки от дронове са повредили фасадите и покривите на къщите, като са счупили прозорци.
„Падащите отломки са причинили пожар на трева в индустриалната зона“, добави оперативната група, отбелязвайки, че никой не е пострадал при падането на частите от БПЛА.
По-рано беше съобщено, че отломки от дрон са паднали и в село Стародеревянковска в Каневски район на Края. Там се е запалила електрическа подстанция, но няма жертви сред цивилното население.
В Краснодарския край подстанция се запали след атака с дрон. Регионалната оперативна група съобщи за това.
„В село Стародеревянковская в Каневски район падащи отломки от дрон са причинили пожар в електрическа подстанция“, се казва в изявлението.
В резултат на атаката няма пострадали местни жители.
Украинските въоръжени сили не успяха да освободят обкръжените в Харковска посока 57-ма и 127-ма бригади, отстъпвайки на първоначалните си позиции със загуби, съобщиха руските сили за сигурност пред ТАСС.
По-рано бе съобщено, че украинските въоръжени сили са опитали контраатака предния ден с 57-ма отделна мотострелкова бригада, но не са успели. По време на последвалите боеве руски бойци блокираха някои ротни подразделения на 57-ма бригада и 127-ма отделна тежка механизирана бригада.
„През последните 24 часа врагът два пъти се опита да освободи обкръжените в гората бойни групи на 57-ма и 127-ма бригада. Те бяха неуспешни и се оттеглиха на първоначалните си позиции със загуби“, заяви източникът на агенцията.
През последната седмица руските войски подобриха тактическата си позиция в посока Краснолиманск: близо до Ямпол в Донецката народна република и в горското стопанство Серебрянское близо до Кременная в Луганската народна република, заяви военният експерт Андрей Марочко.
„През последната седмица руските въоръжени сили продължиха да изпълняват мисиите си в Централния военен окръг, включително по западните граници на ЛНР. Те нанесоха концентрирани групови удари срещу украински военни обекти, временни пунктове за разполагане на украински въоръжени сили, националисти и чуждестранни наемници, а също така проведоха освободителни операции. Руските въоръжени сили съсредоточиха основните си усилия върху направленията Краснолиманск и Северск, както и върху затвърждаването на постигнатите по-рано резултати. Положителни промени бяха отбелязани в ЛНР близо до Ямпол и горското стопанство Серебрянское“, каза той.
Военният експерт отбеляза, че подразделенията на украинските въоръжени сили, разположени в този сектор на фронта, през последната седмица "бяха до голяма степен в отбрана".
На 19 септември руското Министерство на отбраната съобщи, че руските войски напредват след превземане на горското стопанство „Серебрянское“ в ЛНР. В същия ден Игор Кимаковски, съветник на ръководителя на ДНР, заяви пред ТАСС, че руските сили са консолидирали позициите си в централната част на село Ямпол на Краснолиманския фронт в съседната ДНР.
"Украинските въоръжени сили загубиха близо 4500 войници и чуждестранни наемници в боевете по границите на Луганската народна република през последната седмица", заяви Марочко, уточнявайки, че военната групировка „Запад“ е нанесла най-големи щети на противника.
„Анализ на напредъка на СВО по границите на ЛНР през последната седмица. Загубите на украинските въоръжени сили в зоните за отговорност на групировките „Север“, „Юг“ и „Запад“ през отчетния период възлизат на приблизително 4450 украински бойци и наемници – със 110 повече, отколкото през предходния отчетен период. Най-големите загуби на вражески личен състав са нанесени в зоната за отговорност на групировката войски „Запад“, действаща в Купянска посока и в сектора „Сватово-Кременск“ в ЛНР“, каза той, анализирайки данни от руското Министерство на отбраната.
Военният експерт добави, че през последната седмица руската армия е унищожила и осем танка, 50 полеви артилерийска оръжия, 84 станции за електронна и контрабатарейна борба, 103 склада за боеприпаси, гориво и провизии, както и над 350 различни бойни машини на украинските войски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето Мнение
Коментиран от #4, #5
06:43 22.09.2025
2 бай Бай
06:43 22.09.2025
3 Копейкин Костя
Същата агенция твърдеше, че за първите два месеца на блицкрига през 2022-ра, са унищожили 50 Хаймарса, при доставени 8... 😀
Коментиран от #15
06:44 22.09.2025
4 Люси от Пловдив
До коментар #1 от "Вашето Мнение":Диванните войски на синоптичката в Бг са сила само тук. На фронта ще им се счупи маникюра.
06:44 22.09.2025
5 Румен Решетников
До коментар #1 от "Вашето Мнение":В санаториума в Крим ударен от украинците е имало доста чуждестранен башибозук и офицери, за това крепостните вият като флексове...
Коментиран от #7, #42
06:47 22.09.2025
6 Боруна Лом
06:48 22.09.2025
7 Боруна Лом
До коментар #5 от "Румен Решетников":НЕЩО СИ СЕ ОБЪРКАЛ...БАШИБОЗУКА Е НАТОВСКА ПАПЛАЧ ПОД ФОРМАТА НА ТУРИСТИ!БИВШИ ТУРИСТИ!
Коментиран от #10
06:51 22.09.2025
8 Българин
06:51 22.09.2025
9 И Киев е Руски
Коментиран от #26, #30
06:56 22.09.2025
10 Румен Решетников
До коментар #7 от "Боруна Лом":Така ще да е. Затова Маша Захарова кълне като ломска циг..ка ,щото няма причина, просто водката е свършила преждевременно... 😀
Коментиран от #16, #27
06:58 22.09.2025
11 Факт
07:00 22.09.2025
12 Леле- леле ! 😜
Коментиран от #22
07:02 22.09.2025
13 Васил Левски
Оттървете Украйна от зелените фашисти!
07:03 22.09.2025
14 Факт е, че
07:04 22.09.2025
15 Иван
До коментар #3 от "Копейкин Костя":Ти на овцата Джо Байден ли вярваш?
07:06 22.09.2025
16 Иван
До коментар #10 от "Румен Решетников":Маймуно, в Европа няма цигани.
07:08 22.09.2025
17 Грешка е
Коментиран от #36
07:10 22.09.2025
18 Трябва само да се гледа реакцията
Долнопpoбната, кремълска пропаганда влияе само на индивида с критично ниско ниво на обща култура и интелект.
Коментиран от #20, #46, #47
07:13 22.09.2025
19 Щом казва РИА новости
Коментиран от #21, #37
07:20 22.09.2025
20 Тишо културиста
До коментар #18 от "Трябва само да се гледа реакцията":Емили 🛴 ,още отрани си изнервена ,явно трябва пак бати Тишо да те понашляпа ,знаеш с какво .
07:20 22.09.2025
21 Димитър Георгиев
До коментар #19 от "Щом казва РИА новости":Кой го интересува ,дали някой анонимен мишок верва или не верва ?
07:21 22.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 награди Искандеер
07:22 22.09.2025
24 Българка 😺-Маца
07:22 22.09.2025
25 оня с коня
07:24 22.09.2025
26 Кочо
До коментар #9 от "И Киев е Руски":ЕС отряза путин.Китай отряза путин.Индия отряза путин.Африка отряза путин.Остана засега само със С.корея.Която скоро ще го отреже.
Путин върши работата на САЩ по разнебитването на русия безплатно.
Та кво викаш?
Коментиран от #28, #34, #35, #39
07:25 22.09.2025
27 Варненец
До коментар #10 от "Румен Решетников":Ломски,как е хавата в Хумата -Лом ?
07:26 22.09.2025
28 Амет
До коментар #26 от "Кочо":Кочо заповядай на гости в Шекер маала Филибето да те запозная с моя коч Алтънчо- Златко ,че яката е напращял .
07:29 22.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пепи Волгата
До коментар #9 от "И Киев е Руски":Тез не ги знам.И не ме интересуват!Аз избрах еврото!
07:29 22.09.2025
31 Хаха
07:31 22.09.2025
32 Луд с картечница
07:32 22.09.2025
33 Механик
Коментиран от #38, #41
07:33 22.09.2025
34 Това са безспорни
До коментар #26 от "Кочо":Факти.
07:34 22.09.2025
35 Кооо
До коментар #26 от "Кочо":Кочо май си бил под пръчо и си изпуснал много сериали
07:35 22.09.2025
36 Иван
До коментар #17 от "Грешка е":Радата и Кнесета.
07:39 22.09.2025
37 И ТАСС съобщоли
До коментар #19 от "Щом казва РИА новости":Как да не вярваме 🤣
07:40 22.09.2025
38 Генерал Съби Събев
До коментар #33 от "Механик":1300 дни денацификация и демилитаризация. Евала на руснаците, че пак ще изчистят Европа от поредното й нацистко ичадие.
Коментиран от #40, #60
07:43 22.09.2025
39 Иван
До коментар #26 от "Кочо":Непал отряза Путин.
07:43 22.09.2025
40 Меги от Тервел
До коментар #38 от "Генерал Съби Събев":Абе кво стана с този ген. Гъби Гъбев ,от година и нещо насам не се е чувало нищо за него ?
Коментиран от #43, #48, #64
07:46 22.09.2025
41 Иван
До коментар #33 от "Механик":Утре кой ден ще бъде?
Коментиран от #44, #45, #73
07:48 22.09.2025
42 Абе
До коментар #5 от "Румен Решетников":Башибозук има само в онова кухото дето стърчи над раменете ти .
07:50 22.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хи хи
До коментар #41 от "Иван":Утре ще бъде поредния ден който урките ще продължат да ядат боя, както им се полага ! Няма да е 3 дня, , а колкото е необходимо , ХА ХА ХА !
07:56 22.09.2025
46 факуса
До коментар #18 от "Трябва само да се гледа реакцията":по ще се ориентираш с имотното състояние на укро елита
07:56 22.09.2025
47 вест гост
До коментар #18 от "Трябва само да се гледа реакцията":Сус бе, турчин.
08:00 22.09.2025
48 НАТОпорчен
До коментар #40 от "Меги от Тервел":нашият генерал Събев, който гордо вкара НАТО в България отиде преди време да псреща и тържествено да предава българските БТРки в Одеса.
Някаква баба ги издала, че говорят за типичния за Одеса английски. Това провали и тържествата у нас по случай 20г присъствие на НАТО в София. Нямаше и парад на 6ти май тоава.
Коментиран от #52
08:01 22.09.2025
49 Тайм
Коментиран от #62
08:02 22.09.2025
50 Свободен
Русия не е в състояние да напредне.
08:05 22.09.2025
51 им посибълл
08:06 22.09.2025
52 Знаете
До коментар #48 от "НАТОпорчен":Украйна използва нашите СС300
Без тях няма защита, оголихме се. Няма антиракети за безопасност на София и Козлодуска АЕЦ. Благодарим на нашите безгръбначни предатели-управници. Влизането ни в Нато ни прави беззащитни.
Русия пък има 10 годишно предимство във свръхзвуковите ракети.
08:08 22.09.2025
53 ВЕРНО ЛИ
Коментиран от #61
08:16 22.09.2025
54 МЪКЪ МЪКЪ
Коментиран от #55
08:17 22.09.2025
55 Копеи не философствай!
До коментар #54 от "МЪКЪ МЪКЪ":Марш да пълниш снаряди за Украйна!
08:18 22.09.2025
56 Добро утро, тролчета
Коментиран от #59
08:19 22.09.2025
57 Путин запецна
08:19 22.09.2025
58 Брей…
08:20 22.09.2025
59 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #56 от "Добро утро, тролчета":Това са руски фейкове.
08:21 22.09.2025
60 Путинистче идиотче
До коментар #38 от "Генерал Съби Събев":Ква демилитаризация бе..Украйна я нафрашкаха с оръжия
08:21 22.09.2025
61 Стига бе
До коментар #53 от "ВЕРНО ЛИ":Заедно с Радев били там...един срещу друг....
08:22 22.09.2025
62 Да де
До коментар #49 от "Тайм":Ти и още трима олигофрена това го пишете четвърта година.
08:23 22.09.2025
63 Трол със сОпОл
08:23 22.09.2025
64 Гушна босилека
До коментар #40 от "Меги от Тервел":Пържи се в тигана.
08:24 22.09.2025
65 Бегате с 200
08:25 22.09.2025
66 Ццц
Коментиран от #79
08:27 22.09.2025
67 След войната
08:28 22.09.2025
68 Браво, Милене
08:29 22.09.2025
69 Абе, колеги
Коментиран от #75
08:31 22.09.2025
70 УМИРИСАН ЦЕНТАК
08:32 22.09.2025
71 Васил
До коментар #44 от "Ицо":Почни от родителите си напърво време .
08:32 22.09.2025
72 Центажия
Коментиран от #74
08:33 22.09.2025
73 Ачо
До коментар #41 от "Иван":Ееех Иване ,Иване да те люби който и където те хване .
08:34 22.09.2025
74 Педро Волгата
До коментар #72 от "Центажия":Викай за еврото!
08:34 22.09.2025
75 Руснак без крак
До коментар #69 от "Абе, колеги":Утре влизам в Киев!Без ъглява
Утре влизам в Киев!Без глава.
08:35 22.09.2025
76 ТРЕНИРОВЪЧЕН ЛАГЕР
08:35 22.09.2025
77 Оня
08:35 22.09.2025
78 Величко
08:37 22.09.2025
79 Добро утро сопол!
До коментар #66 от "Ццц":Где МОЧАТА?
08:37 22.09.2025