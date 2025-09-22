Руската армия е нанесла удар по завод за сглобяване на дронове, тренировъчна база и складове в град Бориспол в Киевска област на Украйна, съобщи РИА Новости. В населеното място се чуват детонации.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия са отразили масирана атака с дронове в Таганрог и три области на Ростовска област, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар.

„В Ростовска област силите за противовъздушна отбрана отразиха масирана вражеска въздушна атака, унищожавайки и прехващайки безпилотни летателни апарати в районите на Таганрог - Милеровски, Чертковски и Шолоховски. Няма пострадали. В Милеровски район, в село Красная Звезда, суха трева се запали на площ от 100 квадратни метра. Пожарът беше бързо потушен“, написа той в своя Telegram канал.

В град Славянск на Кубан в Краснодарския край, отломки от дронове са паднали върху имот с три частни къщи, съобщи Регионалната оперативна група съобщи в своя Telegram канал.

Те съобщиха, че отломки от дронове са повредили фасадите и покривите на къщите, като са счупили прозорци.

„Падащите отломки са причинили пожар на трева в индустриалната зона“, добави оперативната група, отбелязвайки, че никой не е пострадал при падането на частите от БПЛА.

По-рано беше съобщено, че отломки от дрон са паднали и в село Стародеревянковска в Каневски район на Края. Там се е запалила електрическа подстанция, но няма жертви сред цивилното население.

В Краснодарския край подстанция се запали след атака с дрон. Регионалната оперативна група съобщи за това.

„В село Стародеревянковская в Каневски район падащи отломки от дрон са причинили пожар в електрическа подстанция“, се казва в изявлението.

В резултат на атаката няма пострадали местни жители.

Украинските въоръжени сили не успяха да освободят обкръжените в Харковска посока 57-ма и 127-ма бригади, отстъпвайки на първоначалните си позиции със загуби, съобщиха руските сили за сигурност пред ТАСС.

По-рано бе съобщено, че украинските въоръжени сили са опитали контраатака предния ден с 57-ма отделна мотострелкова бригада, но не са успели. По време на последвалите боеве руски бойци блокираха някои ротни подразделения на 57-ма бригада и 127-ма отделна тежка механизирана бригада.

„През последните 24 часа врагът два пъти се опита да освободи обкръжените в гората бойни групи на 57-ма и 127-ма бригада. Те бяха неуспешни и се оттеглиха на първоначалните си позиции със загуби“, заяви източникът на агенцията.

През последната седмица руските войски подобриха тактическата си позиция в посока Краснолиманск: близо до Ямпол в Донецката народна република и в горското стопанство Серебрянское близо до Кременная в Луганската народна република, заяви военният експерт Андрей Марочко.

„През последната седмица руските въоръжени сили продължиха да изпълняват мисиите си в Централния военен окръг, включително по западните граници на ЛНР. Те нанесоха концентрирани групови удари срещу украински военни обекти, временни пунктове за разполагане на украински въоръжени сили, националисти и чуждестранни наемници, а също така проведоха освободителни операции. Руските въоръжени сили съсредоточиха основните си усилия върху направленията Краснолиманск и Северск, както и върху затвърждаването на постигнатите по-рано резултати. Положителни промени бяха отбелязани в ЛНР близо до Ямпол и горското стопанство Серебрянское“, каза той.

Военният експерт отбеляза, че подразделенията на украинските въоръжени сили, разположени в този сектор на фронта, през последната седмица "бяха до голяма степен в отбрана".

На 19 септември руското Министерство на отбраната съобщи, че руските войски напредват след превземане на горското стопанство „Серебрянское“ в ЛНР. В същия ден Игор Кимаковски, съветник на ръководителя на ДНР, заяви пред ТАСС, че руските сили са консолидирали позициите си в централната част на село Ямпол на Краснолиманския фронт в съседната ДНР.

"Украинските въоръжени сили загубиха близо 4500 войници и чуждестранни наемници в боевете по границите на Луганската народна република през последната седмица", заяви Марочко, уточнявайки, че военната групировка „Запад“ е нанесла най-големи щети на противника.

„Анализ на напредъка на СВО по границите на ЛНР през последната седмица. Загубите на украинските въоръжени сили в зоните за отговорност на групировките „Север“, „Юг“ и „Запад“ през отчетния период възлизат на приблизително 4450 украински бойци и наемници – със 110 повече, отколкото през предходния отчетен период. Най-големите загуби на вражески личен състав са нанесени в зоната за отговорност на групировката войски „Запад“, действаща в Купянска посока и в сектора „Сватово-Кременск“ в ЛНР“, каза той, анализирайки данни от руското Министерство на отбраната.

Военният експерт добави, че през последната седмица руската армия е унищожила и осем танка, 50 полеви артилерийска оръжия, 84 станции за електронна и контрабатарейна борба, 103 склада за боеприпаси, гориво и провизии, както и над 350 различни бойни машини на украинските войски.