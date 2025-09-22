Захарова отговори на въпроса дали Лавров и Рубио ще се срещнат на срещата на ООН

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че за предстоящото Общо събрание на ООН в Ню Йорк се планират десетки срещи, включително с американска страна.

„Планират се десетки срещи, както винаги на Общото събрание. Включително и с американска страна“, каза тя в отговор на въпрос дали може да се очаква среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.