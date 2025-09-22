Бивша сътрудничка на Байдън, обвинила го в сексуално посегателство, получи руско гражданство

Тара Рийд (която промени името си на Александра Тара Маккейб), бивша сътрудничка на Джо Байдън по време на кариерата му като сенатор, получи руско гражданство.
Съответният указ на руския президент Владимир Путин вече е публикуван.
„Да се приемат в гражданство на Руската федерация следните лица: ...Маккейб, Александра Тара, родена на 26 февруари 1964 г. в Съединените американски щати“, се казва в документа.
Рийд е била сътрудничка на Байдън по време на сенаторския му мандат от Делауеър. През пролетта на 2020 г. тя обвини Байдън в сексуално посегателство, извършено през 1993 г. Рийд твърди, че е „загубила всичко“, включително работата си, след като е представила обвиненията. Тя каза, че нито медиите, нито служители на Демократическата партия са обърнали необходимото внимание на твърденията ѝ.
Байдън отхвърли твърденията на Рийд като неверни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гоуст
Коментиран от #4, #18
19:05 22.09.2025
2 Спецназ
Това понякога може да е много обидно за амбициозна жена като тая стерва, така де!
19:05 22.09.2025
3 си дзън
Коментиран от #11
19:05 22.09.2025
4 Тарас
До коментар #1 от "Гоуст":15 МИЛИОНА гастарбайтери чакаме и МЕЧТАЕМ за Руско Гражданство ! СЛава !
19:07 22.09.2025
5 Гошо
19:07 22.09.2025
6 Ивелин Михайлов
Коментиран от #9, #10
19:13 22.09.2025
7 Цвете
Коментиран от #12, #19
19:14 22.09.2025
8 Цвете
19:15 22.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Връщай
До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":Парите на хората!!
19:18 22.09.2025
11 а кога
До коментар #3 от "си дзън":САТАНАИЛ ЩЕ прибере ТВОЯ неМИЛОСТ
19:19 22.09.2025
12 БайдънЦветето
До коментар #7 от "Цвете":Съм цвете. Съм цветец. Съм светец. Какво е това жена? Няма такъв пол. Питайте моите министъри.
19:20 22.09.2025
13 Сандо
Коментиран от #16
19:20 22.09.2025
14 Сандо
19:37 22.09.2025
15 Доктор ФройДашки
19:47 22.09.2025
16 Ахххх
До коментар #13 от "Сандо":До кога ще ви чакаме на вокзала за Масква
19:57 22.09.2025
17 Тьотя
19:58 22.09.2025
18 Европеец
До коментар #1 от "Гоуст":На младини всички правят забешки, Какво става за хората с власт и позиции... Много жени съзнателно приемат тия забешки.. Интересно че всички тези жени се сещат за някои неща след много време, особено пък оная порно актриса, която осъди бай Дончо след 40 години от "събитието"......
20:13 22.09.2025
19 Файърфлай
До коментар #7 от "Цвете":Винаги особено противни са ми били мъже,които се възползват от началническия си пост за сексуални забавления.Та и тоя Байдън-той не винаги е бил старец,преди години и него да го владеели разни мераци.Ама изглежда винаги е бил скръндза-да си беше платил,момичето нямаше да гъкне.
20:17 22.09.2025
20 Цвете
20:23 22.09.2025