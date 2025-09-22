Тара Рийд (която промени името си на Александра Тара Маккейб), бивша сътрудничка на Джо Байдън по време на кариерата му като сенатор, получи руско гражданство.

Съответният указ на руския президент Владимир Путин вече е публикуван.

„Да се ​​приемат в гражданство на Руската федерация следните лица: ...Маккейб, Александра Тара, родена на 26 февруари 1964 г. в Съединените американски щати“, се казва в документа.

Рийд е била сътрудничка на Байдън по време на сенаторския му мандат от Делауеър. През пролетта на 2020 г. тя обвини Байдън в сексуално посегателство, извършено през 1993 г. Рийд твърди, че е „загубила всичко“, включително работата си, след като е представила обвиненията. Тя каза, че нито медиите, нито служители на Демократическата партия са обърнали необходимото внимание на твърденията ѝ.

Байдън отхвърли твърденията на Рийд като неверни.