Новини
Свят »
САЩ »
Бивша сътрудничка на Байдън, обвинила го в сексуално посегателство, получи руско гражданство

Бивша сътрудничка на Байдън, обвинила го в сексуално посегателство, получи руско гражданство

22 Септември, 2025 18:56, обновена 22 Септември, 2025 19:01 1 322 20

  • александра тара маккейб-
  • сащ-
  • руся-
  • гражданство-
  • байдън

Александра Тара Маккейб е била помощничка на бившия президент по времето, когато е бил сенатор от щата Делауеър

Бивша сътрудничка на Байдън, обвинила го в сексуално посегателство, получи руско гражданство - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тара Рийд (която промени името си на Александра Тара Маккейб), бивша сътрудничка на Джо Байдън по време на кариерата му като сенатор, получи руско гражданство.

Съответният указ на руския президент Владимир Путин вече е публикуван.

„Да се ​​приемат в гражданство на Руската федерация следните лица: ...Маккейб, Александра Тара, родена на 26 февруари 1964 г. в Съединените американски щати“, се казва в документа.

Рийд е била сътрудничка на Байдън по време на сенаторския му мандат от Делауеър. През пролетта на 2020 г. тя обвини Байдън в сексуално посегателство, извършено през 1993 г. Рийд твърди, че е „загубила всичко“, включително работата си, след като е представила обвиненията. Тя каза, че нито медиите, нито служители на Демократическата партия са обърнали необходимото внимание на твърденията ѝ.

Байдън отхвърли твърденията на Рийд като неверни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоуст

    13 11 Отговор
    Я, сигурно случайно е получила руско гражданство. Голям късмет.....

    Коментиран от #4, #18

    19:05 22.09.2025

  • 2 Спецназ

    8 11 Отговор
    Ънкъл Джо пред демократите е казал че жени не го интересуват, даже и сина му не прилича на него. ФАКТ!

    Това понякога може да е много обидно за амбициозна жена като тая стерва, така де!

    19:05 22.09.2025

  • 3 си дзън

    14 13 Отговор
    Масква си прибира шпионите.

    Коментиран от #11

    19:05 22.09.2025

  • 4 Тарас

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гоуст":

    15 МИЛИОНА гастарбайтери чакаме и МЕЧТАЕМ за Руско Гражданство ! СЛава !

    19:07 22.09.2025

  • 5 Гошо

    2 4 Отговор
    Чесъл я по лабиата

    19:07 22.09.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    12 5 Отговор
    Едно време бягаха от изток на запад, сега бягат от запад на изток 😉

    Коментиран от #9, #10

    19:13 22.09.2025

  • 7 Цвете

    6 11 Отговор
    ПОРЕДНАТА " ОБВИНИТЕЛКА " ДА ГОВОРИ НЕЧИСТОПЛЪТНОСТИ ЗА ЕДИН ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК?! ЕТО ГО ФИНАЛА ...? РУСКА ГРАЖДАНКА. ПОШЛА ТЪЙ.....

    Коментиран от #12, #19

    19:14 22.09.2025

  • 8 Цвете

    3 9 Отговор
    ПОРЕДНАТА " ОБВИНИТЕЛКА " ДА ГОВОРИ НЕЧИСТОПЛЪТНОСТИ ЗА ЕДИН ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК?! ЕТО ГО ФИНАЛА ...? РУСКА ГРАЖДАНКА. ПОШЛА ТЪЙ.....

    19:15 22.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Връщай

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    Парите на хората!!

    19:18 22.09.2025

  • 11 а кога

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    САТАНАИЛ ЩЕ прибере ТВОЯ неМИЛОСТ

    19:19 22.09.2025

  • 12 БайдънЦветето

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Съм цвете. Съм цветец. Съм светец. Какво е това жена? Няма такъв пол. Питайте моите министъри.

    19:20 22.09.2025

  • 13 Сандо

    7 0 Отговор
    Светът се обръща - сега дисидентите ще бягат на изток.

    Коментиран от #16

    19:20 22.09.2025

  • 14 Сандо

    1 3 Отговор
    Но до като не се унищожи блатния халифат и бункерното не висне от башнята няма да има мир по света.

    19:37 22.09.2025

  • 15 Доктор ФройДашки

    2 1 Отговор
    Това трябва да е било поне преди деситилетие ,в момента дядо Самоходко не знае точно кое е ,а поне от пет години не може да го намери и пълни Паммм Перрррсаа .

    19:47 22.09.2025

  • 16 Ахххх

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сандо":

    До кога ще ви чакаме на вокзала за Масква

    19:57 22.09.2025

  • 17 Тьотя

    1 0 Отговор
    Копейки ,времее

    19:58 22.09.2025

  • 18 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гоуст":

    На младини всички правят забешки, Какво става за хората с власт и позиции... Много жени съзнателно приемат тия забешки.. Интересно че всички тези жени се сещат за някои неща след много време, особено пък оная порно актриса, която осъди бай Дончо след 40 години от "събитието"......

    20:13 22.09.2025

  • 19 Файърфлай

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Винаги особено противни са ми били мъже,които се възползват от началническия си пост за сексуални забавления.Та и тоя Байдън-той не винаги е бил старец,преди години и него да го владеели разни мераци.Ама изглежда винаги е бил скръндза-да си беше платил,момичето нямаше да гъкне.

    20:17 22.09.2025

  • 20 Цвете

    0 0 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ и закрилница на Православието от Сатта Нисститте !

    20:23 22.09.2025