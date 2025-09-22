Новини
САЩ планират да наложат допълнителни санкции на Международния наказателен съд

САЩ планират да наложат допълнителни санкции на Международния наказателен съд

22 Септември, 2025 20:14, обновена 22 Септември, 2025 20:21 566 12

Този път Вашингтон ще наложи ограничения на самата организация, в допълнение към отделни длъжностни лица, предаде Ройтерс

САЩ планират да наложат допълнителни санкции на Международния наказателен съд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ планират да наложат допълнителни санкции на Международния наказателен съд, като този път ще наложат ограничения на самата организация, в допълнение към отделни длъжностни лица, предаде Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Според тях, въвеждането на подобни санкции е било обсъждано в правителствените кръгове на САЩ, но точната дата за обявяване на ограниченията е неизвестна.

Според Ройтерс, служители на съда вече са провели спешни срещи с представители на държавите членки на организацията относно възможните последици от всеобхватните санкции.

Според агенцията, санкциите биха могли да повлияят на способността на съда да плаща на служителите си и да ограничат достъпа до банкови сметки и компютърен софтуер в офисите му.

Настоящата администрация на САЩ, водена от президента Доналд Тръмп, е налагала санкции на този съд няколко пъти. На 6 февруари Тръмп подписа изпълнителна заповед за налагане на санкции на служители на съда. Правителството на САЩ обвини съда в незаконни действия срещу Вашингтон и неговите съюзници, като Израел. САЩ смятат, че съдът е злоупотребил с властта си, като е издал неоснователни заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант.

Заповедта разрешава налагането на финансови и визови ограничения на служители на съда, участващи в разследвания на американски граждани или техни съюзници, както и на членове на техните семейства.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нищо чудно

    0 7 Отговор
    Щом като има заповед за арест на кремълския приятел на американския президент.

    Коментиран от #10

    20:24 22.09.2025

  • 2 Ъъъъъъъъ

    6 1 Отговор
    "САЩ планират да наложат допълнителни санкции на Международния наказателен съд, като този път ще наложат ограничения на самата организация...."

    САЩ май още не са разбрали, че слънцето отдавна спря да изгрява заради Израел....🤔

    20:27 22.09.2025

  • 3 ЕМИ ДА

    9 1 Отговор
    КЪВ Е ТОЯ ИЗМИСЛЕН СЪД

    20:29 22.09.2025

  • 4 Боко

    0 0 Отговор
    че го гълтате еС кУrВолетки👌👍

    20:31 22.09.2025

  • 5 българина

    3 0 Отговор
    атлантически ценности

    20:34 22.09.2025

  • 6 Лудгидия

    0 1 Отговор
    Бат Данчо санкцията, знаете ли го, дето 1978 отиде в Русия да се моли за кинти да му спасяват бизнесите руснаците... е сега има да връща услуги...

    20:35 22.09.2025

  • 7 САЩ са престъпници, САЩ са терористи

    3 0 Отговор
    Реакция на МНС на налагането на санкции
    Международният наказателен съд изрази възмущение от новите санкции на САЩ срещу неговите служители, наричайки ги намеса в независимостта на съдебната институция.
    В изявлението си МНС нарича санкциите на САЩ срещу двама съдии и двама заместник-прокурори „груба атака срещу независима и безпристрастна съдебна институция, която действа под мандата на 125 участващи държави от всички региони на света“.

     „Това е и атака срещу държавите-членки на Съда, срещу основания на правила международен правов ред и най-вече срещу милионите невинни жертви в различни части на света“, добави МНС.

    Коментиран от #12

    20:36 22.09.2025

  • 8 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    Новият нацизъм е вече тук. Тръмпоча, путлера и нетаняху. Новият нацизъм.

    20:38 22.09.2025

  • 9 Да припомним!

    1 0 Отговор
    Международни служители, които се обявяват против геноцида, са подложени на безмилостна кампания от тормоз. След публикуването на първоначален доклад през март 2024 г., който идентифицира действията на Израел като геноцид, Албанезе, която работи по доклад, който разкрива ролята на финансови организации, технологични компании и университети в геноцида, е получила серия от смъртни заплахи и силен натиск от САЩ, Израел и Европа, за да се предотврати подновяването на назначението ѝ в ООН. По време на посещението си в Германия тя се сблъска с внезапно отменени лекции, полицейски тормоз и заплахи за арест. По време на престоя си в Германия през февруари Албанезе заяви: „Никога не съм изпитвала това чувство на липса на кислород, което изпитвам тук.“

    20:39 22.09.2025

  • 10 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "нищо чудно":

    Заглавието ми харесва..... Коментарът ти е нелеп...

    20:39 22.09.2025

  • 11 Смотани американски нацисти ....

    0 0 Отговор
    Заповедта разрешава налагането на финансови и визови ограничения на служители на съда, участващи в разследвания на американски граждани или техни съюзници, както и на членове на техните семейства.

    20:40 22.09.2025

  • 12 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ са престъпници, САЩ са терористи":

    Сложих ти плюсче заради ника ти.....

    20:41 22.09.2025