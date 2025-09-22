САЩ планират да наложат допълнителни санкции на Международния наказателен съд, като този път ще наложат ограничения на самата организация, в допълнение към отделни длъжностни лица, предаде Ройтерс, позовавайки се на свои източници.
Според тях, въвеждането на подобни санкции е било обсъждано в правителствените кръгове на САЩ, но точната дата за обявяване на ограниченията е неизвестна.
Според Ройтерс, служители на съда вече са провели спешни срещи с представители на държавите членки на организацията относно възможните последици от всеобхватните санкции.
Според агенцията, санкциите биха могли да повлияят на способността на съда да плаща на служителите си и да ограничат достъпа до банкови сметки и компютърен софтуер в офисите му.
Настоящата администрация на САЩ, водена от президента Доналд Тръмп, е налагала санкции на този съд няколко пъти. На 6 февруари Тръмп подписа изпълнителна заповед за налагане на санкции на служители на съда. Правителството на САЩ обвини съда в незаконни действия срещу Вашингтон и неговите съюзници, като Израел. САЩ смятат, че съдът е злоупотребил с властта си, като е издал неоснователни заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант.
Заповедта разрешава налагането на финансови и визови ограничения на служители на съда, участващи в разследвания на американски граждани или техни съюзници, както и на членове на техните семейства.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нищо чудно
Коментиран от #10
20:24 22.09.2025
2 Ъъъъъъъъ
САЩ май още не са разбрали, че слънцето отдавна спря да изгрява заради Израел....🤔
20:27 22.09.2025
3 ЕМИ ДА
20:29 22.09.2025
4 Боко
20:31 22.09.2025
5 българина
20:34 22.09.2025
6 Лудгидия
20:35 22.09.2025
7 САЩ са престъпници, САЩ са терористи
Международният наказателен съд изрази възмущение от новите санкции на САЩ срещу неговите служители, наричайки ги намеса в независимостта на съдебната институция.
В изявлението си МНС нарича санкциите на САЩ срещу двама съдии и двама заместник-прокурори „груба атака срещу независима и безпристрастна съдебна институция, която действа под мандата на 125 участващи държави от всички региони на света“.
„Това е и атака срещу държавите-членки на Съда, срещу основания на правила международен правов ред и най-вече срещу милионите невинни жертви в различни части на света“, добави МНС.
Коментиран от #12
20:36 22.09.2025
8 Ъъъъ
20:38 22.09.2025
9 Да припомним!
20:39 22.09.2025
10 Европеец
До коментар #1 от "нищо чудно":Заглавието ми харесва..... Коментарът ти е нелеп...
20:39 22.09.2025
11 Смотани американски нацисти ....
20:40 22.09.2025
12 Европеец
До коментар #7 от "САЩ са престъпници, САЩ са терористи":Сложих ти плюсче заради ника ти.....
20:41 22.09.2025