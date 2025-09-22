САЩ планират да наложат допълнителни санкции на Международния наказателен съд, като този път ще наложат ограничения на самата организация, в допълнение към отделни длъжностни лица, предаде Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Според тях, въвеждането на подобни санкции е било обсъждано в правителствените кръгове на САЩ, но точната дата за обявяване на ограниченията е неизвестна.

Според Ройтерс, служители на съда вече са провели спешни срещи с представители на държавите членки на организацията относно възможните последици от всеобхватните санкции.

Според агенцията, санкциите биха могли да повлияят на способността на съда да плаща на служителите си и да ограничат достъпа до банкови сметки и компютърен софтуер в офисите му.

Настоящата администрация на САЩ, водена от президента Доналд Тръмп, е налагала санкции на този съд няколко пъти. На 6 февруари Тръмп подписа изпълнителна заповед за налагане на санкции на служители на съда. Правителството на САЩ обвини съда в незаконни действия срещу Вашингтон и неговите съюзници, като Израел. САЩ смятат, че съдът е злоупотребил с властта си, като е издал неоснователни заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант.

Заповедта разрешава налагането на финансови и визови ограничения на служители на съда, участващи в разследвания на американски граждани или техни съюзници, както и на членове на техните семейства.