Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Русия унищожиха девет безпилотни летателни апарата, атакували Москва.

Според предварителна информация, няма щети, обяви кметът на Москва Сергей Собянин.

В официалния си канал MAX messenger той също така подчерта, че на мястото на инцидента работят служби за спешна помощ.

Говорителят на Росавиация Артьом Кореняко обяви спирането на пристигащите и заминаващите полети на летище Ярославъл. Подобни ограничения са в сила на летище Калуга от над три часа към момента на публикуване.

Последният път, когато Собянин съобщи, че е отблъсната атака с дрон, беше в нощта на 12 септември. Тогава той обяви общо девет дрона, свалени за по-малко от час и половина.

Девет цивилни в Донецката народна република, включително дете, са ранени в резултат на обстрел от украинските въоръжени сили, съобщи ръководителят на ДНР Денис Пушилин.

„Девет цивилни в републиката са ранени днес поради агресията на Киев, включително нощния обстрел на Куйбишевски район на столицата на областта. В Ленински район на Донецк дете, момиче, родено през 2022 г., е тежко ранено в резултат на атака с ударен дрон на Въоръжените сили на Украйна. Жена, родена през 1999 г., е тежко ранена, а мъже, родени през 1987, 1994 и 1991 г., са средно ранени“, написа той.

Също в Централния градски район на Горловка жена и мъж, служители на администрацията на Горловка, са ранени при атака с дрон камикадзе. В село Луганское, градски район Дебалцево, мъж е получил средно нараняване, когато от дрон е пуснато взривно устройство. Ранените получават квалифицирана медицинска помощ.

В Горловка са повредени девет жилищни сгради, училище, поща, котелно и административна сграда в Централния градски район на града. В Донецк е повредена бензиностанция в Ленински район.

Украинските въоръжени сили са извършили 13 въоръжени атаки, използвайки дронове.