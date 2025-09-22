ПВО на Русия свали девет дрона, атакували Москва

Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Русия унищожиха девет безпилотни летателни апарата, атакували Москва.
Според предварителна информация, няма щети, обяви кметът на Москва Сергей Собянин.
В официалния си канал MAX messenger той също така подчерта, че на мястото на инцидента работят служби за спешна помощ.
Говорителят на Росавиация Артьом Кореняко обяви спирането на пристигащите и заминаващите полети на летище Ярославъл. Подобни ограничения са в сила на летище Калуга от над три часа към момента на публикуване.
Последният път, когато Собянин съобщи, че е отблъсната атака с дрон, беше в нощта на 12 септември. Тогава той обяви общо девет дрона, свалени за по-малко от час и половина.
Девет цивилни в Донецката народна република, включително дете, са ранени в резултат на обстрел от украинските въоръжени сили, съобщи ръководителят на ДНР Денис Пушилин.
„Девет цивилни в републиката са ранени днес поради агресията на Киев, включително нощния обстрел на Куйбишевски район на столицата на областта. В Ленински район на Донецк дете, момиче, родено през 2022 г., е тежко ранено в резултат на атака с ударен дрон на Въоръжените сили на Украйна. Жена, родена през 1999 г., е тежко ранена, а мъже, родени през 1987, 1994 и 1991 г., са средно ранени“, написа той.
Също в Централния градски район на Горловка жена и мъж, служители на администрацията на Горловка, са ранени при атака с дрон камикадзе. В село Луганское, градски район Дебалцево, мъж е получил средно нараняване, когато от дрон е пуснато взривно устройство. Ранените получават квалифицирана медицинска помощ.
В Горловка са повредени девет жилищни сгради, училище, поща, котелно и административна сграда в Централния градски район на града. В Донецк е повредена бензиностанция в Ленински район.
Украинските въоръжени сили са извършили 13 въоръжени атаки, използвайки дронове.
