Кая Калас: Невъзможно е Русия случайно да наруши европейското въздушно пространство три пъти за две седмици

Инцидентите с нарушаването от страна на Русия на границите на Европейския съюз са провокация, заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на страницата си в социалните медии.

„Невъзможно е Русия случайно да наруши европейското въздушно пространство три пъти за две седмици“, написа тя.

Според нея Русия изпробва европейските граници и решителността на ЕС. Дипломатката предупреди, че Москва ще продължи провокациите си, докато Брюксел ѝ позволява.

По-рано Калас заяви, че Русия изпробва търпението на Запада по повод съобщенията за руски изтребители, нарушаващи въздушното пространство на Естония.