Кая Калас: Невъзможно е Русия случайно да наруши европейското въздушно пространство три пъти за две седмици

22 Септември, 2025 21:35, обновена 22 Септември, 2025 21:39 717 50

  • кая калас-
  • русия-
  • самолети

Москва ще продължи провокациите си, докато Брюксел ѝ позволява, заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност

Кая Калас: Невъзможно е Русия случайно да наруши европейското въздушно пространство три пъти за две седмици - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Инцидентите с нарушаването от страна на Русия на границите на Европейския съюз са провокация, заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на страницата си в социалните медии.

„Невъзможно е Русия случайно да наруши европейското въздушно пространство три пъти за две седмици“, написа тя.

Според нея Русия изпробва европейските граници и решителността на ЕС. Дипломатката предупреди, че Москва ще продължи провокациите си, докато Брюксел ѝ позволява.

По-рано Калас заяви, че Русия изпробва търпението на Запада по повод съобщенията за руски изтребители, нарушаващи въздушното пространство на Естония.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ганя Путинофила

    7 20 Отговор
     4 милиона руски роба бъхтят в Германия
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!
    путин красавчик!
    След като ликвидира повече от 1 200 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
    Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
    След Сирия загуби и Кавказ!
    Ето затова съм върл путинофил!

    21:41 22.09.2025

  • 3 Истински русофил

    5 19 Отговор
    Маскалия, чувствайки своята глобална НЕЗНАЧИМОСТ, намери начин да привлича вниманието на света към себе си!
    Така се чувства ЗНАЧИМА!

    21:42 22.09.2025

  • 4 Е,и кво,

    21 2 Отговор
    само приказки!Русия ще прави каквото си иска,а на вас не ви стиска! Така е,и така ще бъде!!!

    Коментиран от #13

    21:42 22.09.2025

  • 5 Никой

    20 1 Отговор
    Защо да е невъзможно - ами кой се "дървеше", в продължение на години - дори и на векове на Русия. Руснаците нямат ли право на живот - според тази гражданка - нямат.

    Насъскват се - но Русия не е вчерашна и си осигурява безопасност, какво сложно има - това е демонстрация да няма агресия на Запада.

    Комедията - да ни викат в казарма - приключи отдавна - някъде 2000 година закрихме тази безполезна структура или - каквото е там.

    21:43 22.09.2025

  • 6 нннн

    21 1 Отговор
    Ако нарушенията са измислени, могат да са и триста на седмица. Кая може да измисли и три хиляди.

    21:43 22.09.2025

  • 7 Путин

    4 18 Отговор
    Русия няма да прости на Европа, за това, че Европа живее по добре от Русия!

    Коментиран от #29

    21:43 22.09.2025

  • 8 Статистик

    9 1 Отговор
    Напротив, напълно възможно е. Друг е въпросът каква е ВЕРОЯТНОСТТА това да се случи.

    21:44 22.09.2025

  • 9 Талю Банков Петков

    16 1 Отговор
    Колкото гледам и слушам това недоразумение и началничката ѝ, толкова по приветлив ми изглежда Шериатът в европейки мащаб. Подобни беели птици трябва с тиган в ръка да посрещат някого и покорно да свеждат празни главици в очакване на разпореждане!

    21:44 22.09.2025

  • 10 Стенли

    14 3 Отговор
    Абе факти вий тази вечер се скъсахте да пишете срещу Русия но за инициативата на една достойна българка адвокат Ченалова за спасяването на българския лев една статия не пуснахте

    Коментиран от #20

    21:44 22.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 демократ

    15 2 Отговор
    Ми сваляйте фи бе патка Калас

    21:45 22.09.2025

  • 13 Молотов

    2 16 Отговор

    До коментар #4 от "Е,и кво,":

    Всички любители на блатото трябва да бъдат депортирани в родното си блато; блатото трябва да бъде обичано в блатото.

    Коментиран от #32

    21:45 22.09.2025

  • 14 Тази не си пие редовно хапчетата за глав

    14 3 Отговор
    Глава и ефекта е налице! Ненормална фашистка

    21:45 22.09.2025

  • 15 Путин кога ше ви отреже главите

    15 2 Отговор
    Много ви мотае

    21:45 22.09.2025

  • 16 Помак

    14 2 Отговор
    Ох кая ох котия ( котия -туй е на естонски..котио) ..можна кая можна ..да та ...ба

    21:46 22.09.2025

  • 17 Путин няма полезен ход.

    4 15 Отговор
    Ако победи, следват 200 години санкции и пак разпад като СССР!
    Ако загуби, следва разпад на РФ, но по бързо!

    Коментиран от #23, #38

    21:47 22.09.2025

  • 18 Лопата Орешник

    17 2 Отговор
    Невъзможно е също и толкова некомпетента и ниско интелигентна паччаввра да е на толкова висока позиция! У леееевооо!!! Напуууснии!!

    Коментиран от #25

    21:47 22.09.2025

  • 19 Ердоган

    7 3 Отговор
    Сваляй!!!

    21:47 22.09.2025

  • 20 Копеи не философствай!

    4 10 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Марш!

    21:49 22.09.2025

  • 21 Луганск

    10 4 Отговор
    РУСИЯ Е НАЙ-ДОБРАТА СТРАНА!

    МИГ-31 е изключителен уникален самолет!

    За 50 години от своето съществуване нито една държава в света не е успяла да направи нещо подобно!

    Летящ щаб, прехващач, ракетоносец за работа по наземни цели, сателитен убиец – и като цяло всичко, на което фантазията е способна, може да бъде изпробвано на МиГ-31.

    Тежък баражиращ прехващач!

    На първо място обаче МиГ-31 е пазител на въздушните граници на страната ни и именно в тази роля той е най – ценен, защото в света все още няма самолет, способен поне достойно да избяга от този прехващач.

    НАТО ще свърши! Западният свят, САЩ вече умират!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #33

    21:50 22.09.2025

  • 22 Разбира се, че е невъзможно

    3 0 Отговор
    да е вярно.

    (Двама полски тракториста)

    21:50 22.09.2025

  • 23 Пора

    2 11 Отговор

    До коментар #17 от "Путин няма полезен ход.":

    Путинова русия си отива.

    21:50 22.09.2025

  • 24 Жоро

    7 0 Отговор
    Стига с тая Русия бе зомбита.Антифа и мюсюлмани днес запалиха Италия,а вие едно си знаете.

    Коментиран от #30

    21:51 22.09.2025

  • 25 Не се изнервяй

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "Лопата Орешник":

    Хапни киселото млекце и лягай! Утре пак ще драскаш!

    Коментиран от #49

    21:52 22.09.2025

  • 26 Сталин

    9 1 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    21:53 22.09.2025

  • 27 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 0 Отговор
    Де Орешник по тъпата ти глава де......

    21:53 22.09.2025

  • 28 СМЕЕЕХ

    7 0 Отговор
    Естествения интелект се обади. Кая, липсваше ми.

    21:54 22.09.2025

  • 29 да бе да

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Вярвай си! Европа вече е ужасно мръсна, пълна с пета колона араби и икономически западнала! В Русия само се грижат за своето население!

    21:54 22.09.2025

  • 30 Какво

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Жоро":

    Е станало в Италия? Нищо не прочетох от нашите печатари на новини.

    Коментиран от #35

    21:54 22.09.2025

  • 31 Мда

    8 0 Отговор
    Кая знаете, че имаш умствена изостаналост!
    Млъкни, скрои се и харчи парите дето мъжо ти прави от търговията с Русия

    21:54 22.09.2025

  • 32 Инна

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Молотов":

    Трябва да формулирате ясно мислите си.

    „До всички любители на блатата“ – имате ли предвид естонците и по-специално Кая Калас?

    Известно е, че естонците наистина се гордеят със своите блата, които покриват почти една четвърт от територията на страната.

    21:55 22.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Съдията

    8 0 Отговор
    Тая пак откри топлата вода. Ми не са руснаците, украинците са. Даже и поляците не мрънкат вече, от днес официално дроновете даже не били въоръжени. Мъка либерастска!😂

    21:56 22.09.2025

  • 35 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Какво":

    Всеки трябва да има X иначе е неинформиран.

    21:57 22.09.2025

  • 36 Уса

    5 0 Отговор
    Ще се скараме на Русия...Лоша Русия лоша

    21:57 22.09.2025

  • 37 Камчия е РУСКА завинаги!

    1 2 Отговор
    Скоро цялото Черно море ще стане руско блато!

    21:59 22.09.2025

  • 38 да бе

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Путин няма полезен ход.":

    А ЕС самостоятелно си прави самоубийствени ходове! Без руски газ(вече няма работеща икономика!), "зелена сделка", имигрантска политика и накрая "превъоръжаване"! Докога трябва народите в Европа да търпят крадците от ЕК в ЕС неизбрани от никого!!!?

    22:00 22.09.2025

  • 39 Хаха

    5 0 Отговор
    На тези въздуха в пространството е колкото на Слави въздухаря

    22:01 22.09.2025

  • 40 Ами

    7 0 Отговор
    Целит рев е за това, че Тръмп е информирал "партньорите" за намерението си,
    американските части скоро да напуснат определени тритории в Европа.
    Какво да се прави ... На американците не им се мре заради европейците :)

    Коментиран от #45

    22:01 22.09.2025

  • 41 Хаха

    6 0 Отговор
    "Естония в ООН: Имаме ли доказателство за „нахлуване“ на руски изтребители? Не, имаме нещо по-добро… разпечатана снимка на руски изтребители от Google!..."
    Да, колко пъти това е проработило!...

    22:03 22.09.2025

  • 42 Смешник

    6 0 Отговор
    Кая Кас има мозък колкото едно врабче не я слушайте

    22:03 22.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 абе

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Той Тръмп да спре всякаква "неплатена" помощ за Украйна и войната си идва до естествен край! Дали това на плаши "коалицията на желаещите"?

    22:05 22.09.2025

  • 46 Патка Калас

    6 0 Отговор
    И европейското въздушно пространство ....комедия в 3 части

    22:06 22.09.2025

  • 47 Ама

    3 0 Отговор
    тази харпия ,що не вземе фонлайнар и да се меткат в трабанта на Сюлейман Паси и крадлоленче и да заминават за фронта,да освобождават укристан ?!

    22:09 22.09.2025

  • 48 Адмирации

    0 1 Отговор
    Браво на Кая Калас – гласът на твърдата Европа! Когато една малка държава по население, но голяма по дух като Естония излъчва лидер, който говори с такава яснота и решителност, целият ЕС звучи по-силен. Калас казва истината ребром – руските провокации не са случайност, а нагла стратегия. Добре е, че има лидери, които не се боят да назоват опасността с истинското ѝ име. Такива хора днес пазят свободата на всички ни!

    22:09 22.09.2025

  • 49 П унде

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Не се изнервяй":

    Що, ти утре няма ли да драскаш или бай Соро вече подарък ги дава центаците?

    22:13 22.09.2025

  • 50 шаа

    1 0 Отговор
    първо меркелица, после урсулица, сега пък тая кая. копаят гроба на европа, не с ръце, не с лопати, с багери гребат. и фракти пърха щастливо около тях. само орбан остана, но са му приготвили толкова капани, че не знам има ли измъкване

    22:13 22.09.2025