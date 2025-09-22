Кая Калас: Невъзможно е Русия случайно да наруши европейското въздушно пространство три пъти за две седмици

Инцидентите с нарушаването от страна на Русия на границите на Европейския съюз са провокация, заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на страницата си в социалните медии.
„Невъзможно е Русия случайно да наруши европейското въздушно пространство три пъти за две седмици“, написа тя.
Според нея Русия изпробва европейските граници и решителността на ЕС. Дипломатката предупреди, че Москва ще продължи провокациите си, докато Брюксел ѝ позволява.
По-рано Калас заяви, че Русия изпробва търпението на Запада по повод съобщенията за руски изтребители, нарушаващи въздушното пространство на Естония.
2 Ганя Путинофила
Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!
путин красавчик!
След като ликвидира повече от 1 200 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
След Сирия загуби и Кавказ!
Ето затова съм върл путинофил!
21:41 22.09.2025
3 Истински русофил
Така се чувства ЗНАЧИМА!
21:42 22.09.2025
4 Е,и кво,
Коментиран от #13
21:42 22.09.2025
5 Никой
Насъскват се - но Русия не е вчерашна и си осигурява безопасност, какво сложно има - това е демонстрация да няма агресия на Запада.
Комедията - да ни викат в казарма - приключи отдавна - някъде 2000 година закрихме тази безполезна структура или - каквото е там.
21:43 22.09.2025
6 нннн
21:43 22.09.2025
7 Путин
Коментиран от #29
21:43 22.09.2025
8 Статистик
21:44 22.09.2025
9 Талю Банков Петков
21:44 22.09.2025
10 Стенли
Коментиран от #20
21:44 22.09.2025
12 демократ
21:45 22.09.2025
13 Молотов
До коментар #4 от "Е,и кво,":Всички любители на блатото трябва да бъдат депортирани в родното си блато; блатото трябва да бъде обичано в блатото.
Коментиран от #32
21:45 22.09.2025
14 Тази не си пие редовно хапчетата за глав
21:45 22.09.2025
15 Путин кога ше ви отреже главите
21:45 22.09.2025
16 Помак
21:46 22.09.2025
17 Путин няма полезен ход.
Ако загуби, следва разпад на РФ, но по бързо!
Коментиран от #23, #38
21:47 22.09.2025
18 Лопата Орешник
Коментиран от #25
21:47 22.09.2025
19 Ердоган
21:47 22.09.2025
20 Копеи не философствай!
До коментар #10 от "Стенли":Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Марш!
21:49 22.09.2025
21 Луганск
МИГ-31 е изключителен уникален самолет!
За 50 години от своето съществуване нито една държава в света не е успяла да направи нещо подобно!
Летящ щаб, прехващач, ракетоносец за работа по наземни цели, сателитен убиец – и като цяло всичко, на което фантазията е способна, може да бъде изпробвано на МиГ-31.
Тежък баражиращ прехващач!
На първо място обаче МиГ-31 е пазител на въздушните граници на страната ни и именно в тази роля той е най – ценен, защото в света все още няма самолет, способен поне достойно да избяга от този прехващач.
НАТО ще свърши! Западният свят, САЩ вече умират!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #33
21:50 22.09.2025
22 Разбира се, че е невъзможно
(Двама полски тракториста)
21:50 22.09.2025
23 Пора
До коментар #17 от "Путин няма полезен ход.":Путинова русия си отива.
21:50 22.09.2025
24 Жоро
Коментиран от #30
21:51 22.09.2025
25 Не се изнервяй
До коментар #18 от "Лопата Орешник":Хапни киселото млекце и лягай! Утре пак ще драскаш!
Коментиран от #49
21:52 22.09.2025
26 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
21:53 22.09.2025
27 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
21:53 22.09.2025
28 СМЕЕЕХ
21:54 22.09.2025
29 да бе да
До коментар #7 от "Путин":Вярвай си! Европа вече е ужасно мръсна, пълна с пета колона араби и икономически западнала! В Русия само се грижат за своето население!
21:54 22.09.2025
30 Какво
До коментар #24 от "Жоро":Е станало в Италия? Нищо не прочетох от нашите печатари на новини.
Коментиран от #35
21:54 22.09.2025
31 Мда
Млъкни, скрои се и харчи парите дето мъжо ти прави от търговията с Русия
21:54 22.09.2025
32 Инна
До коментар #13 от "Молотов":Трябва да формулирате ясно мислите си.
„До всички любители на блатата“ – имате ли предвид естонците и по-специално Кая Калас?
Известно е, че естонците наистина се гордеят със своите блата, които покриват почти една четвърт от територията на страната.
21:55 22.09.2025
34 Съдията
21:56 22.09.2025
35 Жоро
До коментар #30 от "Какво":Всеки трябва да има X иначе е неинформиран.
21:57 22.09.2025
36 Уса
21:57 22.09.2025
37 Камчия е РУСКА завинаги!
21:59 22.09.2025
38 да бе
До коментар #17 от "Путин няма полезен ход.":А ЕС самостоятелно си прави самоубийствени ходове! Без руски газ(вече няма работеща икономика!), "зелена сделка", имигрантска политика и накрая "превъоръжаване"! Докога трябва народите в Европа да търпят крадците от ЕК в ЕС неизбрани от никого!!!?
22:00 22.09.2025
39 Хаха
22:01 22.09.2025
40 Ами
американските части скоро да напуснат определени тритории в Европа.
Какво да се прави ... На американците не им се мре заради европейците :)
Коментиран от #45
22:01 22.09.2025
41 Хаха
Да, колко пъти това е проработило!...
22:03 22.09.2025
42 Смешник
22:03 22.09.2025
45 абе
До коментар #40 от "Ами":Той Тръмп да спре всякаква "неплатена" помощ за Украйна и войната си идва до естествен край! Дали това на плаши "коалицията на желаещите"?
22:05 22.09.2025
46 Патка Калас
22:06 22.09.2025
47 Ама
22:09 22.09.2025
48 Адмирации
22:09 22.09.2025
49 П унде
До коментар #25 от "Не се изнервяй":Що, ти утре няма ли да драскаш или бай Соро вече подарък ги дава центаците?
22:13 22.09.2025
50 шаа
22:13 22.09.2025