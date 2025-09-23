Франция, Белгия и още пет европейски страни признаха държавата Палестина

На конференция в централата на ООН в Ню Йорк, ден след като Великобритания, Канада, Португалия и Австралия признаха Държавата Палестина, техният пример беше последван от Франция и още редица държави, сред които Белгия, Малта, Монако, Люксембург, Андора и Сан Марино, обобщават световните агенции.

В речта си при откриването на конференцията френският президент Еманюел Макрон заяви: "Ние сме тук, защото е настъпило времето. Дошло е времето да освободим заложниците, държани от „Хамас“. Дошло е времето да спрем войната, бомбардировките в Газа, кланетата и бягството на населението. Дошло е времето, защото нуждата от спешни действия е навсякъде“, предаде Франс прес.

„Истината е, че носим колективна отговорност за това, че досега не успяхме да изградим справедлив и траен мир в Близкия изток“, каза той. „Това стана очевидно за нас на 7 октомври 2023 г., когато израелският народ претърпя най-тежкия терористичен атентат в своята история. Варварството на „Хамас“ и на онези, които бяха съучастници в това клане, шокира Израел и света. 7 октомври е все още болезнена рана за израелската душа, както и за съзнанието на целия свят. Ние осъждаме това варварство без никакви нюанси, защото нищо, никога, никъде не може да оправдае прибягването до тероризъм. Днес мислим за жертвите и техните семейства. Изразяваме съчувствието си към израелците и изискваме преди всичко всички заложници, които все още са задържани от Хамас, да бъдат освободени без никакви условия“, подчерта Макрон.

„Никога няма да престанем да водим екзистенциална борба срещу антисемитизма. Като французи, ние познаваме жестокостта на тероризма“, добави той.

„В този момент Израел продължава военните си операции в Газа с обявената цел да унищожи „Хамас“. Но продължава да бъде унищожаван животът на стотици хиляди хора, разселени, ранени, гладуващи, травматизирани. В момент, в който „Хамас“ е значително отслабен и преговорите за трайно примирие остават най-сигурния начин за освобождаването на заложниците. Нищо, абсолютно нищо не оправдава продължаването на войната в Газа. Нищо. Напротив, всичко налага да се сложи край на войната сега, след като не е било направено по-рано, за да се спаси живота на хората“, заяви Макрон.

„Съществува решение, което да прекъсне цикъла на войната и унищожението. Това е признаването на другия, на неговата легитимност, на неговата човечност, на неговото достойнство. Нека и едните, и другите отворят очите си и видят човешки лица там, където войната е поставила маската на врага или чертите на мишена. Това е признаването, че израелците и палестинците живеят в двойна самота“, добави той.

„Трябва да направим всичко възможно, за да запазим самата възможност за решение с две държави, Израел и Палестина, живеещи в мир и сигурност един до друг. Времето е дошло. Ето защо, вярна на историческия ангажимент на моята страна в Близкия изток за мир между израелския и палестинския народ, заявявам, че Франция днес признава държавата Палестина“, подчерта Макрон.

„Да, дошло е времето да се сложи край на войната в Газа, на кланетата, на смъртта, веднага. Спешността ни го налага. Дошло е времето Израел да живее в мир и сигурност, от Галилея до Червено море, през Мъртво море, езерото Тибериада и Йерусалим. Дошло е времето никъде повече да не се обсъжда съществуването на Държавата Израел и то да се приеме за даденост. Дошло е времето да се възстанови справедливостта към палестинския народ и да се признае Държавата Палестина, като брат и съсед, в Газа и на Западния бряг, и в Йерусалим. Дошло е времето да се изгони от тази земя грозното лице на тероризма и да се изгради мир“, заяви Макрон.

По време на конференцията той каза и, че Франция е готова да поеме ангажимент и да допринесе за възстановяването и стабилността на Газа след края на войната в ивицата.

Следващата стъпка е установяване на преходна власт, която да обединява сили за сигурност и младото население в Газа, които с помощта на международната общност да разоръжат "Хамас", заяви Макрон, цитиран в кореспонденция на БТА от Ню Йорк. Той уточни и, че Франция е готова да даде своя принос по въпроса. Макрон допусна възможността Съветът за сигурност на ООН да разположи мисия в Газа, която също да работи по постигането и укрепването на мира в анклава.

Макрон поясни, че откриване на посолство на Франция в една бъдеща палестинска държава ще бъде подчинено на условието да бъдат освободени заложниците, държави в Газа, допълва Франс прес.

На конференцията, на която говори френският лидер, участваха лидери от над 140 страни, отбелязват Асошиейтед прес и Ройтерс.

САЩ, основен съюзник на Израел, разкритикуваха решението на още страни да признаят Държавата Палестина. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит нарече това „награда за „Хамас“.

Във Франция лидерката на крайната десница „Национален сбор“ Марин Льо Пен заяви, че Макрон допуска сериозна грешка и че той признава не Палестина, а „Хамастан“.

Саудитска Арабия определи решението на Макрон като „историческо“.

Конференцията в централата на ООН в Ню Йорк беше по инициатива на Макрон и съпредседателствана от него и от Саудитска Арабия. Тя последва месеци на интензивна дипломация, която позволи в Общото събрание на ООН със смазващо мнозинство да се приеме текст в подкрепа на една бъдеща палестинска държава, но от която недвусмислено ще бъде изключен „Хамас“.

Във форума не участва лично палестинският президент Махмуд Абас, който беше лишен от виза от САЩ. Той се включи чрез видеоконферентна връзка и подчерта, че „Хамас“ няма да има никаква роля в управлението на палестинската държава и че всички въоръжени палестински движения трябва да предадат оръжията си на палестинската автономна власт. Абас също така осъди атаката от 7 октомври 2023 г.

На конференцията испанският премиер Педро Санчес призова Държавата Палестина да стане пълноправен член на ООН. А Египет обяви, че ще домакинства на конференция за възстановяване на Газа, веднага щом там влезе в сила прекратяване на огъня.

В този контекст се очаква речта на израелския премиер Бенямин Нетаняху пред Общото събрание на ООН. Той ще я произнесе в петък. В неделя Нетаняху заяви, че няма да има палестинска държава и заплаши да разшири заселническите дейности на Западния бряг. Двамата крайнодесни министри от правителството на Нетаняху Бецалел Смотрич и Итамар Бен Гвир призоваха дори за анексиране на тази окупирана палестинска територия.

"Не трябва да се чувстваме сплашени от риска от наказания“, подчерта обаче на конференцията генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, цитиран от Франс прес.

Той призова за незабавно спиране на огъня и незабавно освобождаване на заложниците в Газа, се казваше в кореспонденция на БТА от Ню Йорк. Гутериш приветства усилията, мерките и плановете на държавите, които се стремят да намерят решение на израелско-палестинския конфликт. "Нищо не може да оправдае колективното наказание за палестинския народ, нито която и да било форма на етническо прочистване", заяви той. "Държавността за палестинците е право, а не награда", подчерта той. "Ако няма две държави, няма да има и мир", добави генералният секретар на ООН. "Призовавам ви да направите всичко възможно, за да подкрепите решението за мирно съществуване на две държави", заключи Гутериш.

Докато Макрон оповестяваше в Ню Йорк, че Франция признава Държавата Палестина, пред кметствата на около 100 френски града беше разпънато палестинското знаме, предаде Франс прес

А в съседна Италия, която на този етап не се присъединява към признаването на Държавата Палестина, вчера имаше общонационална стачка в подкрепа на палестинците от Газа, която се изрази в парализа на транспорта, в многохилядни шествия в цялата страна, в нахлуване по гари, пристанища и блокиране на ключови пътища, заради което се стигна и до сблъсъци между демонстрантите и силите на реда, обобщават италиански медии, сред които АНСА и „Ти Джи Ком 24“.