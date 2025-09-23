Ердоган ще обсъжда с Тръмп доставките на изтребители F-35 и F-16

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че планира да обсъди с американския си колега Доналд Тръмп въпроса за доставките на изтребители F-35 и F-16, предава News.bg.

„По време на предишния мандат, когато на г-н Тръмп беше зададен този въпрос, той отговори, че Турция е платила за тези F-35, но не ги е получила. Вие не ги давате. Той каза това пред пресата“, припомни Ердоган в интервю за телевизия Fox News.

„И сега ще водим отново преговори по този въпрос. Очакваме Съединените щати също да направят необходимото както по отношение на F-35, така и по отношение на F-16 - тяхното производство, техническо обслужване и т.н.“, допълни турският президент.

Турция беше изключена от програмата за разработка на F-35 през 2019 г., след като закупи от Русия зенитно-ракетни комплекси С-400. Анкара произвеждаше част от компонентите - елементи на фюзелажа и някои системи за изтребителите.

Американската страна заяви, че връщането на Турция в програмата е възможно единствено при условие, че тя се откаже от С-400.