Ердоган ще обсъжда с Тръмп доставките на изтребители F-35 и F-16

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че планира да обсъди с американския си колега Доналд Тръмп въпроса за доставките на изтребители F-35 и F-16, предава News.bg.
„По време на предишния мандат, когато на г-н Тръмп беше зададен този въпрос, той отговори, че Турция е платила за тези F-35, но не ги е получила. Вие не ги давате. Той каза това пред пресата“, припомни Ердоган в интервю за телевизия Fox News.
„И сега ще водим отново преговори по този въпрос. Очакваме Съединените щати също да направят необходимото както по отношение на F-35, така и по отношение на F-16 - тяхното производство, техническо обслужване и т.н.“, допълни турският президент.
Турция беше изключена от програмата за разработка на F-35 през 2019 г., след като закупи от Русия зенитно-ракетни комплекси С-400. Анкара произвеждаше част от компонентите - елементи на фюзелажа и някои системи за изтребителите.
Американската страна заяви, че връщането на Турция в програмата е възможно единствено при условие, че тя се откаже от С-400.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гърците ще ги изринат.
Коментиран от #7, #10
07:15 23.09.2025
2 Pyccкий Карлик 😄
Израел никога няма да позволи Турция да има F-35 👍
07:18 23.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 фъ-16 трета ръка втори капитален ремонт
08:06 23.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Супер сделка
08:14 23.09.2025
7 тебе
До коментар #1 от "Гърците ще ги изринат.":вече са те изринали на капъкуле
08:16 23.09.2025
8 ПЕТАР
08:29 23.09.2025
9 Значи
08:34 23.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 факуса
08:39 23.09.2025