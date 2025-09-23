Новини
Свят »
Турция »
Ердоган ще обсъжда с Тръмп доставките на изтребители F-35 и F-16

23 Септември, 2025 07:10 851 11

  • ердоган-
  • тръмп-
  • изтребители-
  • f-35-
  • f-16

Турция настоява за изпълнение на ангажиментите на САЩ по военната програма

Ердоган ще обсъжда с Тръмп доставките на изтребители F-35 и F-16 - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че планира да обсъди с американския си колега Доналд Тръмп въпроса за доставките на изтребители F-35 и F-16, предава News.bg.

„По време на предишния мандат, когато на г-н Тръмп беше зададен този въпрос, той отговори, че Турция е платила за тези F-35, но не ги е получила. Вие не ги давате. Той каза това пред пресата“, припомни Ердоган в интервю за телевизия Fox News.

„И сега ще водим отново преговори по този въпрос. Очакваме Съединените щати също да направят необходимото както по отношение на F-35, така и по отношение на F-16 - тяхното производство, техническо обслужване и т.н.“, допълни турският президент.

Турция беше изключена от програмата за разработка на F-35 през 2019 г., след като закупи от Русия зенитно-ракетни комплекси С-400. Анкара произвеждаше част от компонентите - елементи на фюзелажа и някои системи за изтребителите.

Американската страна заяви, че връщането на Турция в програмата е възможно единствено при условие, че тя се откаже от С-400.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гърците ще ги изринат.

    3 7 Отговор
    Нали си купи Евнухфайтвр пт ГеЙрмания бе какви ф-35.

    Коментиран от #7, #10

    07:15 23.09.2025

  • 2 Pyccкий Карлик 😄

    3 9 Отговор
    Смешник....
    Израел никога няма да позволи Турция да има F-35 👍

    07:18 23.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 фъ-16 трета ръка втори капитален ремонт

    1 3 Отговор
    за 60 годишния му юбилей ще има доставка

    08:06 23.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Супер сделка

    2 1 Отговор
    Плащане сега, доставки - след края на войната.

    08:14 23.09.2025

  • 7 тебе

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гърците ще ги изринат.":

    вече са те изринали на капъкуле

    08:16 23.09.2025

  • 8 ПЕТАР

    2 4 Отговор
    Ердоган го бива в едно.Да сваля руски самолети с ефки.

    08:29 23.09.2025

  • 9 Значи

    5 2 Отговор
    САЩ системно си мамят клиентите с тези самолети! Събират парите, после доставка йок. И с нас така. А ние даже не сме купували нищо от Русия.

    08:34 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 факуса

    0 3 Отговор
    ха ха нали собствени произвеждаха,и в арабското нато ще бъдат,много столове нареди ердогъз та скоро може на земята или в нея,путин го спаси веднъж ама втори път нема

    08:39 23.09.2025

