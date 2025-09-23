САЩ, Южна Корея и Япония изразиха загриженост за Тайван и Южнокитайско море

Външните министри на Южна Корея, Япония и Съединените щати изразиха загриженост относно все по-честите дестабилизиращи действия около Тайван, съобщава Ройтерс след тяхната среща вчера, предава БТА.

Тримата лидери декларираха и силното си несъгласие с „незаконните морски претенции“ в Южнокитайско море и опитите за налагането им.

В изявлението не се споменава конкретно Китай, но то идва на фона на нарастващото напрежение между Пекин и Вашингтон и неговите съюзници относно спорното Южнокитайско море.

Китай претендира за почти цялото Южнокитайско море, което се припокрива с изключителните икономически зони на Бруней, Индонезия, Малайзия, Филипините и Виетнам. Спорове относно собствеността върху определени острови остават неразрешени от години.

В съвместното изявление се отбелязва, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио, южнокорейският външен министър Чо Хюн и японският външен министър Такеши Ивая са обсъдили постоянния ангажимент на трите страни за прекратяване на ядрената програма на Северна Корея.