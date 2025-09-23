Новини
Мирошник: Украйна използва атаки по Русия, за да получи пари от Запада
Мирошник: Украйна използва атаки по Русия, за да получи пари от Запада

23 Септември, 2025 11:16

Киев използвал удари по Русия, за да компенсира загубите на фронта, според руския дипломат

Мирошник: Украйна използва атаки по Русия, за да получи пари от Запада - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Киевският режим компенсира неуспехите си на бойното поле с атаки на територията на Русия, опитвайки се да демонстрира потенциал за действия, за които Западът трябва да му плати, заяви посланикът на руското външно министерство Родион Мирошник пред вестник Известия, предава Фокус.

Според него от 8 до 14 септември Русия е била ударена от най-голям брой удари във фронтовата зона, като броят на ударите по граждански цели е достигнал почти 600 на ден. От 15 до 21 септември този брой е намалял до 460 на ден. В сравнение с пролетта, атаките почти се е удвоили.

„Защото Украйна днес иска фантастични суми, а за това те трябва да създадат определен победоносен фон, да покажат, че имат потенциал за действия, за които Западът трябва да плати“, посочва Мирошник.

Според него подобни атаки от страна на Киев само подчертават, че „Украйна получава удари на бойното поле и, губейки, се опитва по всякакъв начин да компенсира това с използване на забранени методи“.


  • 1 Последния Софиянец

    27 10 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години.

    Коментиран от #7, #11, #17, #19, #27

    11:17 23.09.2025

  • 2 Брей

    20 5 Отговор
    ...какво откритие!!!

    11:17 23.09.2025

  • 3 Кой

    2 3 Отговор
    както е свикнал да мисли , това казва !

    11:19 23.09.2025

  • 4 Ти да видиш

    13 17 Отговор
    Щото Русия само по фронтовата линия гърми.

    Коментиран от #34

    11:20 23.09.2025

  • 5 си дзън

    12 20 Отговор
    Русията трябва да се тупа като брашнян чувал, до скъсване на чувала.

    11:20 23.09.2025

  • 6 Баце ЕООД

    8 8 Отговор
    Каква невероятна и неочаквана новина..

    11:20 23.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 град КОЗЛОДУЙ

    0 4 Отговор
    Там на дувара, ме гонят да ме мъдръсат ,бай Амет чобанина и Мюмюн козаря и Стамат магаренцето, Иван нересчето, Данчо пръченцето, Стоян папурчето и 40-римляни от Лом. Хастара ми стана o60,като самосвал съм ,я се опитвам да пусна гълъбче, и съм оцветил пейзажа.

    11:24 23.09.2025

  • 9 МиZирки сър, 4хилядници !

    9 13 Отговор
    Всеки ден ли ще четем какво е казал този opк ?!

    11:25 23.09.2025

  • 10 смешни руски наглеци

    10 15 Отговор
    русия през цялата война бомбардира граждански обекти, болници и училища, а плаче сега?!?

    11:25 23.09.2025

  • 11 Браво!

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По добре да плащаме пари ,от колкото да оставим руските агресори да навлязат и в България!

    11:26 23.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 !!!?

    9 9 Отговор
    Кремълската фашистка хунта непрекъснато вика "дръжте крадеца"...!!!?

    11:37 23.09.2025

  • 14 Чики-Рики

    6 9 Отговор
    Тоя ,,Зеления,, наистина ще подпали 3-та Световна война,с тези дронове,дето ги пуска насам и натам из Европа (Полша, Румъния, сега Дания, Швеция ).... Нали никой не се съмнява ,кой стои зад тези провокации?!

    11:38 23.09.2025

  • 15 Пепо

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Има по- добри решения отколкото да умират украинци всеки ден.
    Даваш пари за за умират хора- безумие.
    Помисли така да спреш войната. В тази насока мисли.
    Ако имаш разум!
    Дали имаш?

    Коментиран от #16, #35

    11:39 23.09.2025

  • 16 да свалим гащи?

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "Пепо":

    Кво предлагаш? Да свалим гащи и да оставим руските фашисти да прегазят Украйна?!?

    Коментиран от #18, #21, #28, #32

    11:42 23.09.2025

  • 17 Тъп Глупънсбъркър

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма страшно инфлацията ще ги изяде. Държавните борчове не се плащат, а се обезценяват посредством инфлация, а инфлацията както добре е известно е "натискът на паричната маса върху стоката". Няма по-лесен начин да се ускори инфлацията от този да се теглят кредити, с които да се плащат заплатите на служители, които не произвеждат и един пирон даже или на военни и военно прозиводство за барут и снаряди, защото когато тези хора заедно с теб , който примерно произвеждаш домати, си получите заплатите вие няма да отидете в магазина за да си купите снаряд или барут, а ще искате да си купите със заплатите си домати и те ще струват вече двойно по-скъпо защото вие произвеждате домати за пазара , но другия човек произвежда снаряди, които на вас не ви трябват , но трябват на политиците. Така че не бери грижа за държавните борчове ами за себе си се притеснявай, защото ако тези юнаци успеят да предизвикат война теб и мен ще ни мобилизират и ще ни изпратят с гол г ... з таралежи да мачкаме , а те ще си стоят в кабинетите докато парите станат на шума, мобилизираните се сдобият с "дървени костюми" , а държавните борчове се обезценят и тогава те ще излязат от кабинетите си за да създават една нова държава , една нова република, една нова ценностна система, като естествено тези , които вече ги няма ще бъдат обявени за изкупителна жертва, като на някои от тях бъдат направени паметници, на които ще пъчат, държат речи и ще се пенявят, а новите поданици ще носят цветя преди

    Коментиран от #23, #24

    11:43 23.09.2025

  • 18 Епа

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "да свалим гащи?":

    Нали уж печелят, дори бият.. Все сваляш гащи, ти.. То не е интересно вече

    11:47 23.09.2025

  • 19 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да, буля Желязкова я чака справедлив Народен съд...... А пък чета ,че професор мишка казал че при избори кликата на тиквата пак ще спечели.... А пък в Труд чета, че натовците усилено вкарва ли е войски в Румъния, даже някой били угишли в Одеса- Дали е така предстои да видим..... Въобще живеем в много шантаво време...

    11:49 23.09.2025

  • 20 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Важното е,че идва ред и на жълтопаветната измет да я подкарат на фронта в Украйна.Тъкмо територията да се поизчисти от насъбралата се мрша!

    11:53 23.09.2025

  • 21 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "да свалим гащи?":

    Интересно ти какво предлагаш..., а свалянето на гащите е въпрос на тактика и стратегия..... А в прегазването на покрайна Не виждам нищо лошо, заслужават си го....

    11:54 23.09.2025

  • 22 Ццц

    3 0 Отговор
    Палячото е отчаян и достатъчно долен, за да извърши всякакви пакости. Когато човекът е 0, моралът е 0, просто трябва да му се тегли ножа, за да страдат другите

    11:55 23.09.2025

  • 23 Още новини от Украйна

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тъп Глупънсбъркър":

    Държавните заеми се изплащат с лесно.Прибират се всички активи на кредитополучателя в случая РБ ,а може да се лиши от територия когато активите не са достатъчни.Никой няма да опрости заеми на такава смешна държавица като Бг

    11:56 23.09.2025

  • 24 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тъп Глупънсбъркър":

    Вероятно си прав....

    Коментиран от #26

    11:58 23.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Защо триете коментарите

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Европеец":

    така ли се защитават мирните инициативи ва Путлер?!?!!

    11:59 23.09.2025

  • 27 Сесесере

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С кеф ще плащам данъци за това оръжие, като знам, че русофилите също ще плащат! Щото се натискат да живеят в прогнилия запад!

    12:00 23.09.2025

  • 28 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "да свалим гащи?":

    💩 ти още лине си разбрал че фашистите са в Бандеростан и трябва да бъдат дефашизирани.

    12:09 23.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Весел Патиланец

    2 2 Отговор
    Еййй, как пък не превзехте поне донбас за 10г - да ви имам и "руЗката армия, третая в Украйна, след украинската и С.Корейската" ;-))))!
    Да здравствует многовходовое джудже!

    12:16 23.09.2025

  • 31 Бай Ганьо

    4 1 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    12:21 23.09.2025

  • 32 Пепо

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "да свалим гащи?":

    Драги ми смехурко,
    Не си разбрал добре понеже мислиш бавно. Никъде не е написано украинците да свалят гащи. Спиране на войната е прекратяване на бойните действия.
    Явно за теб и медицината вече не помага

    12:36 23.09.2025

  • 33 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Да бе тия вместо да пукат в тяхна територия по врага, те стрелят по столицата, сигурно се опитват да тряснат путин на шано

    12:38 23.09.2025

  • 34 Герп боклуци

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ти да видиш":

    Те поне не просят от цял свят пари, могат да си стрелят и по облаците ако сакат

    12:39 23.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пинокио

    2 0 Отговор
    Характерно за рашистите и руските тротинетки е, че брутално изопачават фактите (лъжат безочливо и елементарно)

    13:02 23.09.2025

