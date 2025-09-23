Мирошник: Украйна използва атаки по Русия, за да получи пари от Запада

Киевският режим компенсира неуспехите си на бойното поле с атаки на територията на Русия, опитвайки се да демонстрира потенциал за действия, за които Западът трябва да му плати, заяви посланикът на руското външно министерство Родион Мирошник пред вестник Известия, предава Фокус.
Според него от 8 до 14 септември Русия е била ударена от най-голям брой удари във фронтовата зона, като броят на ударите по граждански цели е достигнал почти 600 на ден. От 15 до 21 септември този брой е намалял до 460 на ден. В сравнение с пролетта, атаките почти се е удвоили.
„Защото Украйна днес иска фантастични суми, а за това те трябва да създадат определен победоносен фон, да покажат, че имат потенциал за действия, за които Западът трябва да плати“, посочва Мирошник.
Според него подобни атаки от страна на Киев само подчертават, че „Украйна получава удари на бойното поле и, губейки, се опитва по всякакъв начин да компенсира това с използване на забранени методи“.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #11, #17, #19, #27
11:17 23.09.2025
2 Брей
11:17 23.09.2025
3 Кой
11:19 23.09.2025
4 Ти да видиш
Коментиран от #34
11:20 23.09.2025
5 си дзън
11:20 23.09.2025
6 Баце ЕООД
11:20 23.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 град КОЗЛОДУЙ
11:24 23.09.2025
9 МиZирки сър, 4хилядници !
11:25 23.09.2025
10 смешни руски наглеци
11:25 23.09.2025
11 Браво!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По добре да плащаме пари ,от колкото да оставим руските агресори да навлязат и в България!
11:26 23.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 !!!?
11:37 23.09.2025
14 Чики-Рики
11:38 23.09.2025
15 Пепо
До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Има по- добри решения отколкото да умират украинци всеки ден.
Даваш пари за за умират хора- безумие.
Помисли така да спреш войната. В тази насока мисли.
Ако имаш разум!
Дали имаш?
Коментиран от #16, #35
11:39 23.09.2025
16 да свалим гащи?
До коментар #15 от "Пепо":Кво предлагаш? Да свалим гащи и да оставим руските фашисти да прегазят Украйна?!?
Коментиран от #18, #21, #28, #32
11:42 23.09.2025
17 Тъп Глупънсбъркър
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма страшно инфлацията ще ги изяде. Държавните борчове не се плащат, а се обезценяват посредством инфлация, а инфлацията както добре е известно е "натискът на паричната маса върху стоката". Няма по-лесен начин да се ускори инфлацията от този да се теглят кредити, с които да се плащат заплатите на служители, които не произвеждат и един пирон даже или на военни и военно прозиводство за барут и снаряди, защото когато тези хора заедно с теб , който примерно произвеждаш домати, си получите заплатите вие няма да отидете в магазина за да си купите снаряд или барут, а ще искате да си купите със заплатите си домати и те ще струват вече двойно по-скъпо защото вие произвеждате домати за пазара , но другия човек произвежда снаряди, които на вас не ви трябват , но трябват на политиците. Така че не бери грижа за държавните борчове ами за себе си се притеснявай, защото ако тези юнаци успеят да предизвикат война теб и мен ще ни мобилизират и ще ни изпратят с гол г ... з таралежи да мачкаме , а те ще си стоят в кабинетите докато парите станат на шума, мобилизираните се сдобият с "дървени костюми" , а държавните борчове се обезценят и тогава те ще излязат от кабинетите си за да създават една нова държава , една нова република, една нова ценностна система, като естествено тези , които вече ги няма ще бъдат обявени за изкупителна жертва, като на някои от тях бъдат направени паметници, на които ще пъчат, държат речи и ще се пенявят, а новите поданици ще носят цветя преди
Коментиран от #23, #24
11:43 23.09.2025
18 Епа
До коментар #16 от "да свалим гащи?":Нали уж печелят, дори бият.. Все сваляш гащи, ти.. То не е интересно вече
11:47 23.09.2025
19 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да, буля Желязкова я чака справедлив Народен съд...... А пък чета ,че професор мишка казал че при избори кликата на тиквата пак ще спечели.... А пък в Труд чета, че натовците усилено вкарва ли е войски в Румъния, даже някой били угишли в Одеса- Дали е така предстои да видим..... Въобще живеем в много шантаво време...
11:49 23.09.2025
20 Сатана Z
11:53 23.09.2025
21 Европеец
До коментар #16 от "да свалим гащи?":Интересно ти какво предлагаш..., а свалянето на гащите е въпрос на тактика и стратегия..... А в прегазването на покрайна Не виждам нищо лошо, заслужават си го....
11:54 23.09.2025
22 Ццц
11:55 23.09.2025
23 Още новини от Украйна
До коментар #17 от "Тъп Глупънсбъркър":Държавните заеми се изплащат с лесно.Прибират се всички активи на кредитополучателя в случая РБ ,а може да се лиши от територия когато активите не са достатъчни.Никой няма да опрости заеми на такава смешна държавица като Бг
11:56 23.09.2025
24 Европеец
До коментар #17 от "Тъп Глупънсбъркър":Вероятно си прав....
Коментиран от #26
11:58 23.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Защо триете коментарите
До коментар #24 от "Европеец":така ли се защитават мирните инициативи ва Путлер?!?!!
11:59 23.09.2025
27 Сесесере
До коментар #1 от "Последния Софиянец":С кеф ще плащам данъци за това оръжие, като знам, че русофилите също ще плащат! Щото се натискат да живеят в прогнилия запад!
12:00 23.09.2025
28 Абе
До коментар #16 от "да свалим гащи?":💩 ти още лине си разбрал че фашистите са в Бандеростан и трябва да бъдат дефашизирани.
12:09 23.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Весел Патиланец
Да здравствует многовходовое джудже!
12:16 23.09.2025
31 Бай Ганьо
12:21 23.09.2025
32 Пепо
До коментар #16 от "да свалим гащи?":Драги ми смехурко,
Не си разбрал добре понеже мислиш бавно. Никъде не е написано украинците да свалят гащи. Спиране на войната е прекратяване на бойните действия.
Явно за теб и медицината вече не помага
12:36 23.09.2025
33 ООрана държава
12:38 23.09.2025
34 Герп боклуци
До коментар #4 от "Ти да видиш":Те поне не просят от цял свят пари, могат да си стрелят и по облаците ако сакат
12:39 23.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пинокио
13:02 23.09.2025