Киевският режим компенсира неуспехите си на бойното поле с атаки на територията на Русия, опитвайки се да демонстрира потенциал за действия, за които Западът трябва да му плати, заяви посланикът на руското външно министерство Родион Мирошник пред вестник Известия, предава Фокус.

Според него от 8 до 14 септември Русия е била ударена от най-голям брой удари във фронтовата зона, като броят на ударите по граждански цели е достигнал почти 600 на ден. От 15 до 21 септември този брой е намалял до 460 на ден. В сравнение с пролетта, атаките почти се е удвоили.

„Защото Украйна днес иска фантастични суми, а за това те трябва да създадат определен победоносен фон, да покажат, че имат потенциал за действия, за които Западът трябва да плати“, посочва Мирошник.

Според него подобни атаки от страна на Киев само подчертават, че „Украйна получава удари на бойното поле и, губейки, се опитва по всякакъв начин да компенсира това с използване на забранени методи“.