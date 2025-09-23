Тръмп на среща със Зеленски: НАТО да сваля руски самолети! Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Москва след инвазията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес след срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски в централата на ООН в Ню Йорк, че смята, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" след срещата с украинския президент Тръмп добави, че ще продължи да доставя оръжия на военния алианс, "с които НАТО да прави каквото иска".

От своя страна в кратко изявление за журналисти преди срещата между двамата Зеленски каза, че основните теми на разговора му с Тръмп ще бъдат ситуацията на бойното поле, гаранциите за сигурност от страна на САЩ и търсенето на път към мира.

Преди това украинският президент каза също, че на срещата си с Тръмп се надява да получи потвърждение за обещаните гаранции за сигурност. Според Зеленски Украйна и европейските ѝ партньори са подготвили рамка за тези гаранции - такава, която Европа е готова да приеме, при условие че получи подкрепа от САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп смята, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство.

Според кореспондент на Укринформ в Ню Йорк, Тръмп е направил тези коментари пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.

На въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство, Тръмп отговори: "Да!"

На въпроса за новини относно комуникацията с руския президент Владимир Путин и дали продължава да вярва на руския лидер, Тръмп отговори: "Ще ви кажа след около месец".

Американският президент също не даде пряк отговор на въпроса дали планира да предостави на Украйна гаранции за сигурност заедно с европейските съюзници, като отбеляза, че е твърде рано да отговори на този въпрос.

Украинският президент Володимир Зеленски описа разговорите си с американския си колега Доналд Тръмп в Ню Йорк като "много добри и конструктивни". Основните теми включваха ситуацията на бойното поле и спада на руската икономика.

Украинският лидер заяви това по време на пресконференция в Ню Йорк след срещата си с Тръмп, съобщава кореспондент на Укринформ.

"Разговорът наистина беше много добър", отбеляза Зеленски.

Според него лидерите са обсъдили контраофанзивата на Украйна в Донецка област, както и състоянието на руската икономика.

Зеленски посочи, че няма да разкрие всички подробности от разговора с Тръмп, но отбеляза, че той е бил "много конструктивен".

Украинският президент каза, че има общо разбиране, че Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурност на Украйна след края на войната, и добави, че американският лидер може да изиграе ролята на "решаващ фактор" за Киев, посочва Ройтерс.

"Всички ние разбираме, че президентът Тръмп е готов да предостави на Украйна гаранции за сигурност, след като тази война приключи", посочи Зеленски.