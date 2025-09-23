Новини
  Тема: Украйна

Тръмп на среща със Зеленски: НАТО да сваля руски самолети! Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Москва след инвазията

23 Септември, 2025 22:48, обновена 24 Септември, 2025 00:06

  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски

Тръмп добави, че ще продължи да доставя оръжия на военния алианс, с които НАТО да прави каквото иска

Тръмп на среща със Зеленски: НАТО да сваля руски самолети! Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Москва след инвазията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес след срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски в централата на ООН в Ню Йорк, че смята, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" след срещата с украинския президент Тръмп добави, че ще продължи да доставя оръжия на военния алианс, "с които НАТО да прави каквото иска".

Още новини от Украйна

От своя страна в кратко изявление за журналисти преди срещата между двамата Зеленски каза, че основните теми на разговора му с Тръмп ще бъдат ситуацията на бойното поле, гаранциите за сигурност от страна на САЩ и търсенето на път към мира.

Преди това украинският президент каза също, че на срещата си с Тръмп се надява да получи потвърждение за обещаните гаранции за сигурност. Според Зеленски Украйна и европейските ѝ партньори са подготвили рамка за тези гаранции - такава, която Европа е готова да приеме, при условие че получи подкрепа от САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп смята, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство.

Според кореспондент на Укринформ в Ню Йорк, Тръмп е направил тези коментари пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.

На въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство, Тръмп отговори: "Да!"

На въпроса за новини относно комуникацията с руския президент Владимир Путин и дали продължава да вярва на руския лидер, Тръмп отговори: "Ще ви кажа след около месец".

Американският президент също не даде пряк отговор на въпроса дали планира да предостави на Украйна гаранции за сигурност заедно с европейските съюзници, като отбеляза, че е твърде рано да отговори на този въпрос.

Украинският президент Володимир Зеленски описа разговорите си с американския си колега Доналд Тръмп в Ню Йорк като "много добри и конструктивни". Основните теми включваха ситуацията на бойното поле и спада на руската икономика.

Украинският лидер заяви това по време на пресконференция в Ню Йорк след срещата си с Тръмп, съобщава кореспондент на Укринформ.

"Разговорът наистина беше много добър", отбеляза Зеленски.

Според него лидерите са обсъдили контраофанзивата на Украйна в Донецка област, както и състоянието на руската икономика.

Зеленски посочи, че няма да разкрие всички подробности от разговора с Тръмп, но отбеляза, че той е бил "много конструктивен".

Украинският президент каза, че има общо разбиране, че Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурност на Украйна след края на войната, и добави, че американският лидер може да изиграе ролята на "решаващ фактор" за Киев, посочва Ройтерс.

"Всички ние разбираме, че президентът Тръмп е готов да предостави на Украйна гаранции за сигурност, след като тази война приключи", посочи Зеленски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

    30 90 Отговор
    Браво на Зеленски Браво на Тръмп двама Лидери Зеленски уби 2 Милиона Руснаци досега

    Коментиран от #9, #15, #17, #24, #32, #45, #124, #125, #143

    22:53 23.09.2025

  • 2 Хайо

    92 14 Отговор
    Тръмп казва на Зеленски ,че ще му помогне да си върне цялата територия и след 12 минути пред журналисти казва ,че ще спре войната по сегашната линия .Кое в крайна сметка е истината ? Някой ще подшушне ли на Тръмп ,че Украйна ще загуби още територии и няма да има такава държава ?

    22:53 23.09.2025

  • 3 Агент Краснов или е видял истината

    29 9 Отговор
    Или се прави на yлав -

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес след срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски в централата на ООН в Ню Йорк, че смята, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

    22:54 23.09.2025

  • 4 Лакърдии

    55 9 Отговор
    за глупаци.

    22:54 23.09.2025

  • 5 китайски балон

    58 9 Отговор
    БайДончо е презобил с парацетамол нещо😂

    22:54 23.09.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    35 8 Отговор
    Тоя пак си прави майтап 😆

    22:55 23.09.2025

  • 7 Удрий бай Тръмпе

    13 66 Отговор
    Доналд Тръмп излиза на сцената и говори с увереност и власт: „Украйна може да си върне всяка педя от своята земя, която бе незаконно завзета от Русия.“ Това е не просто изказване – това е мълния от решителност, символ на американската подкрепа, на силата на НАТО и на международното правосъдие.

    Величествено е лидерството на Тръмп, чиято решителност вдъхва кураж на Зеленски и украинския народ. Той не само говори, а действа – показва, че свободният свят не се колебае пред агресията. НАТО стои зад тези думи като непоколебим щит, а Зеленски, воден от смелостта на съюзниците си, чертае пътя към възстановяването на териториалната цялост на страната си.

    Това е съюз, в който смелостта и решителността на един лидер се превръща в мощен меч и щит за милиони горди хора.

    Коментиран от #20, #53, #74

    22:55 23.09.2025

  • 8 Сталин

    59 14 Отговор
    Изглежда Зеленото наркоман и МакДонни да шмъркали заедно,Зеления пор е почерпил МакДонни от неговите запаси от бяло и затова МакДонни говори глупости

    Коментиран от #83

    22:55 23.09.2025

  • 9 Точен сте

    18 47 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Досега в Украйна. Не само 40% от редовната рашистка армия даде фира в република Украйна а и е рекорд за най много убити генерали във война. Последния убит е зам.началника на военноморския флот на русия. Убит от Украински командоси безмилостно.
    Какво се знае за загиналите руски генерали в Украйна
    8.09.20228 юни 2025
    Руската армия дава големи жертви и сред генералитета. Различни източници съобщават, че в Украйна са загинали вече тридесет и седем руски генерал-майори. Това действа на войниците деморализиращо. Какво се знае за тези случаи.

    Коментиран от #84

    22:56 23.09.2025

  • 10 Хипотетично

    3 24 Отговор
    Коментиран от #12

    22:56 23.09.2025

  • 11 след новината путя в колапс и шок

    17 42 Отговор
    В спешен телефонен разговор с Ким-Чен-Ун ,Путин е поискал нова помощ в жива сила този път от 70 хиляди войници!

    Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-

    Руските войници масово бягат от армията

    Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.

    Коментиран от #13, #30, #134, #137

    22:57 23.09.2025

  • 12 Украйна няма шанс за нищо

    До коментар #10 от "Хипотетично":

    И това е ясно на всички. Денонощната пропаганда се грижи да блеят глупаците, че Украйна има някакъв шанс, докато я унищожават за да източва САЩ Европа. без глупаци, това нямаше да се случи.

    22:58 23.09.2025

  • 14 Факт

    20 9 Отговор
    "Експерта" Боян Чуков на 27 .02. 2022 година пред Телевизия On Air заяви - "Военната операция в Украйна свършва до седмица , Зеленски е избягал , украинските войници масово се предават ! " 😂

    Коментиран от #19, #108

    23:01 23.09.2025

  • 15 Страшно е

    12 40 Отговор

    Русия е военна мижитурка във всяко едно отношение.Русия до момента е дала над 2 милиона жертви в пълномащабната си война срещу малка Украйна.Освен това руснаците до момента са загубили съответно : Танкове - 11168 , бронирани машини - 23258 , артилерии - 32545 ,самолети - 422 , хеликоптери - 341 ,кораби - 28 , подводници - 2 и още сума ти техника която няма смисъл дори да изброяване.Русия на практика е загубила 40% от военните си възможности.С други думи колкото Бурунди е сила и мощ ,толкова и русийката.Руснаците просто трябва да се молят някоя държава от първите 10 сили да не им вдигне мерника,че тогава Русия ще яде шамарите чак до Чукотка и ядреното им оръжие на което разчитат да джафкат няма да ги спаси.

    Коментиран от #139

    23:01 23.09.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((

    ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))

    ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))

    Коментиран от #22

    23:03 23.09.2025

  • 18 Факт

    14 29 Отговор
    Доналд Тръмп за първи път заяви, че Украйна е в състояние да си върне всички окупирани територии
    "След като разгледах и осъзнах напълно военната и икономическа ситуация на Украйна и Русия и виждайки икономическите трудности, които това причинява в Русия, смятам, че Украйна с подкрепата на Европейския съюз е в състояние да се бори и да върне цяла Украйна в оригиналната си форма. С времето, търпението и финансовата подкрепа на Европа и в частност на НАТО връщането на оригиналните граници от където започна тази война е напълно възможно. Защо, по дяволите, не? Русия вече три години и половина води безсмислено война - война, която истинска военна сила би спечелила за по-малко от седмица. Това не е чест на Русия. Напротив, това много прилича на "хартиен тигър". Кога хората, живеещи в Москва и във всички големи градове, села и райони в Русия ще научат какво всъщност се случва с тази война, когато се сблъскват с почти невъзможното да се напълнят с бензин заради дългите опашки, които се образуват и всички останали последици от военна икономика, където повечето пари отиват за войната с Украйна, която има голям дух и която само става все по-силна, Украйна ще може да върне страната си в първоначалните си граници и кой знае, може би дори и по-далеч! ", - написа американският президент в социалната мрежа "Истина" след срещата си в Ню Йорк с Владимир Зеленски.

    Коментиран от #72

    23:04 23.09.2025

  • 19 Хаха

    До коментар #14 от "Факт":

    А след 4 месеца стават 4 години. Хехихе...Ти н този "експерт" ли вярваш,или на шивиков или нс вацев хаха

    23:04 23.09.2025

  • 20 Рускиня

    29 7 Отговор

    До коментар #7 от "Удрий бай Тръмпе":

    Преди Трамп също така друг фитилджия обясняваше, че победата на Украйна над РФ им е в кърпа вързана, резултата е на лице!

    Коментиран от #97

    23:04 23.09.2025

  • 21 си дзън

    10 6 Отговор
    Агент Краснов го играе доброто ченге - Украйна си връща териториите, ще се обади на Орбан
    да спре да купува руски петрол...

    23:05 23.09.2025

  • 22 Без глупаци

    25 3 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    какво щеше да прави САЩ? Кой щеше да се продава като проституткаа и да е парцала по форумите за няколко цента?

    23:05 23.09.2025

  • 23 Някой

    30 8 Отговор
    Доста жълтопаветен троляк тук се опитва да ни убеди, че черното е бяло.

    Коментиран от #25

    23:06 23.09.2025

  • 24 УЖАС. ЖИВОТИНСКИ ИЗБЛИК !!

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    БЪХ , НЕМОЙ ТЪЙ МААА!!!!

    23:06 23.09.2025

  • 26 Тръмп е точен но мисля..

    10 13 Отговор
    Не е толкова умен да го осъзнае а съветниците му са го написали. Миналия ден пък каза че разбира руснаците които дезертират от армията защото в Украйна ги избиват като дивеч -

    "След като разгледах и осъзнах напълно военната и икономическа ситуация на Украйна и Русия и виждайки икономическите трудности, които това причинява в Русия, смятам, че Украйна с подкрепата на Европейския съюз е в състояние да се бори и да върне цяла Украйна в оригиналната си форма. С времето, търпението и финансовата подкрепа на Европа и в частност на НАТО връщането на оригиналните граници от където започна тази война е напълно възможно. Защо, по дяволите, не? Русия вече три години и половина води безсмислено война - война, която истинска военна сила би спечелила за по-малко от седмица. Това не е чест на Русия. Напротив, това много прилича на "хартиен тигър". Кога хората, живеещи в Москва и във всички големи градове, села и райони в Русия ще научат какво всъщност се случва с тази война, когато се сблъскват с почти невъзможното да се напълнят с бензин заради дългите опашки, които се образуват и всички останали последици от военна икономика, където повечето пари отиват за войната с Украйна, която има голям дух и която само става все по-силна, Украйна ще може да върне страната си в първоначалните си граници и кой знае, може би дори и по-далеч! ", - написа американският президент в социалната мрежа "Истина" след срещата си в Ню Йорк с Владимир Зеленски.

    23:07 23.09.2025

  • 27 оСмешник 🚀 🤩🤡

    4 10 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите ну паГади

    23:08 23.09.2025

  • 28 Синоптик😉

    13 26 Отговор
    Според мен Раша ще има същата съдба като на СССР и крайцера. 🤔

    23:08 23.09.2025

  • 29 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    11 24 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    23:08 23.09.2025

  • 30 Объркал си рейса пич....

    20 4 Отговор

    До коментар #11 от "след новината путя в колапс и шок":

    Смени адресатите и си идваш на място....
    Рашките са само доброволци така, че войника или отива на фронта или си отива в къщи той решава...

    Коментиран от #36, #39

    23:09 23.09.2025

  • 31 ТРЯБВАШЕ ДА ГО КАЖЕ,КЪМ КРАЯ НА МАНДАТА

    10 20 Отговор
    УКРАЙНА ЩЕ СИ ВЪРНЕ ЦЯЛАТА ОКУПИРАНА ОТ БЛАТНИТЕ НАШЕСТВЕНИЦИ ТЕРИТОРИЯ,А РУСИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕБИТА НА ТЕРЕН.ОСТАНАЛОТО ЩЕ ГО СВЪРШАТ МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ РУСКИ ПЛЕМЕНА,КОГАТО ВИДЯТ,ЧЕ МАТУШКАТА ИМ СЕ РАЗПАДА И СЕ ХВАНАТ ЗДРАВО ЗА ГУШИТЕ.МДААА,РУСИЯ Я ЧАКА МНОГО СКРАБ И МЪКА,И РЕКИ ОТ КРЪВ.

    23:09 23.09.2025

  • 32 Така е

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки"

    23:09 23.09.2025

  • 33 Спецназ

    15 6 Отговор
    60 милиарда му трябват само за зимната кампания.

    ЗА ПАРИ е отишъл скъсаняка, ама не и при тоя.

    Трампи ще даде пари, с които европейците да изкупят
    останалото оръжие-скрап за утилизация+ джипове от

    Войната в Залива отпреди 20 години и после да могат "нашите лидери" да

    ни го предоставят че ЕС помага на героичните украинци,
    само че НАШИТЕ пари отиват при янките...

    ЗаленскиЙ пет пъти каза че му требва кешовица 60 милиарда па той да си се оправя,
    ама Трампи е шмекер и на такива подлизлъци нема се Фане!

    както е било и при всяка война де!

    23:09 23.09.2025

  • 34 Димяща ушанка

    5 16 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит 💥💀

    23:10 23.09.2025

  • 35 RIP Сесесере 1920 1991

    6 11 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    23:10 23.09.2025

  • 37 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    6 11 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    23:11 23.09.2025

  • 38 ру БЛАТА

    10 8 Отговор
    Вместо денацификацияя настана деНефтефикация

    23:11 23.09.2025

  • 39 Хахаха даааа

    7 15 Отговор

    До коментар #30 от "Объркал си рейса пич....":

    Доброволци хехххеее ,затова 37 техни генерали досега дадоха фира защото са само доброволци, най много убити генерали от държава във война хихихихи...а женята пригожин начело на 180 хилядна армия преди войната с бюджет 7 милиарда долара на година от държавата къде е аааа хихихихи

    23:12 23.09.2025

  • 40 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    8 9 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    23:12 23.09.2025

  • 41 Нема го пушечното месо

    19 7 Отговор
    Рашките са повече от 90% доброволци редовна войска не участва и чака други противници... Без мобилизации и продължават с такива и са оператори на кирки и лопати с чипове и платки от крадени перални, а сега и магарета, пръчове и т.н.... с това воюват срещу въоръжените до зъби от половината свят и са завладели 30% за сега от Укрия.
    Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
    7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
    къде отиде тоя народ????
    Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
    На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....

    23:12 23.09.2025

  • 42 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    8 14 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #77

    23:12 23.09.2025

  • 43 Ами

    20 1 Отговор
    Тръмп просто е казал на Зеленски, че държавата САЩ вече не участва в конфликта.
    Ще продава оръжия на ЕС и НАТО, а те да правят каквото искат с тях.
    Просто бизнес ... Нищо лично. Пари нема ... Действайте :)

    Коментиран от #85

    23:13 23.09.2025

  • 46 си дзън

    7 12 Отговор
    Преди час някаква руска ж.п. гара светнала в тъмното. Не знаех, че фламингото вижда нощем.

    Коментиран от #60

    23:15 23.09.2025

  • 47 И самите х0х0ли си казват истината

    12 10 Отговор
    Арестович
    „Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
    Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
    Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.


    Медведчук:
    Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.

    Коментиран от #50

    23:17 23.09.2025

  • 48 За 2025 г.рашите

    8 13 Отговор
    Превзели са 0, 3 % територия с цената на невиждани жертви.

    ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!

    На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.

    ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
    ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.

    Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.

    23:17 23.09.2025

  • 49 Дяволчето Фют

    1 8 Отговор
    Орешниците червиви, че фъргат Томахавки.

    23:17 23.09.2025

  • 50 Просто оправдания

    5 10 Отговор

    До коментар #47 от "И самите х0х0ли си казват истината":

    Просто Русия няма повече възможности. Затова само толкова войска.

    23:19 23.09.2025

  • 51 Илиян Илиин

    6 10 Отговор
    Удри световен лидер Володимир Зеленски! Досега отрепа 2,5 милиона руснаци! Малко са ...Войната в Украйна след година ще мине по продължителност втората световна война а орките са избивани в Донбас...Няма Киев, няма Одеса, Харков или Херсон.. Трепи Володимир Зеленски трепи без милост!

    23:19 23.09.2025

  • 52 Сигурно е!

    3 9 Отговор
    С Раша ще се случи същото което стана и със САЩ във Виетнам.

    23:19 23.09.2025

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Удрий бай Тръмпе":

    Навремето тише един вестник "Работническо дело".Като него звучиш.Чак накъртааш

    23:19 23.09.2025

  • 54 Съвеста на Стайков

    12 4 Отговор
    Орешника се подготвя......скоро всички ще замлъкнат. Към всички мръсни русофобчета ще горите

    23:21 23.09.2025

  • 55 Страшно и зловещо е

    5 9 Отговор
    Военния кореспондент на "Билд" Юлиан Рьопке с ужасяващи данни за руските загуби в Украйна! Данните са от сателитни изображения и снимки от дронове. 2,3 милиона убити и осакатени руски военни. Източна Украйна която преди войната бе населена предимно с етнически руснаци е в руини. Путин унищожава не някой друг а руския народ.

    Коментиран от #61, #64, #75

    23:21 23.09.2025

  • 56 Хипотетично

    5 1 Отговор
    След Тик Ток вероятно Тръмп е проумял, че е по-лесна сделка с Си , отколкото с Володя.

    23:22 23.09.2025

  • 58 д-р Гълъбова

    12 4 Отговор
    Който вярва на Тръмп и Зеленски, че Украйна печели войната, нека да хваща пътя и да тръгва за украинския фронт да си направи лека разходка. А не да мобилизирате нас и нашите деца.

    Коментиран от #63

    23:23 23.09.2025

  • 59 Рижак,

    5 3 Отговор
    Давай от ГОЛЕМИТЕ БОМБИ !

    23:23 23.09.2025

  • 60 АБВ

    7 5 Отговор

    До коментар #46 от "си дзън":

    Погледни вляво. Ще видиш доста осветени украински гари.

    23:23 23.09.2025

  • 61 Така е

    5 6 Отговор

    До коментар #55 от "Страшно и зловещо е":

    русия имаше 2,9 милиона редовна армия ,още толкова запасни и около милион мобилизирани от републиките във федерацията. Половината са ликвидирани в република Украйна както показва Американския адмирал с факти от сателитни изображения. А след такава месомелачка за клетите раши,те още буксуват в Донбас и путя моли рижия да помоли Украинците да се изтеглят оттам

    Коментиран от #76

    23:24 23.09.2025

  • 62 Оги

    6 2 Отговор
    Явно Зельо му е дал да пробва доста качествен материал щом бай Дончо така бълнува.

    Коментиран от #67

    23:24 23.09.2025

  • 63 Миндьо Шпагата

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "д-р Гълъбова":

    ПРОДУХАЙ МИ ГО.

    Коментиран от #68

    23:24 23.09.2025

  • 64 Я виж не са ли 5 милиона 😄

    7 5 Отговор

    До коментар #55 от "Страшно и зловещо е":

    Жалкият вой на троляка, показва падението на запада. 😄

    23:24 23.09.2025

  • 65 Абе ко тана

    6 1 Отговор
    С контранаступа стигнаа ли Лвов или веке драпат къде Париж... еее ако е останало нещо от х0х0ль!!!

    Коментиран от #71

    23:24 23.09.2025

  • 66 Баш Балък

    6 3 Отговор
    Дядо Дончо го играе наркоманогледачка.

    23:25 23.09.2025

  • 67 Ха ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #62 от "Оги":

    Копейките в несвяст.

    23:25 23.09.2025

  • 68 Дай адреса

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Миндьо Шпагата":

    Идвам веднага.

    23:25 23.09.2025

  • 69 Хе хе хе...

    6 4 Отговор
    Тромпетя гъбарка Зелката...
    Ма то не се усеща...
    Кога и как ще върнат територии...
    Преди или след влизането им в РФ...

    23:25 23.09.2025

  • 70 И готвач женя изгни когато показа

    5 4 Отговор
    Евгений Пригожин в мрака показваше поляните с руски трупове убити от Украинската артилерия и крещеше "Шойгу ,Герасимов вижте тези клети руски граждани!? Защо ни оставихте без подкрепа" ...И с остатъците от "Вагнер" от 20 хиляди човека а месец преди това бяха 80 хиляди в битката за Бахмут,тръгна от Ростов за Москва,руската авиация бомбардира колоната Вагнеровци свалила 7 руски самолета и 2 хеликоптера и загинаха 16 от най добрите руски пилоти. След края на операцията Пригожин обеща да изплати милионни обещетения на близките им но скоропостижно си замина от този свят.

    Коментиран от #73

    23:25 23.09.2025

  • 71 Руснак без крак

    3 4 Отговор

    До коментар #65 от "Абе ко тана":

    Утре влизам в Киев!Може и без глава.

    23:26 23.09.2025

  • 72 АБВ

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Откъде копира това ? Ако е истина, че Тръмп е написал това, утре ще го има във всички медии. Ако го няма никъде, значи си обикновен лъжец и манипулатор.
    А Тръмп не се изразява така. То и в този форум има мнения на Тръмп, ама не ги цитираш.

    23:26 23.09.2025

  • 73 2023 година пролетта

    3 6 Отговор

    До коментар #70 от "И готвач женя изгни когато показа":

    Обяви че октомври същата година ще се кандидатира за президент на Украйна на президентските избори в страната когато вече ще е превзел Киев 😂🤣😅😆😆😄😄😃 Вече отдавна изгни а истинския президент и световен лидер Володимир Зеленски обикаля света и е канен на всички международни световни форуми!

    Коментиран от #78, #88

    23:28 23.09.2025

  • 74 Удри!

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Удрий бай Тръмпе":

    Удри копейката с лопатата!

    23:28 23.09.2025

  • 75 мдаааа 1:10

    5 3 Отговор

    До коментар #55 от "Страшно и зловещо е":

    1:10 ....

    Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10, това е ужасяващо...

    23:29 23.09.2025

  • 76 То е видно и за слепите

    4 5 Отговор

    До коментар #61 от "Така е":

    От 144 милионна раша редовната им армия беше 2,9 милиона, още толкова запасни и около милион насила мобилизирани. Американския адмирал борави с точни цифри от сателитни изображения. Половината армия на раша гyшна букета в Украйна безмилостно. То и не трябва много aкъл дори съдрaните клoшaрcки кAпeйки да го разберат също след като путя цeлуна oбувките на плондера ким и KYPaнa пред рамзан за пушечно месо че рашисткото е на приключване

    Коментиран от #79, #80

    23:29 23.09.2025

  • 77 Всяка вечер милиарди хора по целия свят

    4 5 Отговор

    До коментар #42 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    Си лягат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #82, #101

    23:30 23.09.2025

  • 79 Факт

    6 4 Отговор

    До коментар #76 от "То е видно и за слепите":

    Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.

    Коментиран от #87

    23:30 23.09.2025

  • 80 Отивай и се лекувай

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "То е видно и за слепите":

    Не си наред, казвам ти го сериозно.

    23:31 23.09.2025

  • 81 Ганчев

    4 5 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    23:32 23.09.2025

  • 82 Трола

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    пак папагали за 5 цеднта. Колко ли е просдт, да го ползват за папагал глупака? 😄А после кажете не е ли сметище САЩ? 😄

    23:32 23.09.2025

  • 83 Медводков линията 🤡

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🤮

    23:32 23.09.2025

  • 84 Факт

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Точен сте":

    Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1300 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
    Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....

    23:32 23.09.2025

  • 85 Определено

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Зеленски искаше само оръжие, когато му го отказаха, за да сключи мирна капитулация, поиска гаранции за сигурност на остатъка от страната му. Затова сега му обещават само оръжие от нато.

    23:32 23.09.2025

  • 86 НЕЩО НЕ СЕ ВЪРЗВАТ НЕЩАТА СРЕАЛНОСТТА!

    7 2 Отговор
    ТРЪМП , КАКЪВ Е ТОЯ ВИЦ ??? С ПОДКРЕПАТА НА НАТО И ЕС , ИСТИНАТА - ТСВ , А МОЖЕ ДА Е ЯДРЕНА ДО КРАЙ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО !!! НЕ ГО КАЗВАШ СЕРИОЗНО , НАЛИ ?????
    ТОЯ ХИТРЕЦ ЗЕЛЬО ЩЕ ГИ ВКАРА В ТСВ ! НЕ ДОПУСКАХ , НО ВЕЧЕ ДА , ЧЕ ТОВА Е ВЪЗМОЖНО, ДА ГИ НАДХИТРИ!! ОКАЗА СЕ ,ЧЕ НАЙ-ХИТРИЯ , НАЙ-УМНИЯ , КОЙТО ГИ РАЗИГРАВА , ДЪРПА ИМ СТОТИЦИ МИЯРДИ , Е ЗЕЛЬО . ОСТАВИХА СЕ ДА БЪДАТ НАДХИТРЕНИ ОТ ЕДИН НАПУШЕН НИСКОТАРИФЕН ТИП , В КЛОУНСКА РОЛЯ НА ПРЕЗИДЕНТ. Е ТОВА Е КРЕЩЯЩО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПОТЪВАЩИЯ НИ СВЯТ КЪМ ДЪНОТО НА ИЗПРОСТЯВАНЕТО . ПО ФРАПАНТНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ОТ ТОВА , Е НЯМА !! ДА ВИЖДАШ ГУБЕЩИЯ ,ЧЕ ЕДВА ДИША И ДА ГО ФОРСИРАШ ДА ПРОДЪЛЖАВА ЗА НЯКАКВИ ФИКС ПОБЕДИ , НЕ РАЗБИРАМ?????ДО СЕГА НЯМАШЕ ЛИ ПОМОЩИ ОТ НАТО И ЕС ????

    23:33 23.09.2025

  • 88 Годината е 2027

    5 3 Отговор

    До коментар #73 от "2023 година пролетта":

    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    Коментиран от #92, #93

    23:33 23.09.2025

  • 89 Фродо

    3 2 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    23:33 23.09.2025

  • 90 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 4 Отговор
    ГЛЕДАМ ПО АРАБСКАТА АЛ ДЖАЗИРА :((((

    УКРИТЕ УБИXА ДОРИ ГОТОВИТЕ ДА СЕ ПРЕДАДАТ РУСКИ БОЙЦИ В ПОКРОВСК КОИТО БЯХА ОБКРЪЖЕНИ:(((

    РАЗБИXА ИМ ГЛAВИТЕ С ПРИKЛАДИ И ИМ ИЗВAДИXА OЧИТЕ ДОКАТО БЯХА ОЩЕ ЖИВИ:(((

    ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЯ:(((

    AHAТЕМA УKРИ YБИЙЦИ НА БРАТЯ РУСНАЦИ :(((

    Коментиран от #96, #116

    23:33 23.09.2025

  • 91 Щом трола стоенчо се възпали

    2 3 Отговор
    значи запада лази яко. 😄

    23:34 23.09.2025

  • 92 скучно и точка.

    7 3 Отговор

    До коментар #88 от "Годината е 2027":

    Много рускини ни вкараха на времето БЛАТУШКИТЕ настаниха ги омъжиха се и се народиха твърде много полуруски отпадъци които ще трябва да бъдат разкарани

    23:34 23.09.2025

  • 93 Сатана Z

    6 6 Отговор

    До коментар #88 от "Годината е 2027":

    Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 8 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...

    Коментиран от #98, #102

    23:34 23.09.2025

  • 95 иzпражнението гайтанджиева

    4 7 Отговор

    До коментар #87 от "Шизо":

    Руски фейкове.Момчето го връщат България след намеса на външно министерство.

    Коментиран от #107, #110, #127, #128

    23:35 23.09.2025

  • 96 Малей

    5 1 Отговор

    До коментар #90 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти си смесил тежка дрога с алкохол. Не е лесна твойта. Сигурно имаш цироза.

    Коментиран от #118

    23:35 23.09.2025

  • 97 Марш ма

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Рускиня":

    Серьогата те чака да го издух..аш ,адии ,чи пак заминава за фронта

    23:36 23.09.2025

  • 99 604

    4 2 Отговор
    тръмп миротворецъ, пхахахахаахаххя....същия като обама миротвореца

    23:36 23.09.2025

  • 100 4 години СВО- милиони орки при Кобзон

    4 4 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #105

    23:36 23.09.2025

  • 101 Хи хи

    5 5 Отговор

    До коментар #77 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":

    Всяка сутрин милиарди хора се будят щастливи че са в БРИКС заедно с Русия !!!

    23:36 23.09.2025

  • 102 усср.ан русофил

    2 4 Отговор

    До коментар #93 от "Сатана Z":

    Аз съм силно възмутен!

    23:36 23.09.2025

  • 103 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    4 5 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци северокимчовци или козари

    Коментиран от #106

    23:36 23.09.2025

  • 104 Така е

    5 3 Отговор
    Русийката е в предсмъртна агония. Американците и европейците си пием коктейлите по плажовете. Бай Дончо ще строи Бална зала със стъклен покрив в Белия дом. А в същото време над 2 200 000 руски войници са вече под земята, и още толкова ще заминат, а Путин трепери от ужас вече 4та година в бункера
    ........😄

    23:37 23.09.2025

  • 105 КОБЗОН 🤩666🤩

    3 2 Отговор

    До коментар #100 от "4 години СВО- милиони орки при Кобзон":

    Искам увеличение на цената на билетите и по голяма Zала!!!

    23:38 23.09.2025

  • 108 Експертът Чуков е агент на ДС

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Експертът Чуков е агентът на Държавна сигурност Галицин.

    Руските пропагандисти хванаха констипация. И опорките спряха. Бай Митрофан не вдига телефона. А тук се чудят шегува ли се чичо Дончо или не се шегува? Щото шегичките на голо не са точно шегички.

    23:40 23.09.2025

  • 111 604

    1 1 Отговор
    тоъ платения, пак е предрусъл.....в серия ли си ве , нарко ман?!

    Коментиран от #114

    23:42 23.09.2025

  • 112 Дон Корлеоне

    5 0 Отговор
    Хаяско е на смъртен одър.

    Коментиран от #126

    23:42 23.09.2025

  • 113 Яснооо

    3 2 Отговор
    До последната укра казаз Тръмпи - никаква милост.

    23:44 23.09.2025

  • 114 Шмъркал е

    2 2 Отговор

    До коментар #111 от "604":

    от дрогата на зеленски.

    Коментиран от #117

    23:45 23.09.2025

  • 115 604

    1 2 Отговор
    нещо вече не се закаш с мен....пу ...че и никъ не ми крадеш, еххххх ква чест кво чудо!

    23:46 23.09.2025

  • 116 Ако Алтернативата

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ко правят руски бойци е Покровск?Да не са на учения.

    23:46 23.09.2025

  • 117 604

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "Шмъркал е":

    да ве зеля, че пере евтинджоци....тоя зъ ко мислиш мозъкъ му сурватка е станал, сигур си има база дании от лафове, че инак е заминал.....

    23:48 23.09.2025

  • 119 Величко

    1 1 Отговор
    Дааа ... , пак Куку и Пипи ... ! И тръмпизми , тръмпизми , тръмпизми ... Тъжна история ...

    23:50 23.09.2025

  • 120 Айде легайте бе😂копейки смотани

    2 1 Отговор
    Копейки смотани.Утре улиците трябва да метете.

    23:53 23.09.2025

  • 121 Гурелл

    3 1 Отговор
    Ква я мислехме каква стана

    23:53 23.09.2025

  • 122 Мутрафановна

    3 1 Отговор
    Копеиии стягайте мешките родина мат зове.Утре тръгване с влака от софийския вокзал,връщането в черни чували

    23:56 23.09.2025

  • 123 Русия няма шанс

    0 2 Отговор
    докато не започне истинска война с употребата на ядрено оръжие. Тезата на Путин, че са един народ с укрите е без покритие. Отношенията на Русия със запада са също съмнителни. Децата на руската върхушка и на олигархията живеят на запад. Дъщерята на Путин е омъжена за холандец. Блокираните руски активи в един момент мистериозно ще изчезнат, както изчезнаха либийските активи от същата финансова институция. Това е по-голяма афера, от изчезналото злато на Руската империя.

    23:56 23.09.2025

  • 126 Зеленото

    1 2 Отговор

    До коментар #112 от "Дон Корлеоне":

    до там ще я докара от толкова бело...

    23:58 23.09.2025

  • 128 Не фейкоиве троле

    4 2 Отговор

    До коментар #95 от "иzпражнението гайтанджиева":

    Фашисткият режим отвлече сакато българче. Колко трябва да си птростт троле, за да те ползват за парцал фашистите? 😄

    00:00 24.09.2025

  • 129 оня с коня

    2 5 Отговор
    Русия започва да гледа БЕЗПОМОЩНО как палачинката се обръща в резултат да наглото и Безцеремонтно поведение на Путин спрямо КОРЕКТНИЯ Запад.И няма място дори и за ПЕДЯ съжаление към Руския Народ че Путин прави неща ОБРАТНИ на Желанията му- видно е от социолог. Проучвания.Затова и единственото правилно решение е ВСЕОБЩО Западно санкциониране на всичко Руско- независимо дали Стоки или Граждани...за да усети Русия по НАЙ-БОЛЕЗНЕН НАЧИН западната Тояга!

    Коментиран от #130

    00:02 24.09.2025

  • 130 В паралелна реалност ли си 😄

    4 1 Отговор

    До коментар #129 от "оня с коня":

    Няма друго обяснение.

    00:04 24.09.2025

  • 131 Трампа та

    2 2 Отговор
    ,,Миротворец О ,,, продължава да налива още оръжие в кръвопролитната война. Животът на у Краинци и руснаци няма значение когато става въпрос за пари, нали сега европейците ги дават. Също така и животът на Палестинците няма значение. Важни да му прочистените територии на които да си построи Близкоизточна Ривиера. Иначе бил спрял толковА войни и най нахално се предлага за Нобелова награда.

    Коментиран от #147

    00:06 24.09.2025

  • 132 Симо

    2 2 Отговор
    Хайде, скачайте в тигана! То така или иначе ще се случи. Няма да мирясат, докато не им сритат задниците, като на германците 1944-та, на франсетата 1814, .... Следва продължение. На франсетата няма да им е за първи път. Нито на германците, ......

    Коментиран от #140

    00:09 24.09.2025

  • 133 Саша Грей

    3 2 Отговор
    Реално погледнато Украйна стои по-добре от преди 2 години примерно. Успя да привлече инвестиции в оръжейното производство, прави най-съвременни дронове, има вече свои ракети с голям обсег. Не се нуждае от разрешение да бие навътре в Русия, като при това не са замесени западни държави. Прави огромни количества оръжие и муниции. Скоро ще има два пъти повече Пейтриъти и Хаймарси отпреди.
    Остава да се чака Русия да колабира финансово. Може би Дони Оранжадата знае неща, които ние не знаем... При всички положения си изигра добре картите (Тръмп) - беше загрижен да спре войната, беше готов на отстъпки пред Путин. Може да се каже, че си е измил ръцете и сега топката е в полето на Шахматиста.

    Коментиран от #135

    00:11 24.09.2025

  • 134 Ко стаа бе руски боклуци?

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "след новината путя в колапс и шок":

    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    00:15 24.09.2025

  • 135 Как може

    0 1 Отговор

    До коментар #133 от "Саша Грей":

    да сте толкова глупави?

    00:15 24.09.2025

  • 136 Факти

    2 1 Отговор
    Няма никакво значение дали Русия ще анексира украинска земя или не. Тази държава няма бъдеще. Тя вече е китайска губерния.

    Коментиран от #138

    00:16 24.09.2025

  • 137 Руски Z-блогър

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "след новината путя в колапс и шок":

    Украинците ни избиват така както не са ни избивали немците през 1941.

    00:18 24.09.2025

  • 138 Филип

    3 1 Отговор

    До коментар #136 от "Факти":

    Путин е полезният идиот на Си.

    Коментиран от #144

    00:19 24.09.2025

  • 140 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #132 от "Симо":

    Какви германци, какви франсета? Русия не смее да влезе в гореща война със Запада и се придържа само към студената война. Знаем много добре как свърши това упражнение последния път - фалит и разпад на СССР. Сега пред очите ни се случва абсолютно същото със същите симптоми. Русия се държи единствено благодарение на Китай, но той не й помага, а просто я източва. Русия е обречена държава без бъдеще.

    Коментиран от #141

    00:21 24.09.2025

  • 141 Толкова ли го закъса запада

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Факти":

    че опря до глупави тролеи? Не е истина.

    00:22 24.09.2025

  • 142 Професионален журналист

    0 0 Отговор
    Не намирам никаква разлика между:

    "Тръмп на среща със Зеленски: НАТО да сваля руски самолети!"
    И:
    "На въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство, Тръмп отговори: "Да!"

    00:22 24.09.2025

  • 143 Доктор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Ти си пълен идиот.

    00:23 24.09.2025

  • 144 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #138 от "Филип":

    Абсолютно. Си го пусна по пързалката и сега му източва родината. Путин е тотално зависим от него.

    00:23 24.09.2025

  • 145 До евро тролеите

    2 1 Отговор
    Активизация виждам, урсулата е откъртила някоя кинта! Не са напъвайте много да не се накъкате!

    00:25 24.09.2025

  • 146 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Керванът си върви ,а от коалицията на псетата продължават да си лаят, докато Русия бавно и методично унищожава живата сила на врага от Украинска държава без да си дава зор.

    Коментиран от #149

    00:27 24.09.2025

  • 147 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #131 от "Трампа та":

    Оплачи се на Путин и на Хамас. Те започнаха тези войни и те отказват да ги спрат. Тръмп е лаладжия, но не е той виновният.

    00:27 24.09.2025

  • 148 Пригожин

    0 0 Отговор
    Шойгу открадна парите.

    00:30 24.09.2025

  • 149 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "Сатана Z":

    Русия бавно и методично дава в пъти повече жертви от Украйна. Брилянтна стратегия, която обяснява защо в последните 40 месеца не е превзела дори и 1% от Украйна. Да продължава Путин все така бавно и методично да избива руснаци.

    Коментиран от #151

    00:31 24.09.2025

  • 150 123456

    0 0 Отговор
    Колко е хитър бай Доньо - щом тъпата Европа плаща , що да не ппродава старо оръжие ! Пък му пука на Медала за мир , че измират славяни !

    00:31 24.09.2025

  • 151 Да троле

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "Факти":

    Виждаме 6000 на 60. Хората загиват, докато ти за 5 цента си глупака на пропадналият запад.

    00:33 24.09.2025