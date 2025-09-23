Тръмп на среща със Зеленски: НАТО да сваля руски самолети! Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Москва след инвазията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес след срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски в централата на ООН в Ню Йорк, че смята, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" след срещата с украинския президент Тръмп добави, че ще продължи да доставя оръжия на военния алианс, "с които НАТО да прави каквото иска".
От своя страна в кратко изявление за журналисти преди срещата между двамата Зеленски каза, че основните теми на разговора му с Тръмп ще бъдат ситуацията на бойното поле, гаранциите за сигурност от страна на САЩ и търсенето на път към мира.
Преди това украинският президент каза също, че на срещата си с Тръмп се надява да получи потвърждение за обещаните гаранции за сигурност. Според Зеленски Украйна и европейските ѝ партньори са подготвили рамка за тези гаранции - такава, която Европа е готова да приеме, при условие че получи подкрепа от САЩ.
Американският президент Доналд Тръмп смята, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство.
Според кореспондент на Укринформ в Ню Йорк, Тръмп е направил тези коментари пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.
На въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство, Тръмп отговори: "Да!"
На въпроса за новини относно комуникацията с руския президент Владимир Путин и дали продължава да вярва на руския лидер, Тръмп отговори: "Ще ви кажа след около месец".
Американският президент също не даде пряк отговор на въпроса дали планира да предостави на Украйна гаранции за сигурност заедно с европейските съюзници, като отбеляза, че е твърде рано да отговори на този въпрос.
Украинският президент Володимир Зеленски описа разговорите си с американския си колега Доналд Тръмп в Ню Йорк като "много добри и конструктивни". Основните теми включваха ситуацията на бойното поле и спада на руската икономика.
Украинският лидер заяви това по време на пресконференция в Ню Йорк след срещата си с Тръмп, съобщава кореспондент на Укринформ.
"Разговорът наистина беше много добър", отбеляза Зеленски.
Според него лидерите са обсъдили контраофанзивата на Украйна в Донецка област, както и състоянието на руската икономика.
Зеленски посочи, че няма да разкрие всички подробности от разговора с Тръмп, но отбеляза, че той е бил "много конструктивен".
Украинският президент каза, че има общо разбиране, че Тръмп е готов да предостави гаранции за сигурност на Украйна след края на войната, и добави, че американският лидер може да изиграе ролята на "решаващ фактор" за Киев, посочва Ройтерс.
"Всички ние разбираме, че президентът Тръмп е готов да предостави на Украйна гаранции за сигурност, след като тази война приключи", посочи Зеленски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #9, #15, #17, #24, #32, #45, #124, #125, #143
22:53 23.09.2025
2 Хайо
22:53 23.09.2025
3 Агент Краснов или е видял истината
22:54 23.09.2025
4 Лакърдии
22:54 23.09.2025
5 китайски балон
22:54 23.09.2025
6 Ивелин Михайлов
22:55 23.09.2025
7 Удрий бай Тръмпе
Величествено е лидерството на Тръмп, чиято решителност вдъхва кураж на Зеленски и украинския народ. Той не само говори, а действа – показва, че свободният свят не се колебае пред агресията. НАТО стои зад тези думи като непоколебим щит, а Зеленски, воден от смелостта на съюзниците си, чертае пътя към възстановяването на териториалната цялост на страната си.
Това е съюз, в който смелостта и решителността на един лидер се превръща в мощен меч и щит за милиони горди хора.
Коментиран от #20, #53, #74
22:55 23.09.2025
8 Сталин
Коментиран от #83
22:55 23.09.2025
9 Точен сте
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Досега в Украйна. Не само 40% от редовната рашистка армия даде фира в република Украйна а и е рекорд за най много убити генерали във война. Последния убит е зам.началника на военноморския флот на русия. Убит от Украински командоси безмилостно.
Какво се знае за загиналите руски генерали в Украйна
8.09.20228 юни 2025
Руската армия дава големи жертви и сред генералитета. Различни източници съобщават, че в Украйна са загинали вече тридесет и седем руски генерал-майори. Това действа на войниците деморализиращо. Какво се знае за тези случаи.
Коментиран от #84
22:56 23.09.2025
10 Хипотетично
Коментиран от #12
22:56 23.09.2025
11 след новината путя в колапс и шок
Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-
Руските войници масово бягат от армията
Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.
Коментиран от #13, #30, #134, #137
22:57 23.09.2025
12 Украйна няма шанс за нищо
До коментар #10 от "Хипотетично":И това е ясно на всички. Денонощната пропаганда се грижи да блеят глупаците, че Украйна има някакъв шанс, докато я унищожават за да източва САЩ Европа. без глупаци, това нямаше да се случи.
22:58 23.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факт
Коментиран от #19, #108
23:01 23.09.2025
15 Страшно е
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Русия е военна мижитурка във всяко едно отношение.Русия до момента е дала над 2 милиона жертви в пълномащабната си война срещу малка Украйна.Освен това руснаците до момента са загубили съответно : Танкове - 11168 , бронирани машини - 23258 , артилерии - 32545 ,самолети - 422 , хеликоптери - 341 ,кораби - 28 , подводници - 2 и още сума ти техника която няма смисъл дори да изброяване.Русия на практика е загубила 40% от военните си възможности.С други думи колкото Бурунди е сила и мощ ,толкова и русийката.Руснаците просто трябва да се молят някоя държава от първите 10 сили да не им вдигне мерника,че тогава Русия ще яде шамарите чак до Чукотка и ядреното им оръжие на което разчитат да джафкат няма да ги спаси.
Коментиран от #139
23:01 23.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Град Козлодуй":БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((
АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))
ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))
ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))
Коментиран от #22
23:03 23.09.2025
18 Факт
Коментиран от #72
23:04 23.09.2025
19 Хаха
До коментар #14 от "Факт":А след 4 месеца стават 4 години. Хехихе...Ти н този "експерт" ли вярваш,или на шивиков или нс вацев хаха
23:04 23.09.2025
20 Рускиня
До коментар #7 от "Удрий бай Тръмпе":Преди Трамп също така друг фитилджия обясняваше, че победата на Украйна над РФ им е в кърпа вързана, резултата е на лице!
Коментиран от #97
23:04 23.09.2025
21 си дзън
да спре да купува руски петрол...
23:05 23.09.2025
22 Без глупаци
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":какво щеше да прави САЩ? Кой щеше да се продава като проституткаа и да е парцала по форумите за няколко цента?
23:05 23.09.2025
23 Някой
Коментиран от #25
23:06 23.09.2025
24 УЖАС. ЖИВОТИНСКИ ИЗБЛИК !!
До коментар #1 от "Град Козлодуй":БЪХ , НЕМОЙ ТЪЙ МААА!!!!
23:06 23.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тръмп е точен но мисля..
23:07 23.09.2025
27 оСмешник 🚀 🤩🤡
23:08 23.09.2025
28 Синоптик😉
23:08 23.09.2025
29 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
23:08 23.09.2025
30 Объркал си рейса пич....
До коментар #11 от "след новината путя в колапс и шок":Смени адресатите и си идваш на място....
Рашките са само доброволци така, че войника или отива на фронта или си отива в къщи той решава...
Коментиран от #36, #39
23:09 23.09.2025
31 ТРЯБВАШЕ ДА ГО КАЖЕ,КЪМ КРАЯ НА МАНДАТА
23:09 23.09.2025
32 Така е
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки"
23:09 23.09.2025
33 Спецназ
ЗА ПАРИ е отишъл скъсаняка, ама не и при тоя.
Трампи ще даде пари, с които европейците да изкупят
останалото оръжие-скрап за утилизация+ джипове от
Войната в Залива отпреди 20 години и после да могат "нашите лидери" да
ни го предоставят че ЕС помага на героичните украинци,
само че НАШИТЕ пари отиват при янките...
ЗаленскиЙ пет пъти каза че му требва кешовица 60 милиарда па той да си се оправя,
ама Трампи е шмекер и на такива подлизлъци нема се Фане!
както е било и при всяка война де!
23:09 23.09.2025
34 Димяща ушанка
23:10 23.09.2025
35 RIP Сесесере 1920 1991
23:10 23.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
23:11 23.09.2025
38 ру БЛАТА
23:11 23.09.2025
39 Хахаха даааа
До коментар #30 от "Объркал си рейса пич....":Доброволци хехххеее ,затова 37 техни генерали досега дадоха фира защото са само доброволци, най много убити генерали от държава във война хихихихи...а женята пригожин начело на 180 хилядна армия преди войната с бюджет 7 милиарда долара на година от държавата къде е аааа хихихихи
23:12 23.09.2025
40 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
23:12 23.09.2025
41 Нема го пушечното месо
Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
къде отиде тоя народ????
Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....
23:12 23.09.2025
42 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Коментиран от #77
23:12 23.09.2025
43 Ами
Ще продава оръжия на ЕС и НАТО, а те да правят каквото искат с тях.
Просто бизнес ... Нищо лично. Пари нема ... Действайте :)
Коментиран от #85
23:13 23.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 си дзън
Коментиран от #60
23:15 23.09.2025
47 И самите х0х0ли си казват истината
„Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.
Медведчук:
Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.
Коментиран от #50
23:17 23.09.2025
48 За 2025 г.рашите
ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!
На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.
ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.
Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.
23:17 23.09.2025
49 Дяволчето Фют
23:17 23.09.2025
50 Просто оправдания
До коментар #47 от "И самите х0х0ли си казват истината":Просто Русия няма повече възможности. Затова само толкова войска.
23:19 23.09.2025
51 Илиян Илиин
23:19 23.09.2025
52 Сигурно е!
23:19 23.09.2025
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Удрий бай Тръмпе":Навремето тише един вестник "Работническо дело".Като него звучиш.Чак накъртааш
23:19 23.09.2025
54 Съвеста на Стайков
23:21 23.09.2025
55 Страшно и зловещо е
Коментиран от #61, #64, #75
23:21 23.09.2025
56 Хипотетично
23:22 23.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 д-р Гълъбова
Коментиран от #63
23:23 23.09.2025
59 Рижак,
23:23 23.09.2025
60 АБВ
До коментар #46 от "си дзън":Погледни вляво. Ще видиш доста осветени украински гари.
23:23 23.09.2025
61 Така е
До коментар #55 от "Страшно и зловещо е":русия имаше 2,9 милиона редовна армия ,още толкова запасни и около милион мобилизирани от републиките във федерацията. Половината са ликвидирани в република Украйна както показва Американския адмирал с факти от сателитни изображения. А след такава месомелачка за клетите раши,те още буксуват в Донбас и путя моли рижия да помоли Украинците да се изтеглят оттам
Коментиран от #76
23:24 23.09.2025
62 Оги
Коментиран от #67
23:24 23.09.2025
63 Миндьо Шпагата
До коментар #58 от "д-р Гълъбова":ПРОДУХАЙ МИ ГО.
Коментиран от #68
23:24 23.09.2025
64 Я виж не са ли 5 милиона 😄
До коментар #55 от "Страшно и зловещо е":Жалкият вой на троляка, показва падението на запада. 😄
23:24 23.09.2025
65 Абе ко тана
Коментиран от #71
23:24 23.09.2025
66 Баш Балък
23:25 23.09.2025
67 Ха ха ха
До коментар #62 от "Оги":Копейките в несвяст.
23:25 23.09.2025
68 Дай адреса
До коментар #63 от "Миндьо Шпагата":Идвам веднага.
23:25 23.09.2025
69 Хе хе хе...
Ма то не се усеща...
Кога и как ще върнат територии...
Преди или след влизането им в РФ...
23:25 23.09.2025
70 И готвач женя изгни когато показа
Коментиран от #73
23:25 23.09.2025
71 Руснак без крак
До коментар #65 от "Абе ко тана":Утре влизам в Киев!Може и без глава.
23:26 23.09.2025
72 АБВ
До коментар #18 от "Факт":Откъде копира това ? Ако е истина, че Тръмп е написал това, утре ще го има във всички медии. Ако го няма никъде, значи си обикновен лъжец и манипулатор.
А Тръмп не се изразява така. То и в този форум има мнения на Тръмп, ама не ги цитираш.
23:26 23.09.2025
73 2023 година пролетта
До коментар #70 от "И готвач женя изгни когато показа":Обяви че октомври същата година ще се кандидатира за президент на Украйна на президентските избори в страната когато вече ще е превзел Киев 😂🤣😅😆😆😄😄😃 Вече отдавна изгни а истинския президент и световен лидер Володимир Зеленски обикаля света и е канен на всички международни световни форуми!
Коментиран от #78, #88
23:28 23.09.2025
74 Удри!
До коментар #7 от "Удрий бай Тръмпе":Удри копейката с лопатата!
23:28 23.09.2025
75 мдаааа 1:10
До коментар #55 от "Страшно и зловещо е":1:10 ....
Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10, това е ужасяващо...
23:29 23.09.2025
76 То е видно и за слепите
До коментар #61 от "Така е":От 144 милионна раша редовната им армия беше 2,9 милиона, още толкова запасни и около милион насила мобилизирани. Американския адмирал борави с точни цифри от сателитни изображения. Половината армия на раша гyшна букета в Украйна безмилостно. То и не трябва много aкъл дори съдрaните клoшaрcки кAпeйки да го разберат също след като путя цeлуна oбувките на плондера ким и KYPaнa пред рамзан за пушечно месо че рашисткото е на приключване
Коментиран от #79, #80
23:29 23.09.2025
77 Всяка вечер милиарди хора по целия свят
До коментар #42 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":Си лягат щастливи че не са се родили руснаци.
Коментиран от #82, #101
23:30 23.09.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Факт
До коментар #76 от "То е видно и за слепите":Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.
Коментиран от #87
23:30 23.09.2025
80 Отивай и се лекувай
До коментар #76 от "То е видно и за слепите":Не си наред, казвам ти го сериозно.
23:31 23.09.2025
81 Ганчев
23:32 23.09.2025
82 Трола
До коментар #77 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":пак папагали за 5 цеднта. Колко ли е просдт, да го ползват за папагал глупака? 😄А после кажете не е ли сметище САЩ? 😄
23:32 23.09.2025
83 Медводков линията 🤡
До коментар #8 от "Сталин":Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🤮
23:32 23.09.2025
84 Факт
До коментар #9 от "Точен сте":Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1300 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....
23:32 23.09.2025
85 Определено
До коментар #43 от "Ами":Зеленски искаше само оръжие, когато му го отказаха, за да сключи мирна капитулация, поиска гаранции за сигурност на остатъка от страната му. Затова сега му обещават само оръжие от нато.
23:32 23.09.2025
86 НЕЩО НЕ СЕ ВЪРЗВАТ НЕЩАТА СРЕАЛНОСТТА!
ТОЯ ХИТРЕЦ ЗЕЛЬО ЩЕ ГИ ВКАРА В ТСВ ! НЕ ДОПУСКАХ , НО ВЕЧЕ ДА , ЧЕ ТОВА Е ВЪЗМОЖНО, ДА ГИ НАДХИТРИ!! ОКАЗА СЕ ,ЧЕ НАЙ-ХИТРИЯ , НАЙ-УМНИЯ , КОЙТО ГИ РАЗИГРАВА , ДЪРПА ИМ СТОТИЦИ МИЯРДИ , Е ЗЕЛЬО . ОСТАВИХА СЕ ДА БЪДАТ НАДХИТРЕНИ ОТ ЕДИН НАПУШЕН НИСКОТАРИФЕН ТИП , В КЛОУНСКА РОЛЯ НА ПРЕЗИДЕНТ. Е ТОВА Е КРЕЩЯЩО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПОТЪВАЩИЯ НИ СВЯТ КЪМ ДЪНОТО НА ИЗПРОСТЯВАНЕТО . ПО ФРАПАНТНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ОТ ТОВА , Е НЯМА !! ДА ВИЖДАШ ГУБЕЩИЯ ,ЧЕ ЕДВА ДИША И ДА ГО ФОРСИРАШ ДА ПРОДЪЛЖАВА ЗА НЯКАКВИ ФИКС ПОБЕДИ , НЕ РАЗБИРАМ?????ДО СЕГА НЯМАШЕ ЛИ ПОМОЩИ ОТ НАТО И ЕС ????
23:33 23.09.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Годината е 2027
До коментар #73 от "2023 година пролетта":3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.
Коментиран от #92, #93
23:33 23.09.2025
89 Фродо
23:33 23.09.2025
90 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
УКРИТЕ УБИXА ДОРИ ГОТОВИТЕ ДА СЕ ПРЕДАДАТ РУСКИ БОЙЦИ В ПОКРОВСК КОИТО БЯХА ОБКРЪЖЕНИ:(((
РАЗБИXА ИМ ГЛAВИТЕ С ПРИKЛАДИ И ИМ ИЗВAДИXА OЧИТЕ ДОКАТО БЯХА ОЩЕ ЖИВИ:(((
ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЯ:(((
AHAТЕМA УKРИ YБИЙЦИ НА БРАТЯ РУСНАЦИ :(((
Коментиран от #96, #116
23:33 23.09.2025
91 Щом трола стоенчо се възпали
23:34 23.09.2025
92 скучно и точка.
До коментар #88 от "Годината е 2027":Много рускини ни вкараха на времето БЛАТУШКИТЕ настаниха ги омъжиха се и се народиха твърде много полуруски отпадъци които ще трябва да бъдат разкарани
23:34 23.09.2025
93 Сатана Z
До коментар #88 от "Годината е 2027":Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 8 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...
Коментиран от #98, #102
23:34 23.09.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #87 от "Шизо":Руски фейкове.Момчето го връщат България след намеса на външно министерство.
Коментиран от #107, #110, #127, #128
23:35 23.09.2025
96 Малей
До коментар #90 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти си смесил тежка дрога с алкохол. Не е лесна твойта. Сигурно имаш цироза.
Коментиран от #118
23:35 23.09.2025
97 Марш ма
До коментар #20 от "Рускиня":Серьогата те чака да го издух..аш ,адии ,чи пак заминава за фронта
23:36 23.09.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 604
23:36 23.09.2025
100 4 години СВО- милиони орки при Кобзон
Коментиран от #105
23:36 23.09.2025
101 Хи хи
До коментар #77 от "Всяка вечер милиарди хора по целия свят":Всяка сутрин милиарди хора се будят щастливи че са в БРИКС заедно с Русия !!!
23:36 23.09.2025
102 усср.ан русофил
До коментар #93 от "Сатана Z":Аз съм силно възмутен!
23:36 23.09.2025
103 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
Коментиран от #106
23:36 23.09.2025
104 Така е
........😄
23:37 23.09.2025
105 КОБЗОН 🤩666🤩
До коментар #100 от "4 години СВО- милиони орки при Кобзон":Искам увеличение на цената на билетите и по голяма Zала!!!
23:38 23.09.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Експертът Чуков е агент на ДС
До коментар #14 от "Факт":Експертът Чуков е агентът на Държавна сигурност Галицин.
Руските пропагандисти хванаха констипация. И опорките спряха. Бай Митрофан не вдига телефона. А тук се чудят шегува ли се чичо Дончо или не се шегува? Щото шегичките на голо не са точно шегички.
23:40 23.09.2025
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 604
Коментиран от #114
23:42 23.09.2025
112 Дон Корлеоне
Коментиран от #126
23:42 23.09.2025
113 Яснооо
23:44 23.09.2025
114 Шмъркал е
До коментар #111 от "604":от дрогата на зеленски.
Коментиран от #117
23:45 23.09.2025
115 604
23:46 23.09.2025
116 Ако Алтернативата
До коментар #90 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ко правят руски бойци е Покровск?Да не са на учения.
23:46 23.09.2025
117 604
До коментар #114 от "Шмъркал е":да ве зеля, че пере евтинджоци....тоя зъ ко мислиш мозъкъ му сурватка е станал, сигур си има база дании от лафове, че инак е заминал.....
23:48 23.09.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Величко
23:50 23.09.2025
120 Айде легайте бе😂копейки смотани
23:53 23.09.2025
121 Гурелл
23:53 23.09.2025
122 Мутрафановна
23:56 23.09.2025
123 Русия няма шанс
23:56 23.09.2025
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Зеленото
До коментар #112 от "Дон Корлеоне":до там ще я докара от толкова бело...
23:58 23.09.2025
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Не фейкоиве троле
До коментар #95 от "иzпражнението гайтанджиева":Фашисткият режим отвлече сакато българче. Колко трябва да си птростт троле, за да те ползват за парцал фашистите? 😄
00:00 24.09.2025
129 оня с коня
Коментиран от #130
00:02 24.09.2025
130 В паралелна реалност ли си 😄
До коментар #129 от "оня с коня":Няма друго обяснение.
00:04 24.09.2025
131 Трампа та
Коментиран от #147
00:06 24.09.2025
132 Симо
Коментиран от #140
00:09 24.09.2025
133 Саша Грей
Остава да се чака Русия да колабира финансово. Може би Дони Оранжадата знае неща, които ние не знаем... При всички положения си изигра добре картите (Тръмп) - беше загрижен да спре войната, беше готов на отстъпки пред Путин. Може да се каже, че си е измил ръцете и сега топката е в полето на Шахматиста.
Коментиран от #135
00:11 24.09.2025
134 Ко стаа бе руски боклуци?
До коментар #11 от "след новината путя в колапс и шок":Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?
00:15 24.09.2025
135 Как може
До коментар #133 от "Саша Грей":да сте толкова глупави?
00:15 24.09.2025
136 Факти
Коментиран от #138
00:16 24.09.2025
137 Руски Z-блогър
До коментар #11 от "след новината путя в колапс и шок":Украинците ни избиват така както не са ни избивали немците през 1941.
00:18 24.09.2025
138 Филип
До коментар #136 от "Факти":Путин е полезният идиот на Си.
Коментиран от #144
00:19 24.09.2025
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Факти
До коментар #132 от "Симо":Какви германци, какви франсета? Русия не смее да влезе в гореща война със Запада и се придържа само към студената война. Знаем много добре как свърши това упражнение последния път - фалит и разпад на СССР. Сега пред очите ни се случва абсолютно същото със същите симптоми. Русия се държи единствено благодарение на Китай, но той не й помага, а просто я източва. Русия е обречена държава без бъдеще.
Коментиран от #141
00:21 24.09.2025
141 Толкова ли го закъса запада
До коментар #140 от "Факти":че опря до глупави тролеи? Не е истина.
00:22 24.09.2025
142 Професионален журналист
"Тръмп на среща със Зеленски: НАТО да сваля руски самолети!"
И:
"На въпрос дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети в случай на нарушаване на въздушното им пространство, Тръмп отговори: "Да!"
00:22 24.09.2025
143 Доктор
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Ти си пълен идиот.
00:23 24.09.2025
144 Факти
До коментар #138 от "Филип":Абсолютно. Си го пусна по пързалката и сега му източва родината. Путин е тотално зависим от него.
00:23 24.09.2025
145 До евро тролеите
00:25 24.09.2025
146 Сатана Z
Коментиран от #149
00:27 24.09.2025
147 Факти
До коментар #131 от "Трампа та":Оплачи се на Путин и на Хамас. Те започнаха тези войни и те отказват да ги спрат. Тръмп е лаладжия, но не е той виновният.
00:27 24.09.2025
148 Пригожин
00:30 24.09.2025
149 Факти
До коментар #146 от "Сатана Z":Русия бавно и методично дава в пъти повече жертви от Украйна. Брилянтна стратегия, която обяснява защо в последните 40 месеца не е превзела дори и 1% от Украйна. Да продължава Путин все така бавно и методично да избива руснаци.
Коментиран от #151
00:31 24.09.2025
150 123456
00:31 24.09.2025
151 Да троле
До коментар #149 от "Факти":Виждаме 6000 на 60. Хората загиват, докато ти за 5 цента си глупака на пропадналият запад.
00:33 24.09.2025