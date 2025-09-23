Шефът на НАТО: Твърде рано е да се каже дали инцидентът с дронове в Дания е свързан с Русия

Първата битка на НАТО с дронове изправи самолети за милиони срещу евтини безпилотни апарати и извади наяве слабости

Вече повече от три години Украйна води почти ежедневна борба срещу руските щурмови дронове. Миналата седмица НАТО доби представа за това от първо лице ...