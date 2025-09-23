Новини
Свят »
Белгия »
Шефът на НАТО: Твърде рано е да се каже дали инцидентът с дронове в Дания е свързан с Русия

Шефът на НАТО: Твърде рано е да се каже дали инцидентът с дронове в Дания е свързан с Русия

23 Септември, 2025 18:55 863 31

  • марк рюте-
  • нато-
  • дронове-
  • ракети-
  • дания

На 22 септември най-голямото летище в Дания беше принудено да затвори, след като полицията съобщи, че два или три големи дрона са били засечени да летят в района

Шефът на НАТО: Твърде рано е да се каже дали инцидентът с дронове в Дания е свързан с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Твърде рано е да се каже дали снощното нахлуване на дрон във въздушното пространство на Дания е свързано с неотдавнашни руски нахлувания, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на пресконференцията, предава Sky News.

В момента Дания изясняват случилото се, добави ръководителят на НАТО. Той обяви това малко след като приключи проведе телефонен разговор с датския премиер Мете Фредериксен, непосредствено преди началото на пресконференцията.

Припомняме, че вчера, 22 септември, най-голямото летище в Дания беше принудено да затвори, след като полицията съобщи, че два или три големи дрона са били засечени да летят в района.

Фредериксен заяви по-рано, че не може да изключи потенциално руско участие.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    25 3 Отговор
    Първо лаят - после почват да дават заден щото явно сами осъзнават колко са слаби!

    18:56 23.09.2025

  • 2 АЙДЕ ПО-СЕРИОЗНО

    25 2 Отговор
    Ставате смешни.

    18:57 23.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    За три години България е изнесла за Украйна 3 000 000 снаряди.

    18:58 23.09.2025

  • 4 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 19 Отговор
    Снощи ме о.....ха накриво!

    19:00 23.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кривоверен алкаш

    21 1 Отговор
    А стига локуми...освен да ги разпъвате друго можете ли.Има ли железни доказателства че е виновна Русия,присъда на момента,а ако няма такива стига с тези събирания...Царете на безполезните приказки.

    19:03 23.09.2025

  • 8 Иван

    15 2 Отговор
    Марк Пут.те.

    19:05 23.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    14 1 Отговор
    Аааааа ,не е вярно техни са ,няма спор ,ако ви стане студено грейте се с демокрация и лицемерие

    19:07 23.09.2025

  • 10 ТОЗИ ГОСПОДИН

    12 3 Отговор
    Още ли обича мъже??

    Коментиран от #14

    19:07 23.09.2025

  • 11 не са просиянците....

    1 4 Отговор
    Вероятно са извън-земните........

    19:08 23.09.2025

  • 12 Иван

    10 2 Отговор
    Не е ясно, рано е......защото.....Русия оттренира атаки с ядрени оръжия срещу терористичното НАТО-ОТАН.

    19:10 23.09.2025

  • 13 Роко Сифреди

    4 5 Отговор
    Ами, Марки, то е невъзможно за доказване, защото в руския дрон няма нито една руска част.

    Коментиран от #16

    19:10 23.09.2025

  • 14 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "ТОЗИ ГОСПОДИН":

    Марк Пут.те може да бъде намерен в Амстердам.

    19:11 23.09.2025

  • 15 ДА ПОПИТАМ

    3 0 Отговор
    Ще помогнете ли на БУСИФИЦИРАНИЯ БЪЛГАРИН.

    19:12 23.09.2025

  • 16 Иван

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Роко Сифреди":

    В гнусния сатанински хазарски нацистки коварен ционист Бенямин Нетаняху няма нито една капка еврейска кръв.

    19:13 23.09.2025

  • 17 Мишел

    8 1 Отговор
    Това изявление показва ясно, че Рюте е сигурен, че дроновете не са руски.

    19:15 23.09.2025

  • 18 Страх лозе пази

    4 0 Отговор
    Щурците щурат и скачат
    а на тя х дронове им се привиждат.

    19:17 23.09.2025

  • 19 селяк

    2 0 Отговор
    e са пала каруцата и отивам в София да дигна моя DJI Mini 2 :D и да ма дават по новините :Д Дронове забелезани над Софеа :Д шаа голем цирк

    Коментиран от #21

    19:17 23.09.2025

  • 20 А ИСТИНАТА Е

    5 0 Отговор
    Рютето ли ляга с мъжаги. Играел жената.

    Коментиран от #27

    19:19 23.09.2025

  • 21 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "селяк":

    Селяк не с лошо, че бездарниците в парламента ще ги забранят и няма да може да си ползваме играчките свободно. Мисли и за другите

    19:19 23.09.2025

  • 22 Факт

    3 0 Отговор
    Много великодушно!

    19:22 23.09.2025

  • 23 ЧУВА СЕ

    4 0 Отговор
    Рютето се възбуждал като нещо му влизало през изхода. Верно ли? Това не е нормално.

    19:23 23.09.2025

  • 24 Рано или не, важното е

    4 0 Отговор
    да се вдига патардия! Пък после мълчание и с медиите ще замазваме.

    За хартиените карти на Урсула още не се извинил. Или може би е рано още?
    За съборената къща в Полша също мълчи.

    Не му знам пронанса на тоя, но най-весело е Върховния Дипломат на ЕС и Президента на ЕС!!!:):)

    19:24 23.09.2025

  • 25 Не е рано

    8 0 Отговор
    Лъжите ви и пропагандата срещу Русия я знаем. Няма такива цигани като запада и НАТО.

    19:25 23.09.2025

  • 26 мошЕто

    5 0 Отговор
    И тия олита ще борят руснаците , а не могат да разберат откъде им идват дроновете .Ха-ха , рютетата са голям майтап .

    19:26 23.09.2025

  • 27 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "А ИСТИНАТА Е":

    Преди години имаше среща на върха на страните членки на ЕС в Париж. За съпругите им - специална програма. Ина
    общата снимка на съпругите стърчи един кол в мъжки костюм. Оказа се, че това бил жената/мъжът на тогавашния нидерландски премиер Марк Рюте!

    19:28 23.09.2025

  • 28 ДО ГОДИНА ОТИВАМ НА СОФИЯ ПРАЙДД

    2 0 Отговор
    ЩЕ СИ ВЗЕМА ШАРЕНО ЗНАМЕНЦЕ 😂 ЩЕ ПОКАНЯ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ , БАТ БОЙКО , ВАЛЕРИИ СИМИОНОВ , ВОЛЕН СИДЕРОВ , И ОЩЕ 😂 ИМА МНОГО

    19:31 23.09.2025

  • 29 РАЗБИРАМ ЧЕ

    3 0 Отговор
    Рютето от години се опитвал да забременее безуспешно. Така и не разбрал защо е бездетен.

    19:32 23.09.2025

  • 30 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Много ме дразни бръмченето на комарите! Дошъл си да ядеш... Ми яж и мълчи бе, кво си се разбръмчал!?

    19:37 23.09.2025

  • 31 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    тия де взривиха тръбата на Северен поток тях да търсят!

    19:41 23.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания