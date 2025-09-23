Твърде рано е да се каже дали снощното нахлуване на дрон във въздушното пространство на Дания е свързано с неотдавнашни руски нахлувания, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на пресконференцията, предава Sky News.
В момента Дания изясняват случилото се, добави ръководителят на НАТО. Той обяви това малко след като приключи проведе телефонен разговор с датския премиер Мете Фредериксен, непосредствено преди началото на пресконференцията.
Припомняме, че вчера, 22 септември, най-голямото летище в Дания беше принудено да затвори, след като полицията съобщи, че два или три големи дрона са били засечени да летят в района.
Фредериксен заяви по-рано, че не може да изключи потенциално руско участие.
Шефът на НАТО: Твърде рано е да се каже дали инцидентът с дронове в Дания е свързан с Русия
23 Септември, 2025 18:55 863 31
На 22 септември най-голямото летище в Дания беше принудено да затвори, след като полицията съобщи, че два или три големи дрона са били засечени да летят в района
1 Един
18:56 23.09.2025
2 АЙДЕ ПО-СЕРИОЗНО
18:57 23.09.2025
3 Последния Софиянец
18:58 23.09.2025
4 Пасивен Кремълски педофил с токчета
19:00 23.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кривоверен алкаш
19:03 23.09.2025
8 Иван
19:05 23.09.2025
9 Kaлпазанин
19:07 23.09.2025
10 ТОЗИ ГОСПОДИН
Коментиран от #14
19:07 23.09.2025
11 не са просиянците....
19:08 23.09.2025
12 Иван
19:10 23.09.2025
13 Роко Сифреди
Коментиран от #16
19:10 23.09.2025
14 Иван
До коментар #10 от "ТОЗИ ГОСПОДИН":Марк Пут.те може да бъде намерен в Амстердам.
19:11 23.09.2025
15 ДА ПОПИТАМ
19:12 23.09.2025
16 Иван
До коментар #13 от "Роко Сифреди":В гнусния сатанински хазарски нацистки коварен ционист Бенямин Нетаняху няма нито една капка еврейска кръв.
19:13 23.09.2025
17 Мишел
19:15 23.09.2025
18 Страх лозе пази
а на тя х дронове им се привиждат.
19:17 23.09.2025
19 селяк
Коментиран от #21
19:17 23.09.2025
20 А ИСТИНАТА Е
Коментиран от #27
19:19 23.09.2025
21 Пецо
До коментар #19 от "селяк":Селяк не с лошо, че бездарниците в парламента ще ги забранят и няма да може да си ползваме играчките свободно. Мисли и за другите
19:19 23.09.2025
22 Факт
19:22 23.09.2025
23 ЧУВА СЕ
19:23 23.09.2025
24 Рано или не, важното е
За хартиените карти на Урсула още не се извинил. Или може би е рано още?
За съборената къща в Полша също мълчи.
Не му знам пронанса на тоя, но най-весело е Върховния Дипломат на ЕС и Президента на ЕС!!!:):)
19:24 23.09.2025
25 Не е рано
19:25 23.09.2025
26 мошЕто
19:26 23.09.2025
27 гост
До коментар #20 от "А ИСТИНАТА Е":Преди години имаше среща на върха на страните членки на ЕС в Париж. За съпругите им - специална програма. Ина
общата снимка на съпругите стърчи един кол в мъжки костюм. Оказа се, че това бил жената/мъжът на тогавашния нидерландски премиер Марк Рюте!
19:28 23.09.2025
28 ДО ГОДИНА ОТИВАМ НА СОФИЯ ПРАЙДД
19:31 23.09.2025
29 РАЗБИРАМ ЧЕ
19:32 23.09.2025
30 Червената шапчица
19:37 23.09.2025
31 Ний ша Ва упрайм
19:41 23.09.2025