Преди срещата с Тръмп! Израелската армия продължава настъплението си в Газа

Израелските сили напреднаха по-навътре в град Газа, докато премиерът Бенямин Нетаняху отпътува за Ню Йорк, където ще се обърне към Общото събрание на ООН и ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предава "Ройтерс".

По данни на здравните власти в анклава израелските удари са отнели живота на най-малко 19 души за деня, включително 11 членове на две семейства в град Завайда в централната част на ивицата, където авиацията е поразила жилищна сграда. Израелската армия съобщи, че е нанесла удари по 170 цели през последните 24 часа, но не коментира конкретния инцидент.

Израелската офанзива е насочена към ликвидиране на "последния бастион" на Хамас в град Газа, заяви Нетаняху, въпреки че там все още се намират стотици хиляди цивилни, без сигурно място за убежище. Танкове вече са влезли в града, а армията нарече действията си удар по "терористична инфраструктура".

Вашингтон търси пробив в преговорите. Специалният пратеник Стив Уиткоф заяви, че САЩ очакват напредък след представения от Тръмп 21-точков мирен план пред лидери на мюсюлмански държави. По информация на Politico американският президент е обещал на арабските страни, че няма да позволи анексия на Западния бряг.

Припомняме, че Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Нетаняху за предполагаеми военни престъпления в Газа - обвинение, което Израел отхвърля.

Според местните здравни власти от началото на кампанията са загинали над 65 000 палестинци. Около 48 от отвлечените 251 души при нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г. все още се смятат за пленници, като около 20 от тях вероятно са живи.

Нетаняху заяви, че в Ню Йорк ще заклейми държавите, признали палестинска държава, и ще обсъди с Тръмп не само войната и съдбата на заложниците, но и възможностите за нови дипломатически пробиви на Израел.