Преди срещата с Тръмп! Израелската армия продължава настъплението си в Газа

25 Септември, 2025 15:55 484 10

Израелската офанзива е насочена към ликвидиране на последния бастион на Хамас в град Газа, заяви премиерът Нетаняху

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израелските сили напреднаха по-навътре в град Газа, докато премиерът Бенямин Нетаняху отпътува за Ню Йорк, където ще се обърне към Общото събрание на ООН и ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предава "Ройтерс".

По данни на здравните власти в анклава израелските удари са отнели живота на най-малко 19 души за деня, включително 11 членове на две семейства в град Завайда в централната част на ивицата, където авиацията е поразила жилищна сграда. Израелската армия съобщи, че е нанесла удари по 170 цели през последните 24 часа, но не коментира конкретния инцидент.

Израелската офанзива е насочена към ликвидиране на "последния бастион" на Хамас в град Газа, заяви Нетаняху, въпреки че там все още се намират стотици хиляди цивилни, без сигурно място за убежище. Танкове вече са влезли в града, а армията нарече действията си удар по "терористична инфраструктура".

Вашингтон търси пробив в преговорите. Специалният пратеник Стив Уиткоф заяви, че САЩ очакват напредък след представения от Тръмп 21-точков мирен план пред лидери на мюсюлмански държави. По информация на Politico американският президент е обещал на арабските страни, че няма да позволи анексия на Западния бряг.

Припомняме, че Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Нетаняху за предполагаеми военни престъпления в Газа - обвинение, което Израел отхвърля.

Според местните здравни власти от началото на кампанията са загинали над 65 000 палестинци. Около 48 от отвлечените 251 души при нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г. все още се смятат за пленници, като около 20 от тях вероятно са живи.

Нетаняху заяви, че в Ню Йорк ще заклейми държавите, признали палестинска държава, и ще обсъди с Тръмп не само войната и съдбата на заложниците, но и възможностите за нови дипломатически пробиви на Израел.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    3 5 Отговор
    Газа ще бъде занулена и заселена с евреи.

    15:59 25.09.2025

  • 2 Стив Уиткоф

    3 3 Отговор
    Просто е едно нищожество което и за 5 ст. работа не е свършило а единствено легитимира израелските престъпници

    16:03 25.09.2025

  • 3 Горски

    3 1 Отговор
    Тръмп казва на Зеленски ,че ще му помогне да си върне цялата територия и след 12 минути пред журналисти казва ,че ще спре войната по сегашната линия .Кое в крайна сметка е истината ? Някой ще подшушне ли на Тръмп ,че Украйна ще загуби още територии и няма да има такава държава ? Бай Дончо е презобил с парацетамол нещо😂. И това е ясно на всички. Денонощната пропаганда се грижи да блеят глупаците, че Украйна има някакъв шанс, докато я унищожават за да източва САЩ Европа. без глупаци, това нямаше да се случи. Заленски пет пъти каза че му трябва кешовица 60 милиарда па той да си се оправя,
    ама Тръмпи е шмекер и на такива подлизурковци нема се хване. Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров.

    16:05 25.09.2025

  • 4 123

    4 3 Отговор
    Геноцидът продължава, но всичко на този свят се връща и някй ден ще пожънат каквото са посели. Никой няма да избегне Божият съд.

    Коментиран от #8

    16:05 25.09.2025

  • 5 американският

    3 2 Отговор
    президент от години обещава разни неща на арабските страни и няма нито едно изпълнено нещо. Нито едно! А това което се случи в Катар обезмисля всички милиарди които подариха на САЩ. Съдебно дело в МНС е нужно и срещу САЩ ! За съучастие в геноцид, тероризъм и ядрен тероризъм ...

    16:07 25.09.2025

  • 6 САЩ продължават да въоръжават

    2 2 Отговор
    Израелските боклуци, но иначе дрънкат глупости. Гнусно е

    16:12 25.09.2025

  • 7 Израел няма никакви

    2 1 Отговор
    "дипломатически пробиви" а е точно обратнота и Натаняху е шизофреник който живее в свои измислен свят. Кой в Ню Йорк щял да заклеймява си е негова работа но от никой подкрепа няма да получи освен от съучастника му САЩ

    16:17 25.09.2025

  • 8 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "123":

    Имаш право 🤐🤐🤐

    16:21 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Израелската армия се бави с разчистването на теренът ,което забавя инвестицията на бай Дончо за изграждане на хотел-ресторант и голф игрище в Га за с неговото име.

    16:24 25.09.2025