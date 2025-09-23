Новини
Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран принудително в Украйна

Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран принудително в Украйна

23 Септември, 2025 22:53

  • любомир киров-
  • украйна-
  • мобилизиране-
  • принудително-
  • освобождаване

"Вече не е мобилизиран, освободен е, животът му е извън опасност, в момента е на сигурно място”, разказва бащата на младия мъж

Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран принудително в Украйна - 1
Снимка: Фейсбук на Николай Попов
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Вече не е мобилизиран, освободен е, животът му е извън опасност, в момента е на сигурно място”. Това съобщи бащата на 28-годишния Любомир Киров пред bTV.

Сънародникът ни бе задържан от Одеската служба за мобилизация ТЦК на 1 септември.

"Майка му се прибира от работа на 01.09. Той казва, че ще излезе на улицата да подиша чист въздух. След 10-15 минути не се прибира, тя чува шум, него го няма", разказва бащата.

Семейството открива Любомир в службата за мобилизация, сигнализират на българското консулство, които не успяват да реагират на местните власти.

Любомир заживява в Украйна през 2018 година, за да се грижи за баба си. Майка му е украинка, заради което Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Към днешна дата 28-годишният Любомир е и инвалид.

"Дясната му ръка е смазана от строителна преса. Той е негоден за всякаква военна служба. Как ще стреля като не може да свива дясната си ръка... Те не го пращат да воюва, те го пращат да умре", казва бащата.

По думи на бащата - Любомир се намира в Кировградска област близо до фронта, преди това в други области. От Външното ни министерство реагираха с позиция до медиите.

"Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация."

По-рано от президентството призоваха за изясняване на случая с насилственото задържане на мъжа. Министър Георг Георгиев отбеляза, че популизъм и политиканстване в такива ситуации са излишни.

"Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на съмнителен публичен дивидент", заяви Георгиев.


  • 1 Хипотетично

    36 2 Отговор
    Брей! Само Б.Борисов да се обади и младежът е освободен за има няма два часа!!!

    23:01 23.09.2025

  • 2 Хипотетично

    28 1 Отговор
    Борисов: Готов съм да се свържа лично и със Зеленски, за да намерим най-благоприятното решение на случая с Любомир Киров. А вероятно той вече е бил демобилизиран.

    23:03 23.09.2025

  • 3 Шиши

    8 24 Отговор
    Бойко е велик!

    23:05 23.09.2025

  • 4 Зеленски

    20 8 Отговор
    С една ръка автомат не може да държи но пистолет може.

    Коментиран от #6

    23:07 23.09.2025

  • 5 Тома

    34 1 Отговор
    Всички г.е.йове от спартакус аплодират георг за двойното гражданство а че момчето е сакато не спомена

    23:07 23.09.2025

  • 6 също

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Зеленски":

    И баките може да мие.

    23:09 23.09.2025

  • 7 .......

    13 27 Отговор
    Копейките:
    - Отвлекли са българско дете в Украйна!
    - Пратили са го на първа линия на фронта!
    - Зеленски го обрича!
    Реалност:
    - ТЦК в Одеса е задържала 28 годишен мъж.
    - Не е пращан на фронта.
    - След необходимата проверка е освободен!
    Толкоз!

    Коментиран от #21, #22, #24

    23:10 23.09.2025

  • 8 Баба Гошка

    23 2 Отговор
    Кат има двойно гражданство, защо е там, където важи уккраинското, а не българското. Да беше отишъл в ирландия с укропаспорта си и да му плащат издръжката там - над хиляда евра на месец и подслон и т н. Екстри. И да си заведе и куученце там. И за него издръжка 140 евра на месец ще му плащат. Ама отде акъъл с родителка уккропиттечка? Няма надежда да му дойде.

    23:11 23.09.2025

  • 9 Палячовщина

    5 34 Отговор
    О, ужас и трагедия! Ръката на сина е смазана, инвалид! 😱
    Бащата ридае като театрален актьор, сякаш светът свършва само защото неговото „дете“ е било на фронта.
    А синът? Там е бил, където истинският дълг го е повикал – защитавал е Украйна! Великодушна и справедлива, държава, която се грижи за пострадалите, вместо да драматизира.
    А България? Посрамиха я като ревльовци, които плачат в ъгъла, но нямат смелост да се изправят пред реалността.
    Бащиният театър? Чудесен фон за героизма на украинските сили, които реално се борят, докато „ревльовците“ у нас ръкомахат и ридаят.
    Сякаш сълзите на някой у дома могат да излекуват смазаната ръка или да спрат войната… Пълна клоунада! 😂

    Коментиран от #48, #52

    23:14 23.09.2025

  • 10 Архимандрисандрит Бибиан

    0 8 Отговор
    Само да скручиме вежди ка казва кольегата Соловйов и проблема се решава! Внетен ли сме? А Пембен само маща с пачите и никой го не знае жив ли е!

    23:16 23.09.2025

  • 11 Спецназ

    24 3 Отговор
    22 дена държат на "мобилизация" и "обучение"човек с една смазана ръка!

    На какво го обучавате, БЕ??

    Разбирам че последния гърч на нацизма е

    унищожение на всички недостойни да победят.

    ТАМ мача вече е свирен, Баце!

    Коментиран от #14

    23:18 23.09.2025

  • 12 Цирк кремльовски

    2 16 Отговор
    Карбовски, Боташ Крадев и ред други си направиха пиара за няма нищо.

    23:19 23.09.2025

  • 13 българин

    5 15 Отговор
    Цялата работа намирисва яко, бащата 20 дена мълчал...

    23:19 23.09.2025

  • 14 43215

    1 22 Отговор

    До коментар #11 от "Спецназ":

    Критични несъответствия в публичния разказ на бащата:

    - Медийна поява: бащата първо се появява при известния проруско настроен пропагандист Карбовски, където заявява, че синът му е Отвлечен на 1 септември.

    - Забавяне: бащата изчаква 21 дни, преди да започне да се оплаква шумно в социалните мрежи. Изведнъж получава подкрепа с координирано включване на проруската общност. (Разбираемо е, че те се опитват да яхнат казуса)

    Коментиран от #50

    23:21 23.09.2025

  • 15 Българите са таушани

    1 19 Отговор
    Българите нямат души на победители, техните души са робски. От цял свят отиват хора доброволци, които да защитят свободата и независимостта на Украйна. А българите реват като зайци, че ги мобилизирали абсолютно законно. Таушани с памперси.

    Коментиран от #33, #35, #55, #56, #60

    23:27 23.09.2025

  • 16 Мамин ревльо

    2 11 Отговор
    Този докато е течала проверката дали подлежи на мобилизирания или не, е напълнен памперса 8 пъти, а баща му се скъса да реве като невеста за ... Има ли смисъл да ни занимавате с такива жалки изпълнения?

    23:29 23.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Врявата е полезна

    10 1 Отговор
    Добре че беше Карбовски да вдигне врява, иначе вече обучението на младежа е било към края и са щели да го пуснат в окопа. Сега ще го инструктират, какво да говори, под заплаха да гътнат майка му и баба му, ако се разприказва и разкаже каквото не трябва

    Коментиран от #20

    23:29 23.09.2025

  • 19 Любомир Киров е на 28 години

    5 4 Отговор
    Редно е да може да съобразява какво гражданство да избира и какви последствия се появяват от този избор. Също така трябва да е наясно с мобилизационния си статус. За себе си знам с каква военно-отчетна специалност съм, с какво звание и до коя година подлежа на мобилизация. Смятам, че всеки мъж трябва да е наясно с това.

    Коментиран от #26, #27, #30

    23:33 23.09.2025

  • 20 Ехехе изказа се

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Врявата е полезна":

    Е нали уж украинците бяха "фашисти". Как пък един пръдллльо като Карбовски успя да им повлияе 🤣🤣 Май сами не си вярвате на измишльотините вече. 🤡🤡🤡

    Коментиран от #38

    23:37 23.09.2025

  • 21 Коментиращ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от ".......":

    Айде бе цент-роле?!
    Така ли ти пише у смс-а?!

    Първо, завлекли са го като чувал с картофи, каквито видеа има вече десетки в мрежата!
    Така правят укро-нацитата!
    Второ, много добре са видели, че има проблем с ръката и въпреки това са пробвали да го пратят на няколко места по фронта (по думи на бащата, излъчвано при Карбовски)!
    Трето, независимо кои са ти родителите, се гледа къде си роден! На това му се вика родина, а не къв паспорт имаш!

    Зельо, че е фашага го разбраха и от другия край на земята, само вие платените още се правите на неразбрали?!

    23:41 23.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ако

    1 1 Отговор
    целувачът се опита да се кичи с чужди пера и си преписва заслугата , че момчето след проверка е освободено , ще бъде поредната му опашата лъжа и наглост !

    23:44 23.09.2025

  • 24 Голям праз

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от ".......":

    Искаш ли да се запознаем , да ми обясниш позицията си , че нещо не те разбирам ?

    23:47 23.09.2025

  • 25 Има ли още някой

    1 2 Отговор
    да се съмнява във фашисткият режим в Украйна? Ако има, да ходи там и да се радва като го отвлекат глупака, а не да лази като парцал.

    23:51 23.09.2025

  • 26 Каква мобилизация бе

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Любомир Киров е на 28 години":

    Отвличането не е мобилизация.

    23:52 23.09.2025

  • 27 Голям праз

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Любомир Киров е на 28 години":

    Любомир Киров е български гражданин! Държавата България е задължена да му окаже съдействие! Нещо друго да не ти е ясно , разбирач ?

    Коментиран от #34

    23:52 23.09.2025

  • 28 604

    2 1 Отговор
    въййййййй, бравус, шумът е имал ефект!

    23:54 23.09.2025

  • 29 Васил

    1 0 Отговор
    Мишката Гьорг, цър, цър, цър и никой не му обръща внимание. Мишка нещастна.

    23:56 23.09.2025

  • 30 Няма какво да се съобразява

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Любомир Киров е на 28 години":

    Ако физически не си годен за служба (както в случая) и те мобилизират на сила въпреки това можем да си направим два извода:

    1.Украйна изнемогва с човешкия материал и е започнала да прибягва до руската тактика да праща хора на сигурна смърт само и само врагът да хаби амуниции (нали това било черта на Русия, от 3 години го слушам)

    2.Човешкият живот и за Украйна е абсолютно нулев стига да се изпълнят целите на глобалисткия режим в Киев

    Когато мобилизираш някого и претендираш, че си повече от окупатора си, защото имаш "ценности" и за теб човешкият живот има някаква стойност, не хвърляш хора, които са видимо негодни за военна служба на сигурна смърт. Търсиш за мобилизация хората, които са физически годни за военна служба и също така имат желанието да защитават родината си. В противен случай не са ти нужни освен за пушечно месо

    В случая видяхме мъничко от това, което реално става в Украйна... Изводите обаче са гигантски, а въпросите колко още трябва да продължава този фарс са много. Нашето момче го спасиха, много още други обаче няма да бъдат спасени и ще загинат за целите на един самозабравил се елит

    00:02 24.09.2025

  • 31 Хайде хайде хехехе, не на нас тия!

    0 2 Отговор
    Бащата 20 дена спал и изведнъж се сетил, че синът му бил "отвлечен" и разгласява цялата тази скалаъпена история точно при Карбовски- платен лично от митрофанова трол. Какво се е случило. Била е в процес проверка по установяване дали лицето подлежи на мобилизация по закон. Платените руски провокатори надушват новината в кавички и си правят жалък пиар. Глупава и малоумна провокация, принизяваща България за пореден път от руските тролове!

    00:03 24.09.2025

  • 32 Е как

    0 4 Отговор
    се е грижил за баба си тогава?
    С една ръка?

    Коментиран от #36

    00:04 24.09.2025

  • 33 Искаш ли да ми

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българите са таушани":

    Бълбукаш заека цяла нощ, турчино?

    00:05 24.09.2025

  • 34 Баба Гошка

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Голям праз":

    За британски граждани с двойно гражданство им се казва, че в държавата, където им е двойното гражданство, британския им пасчорт нв им Дава право на консулска защита, репатриране и т н Британците си спестяват усилията и парите да спасяват някой, който се е завврял в дуппката, откъдето е изпълзял.

    Коментиран от #40, #51

    00:07 24.09.2025

  • 35 Беги на фронта

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българите са таушани":

    да ни покажеш какво е смелост, клавиатурен войн - нетаушан. Ако сам не следваш този пример, коментарът ти няма валидност

    Коментиран от #41

    00:07 24.09.2025

  • 36 Както ти се грижиш за дъщеря си

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Е как":

    без две

    00:09 24.09.2025

  • 37 2001-ва

    0 0 Отговор
    един ми разправя как с двойно гражданство от България и турция получено след голямата екскурзия отишъл в турция и го пратили в казармата, макар в България да е служил.
    Вика отслужих си като поп службата и тогава ме пуснаха.
    Разправя как го оставили с още няколко на един хълм с картечница и много патрони и му казали да стреля по кюрдите докато цевта почервенее.
    На сутринта прибират цирка, до следващата вечер.
    Истински случай.
    Не помня колко време каза, че е служил, мисля че каза 6 месеца, но може и да греша.
    Истински случай.

    00:12 24.09.2025

  • 38 Феникс

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ехехе изказа се":

    Ти вярваш ли си на думите бе пиле, той е отвлечен и насила завлечен към наказателен отряд наречен смъртници! Фа%иста са даже дрънкат! Като вземем и факта че насилствено са заставили майката, да му спретне украйнско гражданство, в противен случай не са искали да го запишат в тяхната училищна система!

    Коментиран от #58

    00:19 24.09.2025

  • 39 Шойгу открадна парите

    0 0 Отговор
    Абе щом се е грижил за баба си с тази "смазана ръка" и на фронта е щял да свърши някаква работа. Я като готвач, я като метач или да пренася провизии и боеприпаси. Прилича ми на ревльовците от казармата, които не можеха да понесат и два дни да са отделени от мама. От 2018-та е там, има украинско гражданство и определено е запознат, че може да бъде мобилизиран. Ако не е запознат то явно не е добре и ментално.

    Коментиран от #43

    00:21 24.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Българите са таушани

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Беги на фронта":

    Ако имах украинско гражданство и живеех в Украйна щях да съм на фронта, овчи.

    Коментиран от #49, #53

    00:23 24.09.2025

  • 42 само да кажа

    1 0 Отговор
    Такъв тъпаг външен министър никога не сме имали

    00:25 24.09.2025

  • 43 Голям праз

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Шойгу открадна парите":

    Знаем , че можеш да свърши работа и без ръце , паднал на колене, но не всички имат таланта ти.

    00:25 24.09.2025

  • 44 ГеорГ

    0 1 Отговор
    Георг не е българин, а евреин с побългарено еврейско име.

    00:26 24.09.2025

  • 45 Хохот Бохо

    0 2 Отговор
    Тоя случай разбива тотално пропагандата и кара жалко пакетните със синьо-жълтите парцали да дават на късо

    00:27 24.09.2025

  • 46 Оръжие не може да държи но може

    2 1 Отговор
    Да тича през минно поле и давиди дали е безопасно за минаване😅😅😅

    Коментиран от #61

    00:28 24.09.2025

  • 47 Копейка

    0 0 Отговор
    Тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #57

    00:29 24.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ВЛАДКО ПИРАТКО

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "43215":

    ей Бо-клук продажен мамица-та ти гнила.

    00:30 24.09.2025

  • 51 Голям праз

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Баба Гошка":

    Като ги знам ,колко са крадливи не се изненадвам .

    00:30 24.09.2025

  • 52 Хохот Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Палячовщина":

    Тотално си смахнат. Знаеш ли го?

    00:30 24.09.2025

  • 53 604

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Българите са таушани":

    и ся мой се уредиш, мъ кът помня как съ на сир вахте в казармата, па такивъ кът теб прашка не сте държали

    00:31 24.09.2025

  • 54 Българския народ

    0 1 Отговор
    Русофилите жълтопаветните дето лапаха долари от комуниста дьорд шьорош,и тях скоро ще ги пратим на фронта

    00:31 24.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 604

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Копейка":

    по 1 доза за 10 коментара за пудинг!!

    00:33 24.09.2025

  • 58 Ехехе изказа се

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Феникс":

    Брей брей, "фашистите", "кръвожадните", "отряда на смъртниците". И целият този безпределен ужас на безмилостните "фашисти" осуетен от палячото Карбовски и Рундьо Радев. Абе що не си пиете хапчетата, бе? 💊💊💊

    00:33 24.09.2025

  • 59 Мътно

    0 0 Отговор
    Хем гледа баба си, хем блуждае в различни области... Кой му е дал инвалидност? какъв ТЕЛК?

    00:34 24.09.2025

  • 60 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българите са таушани":

    Ти кога заминаваш? Докажи, че си смел. Или си подло избягал сало патриот излежаващ се пи Черноморието?

    00:34 24.09.2025

  • 61 Голям праз

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Оръжие не може да държи но може":

    Жалко недоразумение!

    00:35 24.09.2025

