Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран принудително в Украйна

"Вече не е мобилизиран, освободен е, животът му е извън опасност, в момента е на сигурно място”. Това съобщи бащата на 28-годишния Любомир Киров пред bTV.
Сънародникът ни бе задържан от Одеската служба за мобилизация ТЦК на 1 септември.
"Майка му се прибира от работа на 01.09. Той казва, че ще излезе на улицата да подиша чист въздух. След 10-15 минути не се прибира, тя чува шум, него го няма", разказва бащата.
Семейството открива Любомир в службата за мобилизация, сигнализират на българското консулство, които не успяват да реагират на местните власти.
Любомир заживява в Украйна през 2018 година, за да се грижи за баба си. Майка му е украинка, заради което Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Към днешна дата 28-годишният Любомир е и инвалид.
"Дясната му ръка е смазана от строителна преса. Той е негоден за всякаква военна служба. Как ще стреля като не може да свива дясната си ръка... Те не го пращат да воюва, те го пращат да умре", казва бащата.
По думи на бащата - Любомир се намира в Кировградска област близо до фронта, преди това в други области. От Външното ни министерство реагираха с позиция до медиите.
"Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация."
По-рано от президентството призоваха за изясняване на случая с насилственото задържане на мъжа. Министър Георг Георгиев отбеляза, че популизъм и политиканстване в такива ситуации са излишни.
"Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на съмнителен публичен дивидент", заяви Георгиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хипотетично
23:01 23.09.2025
2 Хипотетично
23:03 23.09.2025
3 Шиши
23:05 23.09.2025
4 Зеленски
Коментиран от #6
23:07 23.09.2025
5 Тома
23:07 23.09.2025
6 също
До коментар #4 от "Зеленски":И баките може да мие.
23:09 23.09.2025
7 .......
- Отвлекли са българско дете в Украйна!
- Пратили са го на първа линия на фронта!
- Зеленски го обрича!
Реалност:
- ТЦК в Одеса е задържала 28 годишен мъж.
- Не е пращан на фронта.
- След необходимата проверка е освободен!
Толкоз!
Коментиран от #21, #22, #24
23:10 23.09.2025
8 Баба Гошка
23:11 23.09.2025
9 Палячовщина
Бащата ридае като театрален актьор, сякаш светът свършва само защото неговото „дете“ е било на фронта.
А синът? Там е бил, където истинският дълг го е повикал – защитавал е Украйна! Великодушна и справедлива, държава, която се грижи за пострадалите, вместо да драматизира.
А България? Посрамиха я като ревльовци, които плачат в ъгъла, но нямат смелост да се изправят пред реалността.
Бащиният театър? Чудесен фон за героизма на украинските сили, които реално се борят, докато „ревльовците“ у нас ръкомахат и ридаят.
Сякаш сълзите на някой у дома могат да излекуват смазаната ръка или да спрат войната… Пълна клоунада! 😂
Коментиран от #48, #52
23:14 23.09.2025
10 Архимандрисандрит Бибиан
23:16 23.09.2025
11 Спецназ
На какво го обучавате, БЕ??
Разбирам че последния гърч на нацизма е
унищожение на всички недостойни да победят.
ТАМ мача вече е свирен, Баце!
Коментиран от #14
23:18 23.09.2025
12 Цирк кремльовски
23:19 23.09.2025
13 българин
23:19 23.09.2025
14 43215
До коментар #11 от "Спецназ":Критични несъответствия в публичния разказ на бащата:
- Медийна поява: бащата първо се появява при известния проруско настроен пропагандист Карбовски, където заявява, че синът му е Отвлечен на 1 септември.
- Забавяне: бащата изчаква 21 дни, преди да започне да се оплаква шумно в социалните мрежи. Изведнъж получава подкрепа с координирано включване на проруската общност. (Разбираемо е, че те се опитват да яхнат казуса)
Коментиран от #50
23:21 23.09.2025
15 Българите са таушани
Коментиран от #33, #35, #55, #56, #60
23:27 23.09.2025
16 Мамин ревльо
23:29 23.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Врявата е полезна
Коментиран от #20
23:29 23.09.2025
19 Любомир Киров е на 28 години
Коментиран от #26, #27, #30
23:33 23.09.2025
20 Ехехе изказа се
До коментар #18 от "Врявата е полезна":Е нали уж украинците бяха "фашисти". Как пък един пръдллльо като Карбовски успя да им повлияе 🤣🤣 Май сами не си вярвате на измишльотините вече. 🤡🤡🤡
Коментиран от #38
23:37 23.09.2025
21 Коментиращ
До коментар #7 от ".......":Айде бе цент-роле?!
Така ли ти пише у смс-а?!
Първо, завлекли са го като чувал с картофи, каквито видеа има вече десетки в мрежата!
Така правят укро-нацитата!
Второ, много добре са видели, че има проблем с ръката и въпреки това са пробвали да го пратят на няколко места по фронта (по думи на бащата, излъчвано при Карбовски)!
Трето, независимо кои са ти родителите, се гледа къде си роден! На това му се вика родина, а не къв паспорт имаш!
Зельо, че е фашага го разбраха и от другия край на земята, само вие платените още се правите на неразбрали?!
23:41 23.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ако
23:44 23.09.2025
24 Голям праз
До коментар #7 от ".......":Искаш ли да се запознаем , да ми обясниш позицията си , че нещо не те разбирам ?
23:47 23.09.2025
25 Има ли още някой
23:51 23.09.2025
26 Каква мобилизация бе
До коментар #19 от "Любомир Киров е на 28 години":Отвличането не е мобилизация.
23:52 23.09.2025
27 Голям праз
До коментар #19 от "Любомир Киров е на 28 години":Любомир Киров е български гражданин! Държавата България е задължена да му окаже съдействие! Нещо друго да не ти е ясно , разбирач ?
Коментиран от #34
23:52 23.09.2025
28 604
23:54 23.09.2025
29 Васил
23:56 23.09.2025
30 Няма какво да се съобразява
До коментар #19 от "Любомир Киров е на 28 години":Ако физически не си годен за служба (както в случая) и те мобилизират на сила въпреки това можем да си направим два извода:
1.Украйна изнемогва с човешкия материал и е започнала да прибягва до руската тактика да праща хора на сигурна смърт само и само врагът да хаби амуниции (нали това било черта на Русия, от 3 години го слушам)
2.Човешкият живот и за Украйна е абсолютно нулев стига да се изпълнят целите на глобалисткия режим в Киев
Когато мобилизираш някого и претендираш, че си повече от окупатора си, защото имаш "ценности" и за теб човешкият живот има някаква стойност, не хвърляш хора, които са видимо негодни за военна служба на сигурна смърт. Търсиш за мобилизация хората, които са физически годни за военна служба и също така имат желанието да защитават родината си. В противен случай не са ти нужни освен за пушечно месо
В случая видяхме мъничко от това, което реално става в Украйна... Изводите обаче са гигантски, а въпросите колко още трябва да продължава този фарс са много. Нашето момче го спасиха, много още други обаче няма да бъдат спасени и ще загинат за целите на един самозабравил се елит
00:02 24.09.2025
31 Хайде хайде хехехе, не на нас тия!
00:03 24.09.2025
32 Е как
С една ръка?
Коментиран от #36
00:04 24.09.2025
33 Искаш ли да ми
До коментар #15 от "Българите са таушани":Бълбукаш заека цяла нощ, турчино?
00:05 24.09.2025
34 Баба Гошка
До коментар #27 от "Голям праз":За британски граждани с двойно гражданство им се казва, че в държавата, където им е двойното гражданство, британския им пасчорт нв им Дава право на консулска защита, репатриране и т н Британците си спестяват усилията и парите да спасяват някой, който се е завврял в дуппката, откъдето е изпълзял.
Коментиран от #40, #51
00:07 24.09.2025
35 Беги на фронта
До коментар #15 от "Българите са таушани":да ни покажеш какво е смелост, клавиатурен войн - нетаушан. Ако сам не следваш този пример, коментарът ти няма валидност
Коментиран от #41
00:07 24.09.2025
36 Както ти се грижиш за дъщеря си
До коментар #32 от "Е как":без две
00:09 24.09.2025
37 2001-ва
Вика отслужих си като поп службата и тогава ме пуснаха.
Разправя как го оставили с още няколко на един хълм с картечница и много патрони и му казали да стреля по кюрдите докато цевта почервенее.
На сутринта прибират цирка, до следващата вечер.
Истински случай.
Не помня колко време каза, че е служил, мисля че каза 6 месеца, но може и да греша.
Истински случай.
00:12 24.09.2025
38 Феникс
До коментар #20 от "Ехехе изказа се":Ти вярваш ли си на думите бе пиле, той е отвлечен и насила завлечен към наказателен отряд наречен смъртници! Фа%иста са даже дрънкат! Като вземем и факта че насилствено са заставили майката, да му спретне украйнско гражданство, в противен случай не са искали да го запишат в тяхната училищна система!
Коментиран от #58
00:19 24.09.2025
39 Шойгу открадна парите
Коментиран от #43
00:21 24.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Българите са таушани
До коментар #35 от "Беги на фронта":Ако имах украинско гражданство и живеех в Украйна щях да съм на фронта, овчи.
Коментиран от #49, #53
00:23 24.09.2025
42 само да кажа
00:25 24.09.2025
43 Голям праз
До коментар #39 от "Шойгу открадна парите":Знаем , че можеш да свърши работа и без ръце , паднал на колене, но не всички имат таланта ти.
00:25 24.09.2025
44 ГеорГ
00:26 24.09.2025
45 Хохот Бохо
00:27 24.09.2025
46 Оръжие не може да държи но може
Коментиран от #61
00:28 24.09.2025
47 Копейка
Коментиран от #57
00:29 24.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ВЛАДКО ПИРАТКО
До коментар #14 от "43215":ей Бо-клук продажен мамица-та ти гнила.
00:30 24.09.2025
51 Голям праз
До коментар #34 от "Баба Гошка":Като ги знам ,колко са крадливи не се изненадвам .
00:30 24.09.2025
52 Хохот Бохо
До коментар #9 от "Палячовщина":Тотално си смахнат. Знаеш ли го?
00:30 24.09.2025
53 604
До коментар #41 от "Българите са таушани":и ся мой се уредиш, мъ кът помня как съ на сир вахте в казармата, па такивъ кът теб прашка не сте държали
00:31 24.09.2025
54 Българския народ
00:31 24.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 604
До коментар #47 от "Копейка":по 1 доза за 10 коментара за пудинг!!
00:33 24.09.2025
58 Ехехе изказа се
До коментар #38 от "Феникс":Брей брей, "фашистите", "кръвожадните", "отряда на смъртниците". И целият този безпределен ужас на безмилостните "фашисти" осуетен от палячото Карбовски и Рундьо Радев. Абе що не си пиете хапчетата, бе? 💊💊💊
00:33 24.09.2025
59 Мътно
00:34 24.09.2025
60 Хохо Бохо
До коментар #15 от "Българите са таушани":Ти кога заминаваш? Докажи, че си смел. Или си подло избягал сало патриот излежаващ се пи Черноморието?
00:34 24.09.2025
61 Голям праз
До коментар #46 от "Оръжие не може да държи но може":Жалко недоразумение!
00:35 24.09.2025