Украйна очаква да започне производство на дронове за САЩ до средата на 2026 г.

Украйна планира да започне да доставя дронове на Съединените щати като част от планирана сделка с Вашингтон до 30 юни 2026 г.
Това е посочено в програмата за дейности на украинското правителство за 2025-2026 г., представена на Върховната рада.
„До 30 юни 2026 г. да започне изпълнението на споразумението със Съединените щати за производство и продажба на пилотни системи“, се посочва в материалите на програмата.
До този срок са планирани и съвместни предприятия с водещи европейски производители на оръжие, включително Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS и Kongsberg D&A.
По-рано The Financial Times съобщи, че Володимир Зеленски е предложил на Съединените щати във Вашингтон програма за съвместно производство на дронове, частично в американски съоръжения. Очаква се сделката да е на стойност 50 милиарда долара, като е планирано производство от 10 милиона дрона годишно за пет години.
Зеленски представи сделката на президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон през септември, но документите все още не са подписани.
