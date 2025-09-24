Новини
Украйна очаква да започне производство на дронове за САЩ до средата на 2026 г.
  Тема: Украйна

Украйна очаква да започне производство на дронове за САЩ до средата на 2026 г.

24 Септември, 2025 06:22, обновена 24 Септември, 2025 06:26 289 5

Съвместни предприятия с водещи европейски производители на оръжие също са планирани за този срок

Украйна очаква да започне производство на дронове за САЩ до средата на 2026 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна планира да започне да доставя дронове на Съединените щати като част от планирана сделка с Вашингтон до 30 юни 2026 г.

Това е посочено в програмата за дейности на украинското правителство за 2025-2026 г., представена на Върховната рада.

„До 30 юни 2026 г. да започне изпълнението на споразумението със Съединените щати за производство и продажба на пилотни системи“, се посочва в материалите на програмата.

До този срок са планирани и съвместни предприятия с водещи европейски производители на оръжие, включително Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS и Kongsberg D&A.

По-рано The Financial Times съобщи, че Володимир Зеленски е предложил на Съединените щати във Вашингтон програма за съвместно производство на дронове, частично в американски съоръжения. Очаква се сделката да е на стойност 50 милиарда долара, като е планирано производство от 10 милиона дрона годишно за пет години.

Зеленски представи сделката на президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон през септември, но документите все още не са подписани.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрон от Жъмбо

    1 0 Отговор
    А дано, ама надали.

    06:28 24.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    ЯВНО НА НАС НИ Е СБЪРКАН ЧИПА? НИЕ ЗАГИВАМЕ,А УКРИЯ ПРОЦЪФТЯВА!

    06:28 24.09.2025

  • 3 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    404 е гаден, оръжеен битак! И за да функционира, избиват цяла нация, а цивилизована Европа ги насъскват срещу непобедимата Русия!!!

    06:28 24.09.2025

  • 4 Ти да видиш

    0 1 Отговор
    Докъде се докара бункерният шахматист.Всеки да го подритва.Рсша отива с бясна скорост в средновековието.

    06:32 24.09.2025

  • 5 Руснаците дори знаят вече

    0 0 Отговор
    къде ще се произвеждат! И ще изпратят поздравления в деня на откриването на завода!

    (Байряктаров)

    06:35 24.09.2025

