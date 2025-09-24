Новини
The Daily Telegraph: Няма "шеметна" промяна в позицията на Тръмп за Украйна, просто ще продава оръжия на НАТО за Киев
  Тема: Украйна

24 Септември, 2025 06:34

Вместо да се ангажира с нова помощ за Украйна или да увеличи натиска върху Русия, той сякаш предава всичко на Европа и НАТО, предаде изданието

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк не трябва да се тълкуват като промяна в американската позиция или положително развитие за Киев, пише британския вестник The Daily Telegraph.

„Това, което на пръв поглед може да изглежда като зашеметяваща промяна в позицията, всъщност може да е лоша новина за Володимир Зеленски“, се казва в статията. „Погледнете зад заглавията - самото изявление е урок по сигнализиране“, продължава вестникът. „Вместо да се ангажира с нова помощ за Украйна или да увеличи натиска върху Русия, Тръмп сякаш предава всичко на Европа и НАТО.“

„Единственото нещо, с което е готов да се ангажира, е да продължи да продава оръжия на съюзниците. Трудно е да се нарече това повратна точка“, отбелязва журналистът на вестника. „Тръмп е научил труден урок: прекратяването на войните е трудно. Изглежда му е писнало“, продължава статията.

На 23 септември, коментирайки ситуацията в Украйна след разговори със Зеленски в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Тръмп заяви, че Съединените щати ще продължат да доставят оръжия на страните от НАТО, позволявайки им да се разпореждат с тях, както сметнат за добре. На 14 юли Тръмп обяви, че Вашингтон е решил да продължи да прехвърля оръжия и военна техника на Киев, ако Европа плати за тях, а НАТО ще координира този процес.


  • 1 Добро утро!

    17 21 Отговор
    Няма значение на кого продава Тръмп , важното е Украйна да има подходящите оръжия за да прогони фашисткия агресор.

    Коментиран от #4, #7, #21, #23

    06:43 24.09.2025

  • 2 Да дава оръжия Тръмпи

    7 9 Отговор
    Другото е без значение.

    06:51 24.09.2025

  • 3 Украйна се

    11 18 Отговор
    нуждае от оръжия срещу империята на злото и мизерията. Тя ще довърши останалата работа в интерес на всички застрашени от по-нататъшна варварска агресия нормални народи и държави. Включително България. Не ни трябват под никакъв предлог асвабадителите вампирясали.

    06:52 24.09.2025

  • 4 Абсолютно вярно!

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    Украйна все още получава безплатно от тези на Байдън.

    06:54 24.09.2025

  • 5 Каунь

    8 0 Отговор
    Абе важното е алъш-вериша да върви! Няма значение, че половината компоненти за ракетите и дроновете са американски. Щом си плащат.

    06:55 24.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Добър ден

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    Не разбра ли, че просто иска да набие канчетата на европсихопатите?
    Направо ги разцепи с тоя бъзик:
    "Украйна може да си върне териториите, че отгоре, само купувайте от САЩ повече оръжия с парите на данъкоплатците си и ги давайте на Зеленски....докато ви изритат"!

    Сериозно ли си мислиш, че Тръмп вярва, че Украйна има шанс?

    Коментиран от #17, #18

    07:06 24.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Никой

    8 3 Отговор
    Украйна е излишна.

    07:07 24.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 дядото

    11 1 Отговор
    любима ситуация на сащ и вп й комплекс - разпалване на конфликти,продажба на оръжия и на двете страни и ограбване на победения.да живее демокрацията.

    Коментиран от #15

    07:18 24.09.2025

  • 13 Абе ти

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    у ред ли си?
    Тръмп просто се бъзика. Дори Телеграфите са го разбрали.
    Ако Украйна имаше шанс да победа, Тръмп щеше да е с миротворците. Но както каза, няма да въвлича САЩ във войни, които не може да спечели!
    Виж, бизнес няма да откаже, ако има евробалами. Било то с оръжия или, да купуват горива от САЩ

    Коментиран от #14

    07:20 24.09.2025

  • 14 Я пъ тоа

    0 6 Отговор

    До коментар #13 от "Абе ти":

    Щатско оръжие ИЗБИВА руснаците....голем бъзика, нема що....

    Коментиран от #19

    07:26 24.09.2025

  • 15 Така де

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "дядото":

    Байдън РАЗПОРЕДИ война в Украйна. Путин изпълни чинно.....

    07:27 24.09.2025

  • 16 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    0 4 Отговор
    Забавят, но не забравят

    Коментиран от #20

    07:28 24.09.2025

  • 17 Прогресивен модерен ляв соросид

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Добър ден":

    Объркахме се!
    Тръмп наш ли е или агент Краснов? Кахво да пишем?
    Няма край тая мъка.

    07:32 24.09.2025

  • 18 Шемет

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Добър ден":

    The Daily Telegraph май са се усетили! Няма "шеметна" промяна в позицията на Тръмп за Украйна

    07:36 24.09.2025

  • 19 Я па я

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Я пъ тоа":

    Кажи го това на последния украинец, докато не е станало късно! И да е вече в последната пратка хладилни камиони.

    07:45 24.09.2025

  • 20 Да разбираме ли, че

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    че Тръмп вече не е "агент Краснов"?
    Или утре ще се изметнеш пак?

    07:54 24.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Обективни истини

    1 0 Отговор
    По-малоумни европейски политици не в имало в история, ще плащаме от нашия джоб за някакви бандери да умират, та то те са си виновни за конфликта, които създадоха. Онези отвъд океана ще печелят, Европа ще обеднява, а хо х лите ще умират за лудо. Няма такъв резил падение.

    08:30 24.09.2025

  • 23 Лека нощ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро!":

    А хора, хора ще даде ли, че като свършат хората ще пукат са и ли тези скапани оръжия дето бръщолевиш?

    08:32 24.09.2025

