The Daily Telegraph: Няма "шеметна" промяна в позицията на Тръмп за Украйна, просто ще продава оръжия на НАТО за Киев

Изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк не трябва да се тълкуват като промяна в американската позиция или положително развитие за Киев, пише британския вестник The Daily Telegraph.
„Това, което на пръв поглед може да изглежда като зашеметяваща промяна в позицията, всъщност може да е лоша новина за Володимир Зеленски“, се казва в статията. „Погледнете зад заглавията - самото изявление е урок по сигнализиране“, продължава вестникът. „Вместо да се ангажира с нова помощ за Украйна или да увеличи натиска върху Русия, Тръмп сякаш предава всичко на Европа и НАТО.“
„Единственото нещо, с което е готов да се ангажира, е да продължи да продава оръжия на съюзниците. Трудно е да се нарече това повратна точка“, отбелязва журналистът на вестника. „Тръмп е научил труден урок: прекратяването на войните е трудно. Изглежда му е писнало“, продължава статията.
На 23 септември, коментирайки ситуацията в Украйна след разговори със Зеленски в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Тръмп заяви, че Съединените щати ще продължат да доставят оръжия на страните от НАТО, позволявайки им да се разпореждат с тях, както сметнат за добре. На 14 юли Тръмп обяви, че Вашингтон е решил да продължи да прехвърля оръжия и военна техника на Киев, ако Европа плати за тях, а НАТО ще координира този процес.
1 Добро утро!
06:43 24.09.2025
2 Да дава оръжия Тръмпи
06:51 24.09.2025
3 Украйна се
06:52 24.09.2025
4 Абсолютно вярно!
До коментар #1 от "Добро утро!":Украйна все още получава безплатно от тези на Байдън.
06:54 24.09.2025
5 Каунь
06:55 24.09.2025
7 Добър ден
До коментар #1 от "Добро утро!":Не разбра ли, че просто иска да набие канчетата на европсихопатите?
Направо ги разцепи с тоя бъзик:
"Украйна може да си върне териториите, че отгоре, само купувайте от САЩ повече оръжия с парите на данъкоплатците си и ги давайте на Зеленски....докато ви изритат"!
Сериозно ли си мислиш, че Тръмп вярва, че Украйна има шанс?
07:06 24.09.2025
10 Никой
07:07 24.09.2025
12 дядото
07:18 24.09.2025
13 Абе ти
До коментар #6 от "Българин":у ред ли си?
Тръмп просто се бъзика. Дори Телеграфите са го разбрали.
Ако Украйна имаше шанс да победа, Тръмп щеше да е с миротворците. Но както каза, няма да въвлича САЩ във войни, които не може да спечели!
Виж, бизнес няма да откаже, ако има евробалами. Било то с оръжия или, да купуват горива от САЩ
07:20 24.09.2025
14 Я пъ тоа
До коментар #13 от "Абе ти":Щатско оръжие ИЗБИВА руснаците....голем бъзика, нема що....
07:26 24.09.2025
15 Така де
До коментар #12 от "дядото":Байдън РАЗПОРЕДИ война в Украйна. Путин изпълни чинно.....
07:27 24.09.2025
16 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
07:28 24.09.2025
17 Прогресивен модерен ляв соросид
До коментар #7 от "Добър ден":Объркахме се!
Тръмп наш ли е или агент Краснов? Кахво да пишем?
Няма край тая мъка.
07:32 24.09.2025
18 Шемет
До коментар #7 от "Добър ден":The Daily Telegraph май са се усетили! Няма "шеметна" промяна в позицията на Тръмп за Украйна
07:36 24.09.2025
19 Я па я
До коментар #14 от "Я пъ тоа":Кажи го това на последния украинец, докато не е станало късно! И да е вече в последната пратка хладилни камиони.
07:45 24.09.2025
20 Да разбираме ли, че
До коментар #16 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":че Тръмп вече не е "агент Краснов"?
Или утре ще се изметнеш пак?
07:54 24.09.2025
22 Обективни истини
08:30 24.09.2025
23 Лека нощ
До коментар #1 от "Добро утро!":А хора, хора ще даде ли, че като свършат хората ще пукат са и ли тези скапани оръжия дето бръщолевиш?
08:32 24.09.2025