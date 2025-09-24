The Daily Telegraph: Няма "шеметна" промяна в позицията на Тръмп за Украйна, просто ще продава оръжия на НАТО за Киев

Изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк не трябва да се тълкуват като промяна в американската позиция или положително развитие за Киев, пише британския вестник The Daily Telegraph.

„Това, което на пръв поглед може да изглежда като зашеметяваща промяна в позицията, всъщност може да е лоша новина за Володимир Зеленски“, се казва в статията. „Погледнете зад заглавията - самото изявление е урок по сигнализиране“, продължава вестникът. „Вместо да се ангажира с нова помощ за Украйна или да увеличи натиска върху Русия, Тръмп сякаш предава всичко на Европа и НАТО.“

Още новини от Украйна

„Единственото нещо, с което е готов да се ангажира, е да продължи да продава оръжия на съюзниците. Трудно е да се нарече това повратна точка“, отбелязва журналистът на вестника. „Тръмп е научил труден урок: прекратяването на войните е трудно. Изглежда му е писнало“, продължава статията.

На 23 септември, коментирайки ситуацията в Украйна след разговори със Зеленски в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Тръмп заяви, че Съединените щати ще продължат да доставят оръжия на страните от НАТО, позволявайки им да се разпореждат с тях, както сметнат за добре. На 14 юли Тръмп обяви, че Вашингтон е решил да продължи да прехвърля оръжия и военна техника на Киев, ако Европа плати за тях, а НАТО ще координира този процес.