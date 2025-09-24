Демокрацията по света е в отстъпление, засегнати са свободите на изразяване, на избор, на медиите. Това отчете Сийма Ша от Международния институт за демокрация със седалище в Стокхолм пред евродепутатите от подкомисиите на Европейския парламент за човешките права и за защита на демокрацията, предаде БТА.
По нейните думи явлението засяга гражданските свободи и достъпа до правосъдие, независимостта на правосъдието, предвидимостта на законодателството. Тя добави, че институтът напоследък наблюдава най-значителното влошаване на медийната среда от 1975 г. насам, включително заради все по-честите действия срещу журналисти.
Защитниците на демокрацията предлагат подобряване на институциите, докато склонните към авторитаризъм разпространяват идеи, с които оправдават нуждата от извънредни решения заради днешните предизвикателства, обобщи проф. Ричард Янгс от Колежа на Европа. Той посочи, че авторитарните режими стават все по-привлекателни в очите на мнозина по света.
Янгс очерта пет основни авторитарни идеи, разпространявани днес - че има нужда от "експертно" управление, защото съвременните предизвикателства са толкова сложни, че може да бъдат решени само от експерти, а гражданите не биха могли да се справят самостоятелно; демокрацията е стигнала "твърде далеч" и вече не отчита обществения интерес; авторитарните режими са по-способни да се справят с постоянните кризи и нестабилност; правителствата имат нужда от извънредни правомощия, за да преодолеят кризите в демокрациите; обществата имат нужда от "традиционни ценности", а либерализмът е започнал да се налага на обществото.
Подобни идеи не са нови, но днес има вълна от авторитарно мислене, обобщи Янгс. Според него ЕС прави необходимото за подкрепа на демократичните държави по света, но трябва да започне да оспорва ясно авторитарните идеи и да предвиди необходимите средства за това при определянето на бюджета за външнополитическа дейност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #29
12:56 24.09.2025
2 ЮРО ФОРЕВЪР
12:58 24.09.2025
3 Потрес
12:59 24.09.2025
4 KВА ДЕМОКРАЦИЯ КВИ 5 ЛЕВА
13:00 24.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 демократ
13:07 24.09.2025
7 Демокрацията
13:08 24.09.2025
8 гдфгфдг
13:10 24.09.2025
9 Брей,брей
13:10 24.09.2025
10 Фейк на часа
13:10 24.09.2025
11 гдфгфдг
13:11 24.09.2025
12 Фон дер Миндер
13:13 24.09.2025
13 🤣😂🤣😂
13:16 24.09.2025
14 Фон дер Миндер
13:16 24.09.2025
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Всички диктатура биват отхвърляни.
13:17 24.09.2025
16 Историята помни
Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва и да продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
HЕ нa диктaтypaтa!
Коментиран от #22, #25, #26, #31
13:17 24.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Затова пък
13:18 24.09.2025
19 Павел пенев
13:20 24.09.2025
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Значи ни управлява едрия капитал.Каква демокрация е Това?!
13:20 24.09.2025
21 Здрасти
13:21 24.09.2025
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Историята помни":Платен манипулятор( ако не си Платен,значи си болен)
13:21 24.09.2025
23 гдфгфдг
13:22 24.09.2025
24 оня с коня
13:23 24.09.2025
25 Нещо си се объркал
До коментар #16 от "Историята помни":Борисов преди две седмици се целуваше с Урсула, а Пеевски има най-големият украински орден връчен от посланичката на Украйна у нас.
13:23 24.09.2025
26 гдфгфдг
До коментар #16 от "Историята помни":и ние те запомнихме и идваме за теб и цялото ти семейство в стил мексиканската мафия
13:24 24.09.2025
27 Цвете
13:25 24.09.2025
28 Цвете
13:26 24.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Истината
13:32 24.09.2025
31 Относно Борисов и ГЕРБ
До коментар #16 от "Историята помни":Борисов и ГЕРБ са напълно германски проект. ГЕРБ е изграден с пари от германски фондации и служби, а канцлерът на Германия Меркел подкрепяше Борисов и ГЕРБ всичките тези години на управление. ГЕРБ и Борисов бяха подкрепяни от ЕС и ЕК в качеството на най-голямата група е Европейския Парламент - Европейската Народна Партия.
13:32 24.09.2025
32 123456
13:35 24.09.2025
33 Това е въпросът
13:40 24.09.2025
34 Абе
14:05 24.09.2025