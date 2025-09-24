Новини
Демокрацията по света е в отстъпление

24 Септември, 2025 12:52 787 34

  • демокрация-
  • ес-
  • еп-
  • човешки права

Склонните към авторитаризъм разпространяват идеи, с които оправдават нуждата от извънредни решения

Демокрацията по света е в отстъпление - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Демокрацията по света е в отстъпление, засегнати са свободите на изразяване, на избор, на медиите. Това отчете Сийма Ша от Международния институт за демокрация със седалище в Стокхолм пред евродепутатите от подкомисиите на Европейския парламент за човешките права и за защита на демокрацията, предаде БТА.

По нейните думи явлението засяга гражданските свободи и достъпа до правосъдие, независимостта на правосъдието, предвидимостта на законодателството. Тя добави, че институтът напоследък наблюдава най-значителното влошаване на медийната среда от 1975 г. насам, включително заради все по-честите действия срещу журналисти.

Защитниците на демокрацията предлагат подобряване на институциите, докато склонните към авторитаризъм разпространяват идеи, с които оправдават нуждата от извънредни решения заради днешните предизвикателства, обобщи проф. Ричард Янгс от Колежа на Европа. Той посочи, че авторитарните режими стават все по-привлекателни в очите на мнозина по света.

Янгс очерта пет основни авторитарни идеи, разпространявани днес - че има нужда от "експертно" управление, защото съвременните предизвикателства са толкова сложни, че може да бъдат решени само от експерти, а гражданите не биха могли да се справят самостоятелно; демокрацията е стигнала "твърде далеч" и вече не отчита обществения интерес; авторитарните режими са по-способни да се справят с постоянните кризи и нестабилност; правителствата имат нужда от извънредни правомощия, за да преодолеят кризите в демокрациите; обществата имат нужда от "традиционни ценности", а либерализмът е започнал да се налага на обществото.

Подобни идеи не са нови, но днес има вълна от авторитарно мислене, обобщи Янгс. Според него ЕС прави необходимото за подкрепа на демократичните държави по света, но трябва да започне да оспорва ясно авторитарните идеи и да предвиди необходимите средства за това при определянето на бюджета за външнополитическа дейност.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 12 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Аз съм учредител на нова партия за пряка демокрация и електронно гласуване.

    Коментиран от #29

    12:56 24.09.2025

  • 2 ЮРО ФОРЕВЪР

    20 1 Отговор
    ТАКА Е! Урсула и Кая Калас унищожиха демокрацията в Европа.

    12:58 24.09.2025

  • 3 Потрес

    17 1 Отговор
    Само вижте, какво се случва в "демокрацията" ФАЩ, демократи, демократично стрелят по президента, убиват политически опоненти публично, крадат и убиват по улиците също демократично... Какво ли се случва с "демокрацията" на големите сеячи на "демокрация" по света, подкрепящи геноцид, бомбещи безпричинно държави и т. н. Та какво за "демокрацията"? На мен ми изглежда, че настъпва и то много агресивно!

    12:59 24.09.2025

  • 4 KВА ДЕМОКРАЦИЯ КВИ 5 ЛЕВА

    21 1 Отговор
    КОМУНИЗМА РЕАЛНО БЕШЕ ПО СПРАВЕДЛИВ И ХУМАНЕН СТРОЙ.

    13:00 24.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 демократ

    2 1 Отговор
    Бях си добре когато само ме авеха! Сега ме и бият. Няма да им кажа че ми харесва, и съм си още по добре.

    13:07 24.09.2025

  • 7 Демокрацията

    9 1 Отговор
    успешно премина в деменция.

    13:08 24.09.2025

  • 8 гдфгфдг

    4 2 Отговор
    мария атанасова ако има дете ще го целува студено

    13:10 24.09.2025

  • 9 Брей,брей

    10 0 Отговор
    Не се спряхте с тази пропаганда

    13:10 24.09.2025

  • 10 Фейк на часа

    12 0 Отговор
    Един такъв пример е България, която е член на ЕС и НАТО. В страната има 100% доказателства за манипулиране на последните избори, за масова фалшификация на попълнените протоколи в изборните комисии, за масово купуване на гласове. В резултат в България има нелигитимен парламент, чиито решения до едно могат да бъдат оспорани и анулирани, включително решението за вкарването на държавата в Еврозоната. Двамата водещи политици в България се лансират от организираните престъпни групи и стоят в източването на европрограми, крадене на пари от бюджета и външните заеми на държавата, наркотрафика и производството на наркотици в страната.

    13:10 24.09.2025

  • 11 гдфгфдг

    6 0 Отговор
    няма демокрация,а див капитализъм примесен със свободия!СМЪРТ ЗА ВСИЧКИ МИЛИОНЕРИ И МИЛИЯРДЕРИ

    13:11 24.09.2025

  • 12 Фон дер Миндер

    8 0 Отговор
    Авторитарно мислене... Аре пак.. истериците с пяна на устата пищят и "обясняват", че всеки който иска нормален свят не е нормален. Плюя на вашата т.нар. "демокрация" и се гордея със самостоятелното / което според подобни аФторчета е авторитарно/ си мислене

    13:13 24.09.2025

  • 13 🤣😂🤣😂

    6 0 Отговор
    КАКВА ДЕМОКРАЦИЯ?? КАКВИ 5 ЛВ

    13:16 24.09.2025

  • 14 Фон дер Миндер

    6 0 Отговор
    Елитните бабички от Брюксел пак ще поучават простолюдието " как е правилно да се мисли"... Ама тоя път много не познаха

    13:16 24.09.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Демокрацията - диктатура на едрия капитал.
    Всички диктатура биват отхвърляни.

    13:17 24.09.2025

  • 16 Историята помни

    0 6 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт нaшaтa дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчихме диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи нaшaтa цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва и да продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
    HЕ нa диктaтypaтa!

    Коментиран от #22, #25, #26, #31

    13:17 24.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Затова пък

    1 1 Отговор
    Путинизацията е в настъпление.

    13:18 24.09.2025

  • 19 Павел пенев

    5 0 Отговор
    Демокрацията не трябва да отстъпва а просто да бъде изритана на бунището заедно с нейните т.нар. лидери.

    13:20 24.09.2025

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Всички управляващи на Запада са креаттури и лобисти на едрия капитал.
    Значи ни управлява едрия капитал.Каква демокрация е Това?!

    13:20 24.09.2025

  • 21 Здрасти

    3 0 Отговор
    Защитниците на демокрацията забраняват достъпът до някой медий. 🤣🤣🤣 Гледайте само нашите медии. Там ще научите това което трябва. Както например предаването,, пресечна точка,,,. Пресечна точка от три еднакви розови понита🤣🤣. Къде се пресича точката??

    13:21 24.09.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Историята помни":

    Платен манипулятор( ако не си Платен,значи си болен)

    13:21 24.09.2025

  • 23 гдфгфдг

    2 0 Отговор
    искаме отрязаната и оцъклена глава на Сийма Ша

    13:22 24.09.2025

  • 24 оня с коня

    0 0 Отговор
    След като Западната Демокрация започна да се използва АКТИВНО от Милитаристична Русия за Хибридна Война,нормално е и да се ПРЕМАХНЕ за да бъдат изравнени силите.

    13:23 24.09.2025

  • 25 Нещо си се объркал

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Историята помни":

    Борисов преди две седмици се целуваше с Урсула, а Пеевски има най-големият украински орден връчен от посланичката на Украйна у нас.

    13:23 24.09.2025

  • 26 гдфгфдг

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Историята помни":

    и ние те запомнихме и идваме за теб и цялото ти семейство в стил мексиканската мафия

    13:24 24.09.2025

  • 27 Цвете

    1 1 Отговор
    В ОТСТЪПЛЕНИЕ СТЕ ВИЕ. НЯМАМЕ НУЖДА ОТ ВАШИТЕ " КОМЕНТАРИ " .ДЕМОКРАТИТЕ СА МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ДИКТАТОРИТЕ. НЕ СЕ СПРАВИХТЕ С ЕДИН РУСКИ УБИЕЦ И. ДЕМОКРАЦИЯТА ВИ Е В УСТАТА. ЗАЩО????

    13:25 24.09.2025

  • 28 Цвете

    1 1 Отговор
  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Истината

    0 1 Отговор
    Възможностите за осигуряване на просперитет на Демокрацията е в пряка функция от способностите и интелекта на Демоса - тоест на народеца! Това е най-честната система, и за това демокрацията не вирее навсякъде .... и не е задължително да води до просперитет, ако няма достатъчен на брой умни и интелигентни хора. Това е истината, за съжаление в България демосът е повреден от 44 години комунизъм и още поне 20 години организиран преход от комунистите.....

    13:32 24.09.2025

  • 31 Относно Борисов и ГЕРБ

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Историята помни":

    Борисов и ГЕРБ са напълно германски проект. ГЕРБ е изграден с пари от германски фондации и служби, а канцлерът на Германия Меркел подкрепяше Борисов и ГЕРБ всичките тези години на управление. ГЕРБ и Борисов бяха подкрепяни от ЕС и ЕК в качеството на най-голямата група е Европейския Парламент - Европейската Народна Партия.

    13:32 24.09.2025

  • 32 123456

    1 0 Отговор
    Каква демокрация , бре пършиви болни мозъци - къде видяхте демокрация в тая голяма лъжа !

    13:35 24.09.2025

  • 33 Това е въпросът

    0 0 Отговор
    Почвам да се питам, каква е системата, която може да защити народа, колкото и не интелигентен да е, от грешките му и все пак човек да се чувства свободен.? Демокрацията, като зависеща от решенията на хората, не дава гаранция за винаги най-доброто..... Хората са глупави, манипулеруеми и лекомислени.....

    13:40 24.09.2025

  • 34 Абе

    0 0 Отговор
    Това шега ли е? Каква демокрация бе, какви 5 лева? Ако това беше така , все някъде по света щеше да има народна приказка за добрата демокрация.

    14:05 24.09.2025

