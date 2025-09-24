Супертайфунът Рагаса връхлита Южен Китай след тежки поражения в Тайван и Хонконг

Супертайфунът Рагаса, най-мощният тропически циклон в света тази година, се насочва към Южен Китай, след като причини смъртта на 14 души в Тайван, остави десетки в неизвестност и връхлетя Хонконг със свирепи ветрове и проливни дъждове, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Около 129 души остават в неизвестност в източния окръг Хуалиен в Тайван, след като бариерно езеро преля и заля град. Външният край на Рагаса удари острова в понеделник.

Много жители на туристическия град Гуанфу се оплакаха от недостатъчно предупреждение от страна на тайванските власти, които обикновено бързо евакуират хората от потенциално опасните зони на острова, често засегнат от тайфуни.

Докато дъждовете заливаха Тайван, Хонконг се сблъска с огромни вълни, разбиващи се в източното и южното крайбрежие на азиатския финансов център.

Китайските власти издадоха най-високото си предупреждение за вълни - "червен код" - за първи път тази година. Прогнозите сочат вълни до 2,8 метра в части от провинция Гуандун, докато Рагаса се насочва към гъсто населената делта на Перлената река.

Рагаса се образува над Западния Тихи океан миналата седмица. Подхранван от топлите морета и благоприятни атмосферни условия, тропическият циклон бързо се засили и достигна категория 5 в понеделник с ветрове над 260 км/ч.

Оттогава той отслабна до тайфун от категория 3, но остава способен да събаря дървета и електропроводи, да чупи прозорци и да поврежда сгради.

"Властите са си взели поуки от Хато и Мангхут, които причиниха щети за милиарди долари през 2017 и 2018 г.", заяви Чим Лий, старши специалист по енергетика и изменение на климата.

"Делтата на Перлената река е един от най-добре подготвените региони за тайфуни, затова не очакваме големи смущения. Промяната тази година е, че фондовият пазар в Хонконг остана отворен по време на тайфуните - знак за устойчивостта на инфраструктурата", добави той.

След като премине около 100 км южно от Хонконг през следващите няколко часа, се очаква Рагаса да достигне сушата по южното китайско крайбрежие в късния следобед.

В Гуанджоу, Шънджън, Фошан и Дунгуан, които са най-големите градове по пътя на бурята, живеят около 50 милиона души.

Министерството на извънредните ситуации е изпратило десетки хиляди палатки, сгъваеми легла, аварийно осветление и други спасителни материали в Гуандун, а над 770 000 души са евакуирани.