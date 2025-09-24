Мъж арестуван във Великобритания за кибератаката, която засегна няколко големи летища в Европа

Полицията във Великобритания е задържала мъж във връзка с кибератака, която блокира работата на няколко големи летища в Европа, включително лондонското „Хийтроу“, съобщи BBC, предава News.bg.
Националната агенция за борба с престъпността (NCA) информира, че 40-годишен мъж е бил арестуван в Западен Съсекс като част от разследване на киберинцидент, засегнал софтуера за регистрация и обработка на багаж на Collins Aerospace, използван от редица авиокомпании.
Пол Фостър, ръководител на националното звено за киберпрестъпления на NCA, уточни, че разследването на случая все още е в начален етап.
Мъжът е бил арестуван вечерта на 23 септември по подозрение за нарушения по Закона за компютърни злоупотреби, но впоследствие е освободен под гаранция.
