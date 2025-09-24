Новини
Мъж арестуван във Великобритания за кибератаката, която засегна няколко големи летища в Европа

24 Септември, 2025 15:35 956 8

40-годишен от Западен Съсекс е разследван за блокиране на системи за регистрация и багаж, но вече е освободен под гаранция

Мъж арестуван във Великобритания за кибератаката, която засегна няколко големи летища в Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полицията във Великобритания е задържала мъж във връзка с кибератака, която блокира работата на няколко големи летища в Европа, включително лондонското „Хийтроу“, съобщи BBC, предава News.bg.

Националната агенция за борба с престъпността (NCA) информира, че 40-годишен мъж е бил арестуван в Западен Съсекс като част от разследване на киберинцидент, засегнал софтуера за регистрация и обработка на багаж на Collins Aerospace, използван от редица авиокомпании.

Пол Фостър, ръководител на националното звено за киберпрестъпления на NCA, уточни, че разследването на случая все още е в начален етап.

Мъжът е бил арестуван вечерта на 23 септември по подозрение за нарушения по Закона за компютърни злоупотреби, но впоследствие е освободен под гаранция.


Великобритания
  • 1 Мара

    18 1 Отговор
    От горе ми се види, че е бил Путин.
    Статия, изсмукана от пръста на левия ми крак ще напиша
    Бъдете в готовност.

    15:37 24.09.2025

  • 2 От дома до окопа

    2 18 Отговор
    От сиропиталището до окопите

    Шест месеца след като напускат сиропиталището, на 15 април 2023 г. осем младежи напускат България, търсейки нови възможности и малка надежда за стабилност. Усмихнатият посредник Сергей Александров ги убеждава, че ще им осигури работа в Русия. Вместо това, на 16 април 2023 г., той директно ги води в казарма близо до град Смоленск, където започва истинската трагедия.

    Сред младежите трима се открояват като водачи на групата: Найден Маринов, Васил Калоянов и Крум Николов, които се опитват да поддържат духа на останалите. От първия ден те са поставени под строг контрол, живеят в мизерни условия, под постоянни физически наказания и психологически тормоз. Храната е оскъдна, медицинска помощ почти липсва, а всяка връзка с роднини е прекъсната. Младежите страдат от постоянна умора, дехидратация и болки, но всяка молба за помощ се посреща с насмешка или заплаха. Чеченски инструктор ги предупреждава, че всяко неподчинение ще им коства живота.

    На 22 април 2023 г. получават „обучение“, което бързо се оказва фронтови окопи. Страхът и отчаянието ги парализират, а студът и калта превръщат деня в мъчение. Преди трагедията младежите осъзнават, че това не са учения, а реална война. Първите сблъсъци започват на 10 май 2023 г., където двама от водачите загиват веднага, а останалите петима се губят на бойната линия — телата им никога не са открити. Крум Николов е тежко ранен, с изгаряния и наранявания, които застрашават живота му, но успява

    Коментиран от #3

    15:38 24.09.2025

  • 3 От дома до окопа

    2 17 Отговор

    До коментар #2 от "От дома до окопа":

    Крум Николов е тежко ранен, с изгаряния и наранявания, които застрашават живота му, но успява да избяга през границата на 2 юли 2023 г. и се установява в Румъния. В тесен кръг той разказва за ужасите на Путиновата месомелачка, където човешкият живот е стъпкан без милост, а душата се разкъсва от страдания и страх.

    След пристигането им в казармата Сергей Александров изчезва мистериозно и по-късно се разбира, че името му е фалшиво — истинската му идентичност остава неизвестна.

    Трагедията на тези младежи — от сиропиталището до фронтовите окопи — разкрива потискаща и безчовечна реалност: младост, предадена на система, която не признава човешка стойност, която се храни със страданията и живота на невинните и добродушните.

    Коментиран от #4

    15:39 24.09.2025

  • 4 От дома до окопа

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "От дома до окопа":

    Източник: Бесарабски фронт.

    15:41 24.09.2025

  • 5 Василеску

    9 1 Отговор
    Ако беше българин, щяха да го обявят зя агент на Путин и да го арестуват и да го осъдят, най-малкото защото може да е блокирал полет на Христо Грозев или Урсула. Ама нали е техен - пийнал два Гинеса, голяма работа.

    15:54 24.09.2025

  • 6 Ватманяк

    7 4 Отговор
    От копача до окопа - ама всичко това става в Украйна. В Русия просто им плащат.

    Коментиран от #7

    15:57 24.09.2025

  • 7 Дада

    1 10 Отговор

    До коментар #6 от "Ватманяк":

    Имам познат- бивш колега, който преди година и половина отиде да се бие в Русия за един къшей хляб и цигари. Плащат таратанци. Събирахме пари за разходите по връщането му в ковчег.

    16:02 24.09.2025

  • 8 Интересно

    7 0 Отговор
    А кой хакна Виваком и спря сайтовете на "24 Часа" за 2 дена, нещо много се умълчаха по случая?!

    16:06 24.09.2025

