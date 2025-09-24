Новини
Кремъл: Украйна няма шанс да си върне територии по военен път
  Тема: Украйна

Кремъл: Украйна няма шанс да си върне територии по военен път

24 Септември, 2025 15:46

Прессекретарят на Путин заяви, че Москва ще продължи да отстоява интересите си в конфликта, докато мирното уреждане се отлага

Кремъл: Украйна няма шанс да си върне територии по военен път - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Твърдението, че Украйна може да си отвоюва нещо, е погрешно, заяви прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, коментирайки изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че Киев може по военен път да си върне всички територии и границите от 2022 г., предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Сега ситуацията е друга. Позициите на Украйна в момента са много по-лоши. Още веднъж повтарям, че те ще продължат да се влошават", каза Песков. "Това, че се опитват по всякакъв начин да подтикнат Украйна да продължи военните действия, и тезата, че Украйна може да си отвоюва нещо, е, от наша гледна точка, погрешна теза", подчерта представителят на Кремъл.

Песков също така отбеляза, че всеки ден, в който се отлага разрешаването на украинския конфликт по мирен път, което предлага Русия, заплашва Киев с влошаване на позициите му на преговорната арена.

Песков отново посочи, че специалната операция има ясна цел да премахне първопричините за руско-украинския конфликт и да гарантира сигурността на Русия.

"Тази война не е безцелна. Тя има за цел да гарантира нашата сигурност и интереси и да елиминира основните причини за конфликта, който в момента съществува между Русия и Украйна и който като цяло съществува в областта на европейската сигурност", каза той.

Прессекретарят на Кремъл заяви, че Русия ще продължи да отстоява интересите си в украинския конфликт, говорейки за перспективите за уреждане на конфликта в контекста на новите изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Руската страна като цяло и президентът Путин в частност високо ценят политическата воля на президента Тръмп да продължи да съдейства за търсенето на пътища за мирно уреждане", отбеляза Песков.

Според Песков президентът на САЩ Доналд Тръмп сравни Русия с "хартиен тигър" след срещата си с Владимир Зеленски, под влиянието на която се намирал, когато направи тази оценка.

Говорителят на Путин също така отбеляза, че възстановяването на отношенията между Русия и САЩ върви много по-бавно, отколкото би искала Москва. Песков каза пред репортери, че Кремъл би искал да ускори работата по премахване на "дразнителите" в двустранните отношения, и заяви, че има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат в интерес и на двете страни.

"Ексцентрична истерия" нарече Песков твърденията, че военната авиация на Русия е нарушила въздушното пространство на други страни, и ги определи като неоснователни и недоказани.

Според говорителят на Кремъл руската икономика се преструктурира според нуждите на специалната военна операция и покрива всички нужди на армията, каза той пред радио РБК. Той отбеляза, че Москва вече е чувала, че руската икономика ще се срине, че "Русия ще бъде разкъсана на парчета" и т. н. "Чухме това многократно от Вашингтон, чухме го от европейските столици. Но вече мина доста време. Икономиката на Русия в голяма степен се преструктурира според нуждите на специалната военна операция по такъв начин, че всички нужди на фронта се покриват с лихвите."

В този контекст Песков допълни, че въпреки санкционния натиск от страна на неприятелски настроени държави Русия успешно изпълнява задълженията си за социално осигуряване на гражданите и планира тяхното изпълнение за години напред.


Русия
Оценка 4.1 от 42 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сесесере

    27 43 Отговор
    Блатни и русофилски мечти!

    Коментиран от #76

    15:47 24.09.2025

  • 2 Задушете ги

    29 18 Отговор
    бавно, методично, мъчително и показано!

    15:48 24.09.2025

  • 3 Смех

    23 39 Отговор
    След думите на рижият перчем в ООН руснаците се изпонасраа.

    Коментиран от #26

    15:48 24.09.2025

  • 4 П.У.Т.а.р.А.К 🐱

    53 24 Отговор
    Запада със своите агресивни, истерични, панически и все по-нескопосани дипломатически действия в международните отношения само ускоряват процеса на разпад на тяхната хегемония.Вървим към многополюсен свят където Европа дори няма да е никакъв полюс ,а напълно безгласна буква.Светът усеща коварната заплаха и затова повечето започнаха да се еманципират и обединяват в истински съюзи като БРИКС и ШОС.Заради арогантноста на НАТО сега по голямата част от човечеството симпатизира на Русия.

    15:49 24.09.2025

  • 5 Пич

    46 16 Отговор
    Това е ясно !!! Но Украйна и по дипломатически път няма да си върне нищо !!!

    Коментиран от #18

    15:50 24.09.2025

  • 6 УКРАЙНА Е СУПЕРСИЛА

    16 10 Отговор
    ДАЙ ГАЗ

    15:50 24.09.2025

  • 8 И на тях им е ясно

    30 10 Отговор
    че Украйна нито има, нито някога е имала какъвто и да е шанс срещу Русия, но трябва да се поддържа пропагандата, за да се води стадото докато САЩ източва Европа.

    15:50 24.09.2025

  • 10 Пепо

    37 13 Отговор
    След поражението на Киев ще остане само един вариант за Запада и САЩ: „добрият“ Зеленски е мъртвият Зеленски. Парадоксът на ситуацията е, че единствената страна, която желае жив Зеленски е Русия, иначе е невъзможно да поставиш труп на подсъдимата скамейка.

    15:51 24.09.2025

  • 11 един

    9 12 Отговор
    Един вид вие ще отстъпите,ха-ха-ха

    15:51 24.09.2025

  • 12 Амиии

    20 6 Отговор
    Този направо си им го каза

    15:51 24.09.2025

  • 13 име

    25 13 Отговор
    Абе, сривайте я със земята тая бандераска кочина. Идва зима, никъв ток и газ не трябва да имат. Пътища и летища не им трябват също.

    Коментиран от #20, #36

    15:52 24.09.2025

  • 15 Може

    14 4 Отговор

    15:54 24.09.2025

    15:54 24.09.2025

  • 17 Давай Украйна ААА

    13 34 Отговор
    Коментиран от #116

    10 14 Отговор
    Коментиран от #27, #55

    15:55 24.09.2025

  • 20 ХА ХА

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Заминавай да я сриваш.

    15:56 24.09.2025

  • 21 къде са турските байрактари?

    15 3 Отговор
    абе какво стана със уния турски дронове байряктарите? нещо не летят ? защо така

    Коментиран от #33

    15:56 24.09.2025

  • 22 Трол

    11 2 Отговор
    Украйна може да отвоюва здравето и живота на г-н Зеленски.

    Коментиран от #32

    15:56 24.09.2025

  • 23 Путин:

    13 4 Отговор
    15:56 24.09.2025

  • 24 Пък ти

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Пак аз":

    Колко Санта от сапа можеш да побереш?

    15:56 24.09.2025

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 4 Отговор
    жабата зеленски го варят на бавен огън ха ха ха

    15:57 24.09.2025

  • 26 Пора

    7 27 Отговор

    До коментар #3 от "Смех":

    Както и да го въртят и сучат путинова русия си отива.

    15:57 24.09.2025

  • 27 стоян георгиев

    5 11 Отговор

    До коментар #19 от "Нещо интересно":

    Щеше ми се и аз да съм сред тез бойци.

    Коментиран от #30, #51

    15:57 24.09.2025

  • 28 Гориил

    25 5 Отговор
    Западът вероятно вече е осъзнал, че играта му е загубена. Изобщо не е сигурно, че очевидно корупционната схема за закупуване на американско оръжие за Украйна е нежизнеспособна. Времето и парите неизбежно ще се окажат против подобна схема. В края на краищата, това е по същество плячкосване на Европа.

    15:57 24.09.2025

  • 29 Руснаков

    7 17 Отговор
    В един момент войната ще спре и те тогава ще Ви лъснат голите г.....сега военната икономика дърпа напред,но това е до време..

    Коментиран от #37

    15:58 24.09.2025

  • 31 Съдията Дред

    3 6 Отговор
    Задава се подобряване рекорда на Сто годишната война

    15:59 24.09.2025

  • 32 Уточнение

    13 4 Отговор

    До коментар #22 от "Трол":

    Да се разберем, психичното здраве на зеленски хич го няма, отишло си е през носа

    15:59 24.09.2025

  • 33 Ааа,напротив

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "къде са турските байрактари?":

    ...излетяха, заедно с посудата и фабриката, ха ха

    15:59 24.09.2025

  • 34 Има ..

    4 9 Отговор
    Има, има бе алкаш! Като изтрезнееш ще увидеш. И си обръсни смешния мустак, бе морж. Не, че няма да бъдеш смешник по другие причини.

    16:00 24.09.2025

  • 35 Здрасти

    11 5 Отговор
    Напред братя! Не давайте някакви си англосаксите да си правят и опит отслабването ви! Видяхме ги нашите продажници какво правят,поне вие ни отсрамете!

    16:00 24.09.2025

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 11 Отговор

    До коментар #29 от "Руснаков":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    Коментиран от #40

    16:02 24.09.2025

  • 38 Тръмп:

    11 4 Отговор
    Песков им показа най-дългият пръст на ръката

    16:02 24.09.2025

  • 39 гост

    4 14 Отговор
    Има...има Вие още малко подразнете Рижият Перчем...да няма в един момент като видите какво изпращша Рижия ,да не питате...абе Байдън въобще изпрати ли помощ на Украйна.Този човек е велик...той ще съсипе САЩ,...какво остава за Вас...

    Коментиран от #49, #57

    16:02 24.09.2025

  • 40 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    И аз така казвам.

    Коментиран от #114

    16:02 24.09.2025

  • 41 Дали е така

    7 12 Отговор
    Киевска Област,64 км Колона, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, ХАРКОВ, СУМИ и 186 селища ОСВОБОДЕНИ
    ЕДНА БРИГАДА ДЕСАНТЧИЦИ ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ ЗА...5 ДНИ А ... ХОМИК МОГУЧАЯ И РЕДОВНАТА АРМИЯ ОРИЗО-ГРИЗАЧИ НА КИМ И В МОМЕНТА ( 1 год. и 2 месеца)...си ги връщат!!
    АааааааХахахаха
    За...2 ДНЯ и ВСЕ и...12 години НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ,.. изобщо нема да говорим

    Коментиран от #121

    16:03 24.09.2025

  • 42 Е нали👇

    9 10 Отговор
    Киев за два дня и все?

    Коментиран от #82

    16:03 24.09.2025

  • 43 Дедо

    8 14 Отговор
    През ВСВ Русия беше спасена от САЩ чрез Ленд-лийз,а сега Китай спасява Русия с китайски Ленд-лийз. Без подкрепата на САЩ или Китай , Русия е обречена.

    Коментиран от #45, #61

    16:04 24.09.2025

  • 44 Гориил

    14 6 Отговор
    По същество говорим за колосални, нерационални и неефективни разходи от страна на европейските държави, които рано или късно ще се превърнат в социална катастрофа за тях.

    Коментиран от #120

    16:04 24.09.2025

  • 45 стоян георгиев

    9 1 Отговор

    До коментар #43 от "Дедо":

    Прав си дедо. А сега кажи най-пазената си тайна.

    16:05 24.09.2025

  • 46 !!!?

    5 12 Отговор
    ПЕСсков на Путлер признава, че окупираните територии са украински, но Украйна "нямала" шанс да си ги върне !!!?

    16:05 24.09.2025

  • 47 Чичо,не било пудра захар

    10 2 Отговор
    Утре оня като удари две писти преди интервю,гаранция,че си е върнал земите барабар с половин Сибир

    Коментиран от #69

    16:05 24.09.2025

  • 48 Ясно е

    9 3 Отговор
    че САЩ си чешат езика, за да блее стадото докато източва Европа. За жалост докато блее стадото, Украйна все повече се приближава до последният украинец.

    16:06 24.09.2025

  • 49 604

    9 4 Отговор

    До коментар #39 от "гост":

    Кде съ атакъмсите..таурусите..яяя? Дъ пострелят..че ми се гледат орешници с пуканки

    Коментиран от #59

    16:06 24.09.2025

  • 50 граф Монте Кристо

    13 2 Отговор
    Тръмп е известен с неговите пируети,върти се като флюгер,ветропоказател.Като не успя да подведе Путин да спре СВО,сега си разкрива истинския лик,неговите цели са неразривно свързани с юдейските и западноевропейските агресивни планове.Отказва пряко да се намеси в украйна,но неизменно се връща в първоначалната поза на стожер за фашистите от ес,насърчава лично зеленски,одобрява свалянето на руски самолети и значи той няма нищо против ескалация на конфликта,за да извлече финансови и политически изгоди.

    Коментиран от #70

    16:06 24.09.2025

  • 51 Нямаш проблем

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    Отивай! Докато не станало късно.

    16:07 24.09.2025

  • 52 Анонимен

    8 3 Отговор
    Новото начало тръби наляво и надясно ,че тази държава(Русия)непременно трябва да се разтури и да се създадат много държави.Така дългоочакваната мечта ((начело с Украина)ще стане факт.Вервайте ,както повярвахте на царя преди25години.

    16:08 24.09.2025

  • 53 Абе зае....БИ..

    2 12 Отговор
    12 години БЕЗАНАЛОГОВ щурм на Вторая в СИРИЯ и...Нито ЕДИН областен град НЕ Е ПРЕВЗЕТ?!?
    При това САМО....2 Милиона монголья ФИРА
    Еееее

    Коментиран от #54, #58

    16:08 24.09.2025

  • 55 Моряка

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "Нещо интересно":

    На следващия ден на Независимостта няма да получим поздравления от Азов.Познайте защо.

    16:10 24.09.2025

  • 56 Уилям Херингтън герой СВО

    3 10 Отговор
    Пиздюхин не можа да изпълни нито една от целите си на СВО. Сега копейките ще ни убеждават че окупираните територии всъщност са успеха рейшли 🤣🤣🤣 А другото не го постигнал, защото не се биел "сериозно" и защото бил "милостив" и "щадял" украинците 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Е, Киев и Одеса са украински. Украински са и областните градове, които даже не успяха да завземат орките. Путин ще се утешава с руините, които никога няма да възстанови. С една дума- ПРОВАЛ!

    Коментиран от #62

    16:11 24.09.2025

  • 57 Ветеран от протеста

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "гост":

    Дядо ,наблюдавай фризера ,че да не вземеш да умиришеш маалата ,а политиката я остави на политиците и разбиращите ...

    16:11 24.09.2025

  • 58 стоян георгиев

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Абе зае....БИ..":

    И язък за толкова млади и здрави мъже.

    16:11 24.09.2025

  • 59 Забелязъл

    2 13 Отговор

    До коментар #49 от "604":

    Едно Фламинго обикаля около кримският мост.

    Коментиран от #98

    16:11 24.09.2025

  • 60 Тервел

    4 14 Отговор
    Населението на Украйна е колкото на Румъния, България и Северна Македония. Дефакто мощната Русия със 150 милиона население, всички ресурси и втората по сила армия в света ,да не може четири години да се справи с три малки балкански държави

    Коментиран от #73, #75

    16:12 24.09.2025

  • 61 604

    7 2 Отговор

    До коментар #43 от "Дедо":

    Беше..ако само смърди и цапа..

    16:13 24.09.2025

  • 62 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 11 Отговор

    До коментар #56 от "Уилям Херингтън герой СВО":

    Който разбрал, разбрал.Който не е разбрал да е разбрал.

    16:13 24.09.2025

  • 63 Българин

    2 13 Отговор
    Украйна ще върне земите окупиране от кремълските нацисти по мирен път. Това е позицията на всички световни сили, без изключения.

    16:13 24.09.2025

  • 65 Санде Глухия

    5 10 Отговор
    Цел СВЕТ помни как У род ливия Монголоиден ФЮРЕР ПЕДОФИЛ ИЗБЕГА посред нощ само по трусики от некаков ГОТВАЧ!
    Хехехехехехе
    Та каков им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ХУ ЕСОС, ТАКОВ И ПИШМАН МОГУЧАЯ -- ПЕТУШАРИ
    Хехехехехехе

    16:15 24.09.2025

  • 67 Небинарен модерен ляв

    7 1 Отговор
    Чей Курск ?Чеи будут Харков ,Херсон ,Николаев и Одеса 🤣?

    Коментиран от #74

    16:16 24.09.2025

  • 68 604

    7 1 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    Бъ тъ в наглия на рко ман...

    16:16 24.09.2025

  • 69 Писти-мисти

    1 9 Отговор

    До коментар #47 от "Чичо,не било пудра захар":

    Оня вкара Пусин в бункера за 4 години.Питай Чуков.🤣

    16:18 24.09.2025

  • 70 Нищо не си разбрал

    8 1 Отговор

    До коментар #50 от "граф Монте Кристо":

    Така просто им казва - "Хайде да ви видя щом сте толкова мераклии, давайте смело! Аз ще ви гледам сеира и САЩ ще прибира парсата "

    А и с това изказване затваря устите на наобиколилите го войнолюбци коита само чакат да го нарекат Краснов

    16:18 24.09.2025

  • 71 Тодор Тагарев

    8 2 Отговор
    Аз не вярвам. Русия губи тотално войната. Затова набирам доброволци за украинския фронт. Аз бих дошъл с вас, но имам ишиас и съм стар вече. Имам трима сина, но те са млади. Украйна ви зове. Хероям слава. Слава Украiне.

    16:19 24.09.2025

  • 73 Намали пропагандата

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Тервел":

    Тя е за глупака.

    16:20 24.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ЕСср

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере":

    Тръмп ни матира този път.
    С един ход.
    Ами сега???

    Коментиран от #119

    16:21 24.09.2025

  • 78 Град Козлодуй

    2 5 Отговор

    До коментар #75 от "СПОР НЯМА":

    Прав сте господине

    16:22 24.09.2025

  • 80 Мелитупол

    3 9 Отговор
    Украински партизани громят руския агресор.

    16:22 24.09.2025

  • 81 Цаливай кУ...РАна ..

    3 8 Отговор

    До коментар #77 от "Пере те съчмата":

    Като ХУ...ЙЛО, и се надъхвай, хомиК

    Коментиран от #84, #88

    16:23 24.09.2025

  • 82 Хахахха

    5 11 Отговор

    До коментар #42 от "Е нали👇":

    ....Киев за два дня и все?....
    Кафе в Крим?

    Коментиран от #89

    16:23 24.09.2025

  • 83 Съветник

    11 10 Отговор
    Фашистите не осъзнават каква голяма грешка направиха с нападението срещу Украйна .

    16:24 24.09.2025

  • 84 Ще извикам и

    8 5 Отговор

    До коментар #81 от "Цаливай кУ...РАна ..":

    лекуващия лекар. Ще има наказания.

    16:24 24.09.2025

  • 85 Опа

    3 11 Отговор
    Колективният запад готви на Русия кубинският сценарий - санкции, глад и мизерия.

    Коментиран от #86

    16:24 24.09.2025

  • 86 д-р Гълъбова

    5 0 Отговор

    До коментар #85 от "Опа":

    Аз ти готвя друг сценарий - студент душ и електрошок. Лекува такива като теб.

    16:26 24.09.2025

  • 87 Русия мачка яко

    9 0 Отговор
    щом запада стигна да я бори с лъжи, пропаганда и прости тролеи.

    Коментиран от #104

    16:26 24.09.2025

  • 88 Бат Сали-Енергото

    6 2 Отговор

    До коментар #81 от "Цаливай кУ...РАна ..":

    Кат не щеш да целуваш Светия Коран,целувай тогава бат Салиевия,нямаш проблем ако си алергичен и към сиренье ,щот няма .

    Коментиран от #93

    16:28 24.09.2025

  • 89 Даааа....

    3 6 Отговор

    До коментар #82 от "Хахахха":

    А какви времена бяха:
    2 ДНЯ и ВСЕ!!
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!
    Полтара ДНЯ!!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!!
    Това е ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ!!
    Шеги, закачки и превъзбудени Пропагандатори в МОСКАЛ ТВ!
    А копейките надничари изпаднаха в Сви нски възторг
    Ееееедехееее

    16:29 24.09.2025

  • 90 Няма как Украйна да върне

    7 3 Отговор
    Щом започнаха да мобилизират такива като онова българче с премазаната ръка и сърдечно-съдовите заболявания, на всеки му е ясно с какви бойци разполага Украйна.

    Коментиран от #94

    16:30 24.09.2025

  • 91 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 0 Отговор
    Как пък нито един козяшки вувузел не замина да защитава Украйна ?Оня Светльо Ултраса не се брои щото отече още по трасето .Предварително ви благодаря за +овете 👌 !

    16:31 24.09.2025

  • 94 Грешиш

    3 3 Отговор

    До коментар #90 от "Няма как Украйна да върне":

    не мобилизират, а отвличат! Това прави фашисткият режим в Украйна. Лъжи, пропаганда, отвличания, терористични актове и добре, че я има Русия да смачка за втори път фашизма.

    16:32 24.09.2025

  • 98 За беля.Зъл😂😂😂

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Забелязъл":

    Няма Фламингота муци,бастисаха фабриките за сглобяване на Фламинго и Таурус барабар с персонала и германските и англиските инженери вътре .Героите получиха награда за храброст Искандер посмъртно 🤣.

    16:36 24.09.2025

  • 99 хех

    2 4 Отговор
    Абе то и Херсон беше "завинаги руски", ама кво стана?

    16:36 24.09.2025

  • 100 Гедер

    4 4 Отговор
    Това е най безумната и идиотска война и затова е виновна Русия. Четири години , милиони снаряди стотици хиляди убити и осакатени от дете страни. Сринати до основи градове и села . В 21 век , в който Русия би трябвало да проведе войната като по учебник за две седмици, ако има претенции че е велика сила.

    16:37 24.09.2025

  • 102 Помнещ

    3 0 Отговор
    Абе, то и Херсон беше руски по едно време, ама нещо се обърка май...

    16:39 24.09.2025

  • 106 Гориил

    1 2 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    16:41 24.09.2025

  • 108 Гориил

    10 0 Отговор
    Виждаме колко безсмислени и безполезни са астрономическите финансови разходи на европейските държави. Но вашите избирателни права са нарушени от беззаконие и произвол. Никой не ви слуша. Това се случва днес в Молдова, например, в навечерието на изборите на 28 септември. Никоя друга европейска държава не е виждала такива нива на репресии и натиск. Има масови арести и съдебни заповеди. Офисите на опозиционните партии са подложени на полицейски погроми с брутална сила. И всичко това се случва в името на илюзиите и химерите на демокрацията, подигравка със свободата и пародия на човешките права.

    16:41 24.09.2025

  • 109 Прав се оказа

    4 1 Отговор

    До коментар #103 от "Браво на Русия":

    "Фашистите на бъдещето ще се наричат антифашисти" Чърчил 1950

    Коментиран от #113

    16:42 24.09.2025

  • 110 Мишел

    5 0 Отговор
    Никой от тези, които бутат в тази война Украйна със средства и оръжие, никога не е вярвал, че Украйна има някакви шансове да постигне някаква победа срещу Русия.
    Взимане на територия от ядрена държава чрез война не се е случвало и няма да се случи, защото ядрените оръжия не са за украшения. Казаното е глупост и целта е само да бъде демонстрирана окуражаваща подкрепа на Украйна.

    16:42 24.09.2025

  • 111 Цецко

    1 3 Отговор
    Русия се опита с голо дупи да смачка украинския стоманен таралеж

    16:42 24.09.2025

  • 112 Браво на Русия

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Щатско оръжие избива руснаци":

    Мачка фашизма яко и рева на тролеите е неистов.

    Коментиран от #117, #126, #130

    16:42 24.09.2025

  • 113 Затова кажи браво на Русия

    1 3 Отговор

    До коментар #109 от "Прав се оказа":

    че отново те освобождава от фашизма и се наслаждавай на тролският рев. Рева е неистов.

    Коментиран от #115

    16:43 24.09.2025

  • 114 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    Не ми се ще да го казвам но съм съгласен 😔

    16:45 24.09.2025

  • 115 скучно и точка.

    3 2 Отговор

    До коментар #113 от "Затова кажи браво на Русия":

    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ и НАТО да асвабадят крепостните

    Коментиран от #118

    16:45 24.09.2025

  • 116 Полека мале,

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Давай Украйна ААА":

    Ще се задавиш от бяс! Може и инфаркт да си докараш.Русия,не сега,а от векове винаги си прибира своето.! Може бавно,с години,но валяка и не спира,докато отсреща не платят с лихвите.

    16:46 24.09.2025

  • 117 Браво на Пич- КИН

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "Браво на Русия":

    Поарчи 2 Милиона монголяк алкаше и.превзема 12 години селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
    АааааааХахахаха.

    Коментиран от #122

    16:46 24.09.2025

  • 118 Браво на Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "скучно и точка.":

    Мачка фашизма и рева на тролеите е неистов.

    Коментиран от #123

    16:47 24.09.2025

  • 119 Тръмпи да дава оръжия

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "ЕСср":

    Другото е без значение

    16:47 24.09.2025

  • 120 Роко Сифреди

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Гориил":

    Би ли ни обяснил как европейските разходи са колосални и неефективни, а руските не са колосални, но пък ефективни. И то на фона на това, че Русия пълзи със сантиметри в напредъка си. И как европейските разходи ще се превърнат в социална катастрофа за тях, при положение, че икономиката на ЕС е 20 ПЪТИ по-голяма от тази на Русия. И има опасност това число да стане още по-голямо.

    Коментиран от #138

    16:48 24.09.2025

  • 121 Гориил

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Дали е така":

    Вечна Слава на героите от ВСУ само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    Коментиран от #139

    16:48 24.09.2025

  • 122 Браво на Русия

    1 2 Отговор

    До коментар #117 от "Браво на Пич- КИН":

    Мачка фашизма яко и тролският рев е неистов.

    16:48 24.09.2025

  • 123 Евала на зеленски

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Браво на Русия":

    Лее руска кръв с Натовското оръжие.

    Коментиран от #128

    16:48 24.09.2025

  • 124 Дмитрий Песков

    4 0 Отговор
    Днес в Кремъл сме в шаш от изявленията на Тръмп снощи. Вижте само как изглеждам на снимката.

    16:49 24.09.2025

  • 125 Гориил

    2 1 Отговор
    Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада 🤩🤡🚽

    16:49 24.09.2025

  • 126 Дека точно мач ка?

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Браво на Русия":

    У СИРИЯ? У КИЕВ? ЛИСАБОН?
    Хахахахаха
    Че то Фюреро пе-ДОФИЛ Избега по прашки посред нощ от един готвач, ма МИН...ет.
    Хахахахаха

    Коментиран от #132

    16:49 24.09.2025

  • 128 Затова кажи браво на Русия

    0 1 Отговор

    До коментар #123 от "Евала на зеленски":

    че отново те освобождава от фашизма и се наслаждавай на тролският рев. Рева е неистов.

    Коментиран от #145

    16:50 24.09.2025

  • 129 Гориил

    2 0 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    16:51 24.09.2025

  • 130 Путин е агресор

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Браво на Русия":

    Почна войната. Избива мирни жени и деца.....затова ли го възхваляваш...

    Коментиран от #134

    16:51 24.09.2025

  • 131 Гориил

    0 1 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира?? Вижда се че ще трябва да асвабадим БЛАТУШКИТЕ и след това да си разделим няколко находища!!!

    16:51 24.09.2025

  • 132 Кажи браво на Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Дека точно мач ка?":

    че отново освобождава света от фашизма и се кефи на тролският вой. Той е неистов.

    16:52 24.09.2025

  • 133 Евала Зеленски

    0 0 Отговор
    Не цепиш басма на сатрапа кремълски....направи го за смях....

    16:53 24.09.2025

  • 134 Пртопаягандата е за глупака

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Путин е агресор":

    тТм на глупака му казват кой е агресор, докато агресора САЩ унищожава Европа. Дали е простт? Или направо кух?

    16:54 24.09.2025

  • 135 Путин избега пребледнял от ГОТВАЧА

    0 0 Отговор
    Тръгнал с НАТО да са бори......

    16:54 24.09.2025

  • 136 Путине, Путине...

    0 1 Отговор
    Тръмп ти вдигна мерника...май

    16:55 24.09.2025

  • 137 Песков, Песков

    0 0 Отговор
    Гледаш като ошашавен....споко бе, Тръмпи може да те пожали....

    16:56 24.09.2025

  • 138 Икономист

    2 1 Отговор

    До коментар #120 от "Роко Сифреди":

    Дядо явно пропагандата така те е облъчила ,че си ,застинал някъде в началото на 90те когато Холивудските екшъни бяха в разцвета си .Совите отдавна не са това което бяха .

    Коментиран от #143

    16:56 24.09.2025

  • 139 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #121 от "Гориил":

    Не се опитвай да убедиш участниците в дискусията, че си аз. Така или иначе никой няма да ти повярва. Различен стил.

    Коментиран от #140

    16:57 24.09.2025

  • 140 Ивайло Крачунов

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "Гориил":

    Това е Мартин Блица Фли Горната ,отдавна не е свирил на инструмента и е истерясал .Ще му се обадя тази събота ,да изнесе един концерт на Фли Горна

    17:00 24.09.2025

  • 141 Пес патрул

    0 1 Отговор
    Този придворен пудел на Тръмп ли ще противоречи? Я да се осъзнае малко.

    17:02 24.09.2025

  • 142 Напротив!

    1 1 Отговор
    Напроитв, слузест черевй, дето пълзиш в КГБейските ботуши на масовия убиец и кремълски злодей Путин, напротив!Украйан, с помощтна на целия прогресивен и демократичен свят ще си върне заграбените от чудовището Путин територии и свят ще ви се завие, защото, досега май не ви остана нито една рафинерия, нали?!

    17:05 24.09.2025

  • 143 Рейгън разби СССР

    0 2 Отговор

    До коментар #138 от "Икономист":

    Тръмп ша разбие Русия.....

    17:08 24.09.2025

  • 144 Докато натовско оръжие

    0 2 Отговор
    Громи путинистите, Песков все така загледа.....

    17:09 24.09.2025

  • 145 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Затова кажи браво на Русия":

    Ти все си ходиш наведен и чакаш някой да те АсвАбАди.Този път ще си останеш с чакането.

    Коментиран от #147

    17:13 24.09.2025

  • 146 Браво на Русия

    0 0 Отговор
    За втори път мачка фашизма и освобождава света от него. По рева на тролеите се разбира, че фашизма си отива!

    17:14 24.09.2025

  • 147 Затова кажи браво на Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "Копейка":

    че отново те освобождава от фашизма и се наслаждавай на тролският рев. Рева е неистов.

    17:15 24.09.2025

  • 148 Емил

    1 0 Отговор
    От как Свят светува , никога победените не поставят и диктуват условията за мир ! Зеленски , е бита карта ! И като клоун-артис се издъни , че копираше други артисти ! А като политик е толкова , колкото аз съм космунавт !

    17:23 24.09.2025

  • 149 Гарагин

    1 0 Отговор
    Скоро 404 , ще я пише в Историята ...."Имало едно време . . .

    17:24 24.09.2025

