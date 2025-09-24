Кремъл: Украйна няма шанс да си върне територии по военен път

Твърдението, че Украйна може да си отвоюва нещо, е погрешно, заяви прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, коментирайки изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че Киев може по военен път да си върне всички територии и границите от 2022 г., предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"Сега ситуацията е друга. Позициите на Украйна в момента са много по-лоши. Още веднъж повтарям, че те ще продължат да се влошават", каза Песков. "Това, че се опитват по всякакъв начин да подтикнат Украйна да продължи военните действия, и тезата, че Украйна може да си отвоюва нещо, е, от наша гледна точка, погрешна теза", подчерта представителят на Кремъл.
Песков също така отбеляза, че всеки ден, в който се отлага разрешаването на украинския конфликт по мирен път, което предлага Русия, заплашва Киев с влошаване на позициите му на преговорната арена.
Песков отново посочи, че специалната операция има ясна цел да премахне първопричините за руско-украинския конфликт и да гарантира сигурността на Русия.
"Тази война не е безцелна. Тя има за цел да гарантира нашата сигурност и интереси и да елиминира основните причини за конфликта, който в момента съществува между Русия и Украйна и който като цяло съществува в областта на европейската сигурност", каза той.
Прессекретарят на Кремъл заяви, че Русия ще продължи да отстоява интересите си в украинския конфликт, говорейки за перспективите за уреждане на конфликта в контекста на новите изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Руската страна като цяло и президентът Путин в частност високо ценят политическата воля на президента Тръмп да продължи да съдейства за търсенето на пътища за мирно уреждане", отбеляза Песков.
Според Песков президентът на САЩ Доналд Тръмп сравни Русия с "хартиен тигър" след срещата си с Владимир Зеленски, под влиянието на която се намирал, когато направи тази оценка.
Говорителят на Путин също така отбеляза, че възстановяването на отношенията между Русия и САЩ върви много по-бавно, отколкото би искала Москва. Песков каза пред репортери, че Кремъл би искал да ускори работата по премахване на "дразнителите" в двустранните отношения, и заяви, че има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат в интерес и на двете страни.
"Ексцентрична истерия" нарече Песков твърденията, че военната авиация на Русия е нарушила въздушното пространство на други страни, и ги определи като неоснователни и недоказани.
Според говорителят на Кремъл руската икономика се преструктурира според нуждите на специалната военна операция и покрива всички нужди на армията, каза той пред радио РБК. Той отбеляза, че Москва вече е чувала, че руската икономика ще се срине, че "Русия ще бъде разкъсана на парчета" и т. н. "Чухме това многократно от Вашингтон, чухме го от европейските столици. Но вече мина доста време. Икономиката на Русия в голяма степен се преструктурира според нуждите на специалната военна операция по такъв начин, че всички нужди на фронта се покриват с лихвите."
В този контекст Песков допълни, че въпреки санкционния натиск от страна на неприятелски настроени държави Русия успешно изпълнява задълженията си за социално осигуряване на гражданите и планира тяхното изпълнение за години напред.
Коментиран от #76
15:47 24.09.2025
15:48 24.09.2025
Коментиран от #26
15:48 24.09.2025
15:49 24.09.2025
Коментиран от #18
15:50 24.09.2025
15:50 24.09.2025
8 И на тях им е ясно
15:50 24.09.2025
15:51 24.09.2025
15:51 24.09.2025
15:51 24.09.2025
Коментиран от #20, #36
15:52 24.09.2025
До коментар #9 от "стоян георгиев":Да му изкараш хайвера само
15:54 24.09.2025
15:54 24.09.2025
17 Давай Украйна ААА
Коментиран от #116
15:54 24.09.2025
19 Нещо интересно
Коментиран от #27, #55
15:55 24.09.2025
До коментар #13 от "име":Заминавай да я сриваш.
15:56 24.09.2025
21 къде са турските байрактари?
Коментиран от #33
15:56 24.09.2025
Коментиран от #32
15:56 24.09.2025
24 Пък ти
15:56 24.09.2025
15:57 24.09.2025
26 Пора
До коментар #3 от "Смех":Както и да го въртят и сучат путинова русия си отива.
27 стоян георгиев
Коментиран от #30, #51
15:57 24.09.2025
15:57 24.09.2025
Коментиран от #37
15:58 24.09.2025
15:59 24.09.2025
32 Уточнение
До коментар #22 от "Трол":Да се разберем, психичното здраве на зеленски хич го няма, отишло си е през носа
15:59 24.09.2025
33 Ааа,напротив
До коментар #21 от "къде са турските байрактари?":...излетяха, заедно с посудата и фабриката, ха ха
15:59 24.09.2025
16:00 24.09.2025
Коментиран от #40
Коментиран от #114
41 Дали е така
ЕДНА БРИГАДА ДЕСАНТЧИЦИ ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ ЗА...5 ДНИ А ... ХОМИК МОГУЧАЯ И РЕДОВНАТА АРМИЯ ОРИЗО-ГРИЗАЧИ НА КИМ И В МОМЕНТА ( 1 год. и 2 месеца)...си ги връщат!!
За...2 ДНЯ и ВСЕ и...12 години НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ,.. изобщо нема да говорим
Коментиран от #121
16:03 24.09.2025
42 Е нали👇
Коментиран от #82
16:03 24.09.2025
43 Дедо
Коментиран от #45, #61
16:04 24.09.2025
Коментиран от #120
16:04 24.09.2025
45 стоян георгиев
16:05 24.09.2025
16:05 24.09.2025
Коментиран от #69
48 Ясно е
49 604
До коментар #39 от "гост":Кде съ атакъмсите..таурусите..яяя? Дъ пострелят..че ми се гледат орешници с пуканки
50 граф Монте Кристо
Коментиран от #70
16:06 24.09.2025
16:07 24.09.2025
16:08 24.09.2025
53 Абе зае....БИ..
При това САМО....2 Милиона монголья ФИРА
16:08 24.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Моряка
До коментар #19 от "Нещо интересно":На следващия ден на Независимостта няма да получим поздравления от Азов.Познайте защо.
16:10 24.09.2025
56 Уилям Херингтън герой СВО
Коментиран от #62
16:11 24.09.2025
57 Ветеран от протеста
До коментар #39 от "гост":Дядо ,наблюдавай фризера ,че да не вземеш да умиришеш маалата ,а политиката я остави на политиците и разбиращите ...
16:11 24.09.2025
58 стоян георгиев
До коментар #53 от "Абе зае....БИ..":И язък за толкова млади и здрави мъже.
16:11 24.09.2025
59 Забелязъл
До коментар #49 от "604":Едно Фламинго обикаля около кримският мост.
Коментиран от #98
16:11 24.09.2025
60 Тервел
Коментиран от #73, #75
16:12 24.09.2025
61 604
До коментар #43 от "Дедо":Беше..ако само смърди и цапа..
16:13 24.09.2025
62 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #56 от "Уилям Херингтън герой СВО":Който разбрал, разбрал.Който не е разбрал да е разбрал.
16:13 24.09.2025
63 Българин
16:13 24.09.2025
Хехехехехехе
Та каков им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ХУ ЕСОС, ТАКОВ И ПИШМАН МОГУЧАЯ -- ПЕТУШАРИ
Хехехехехехе
16:15 24.09.2025
67 Небинарен модерен ляв
Коментиран от #74
16:16 24.09.2025
68 604
До коментар #64 от "стоян георгиев":Бъ тъ в наглия на рко ман...
16:16 24.09.2025
69 Писти-мисти
До коментар #47 от "Чичо,не било пудра захар":Оня вкара Пусин в бункера за 4 години.Питай Чуков.🤣
16:18 24.09.2025
70 Нищо не си разбрал
До коментар #50 от "граф Монте Кристо":Така просто им казва - "Хайде да ви видя щом сте толкова мераклии, давайте смело! Аз ще ви гледам сеира и САЩ ще прибира парсата "
А и с това изказване затваря устите на наобиколилите го войнолюбци коита само чакат да го нарекат Краснов
16:18 24.09.2025
71 Тодор Тагарев
16:19 24.09.2025
73 Намали пропагандата
До коментар #60 от "Тервел":Тя е за глупака.
16:20 24.09.2025
76 ЕСср
До коментар #1 от "Сесесере":Тръмп ни матира този път.
С един ход.
Ами сега???
Коментиран от #119
16:21 24.09.2025
78 Град Козлодуй
До коментар #75 от "СПОР НЯМА":Прав сте господине
16:22 24.09.2025
16:22 24.09.2025
81 Цаливай кУ...РАна ..
До коментар #77 от "Пере те съчмата":Като ХУ...ЙЛО, и се надъхвай, хомиК
Коментиран от #84, #88
16:23 24.09.2025
82 Хахахха
До коментар #42 от "Е нали👇":....Киев за два дня и все?....
Кафе в Крим?
Коментиран от #89
16:23 24.09.2025
16:24 24.09.2025
84 Ще извикам и
До коментар #81 от "Цаливай кУ...РАна ..":лекуващия лекар. Ще има наказания.
16:24 24.09.2025
Коментиран от #86
16:24 24.09.2025
86 д-р Гълъбова
До коментар #85 от "Опа":Аз ти готвя друг сценарий - студент душ и електрошок. Лекува такива като теб.
16:26 24.09.2025
87 Русия мачка яко
Коментиран от #104
16:26 24.09.2025
88 Бат Сали-Енергото
До коментар #81 от "Цаливай кУ...РАна ..":Кат не щеш да целуваш Светия Коран,целувай тогава бат Салиевия,нямаш проблем ако си алергичен и към сиренье ,щот няма .
Коментиран от #93
16:28 24.09.2025
89 Даааа....
До коментар #82 от "Хахахха":А какви времена бяха:
2 ДНЯ и ВСЕ!!
За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!
Полтара ДНЯ!!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!!
Това е ТРИДНЕВЕН БЛИЦКРИГ!!
Шеги, закачки и превъзбудени Пропагандатори в МОСКАЛ ТВ!
А копейките надничари изпаднаха в Сви нски възторг
Ееееедехееее
16:29 24.09.2025
90 Няма как Украйна да върне
Коментиран от #94
16:30 24.09.2025
91 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:31 24.09.2025
94 Грешиш
До коментар #90 от "Няма как Украйна да върне":не мобилизират, а отвличат! Това прави фашисткият режим в Украйна. Лъжи, пропаганда, отвличания, терористични актове и добре, че я има Русия да смачка за втори път фашизма.
16:32 24.09.2025
98 За беля.Зъл😂😂😂
До коментар #59 от "Забелязъл":Няма Фламингота муци,бастисаха фабриките за сглобяване на Фламинго и Таурус барабар с персонала и германските и англиските инженери вътре .Героите получиха награда за храброст Искандер посмъртно 🤣.
16:36 24.09.2025
16:36 24.09.2025
16:37 24.09.2025
102 Помнещ
16:41 24.09.2025
16:41 24.09.2025
109 Прав се оказа
До коментар #103 от "Браво на Русия":"Фашистите на бъдещето ще се наричат антифашисти" Чърчил 1950
Коментиран от #113
16:42 24.09.2025
Взимане на територия от ядрена държава чрез война не се е случвало и няма да се случи, защото ядрените оръжия не са за украшения. Казаното е глупост и целта е само да бъде демонстрирана окуражаваща подкрепа на Украйна.
16:42 24.09.2025
16:42 24.09.2025
112 Браво на Русия
До коментар #105 от "Щатско оръжие избива руснаци":Мачка фашизма яко и рева на тролеите е неистов.
Коментиран от #117, #126, #130
16:42 24.09.2025
113 Затова кажи браво на Русия
До коментар #109 от "Прав се оказа":че отново те освобождава от фашизма и се наслаждавай на тролският рев. Рева е неистов.
Коментиран от #115
16:43 24.09.2025
114 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #40 от "стоян георгиев":Не ми се ще да го казвам но съм съгласен 😔
16:45 24.09.2025
До коментар #113 от "Затова кажи браво на Русия":Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ и НАТО да асвабадят крепостните
Коментиран от #118
16:45 24.09.2025
116 Полека мале,
До коментар #17 от "Давай Украйна ААА":Ще се задавиш от бяс! Може и инфаркт да си докараш.Русия,не сега,а от векове винаги си прибира своето.! Може бавно,с години,но валяка и не спира,докато отсреща не платят с лихвите.
16:46 24.09.2025
117 Браво на Пич- КИН
До коментар #112 от "Браво на Русия":Поарчи 2 Милиона монголяк алкаше и.превзема 12 години селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
АааааааХахахаха.
Коментиран от #122
16:46 24.09.2025
118 Браво на Русия
Мачка фашизма и рева на тролеите е неистов.
Коментиран от #123
16:47 24.09.2025
119 Тръмпи да дава оръжия
До коментар #76 от "ЕСср":Другото е без значение
16:47 24.09.2025
120 Роко Сифреди
До коментар #44 от "Гориил":Би ли ни обяснил как европейските разходи са колосални и неефективни, а руските не са колосални, но пък ефективни. И то на фона на това, че Русия пълзи със сантиметри в напредъка си. И как европейските разходи ще се превърнат в социална катастрофа за тях, при положение, че икономиката на ЕС е 20 ПЪТИ по-голяма от тази на Русия. И има опасност това число да стане още по-голямо.
Коментиран от #138
16:48 24.09.2025
121 Гориил
До коментар #41 от "Дали е така":Вечна Слава на героите от ВСУ само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
Коментиран от #139
16:48 24.09.2025
122 Браво на Русия
Мачка фашизма яко и тролският рев е неистов.
16:48 24.09.2025
123 Евала на зеленски
До коментар #118 от "Браво на Русия":Лее руска кръв с Натовското оръжие.
Коментиран от #128
16:48 24.09.2025
16:49 24.09.2025
16:49 24.09.2025
126 Дека точно мач ка?
До коментар #112 от "Браво на Русия":У СИРИЯ? У КИЕВ? ЛИСАБОН?
Хахахахаха
Че то Фюреро пе-ДОФИЛ Избега по прашки посред нощ от един готвач, ма МИН...ет.
Хахахахаха
Коментиран от #132
16:49 24.09.2025
128 Затова кажи браво на Русия
че отново те освобождава от фашизма и се наслаждавай на тролският рев. Рева е неистов.
Коментиран от #145
16:50 24.09.2025
16:51 24.09.2025
130 Путин е агресор
До коментар #112 от "Браво на Русия":Почна войната. Избива мирни жени и деца.....затова ли го възхваляваш...
Коментиран от #134
16:51 24.09.2025
16:51 24.09.2025
132 Кажи браво на Русия
че отново освобождава света от фашизма и се кефи на тролският вой. Той е неистов.
16:52 24.09.2025
16:53 24.09.2025
134 Пртопаягандата е за глупака
До коментар #130 от "Путин е агресор":тТм на глупака му казват кой е агресор, докато агресора САЩ унищожава Европа. Дали е простт? Или направо кух?
16:54 24.09.2025
16:54 24.09.2025
16:55 24.09.2025
16:56 24.09.2025
138 Икономист
До коментар #120 от "Роко Сифреди":Дядо явно пропагандата така те е облъчила ,че си ,застинал някъде в началото на 90те когато Холивудските екшъни бяха в разцвета си .Совите отдавна не са това което бяха .
Коментиран от #143
16:56 24.09.2025
139 Гориил
До коментар #121 от "Гориил":Не се опитвай да убедиш участниците в дискусията, че си аз. Така или иначе никой няма да ти повярва. Различен стил.
Коментиран от #140
16:57 24.09.2025
140 Ивайло Крачунов
До коментар #139 от "Гориил":Това е Мартин Блица Фли Горната ,отдавна не е свирил на инструмента и е истерясал .Ще му се обадя тази събота ,да изнесе един концерт на Фли Горна
17:00 24.09.2025
17:02 24.09.2025
17:05 24.09.2025
143 Рейгън разби СССР
До коментар #138 от "Икономист":Тръмп ша разбие Русия.....
17:08 24.09.2025
17:09 24.09.2025
145 Копейка
До коментар #128 от "Затова кажи браво на Русия":Ти все си ходиш наведен и чакаш някой да те АсвАбАди.Този път ще си останеш с чакането.
Коментиран от #147
17:13 24.09.2025
17:14 24.09.2025
147 Затова кажи браво на Русия
че отново те освобождава от фашизма и се наслаждавай на тролският рев. Рева е неистов.
17:15 24.09.2025
17:23 24.09.2025
17:24 24.09.2025