Германия вижда шанс за нов натиск върху Русия след изявленията на Тръмп
  Тема: Украйна

Германия вижда шанс за нов натиск върху Русия след изявленията на Тръмп

24 Септември, 2025 16:16 880 47

Коментарите на американския президент за възможността Украйна да си върне окупираните територии дават стимул за обсъждане на по-строги санкции срещу Москва.

Германия вижда шанс за нов натиск върху Русия след изявленията на Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че Украйна може да си върне териториите, окупирани от Русия, дават надежда на Германия за по-настойчиво обсъждане на по-строги санкции срещу Москва, заяви днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

"Основният тон (в изявлението на Тръмп) кореспондира с политическите цели на германското правителство, което от седмици и месеци работи, за да гарантира, че натискът от страна на Запада върху агресора (Русия) остава силен и се увеличава", добави той по време на редовната пресконференция на кабинета.

Още новини от Украйна

При внезапна и изненадваща промяна в риториката Тръмп заяви вчера, че Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Русия, която в момента контролира около една пета от площта на страната, припомня Ройтерс.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ганьо-Лапнишарански без вода

    11 8 Отговор
    Време е за Възраждане!

    16:19 24.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 капитан ПЕТКО ВОЙВОДА !

    24 8 Отговор
    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    16:19 24.09.2025

  • 5 604

    8 5 Отговор
    Рижътъ пръдни приз устътъ, шперц съ нъзсире отзъд, где таурсъ, где тайгър?

    16:19 24.09.2025

  • 6 СЕГА ЕДНА ПЕТА

    12 4 Отговор
    УТРЕ ЕДНА ТРЕТА.КОЛКО ГОДИНИ ТРЯБВА ДА НАСТЪПВАШ ЕДНА И СЪЩА МОТИКА ЗА ДА РАЗБЕРЕШ ЧЕ ТРЯБВА ДА СМЕНИШ ТАКТИКАТА

    16:20 24.09.2025

  • 7 Гост

    13 1 Отговор
    Май някои хора не схващат шегите.

    16:20 24.09.2025

  • 8 Удар

    7 17 Отговор
    Всяка държава във въздушното пространство на която навлезе руски самольот е длъжна да го свали! Както направи Турция! Препоръчително е безопасно сваляне, със задържане на пилотите и военен съд.

    Коментиран от #9, #10, #13, #26

    16:21 24.09.2025

  • 9 604

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Удар":

    В бг останъъ саму розуви прашки...къ дъ ги бийм...?

    16:22 24.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Георги

    13 1 Отговор
    Тръмп вижда шанс за нови парички от Европа

    16:24 24.09.2025

  • 12 граф Монте Кристо

    7 3 Отговор
    Да,Тръмп се остави дълго да му се молят урсулите,да му излагат различни планове,разчети и съображения,накрая и зеления рептил отиде да му се моли.И ето, сякаш чудото стана,те му се молят за това ,дето и той го иска.

    16:25 24.09.2025

  • 13 лиз ач евроатлантик

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Удар":

    А ако навлезе в българското,с какво ще препоръчаш да го свалим?

    Коментиран от #16

    16:25 24.09.2025

  • 14 000

    12 3 Отговор
    Говорителят от германия си е направил майтап :) другия вариант е да е бил пиян или дрогиран.

    16:25 24.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 000

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "лиз ач евроатлантик":

    С гневни коментари :))))

    16:26 24.09.2025

  • 17 Какви санкции бе мушмороци

    12 1 Отговор
    Каза ви, да слагате каските и грабвате пушкалата щом сте толкова мераклии. Че му писна от вас. И да ви гледа сеира.
    Мислихте си че ще го надхитрите ли?

    Коментиран от #19

    16:27 24.09.2025

  • 18 Космос

    7 15 Отговор
    Руската армия -най битата(след сръбската) армия в света.Очаквайте продължение!

    Коментиран от #24, #27

    16:27 24.09.2025

  • 19 Ко стааа бе боклук?

    7 17 Отговор

    До коментар #17 от "Какви санкции бе мушмороци":

    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа.А Харков,дето е на 25 километра от руската кочина?

    Коментиран от #35

    16:28 24.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ха ха

    4 13 Отговор
    единствения вариант украйна да остане цяла е управлението да не се назначава от "колективния запад"

    16:28 24.09.2025

  • 22 Тия пък германци

    10 6 Отговор
    още ли вярват на Тръмп?!

    Тоя утре ще смени плочата наопаки!

    16:29 24.09.2025

  • 23 Българин

    17 6 Отговор
    Украйна никога няма да си върне теритириите окупирани от Русия. Да не забравяме,че Путин държи ядреното копче и такива изявления никак не са удачни и реални.Сега реалността е друга.

    16:29 24.09.2025

  • 24 Руски Z блогър

    7 11 Отговор

    До коментар #18 от "Космос":

    Украинците ни избиват така както немците през 1941 не са ни избивали.

    16:30 24.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Охридското езеро

    7 10 Отговор

    До коментар #18 от "Космос":

    Трябва да се внимава много със Сърбия. Защото чрез тях Русия би могла да опита да запали война на балканите за отклоняване на вниманието от Украйна. Но това ми се вижда малка вероятно, понеже днес Европа е по-обединена отколкото си представят московските фашисти. Дори австрийците които заедно з Унгария са вкарали Сърбия във война с България, днес са тръгнали да говорят за присъединяване към НАТО. Не вярвам да се престрашат да правят нещо, защото се видя че Русия няма да им помогне този път.

    16:36 24.09.2025

  • 28 00 Карина

    9 4 Отговор
    Е едно голямо гробище на нацисти.Преди седмица Фюрерът Земенски откри ново военно гробище с 170 000 парко места ,което вече е пълно с остатъци на укро нацисти.

    Коментиран от #33

    16:38 24.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ха ха

    6 3 Отговор
    По този начин Тръмп кара ЕС да купува оръжие за Украйна. Повече пари за САЩ, загробване на ЕС, по жесток край за Украйна.

    16:41 24.09.2025

  • 33 Зоо

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "00 Карина":

    Е па колко руски фашисти са по концерти с по 12 кашона водка, лично притежание. Да има за хотелите на мафиотите по Черно море.

    16:43 24.09.2025

  • 34 млък , бе

    2 2 Отговор
    То това със санкциите абе пее ... еераси сър пее... еераси.

    16:43 24.09.2025

  • 35 Боклукчиев

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ко стааа бе боклук?":

    Май не знаеш какво е война на изтощение?
    Накрая Киев няма да бъде предвземан с битки. А просто руснаците ще влязат в него без пушка да пукне.
    А за град Харков руснаците не са предявявали искания до сега. Но ако Зеле и приятели не приемат сегошното предложение за мир, при следващото си предложение Путин може и Харков да включи, че и Одеса.

    Коментиран от #38

    16:45 24.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мухайах

    1 0 Отговор
    Те така си мислеха и първия ден путинците. Па и следващия. Па и него следващия след предишния. Па после минаха на водка.

    16:49 24.09.2025

  • 40 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    2 2 Отговор
    Виете ли виете от мъка ,злоба и безпомощност козяшки зюмбюли ,бай Дончо и той безобидно си джафка периодично ,но не вреди ,а Искандера гордо лети ли лети за ужас на враговете .

    Коментиран от #43

    16:52 24.09.2025

  • 41 44444444

    1 2 Отговор
    ами натискайте си, Русия няма да отстъпи.

    Коментиран от #44

    16:55 24.09.2025

  • 42 Зомби

    3 2 Отговор
    Вижда се в кой е злобата у московските империалисти и фашисти. На фронта ги носят, и от злоба удрят блоковете с деца и майки убиват наред.

    16:56 24.09.2025

  • 43 Путинистче идиотче

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Пълномащабен и с нищо непредизвикан":

    Преди викахме....Тръмп наш
    Сега кво да викаме ?????

    17:00 24.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тома

    1 2 Отговор
    Тръмп винаги казва че от Европа го дели големия океан така че ще го отнесат първи германците с желаещите

    17:02 24.09.2025

  • 46 Я пъ тоа

    2 0 Отговор
    Да не отстъпва....ВСУ ги избива регулярно.

    17:05 24.09.2025

  • 47 Германия вижда

    0 1 Отговор
    Т 90 до Т 34 в Берлин

    17:19 24.09.2025

