Германия вижда шанс за нов натиск върху Русия след изявленията на Тръмп

Коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че Украйна може да си върне териториите, окупирани от Русия, дават надежда на Германия за по-настойчиво обсъждане на по-строги санкции срещу Москва, заяви днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

"Основният тон (в изявлението на Тръмп) кореспондира с политическите цели на германското правителство, което от седмици и месеци работи, за да гарантира, че натискът от страна на Запада върху агресора (Русия) остава силен и се увеличава", добави той по време на редовната пресконференция на кабинета.

При внезапна и изненадваща промяна в риториката Тръмп заяви вчера, че Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Русия, която в момента контролира около една пета от площта на страната, припомня Ройтерс.