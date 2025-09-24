Германия вижда шанс за нов натиск върху Русия след изявленията на Тръмп

Коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че Украйна може да си върне териториите, окупирани от Русия, дават надежда на Германия за по-настойчиво обсъждане на по-строги санкции срещу Москва, заяви днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
"Основният тон (в изявлението на Тръмп) кореспондира с политическите цели на германското правителство, което от седмици и месеци работи, за да гарантира, че натискът от страна на Запада върху агресора (Русия) остава силен и се увеличава", добави той по време на редовната пресконференция на кабинета.
При внезапна и изненадваща промяна в риториката Тръмп заяви вчера, че Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Русия, която в момента контролира около една пета от площта на страната, припомня Ройтерс.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ганьо-Лапнишарански без вода
16:19 24.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 капитан ПЕТКО ВОЙВОДА !
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!
16:19 24.09.2025
5 604
16:19 24.09.2025
6 СЕГА ЕДНА ПЕТА
16:20 24.09.2025
7 Гост
16:20 24.09.2025
8 Удар
Коментиран от #9, #10, #13, #26
16:21 24.09.2025
9 604
До коментар #8 от "Удар":В бг останъъ саму розуви прашки...къ дъ ги бийм...?
16:22 24.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Георги
16:24 24.09.2025
12 граф Монте Кристо
16:25 24.09.2025
13 лиз ач евроатлантик
До коментар #8 от "Удар":А ако навлезе в българското,с какво ще препоръчаш да го свалим?
Коментиран от #16
16:25 24.09.2025
14 000
16:25 24.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 000
До коментар #13 от "лиз ач евроатлантик":С гневни коментари :))))
16:26 24.09.2025
17 Какви санкции бе мушмороци
Мислихте си че ще го надхитрите ли?
Коментиран от #19
16:27 24.09.2025
18 Космос
Коментиран от #24, #27
16:27 24.09.2025
19 Ко стааа бе боклук?
До коментар #17 от "Какви санкции бе мушмороци":Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа.А Харков,дето е на 25 километра от руската кочина?
Коментиран от #35
16:28 24.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ха ха
16:28 24.09.2025
22 Тия пък германци
Тоя утре ще смени плочата наопаки!
16:29 24.09.2025
23 Българин
16:29 24.09.2025
24 Руски Z блогър
До коментар #18 от "Космос":Украинците ни избиват така както немците през 1941 не са ни избивали.
16:30 24.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Охридското езеро
До коментар #18 от "Космос":Трябва да се внимава много със Сърбия. Защото чрез тях Русия би могла да опита да запали война на балканите за отклоняване на вниманието от Украйна. Но това ми се вижда малка вероятно, понеже днес Европа е по-обединена отколкото си представят московските фашисти. Дори австрийците които заедно з Унгария са вкарали Сърбия във война с България, днес са тръгнали да говорят за присъединяване към НАТО. Не вярвам да се престрашат да правят нещо, защото се видя че Русия няма да им помогне този път.
16:36 24.09.2025
28 00 Карина
Коментиран от #33
16:38 24.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ха ха
16:41 24.09.2025
33 Зоо
До коментар #28 от "00 Карина":Е па колко руски фашисти са по концерти с по 12 кашона водка, лично притежание. Да има за хотелите на мафиотите по Черно море.
16:43 24.09.2025
34 млък , бе
16:43 24.09.2025
35 Боклукчиев
До коментар #19 от "Ко стааа бе боклук?":Май не знаеш какво е война на изтощение?
Накрая Киев няма да бъде предвземан с битки. А просто руснаците ще влязат в него без пушка да пукне.
А за град Харков руснаците не са предявявали искания до сега. Но ако Зеле и приятели не приемат сегошното предложение за мир, при следващото си предложение Путин може и Харков да включи, че и Одеса.
Коментиран от #38
16:45 24.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Мухайах
16:49 24.09.2025
40 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
Коментиран от #43
16:52 24.09.2025
41 44444444
Коментиран от #44
16:55 24.09.2025
42 Зомби
16:56 24.09.2025
43 Путинистче идиотче
До коментар #40 от "Пълномащабен и с нищо непредизвикан":Преди викахме....Тръмп наш
Сега кво да викаме ?????
17:00 24.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Тома
17:02 24.09.2025
46 Я пъ тоа
17:05 24.09.2025
47 Германия вижда
17:19 24.09.2025