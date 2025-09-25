Украйна атакува с дронове черноморския град Новоросийск, двама души бяха убити ВИДЕО

Двама души бяха убити и 12 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски град Новоросийск, предадоха агенциите, като се позоваха на руските власти, съобщи БТА.

При нападението, което бе извършено вчера следобед, са поразени сгради в централната част на града в района на хотел "Новоросийск". Нанесени са щети на 20 автомобила, 7 жилищни сгради, както и на сградата на хотела в центъра на града. В Новоросийск бе въведено извънредно положение.

По думите на местния губернатор Кондратиев сред ранените има двама служители на Каспийския тръбопроводен консорциум, който отговаря за транспортирането на петрол, основно от Казахстан, до Европа през пристанището Новоросийск, отбелязва ДПА.

Властите предупредиха за опасност от нападение с надводни дронове. Засега няма информация за удари по военни обекти.

На пристанището в Новоросийск е разположен Черноморският флот на Русия, който играе централна роля във войната на Москва срещу Украйна. Значението на пристанището нарасна след началото на конфликта, понеже Русия премести голяма част от флота си там след масираните украински удари с дронове по анексирания от Русия полуостров Крим.

Пристанището в Туапсе се присъедини към Новоросийск. За това съобщават руските власти в социалните мрежи, цитирани от УНИАН и ФОКУС.



"В акваторията на Черно море са открити безпилотни лодки! Убедителна молба към жителите и гостите на Туапсинския окръг да напуснат крайбрежната ивица!“, съобщи по-рано днес в Telegram председателят на Туапсинския административен окръг Сергей Бойко.



Към вечерта той вече отправи искане към гражданите да напуснат и централната част на града.



Междувременно в социалните мрежи се разпространи видео, за което се твърди, че е заснето в Туапсе. На него се чуват изстрели от огнестрелно оръжие и експлозии, а също така се виждат опити да се поразят маневрени обекти във водата. Според съобщения на жители на града, в Туапсе се наблюдават прекъсвания в комуникациите.



На фона на атаката срещу Туапсе властите на град Сочи, разположен на 60 км южно, обявиха евакуация на туристите от плажовете. Все още обаче не е съобщено за появата на дронове там.



Според украинските медии, пристанище Туапсе е един от най-големите терминали за петролни танкери в Русия.

Доналд Тръмп предположи, че Украйна може да си върне всички завзети територии, но никой не може да гарантира, че президентът на САЩ няма да промени отново мнението си. За това пише CNN, цитирана от ФОКУС.



Изданието отбелязва, че новата позиция на Тръмп на пръв поглед е добра за Украйна. В края на краищата САЩ признават борбата на украинците и подкрепят максималните позиции на Киев за връщането на всички територии. Но с това, посочва американската телевизия, добрите новини за Украйна свършват.



Президентът на САЩ вече не иска бързото приключване на войната. Вместо това той счита, че военните действия могат да продължат, докато Украйна не си върне териториите. Към президента на Украйна Володимир Зеленски е отправно ново невъзможно изискване.



"Вече не се изисква от него да прави неприятни отстъпки по отношение на територията, заради която Украйна загуби хиляди хора по време на отбраната. Вместо това сега го подтикват към невъзможното връщане на територията, която Украйна не успя да си върне през лятото на 2023 г. по време на внимателно подготвената контраофанзива. Нито един от тези варианти не е лесно решение, което би укрепило позициите на Зеленски или направило Украйна силна“, посочва американската медия.



Зеленски знае, че за да си върне териториите, Украйна се нуждае от огромно финансиране, човешки ресурси и крах на Русия. Журналистите отбелязват, че това може да изглежда нереалистично. Но "това е по-добре от алтернативата да се признае пред алчната Москва, че Украйна трябва да приеме някаква загуба“.



По време на речта си Тръмп не обяви нищо ново. НАТО ще продължи да купува оръжия от САЩ, както е планирало. Също така Алиансът ще продължи да се надява, че руската икономика ще се срине.



"Политиката на Трамп остава махало, което се колебае между мирогледа на съюзниците, без които САЩ не могат да съществуват, и някой, когото той по някакъв неразбираем начин харесва и на когото все още има доверие – Путин.



Кремъл внимателно анализира поведението на Трамп и доказа, че добре разбира доколко може да изчерпи търпението му. И там ще заявят, че тази позиция, както и предишните осем крайни срока, които той е поставил, е нова. И че имат поне още един месец, за да изчакат и да видят дали нещата няма да се променят отново".