Украйна атакува с дронове черноморския град Новоросийск, двама души бяха убити ВИДЕО
Украйна атакува с дронове черноморския град Новоросийск, двама души бяха убити ВИДЕО

25 Септември, 2025 04:27, обновена 25 Септември, 2025 04:00 690 29

12 души са ранени при нападението

Украйна атакува с дронове черноморския град Новоросийск, двама души бяха убити ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души бяха убити и 12 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски град Новоросийск, предадоха агенциите, като се позоваха на руските власти, съобщи БТА.

При нападението, което бе извършено вчера следобед, са поразени сгради в централната част на града в района на хотел "Новоросийск". Нанесени са щети на 20 автомобила, 7 жилищни сгради, както и на сградата на хотела в центъра на града. В Новоросийск бе въведено извънредно положение.

Още новини от Украйна

По думите на местния губернатор Кондратиев сред ранените има двама служители на Каспийския тръбопроводен консорциум, който отговаря за транспортирането на петрол, основно от Казахстан, до Европа през пристанището Новоросийск, отбелязва ДПА.

Властите предупредиха за опасност от нападение с надводни дронове. Засега няма информация за удари по военни обекти.

На пристанището в Новоросийск е разположен Черноморският флот на Русия, който играе централна роля във войната на Москва срещу Украйна. Значението на пристанището нарасна след началото на конфликта, понеже Русия премести голяма част от флота си там след масираните украински удари с дронове по анексирания от Русия полуостров Крим.

Пристанището в Туапсе се присъедини към Новоросийск. За това съобщават руските власти в социалните мрежи, цитирани от УНИАН и ФОКУС.

"В акваторията на Черно море са открити безпилотни лодки! Убедителна молба към жителите и гостите на Туапсинския окръг да напуснат крайбрежната ивица!“, съобщи по-рано днес в Telegram председателят на Туапсинския административен окръг Сергей Бойко.

Към вечерта той вече отправи искане към гражданите да напуснат и централната част на града.

Междувременно в социалните мрежи се разпространи видео, за което се твърди, че е заснето в Туапсе. На него се чуват изстрели от огнестрелно оръжие и експлозии, а също така се виждат опити да се поразят маневрени обекти във водата. Според съобщения на жители на града, в Туапсе се наблюдават прекъсвания в комуникациите.

На фона на атаката срещу Туапсе властите на град Сочи, разположен на 60 км южно, обявиха евакуация на туристите от плажовете. Все още обаче не е съобщено за появата на дронове там.

Според украинските медии, пристанище Туапсе е един от най-големите терминали за петролни танкери в Русия.

Доналд Тръмп предположи, че Украйна може да си върне всички завзети територии, но никой не може да гарантира, че президентът на САЩ няма да промени отново мнението си. За това пише CNN, цитирана от ФОКУС.

Изданието отбелязва, че новата позиция на Тръмп на пръв поглед е добра за Украйна. В края на краищата САЩ признават борбата на украинците и подкрепят максималните позиции на Киев за връщането на всички територии. Но с това, посочва американската телевизия, добрите новини за Украйна свършват.

Президентът на САЩ вече не иска бързото приключване на войната. Вместо това той счита, че военните действия могат да продължат, докато Украйна не си върне териториите. Към президента на Украйна Володимир Зеленски е отправно ново невъзможно изискване.

"Вече не се изисква от него да прави неприятни отстъпки по отношение на територията, заради която Украйна загуби хиляди хора по време на отбраната. Вместо това сега го подтикват към невъзможното връщане на територията, която Украйна не успя да си върне през лятото на 2023 г. по време на внимателно подготвената контраофанзива. Нито един от тези варианти не е лесно решение, което би укрепило позициите на Зеленски или направило Украйна силна“, посочва американската медия.

Зеленски знае, че за да си върне териториите, Украйна се нуждае от огромно финансиране, човешки ресурси и крах на Русия. Журналистите отбелязват, че това може да изглежда нереалистично. Но "това е по-добре от алтернативата да се признае пред алчната Москва, че Украйна трябва да приеме някаква загуба“.

По време на речта си Тръмп не обяви нищо ново. НАТО ще продължи да купува оръжия от САЩ, както е планирало. Също така Алиансът ще продължи да се надява, че руската икономика ще се срине.

"Политиката на Трамп остава махало, което се колебае между мирогледа на съюзниците, без които САЩ не могат да съществуват, и някой, когото той по някакъв неразбираем начин харесва и на когото все още има доверие – Путин.

Кремъл внимателно анализира поведението на Трамп и доказа, че добре разбира доколко може да изчерпи търпението му. И там ще заявят, че тази позиция, както и предишните осем крайни срока, които той е поставил, е нова. И че имат поне още един месец, за да изчакат и да видят дали нещата няма да се променят отново".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Ганьо

    6 9 Отговор
    Ударът е бил по законни военни цели във военноморската база, а разрушенията в централната част на града, е от разположени в жилищни райони руско безаналогово ПВО.

    Коментиран от #11

    03:35 25.09.2025

  • 2 Съобщение на плажа в Сочи

    8 6 Отговор
    "НЕ СИ МИЙТЕ КРАКАТА И БЪРЗО КЪМ УКРИТИЯТА"

    Ха ха ха ха! Затова Арина Сабаленка не е на почивка в Крим, а в Гърция.

    Руский мир - плащаш по 300 000 за почивка в Сочи и я прекарваш в бомбоубежищата.

    03:40 25.09.2025

  • 3 Али

    6 7 Отговор
    Привет путяги с мазни гъзяги.

    Коментиран от #7

    03:41 25.09.2025

  • 4 Русофил

    6 8 Отговор
    Съсипаха си държавата братушките. Време е за Народен съд над престъпния Кремълски режим и техните роби

    Коментиран от #8

    03:41 25.09.2025

  • 5 Лала руска баба

    1 1 Отговор
    Синко, самотен ли си в 3:30? Хората спят дълбок сън след трудов ден и як секс, а ти работиш в 3:30?

    03:44 25.09.2025

  • 6 НИЕ

    3 2 Отговор
    Водини Путине!!!

    03:44 25.09.2025

  • 7 САЛИ

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Али":

    ДОМУЗ КУИРУК АТЛЪ МУ

    03:54 25.09.2025

  • 8 ПОЧЕТЕН ГОСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Русофил":

    НА ХОТЕЛА С КАСКАДИТЕ ЛИ СТЕ ИЛИ ПИКОЛОТО С ДЪЛГИТЕ РЪЦЕ

    03:56 25.09.2025

  • 9 Кремълски, бункерен плъх

    11 3 Отговор
    Всичко е по план... 🤔 Разказах играта на моите крепостни.

    Коментиран от #10, #13

    04:02 25.09.2025

  • 10 КОКА ПЪК

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Кремълски, бункерен плъх":

    ЕВРОПЕИЦИТЕ СТАНАХА КРЕПОСТНИ НА КРЕМЪЛ

    04:13 25.09.2025

  • 11 ПЪЛНИ

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    БИДОНИТЕ ИКОФИТЕ-В 5 СПИРА ВОДАТА -ЩЕ ХОДИШ НА КАНАЛА ДА СИ ПЕРЕШ ГАЩУНИТЕ И ШАЛВАРЕТО

    04:15 25.09.2025

  • 12 Забавен путинист

    9 3 Отговор
    Започва началото на края на Путин! Избавление за ватите от него и олигарсите му!

    Коментиран от #15, #20

    04:16 25.09.2025

  • 13 Кондуктора с голямата Франзела

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "Кремълски, бункерен плъх":

    лягайсипедал мъжката ти половинка те чака

    04:20 25.09.2025

  • 14 хейпедали

    1 7 Отговор
    защо не гушкате свойте половинки

    Коментиран от #17

    04:21 25.09.2025

  • 15 лягай си

    2 7 Отговор

    До коментар #12 от "Забавен путинист":

    лгблтпедал - родителите ти знаят ли че си мека кит

    Коментиран от #18

    04:22 25.09.2025

  • 16 Факт е, че

    8 4 Отговор
    Путлер погуби стотици хиляди руснаци и отне бъдещето на милиони други с тази война. Ето как един типичен лузър на неподходящото място може да съсипе живота на цели поколения.

    04:23 25.09.2025

  • 17 Чичо ти

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "хейпедали":

    Чакаме твоята с лошата кожа,дето те ожени за себе си, същата дето раздава наляво и надясно

    Коментиран от #19

    04:24 25.09.2025

  • 18 Забавен путинист

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "лягай си":

    Знаят, даже ми препоръчаха теб, като евнух,

    Коментиран от #21

    04:27 25.09.2025

  • 19 млъкпедалче

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Чичо ти":

    бягай да галиш някой турски тираджия датиопъвашардена до като заченеш

    Коментиран от #22, #23

    04:28 25.09.2025

  • 20 Дерзай

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Забавен путинист":

    Започва ТСВ. Само дето българска армия няма, нито пък въоръжение и муниции, нито е направено нещо за защита на населението. В цяла Европа има предупреждение за подготовка за извънредни ситуации. Украйна е голяма страна и цяла Европа я подкрепя. За България никой не пита , а за руснаците това е добре дошло.

    04:29 25.09.2025

  • 21 забавенпедераст

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Забавен путинист":

    ша лапаш голямата франзела до ка картофките много си падампобгпедали от нпо отворено общество

    Коментиран от #27

    04:30 25.09.2025

  • 22 Чичо ти

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "млъкпедалче":

    Очевидно имаш опит с тираджии,ами сподери. Моят е само с тираджийки

    Коментиран от #24

    04:31 25.09.2025

  • 23 Не яж от пълния си пaмперс!

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "млъкпедалче":

    Или хладилника е празен, а копейко мaлoyмна?

    Коментиран от #25

    04:32 25.09.2025

  • 24 имам патенце държа две моми като

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Чичо ти":

    теб и ги пускам за кинти ! с моя добър турски и с твоата женственост педалчеще спечеля доста пари

    04:33 25.09.2025

  • 25 написах ти

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Не яж от пълния си пaмперс!":

    педерастпечеля добре хладилника също е добре остава да намеря още единпедераст като теб който да му бъда пезевенгипускам на турци

    Коментиран от #28

    04:35 25.09.2025

  • 26 Русофилите отново са преяли

    3 0 Отговор
    с рускиФекалии (пропаганда) . Голям глад ги гони.

    04:36 25.09.2025

  • 27 Забавен путинист

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "забавенпедераст":

    Навярно си сексуалния ,,звяр,,на квъртала. Защо та те обиждат,гадове? Подиграват се на поничката ти ли? Не са прави,не са,споко,споко

    04:37 25.09.2025

  • 28 Ще намериш някой къдрав косъм между

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "написах ти":

    редките си зъби. 😂😂😂 Нали знаеш от къде е?

    Коментиран от #29

    04:39 25.09.2025

  • 29 Забавен путинист

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ще намериш някой къдрав косъм между":

    Не, не знам ,разкажи си спомените

    04:41 25.09.2025

