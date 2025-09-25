Украйна атакува с дронове черноморския град Новоросийск, двама души бяха убити ВИДЕО

Двама души бяха убити и 12 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски град Новоросийск, предадоха агенциите, като се позоваха на руските власти, съобщи БТА.
При нападението, което бе извършено вчера следобед, са поразени сгради в централната част на града в района на хотел "Новоросийск". Нанесени са щети на 20 автомобила, 7 жилищни сгради, както и на сградата на хотела в центъра на града. В Новоросийск бе въведено извънредно положение.
По думите на местния губернатор Кондратиев сред ранените има двама служители на Каспийския тръбопроводен консорциум, който отговаря за транспортирането на петрол, основно от Казахстан, до Европа през пристанището Новоросийск, отбелязва ДПА.
Властите предупредиха за опасност от нападение с надводни дронове. Засега няма информация за удари по военни обекти.
На пристанището в Новоросийск е разположен Черноморският флот на Русия, който играе централна роля във войната на Москва срещу Украйна. Значението на пристанището нарасна след началото на конфликта, понеже Русия премести голяма част от флота си там след масираните украински удари с дронове по анексирания от Русия полуостров Крим.
Пристанището в Туапсе се присъедини към Новоросийск. За това съобщават руските власти в социалните мрежи, цитирани от УНИАН и ФОКУС.
"В акваторията на Черно море са открити безпилотни лодки! Убедителна молба към жителите и гостите на Туапсинския окръг да напуснат крайбрежната ивица!“, съобщи по-рано днес в Telegram председателят на Туапсинския административен окръг Сергей Бойко.
Към вечерта той вече отправи искане към гражданите да напуснат и централната част на града.
Междувременно в социалните мрежи се разпространи видео, за което се твърди, че е заснето в Туапсе. На него се чуват изстрели от огнестрелно оръжие и експлозии, а също така се виждат опити да се поразят маневрени обекти във водата. Според съобщения на жители на града, в Туапсе се наблюдават прекъсвания в комуникациите.
На фона на атаката срещу Туапсе властите на град Сочи, разположен на 60 км южно, обявиха евакуация на туристите от плажовете. Все още обаче не е съобщено за появата на дронове там.
Според украинските медии, пристанище Туапсе е един от най-големите терминали за петролни танкери в Русия.
Доналд Тръмп предположи, че Украйна може да си върне всички завзети територии, но никой не може да гарантира, че президентът на САЩ няма да промени отново мнението си. За това пише CNN, цитирана от ФОКУС.
Изданието отбелязва, че новата позиция на Тръмп на пръв поглед е добра за Украйна. В края на краищата САЩ признават борбата на украинците и подкрепят максималните позиции на Киев за връщането на всички територии. Но с това, посочва американската телевизия, добрите новини за Украйна свършват.
Президентът на САЩ вече не иска бързото приключване на войната. Вместо това той счита, че военните действия могат да продължат, докато Украйна не си върне териториите. Към президента на Украйна Володимир Зеленски е отправно ново невъзможно изискване.
"Вече не се изисква от него да прави неприятни отстъпки по отношение на територията, заради която Украйна загуби хиляди хора по време на отбраната. Вместо това сега го подтикват към невъзможното връщане на територията, която Украйна не успя да си върне през лятото на 2023 г. по време на внимателно подготвената контраофанзива. Нито един от тези варианти не е лесно решение, което би укрепило позициите на Зеленски или направило Украйна силна“, посочва американската медия.
Зеленски знае, че за да си върне териториите, Украйна се нуждае от огромно финансиране, човешки ресурси и крах на Русия. Журналистите отбелязват, че това може да изглежда нереалистично. Но "това е по-добре от алтернативата да се признае пред алчната Москва, че Украйна трябва да приеме някаква загуба“.
По време на речта си Тръмп не обяви нищо ново. НАТО ще продължи да купува оръжия от САЩ, както е планирало. Също така Алиансът ще продължи да се надява, че руската икономика ще се срине.
"Политиката на Трамп остава махало, което се колебае между мирогледа на съюзниците, без които САЩ не могат да съществуват, и някой, когото той по някакъв неразбираем начин харесва и на когото все още има доверие – Путин.
Кремъл внимателно анализира поведението на Трамп и доказа, че добре разбира доколко може да изчерпи търпението му. И там ще заявят, че тази позиция, както и предишните осем крайни срока, които той е поставил, е нова. И че имат поне още един месец, за да изчакат и да видят дали нещата няма да се променят отново".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ганьо
Коментиран от #11
03:35 25.09.2025
2 Съобщение на плажа в Сочи
Ха ха ха ха! Затова Арина Сабаленка не е на почивка в Крим, а в Гърция.
Руский мир - плащаш по 300 000 за почивка в Сочи и я прекарваш в бомбоубежищата.
03:40 25.09.2025
3 Али
Коментиран от #7
03:41 25.09.2025
4 Русофил
Коментиран от #8
03:41 25.09.2025
5 Лала руска баба
03:44 25.09.2025
6 НИЕ
03:44 25.09.2025
7 САЛИ
До коментар #3 от "Али":ДОМУЗ КУИРУК АТЛЪ МУ
03:54 25.09.2025
8 ПОЧЕТЕН ГОСТ
До коментар #4 от "Русофил":НА ХОТЕЛА С КАСКАДИТЕ ЛИ СТЕ ИЛИ ПИКОЛОТО С ДЪЛГИТЕ РЪЦЕ
03:56 25.09.2025
9 Кремълски, бункерен плъх
Коментиран от #10, #13
04:02 25.09.2025
10 КОКА ПЪК
До коментар #9 от "Кремълски, бункерен плъх":ЕВРОПЕИЦИТЕ СТАНАХА КРЕПОСТНИ НА КРЕМЪЛ
04:13 25.09.2025
11 ПЪЛНИ
До коментар #1 от "Бай Ганьо":БИДОНИТЕ ИКОФИТЕ-В 5 СПИРА ВОДАТА -ЩЕ ХОДИШ НА КАНАЛА ДА СИ ПЕРЕШ ГАЩУНИТЕ И ШАЛВАРЕТО
04:15 25.09.2025
12 Забавен путинист
Коментиран от #15, #20
04:16 25.09.2025
13 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #9 от "Кремълски, бункерен плъх":лягайсипедал мъжката ти половинка те чака
04:20 25.09.2025
14 хейпедали
Коментиран от #17
04:21 25.09.2025
15 лягай си
До коментар #12 от "Забавен путинист":лгблтпедал - родителите ти знаят ли че си мека кит
Коментиран от #18
04:22 25.09.2025
16 Факт е, че
04:23 25.09.2025
17 Чичо ти
До коментар #14 от "хейпедали":Чакаме твоята с лошата кожа,дето те ожени за себе си, същата дето раздава наляво и надясно
Коментиран от #19
04:24 25.09.2025
18 Забавен путинист
До коментар #15 от "лягай си":Знаят, даже ми препоръчаха теб, като евнух,
Коментиран от #21
04:27 25.09.2025
19 млъкпедалче
До коментар #17 от "Чичо ти":бягай да галиш някой турски тираджия датиопъвашардена до като заченеш
Коментиран от #22, #23
04:28 25.09.2025
20 Дерзай
До коментар #12 от "Забавен путинист":Започва ТСВ. Само дето българска армия няма, нито пък въоръжение и муниции, нито е направено нещо за защита на населението. В цяла Европа има предупреждение за подготовка за извънредни ситуации. Украйна е голяма страна и цяла Европа я подкрепя. За България никой не пита , а за руснаците това е добре дошло.
04:29 25.09.2025
21 забавенпедераст
До коментар #18 от "Забавен путинист":ша лапаш голямата франзела до ка картофките много си падампобгпедали от нпо отворено общество
Коментиран от #27
04:30 25.09.2025
22 Чичо ти
До коментар #19 от "млъкпедалче":Очевидно имаш опит с тираджии,ами сподери. Моят е само с тираджийки
Коментиран от #24
04:31 25.09.2025
23 Не яж от пълния си пaмперс!
До коментар #19 от "млъкпедалче":Или хладилника е празен, а копейко мaлoyмна?
Коментиран от #25
04:32 25.09.2025
24 имам патенце държа две моми като
До коментар #22 от "Чичо ти":теб и ги пускам за кинти ! с моя добър турски и с твоата женственост педалчеще спечеля доста пари
04:33 25.09.2025
25 написах ти
До коментар #23 от "Не яж от пълния си пaмперс!":педерастпечеля добре хладилника също е добре остава да намеря още единпедераст като теб който да му бъда пезевенгипускам на турци
Коментиран от #28
04:35 25.09.2025
26 Русофилите отново са преяли
04:36 25.09.2025
27 Забавен путинист
До коментар #21 от "забавенпедераст":Навярно си сексуалния ,,звяр,,на квъртала. Защо та те обиждат,гадове? Подиграват се на поничката ти ли? Не са прави,не са,споко,споко
04:37 25.09.2025
28 Ще намериш някой къдрав косъм между
До коментар #25 от "написах ти":редките си зъби. 😂😂😂 Нали знаеш от къде е?
Коментиран от #29
04:39 25.09.2025
29 Забавен путинист
До коментар #28 от "Ще намериш някой къдрав косъм между":Не, не знам ,разкажи си спомените
04:41 25.09.2025