Трима българи и украинец заседнаха с яхта край частен остров в Гърция

25 Септември, 2025 04:54, обновена 25 Септември, 2025 04:05 525 1

Към мястото се отправил екип с патрулен катер, който установил, че хората на борда са в добро здравословно състояние

Трима българи и украинец заседнаха с яхта край частен остров в Гърция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Яхта под български флаг с четирима пътници (трима българи и един украински гражданин) е заседнала в ранните часове в сряда северно от гръцкия частен остров Патроклос, предаде dariknews.bg.

Това съобщиха от гръцката брегова охрана.

Към мястото се отправил екип с патрулен катер, който установил, че хората на борда са в добро здравословно състояние. Пристигнал и водолаз, който установил пукнатина в корпуса на плавателния съд. През нея обаче не навлизала вода.

На собствениците на яхтата е забранено да я местят, докато не бъде представено удостоверение за годност за плаване.

Замърсяване на морската вода вследствие на инцидента не е било установено.


Гърция
  • 1 Тримата глупаци

    0 0 Отговор
    Някакъв нов виц ли е това?

    05:02 25.09.2025

Новини по държави:
