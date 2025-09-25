Новини
Токаев: Казахстан е готов да предостави платформа за среща Путин-Зеленски, но не и посредничество в преговорите

25 Септември, 2025 04:56, обновена 25 Септември, 2025 07:00 712 3

Президентът на азиатската страна определя войната в Украйна като "изключително сложен конфликт"

Токаев: Казахстан е готов да предостави платформа за среща Путин-Зеленски, но не и посредничество в преговорите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Казахстан е готов да предостави платформа за преговори между Русия и Украйна, но не вижда себе си като посредник между тях, заявява президентът Касим-Жомарт Токаев, предаде Газета. Ру, цитирана от ФОКУС.

Токаев определя войната в Украйна "изключително сложен конфликт" и изразява мнение, че "историческите дискусии" възпрепятстват решаването на "териториалните въпроси".

По-рано Казахстан беше предложен от украинския президент Володимир Зеленски като платформа за преговори. Кремъл отговори, че Киев е предложил "огромен брой страни" за среща на лидерите и "първо се е съсредоточил не върху Казахстан, а върху онези страни, които са абсолютно неприемливи" за Руската федерация.


  • 1 Защо зеленски иска преговори ?!?

    4 0 Отговор
    Нали щял да побеждава. ООН трибуна за всякакви дрънканици ли е. Тръмп също. Те платиха ли си вноските в ООН. Или платили неплатили важното е да плашим хората и да дрънкаме оръжия. После пък преговори. ...

    05:57 25.09.2025

  • 2 Гост

    1 3 Отговор
    Това е мъдър политик.На днешно време такива са малцина.Самата му физиономия даже излъчва умереност и интелект. Дано успее да се съхрани и запази страната си от алчните за суровините на Казахстан , " приятели".

    06:02 25.09.2025

  • 3 Идва му времето!

    1 0 Отговор
    Токаев върви по много тънак лед, синчето му е милиардер на световно ниво, а народа беден!

    06:52 25.09.2025