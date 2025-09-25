Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп подписва указ за ликвидиране на "левия тероризъм"

Тръмп подписва указ за ликвидиране на "левия тероризъм"

25 Септември, 2025 05:12, обновена 25 Септември, 2025 04:26 472 3

  • сащ-
  • тръмп-
  • тероризъм-
  • указ-
  • левица

Американският президент ще направи това тази седмица

Тръмп подписва указ за ликвидиране на "левия тероризъм" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще подпише указ тази седмица за разбиване на "вътрешните терористични мрежи", финансирани по думите му от левичарски групировки с цел подклаждане на насилие срещу консерваторите, съобщи БТА.

"Нестихващото насилие от страна на терористите от радикалната левица, след убийството на Чарли Кърк, трябва да бъде спряно", написа американският лидер в социалната мрежа "Трут Сошъл". "Тази седмица ще подпиша указ за ликвидиране на тези вътрешни терористични мрежи."

Тръмп обяви това в същия ден, в който въоръжен нападател уби един и рани двама други задържани в обект на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ в Далас. Именно тази структура се превърна в острието на предприетите от Тръмп строги, широкообхватни мерки срещу незаконната имиграция, които бяха разкритикувани от мнозина демократи и защитници на правата на имигрантите.

Президентът и обкръжението му многократно заявиха, без да представят доказателства, че заподозреният за убийството на консервативния деец Кърк преди две седмици е част от по-голямо, координирано ляво движение.

Същевременно президентът до голяма степен омаловажава насилието на десни групировки и настоява, че политическото насилие е проблем само на левицата. Но според експерти по вътрешен тероризъм към политическо насилие са склонни представители и на единия, и на другия спектър, а исторически погледнато, повече нападения са извършени от привърженици на дясната, отколкото на лявата идеология, отбелязва Ройтерс.

Преди това Тръмп каза, че е обсъдил с главния прокурор Пам Бонди подвеждането на подобни организации под съдебна отговорност по Закона за корумпираните лица и тези, намиращи се под влиянието на рекетьори (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO). Нормативният акт е приет за борба с организираната престъпност.

Демократите предупредиха, че правителството може да използва убийството на Кърк като предлог за разправа с политическото инакомислие.

В понеделник Тръмп подписа друг указ, за обявяване за вътрешна терористична организация на "Антифа" и заплаши с разследване и съдебно преследване всички, които подкрепят това движение финансово.

"Антифа" е "децентрализирано движение без лидери и се състои от групи, мрежи и отделни лица, имащи слаба връзка помежду си", според информация на Лигата за борба с поругаването, американска правозащитна организация, следяща и документираща проявите на екстремизъм.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    1 1 Отговор
    Почваме ви терористи

    04:31 25.09.2025

  • 2 За размисъл

    0 2 Отговор
    Възраждане.... на маккартизма. Всичко ново е добре забравено старо.

    04:32 25.09.2025

  • 3 Добро утро!

    1 2 Отговор
    Тръмп се оказа по-неадекватен от Байдън и Путлер взети заедно. Не, че съм изненадан.

    04:48 25.09.2025