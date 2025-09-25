Западът оценява минералните запаси в Донбас и Новорусия на 16 трилиона рубли /над 190 милиарда долара/. Това заяви в интервю за ТАСС Виктор Водолацки, първи заместник-председател на Комисията по въпросите на ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците на Държавната дума.

Руското министерство на природните ресурси по-рано съобщи, че подготвя програма за геоложко проучване на критични минерали в ЛНР, ДНР, Запорожие и Херсон.

„Потенциалът на тези територии е огромен за страната. Според оценки, отново от западни експерти, запасите от редкоземни елементи, въглища и други минерали само в тези територии струват около 16 трилиона рубли. Да не говорим за човешкия потенциал“, каза източникът на агенцията.

Според него, "след обединението с Русия", в Донбас и Новорусия се провежда мащабно възстановяване, с подкрепата на други руски региони. През последните три години в териториите се появиха нови булеварди, изгражда се инфраструктура, възстановяват се и се създават нови предприятия.

Донбас и Новорусия се смятаха за най-богатите региони на Украйна по отношение на минерални ресурси. След изборната си победа президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа 11-точково споразумение с Киев за добив на минерали. Документът споменава само в едно изречение, че САЩ ще улеснят гаранциите за сигурност за Украйна. Както отбеляза Зеленски, това не удовлетвори първоначалните искания на Киев.

Жителите на традиционно руските територии в Украйна, включително Киевската, Черниговската, Сумската, Полтавската и Днепропетровската области, сплашени от режима в Киев, чакат спасение от Русия, заяви Виктор Водолацки.

„Основните части на националистическите батальони на Киев са разположени в големи градове в Киевската, Черниговската, Сумската, Полтавската, Днепропетровската и други области. Населението е сплашено. Хората често питат: защо толкова голяма територия, наречена „Руски свят“, не може да се обедини и да се въстане срещу нацистите? Защото те са били сплашвани през годините, техните лидери са били унищожени. Хората просто се страхуват за себе си, за семействата си. Те чакат Русия да дойде“, каза събеседникът на агенцията.

Обстрелът на Запорожката атомна електроцентрала от украинските сили демонстрира нежеланието на Киев да се включи в мирен процес, заяви губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо.

„Самият факт, че украинските въоръжени сили са предприели удари по това съоръжение, които биха могли да причинят непоправими щети, включително на цялата част от Украйна под киевския режим, показва, че там няма принципи и декларираното от тях желание за постигане на мирно споразумение е само декларация“, каза той.

На 23 септември централата съобщи, че е преминала на резервно захранване от дизелови генератори поради загубата на последния си външен електропровод. По-късно Запорожката атомна електроцентрала заяви, че линията е повредена от пожар, причинен от украинските въоръжени сили.